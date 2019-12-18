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 Посольство США засудило насильство біля Ради в Києві в день голосування за введення ринку землі

Посольство США в Україні засудило насильство, яке спалахнуло під час акцій протесту 17 грудня біля Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний твітер посольства.

"Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради", - йдеться в повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський

За даними поліції Києва, 17 правоохоронців і двоє цивільних постраждали унаслідок сутичок між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти введення ринку землі.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165934
 
   
 Топ коментарі
 
В 2014 США поддерживала майдан, а сейчас нет. Как так? Ведь и тогда и теперь это выражение воли народа. Или теперешняя воля им не выгодна?
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Теж дивлятся ганапольського та мертветчука.
Ніхто сьогодні не збирався навіть голосувати за землю,голосування намічалось про зняття недоторканності,
юля із союзниками вирішили стрельнути з двох стволів,зірвати голосування по недоторканості і попіарится на землі.Але не все сталось як гадалось.Після сутичок біля ради , юля в медіапросторі просто зникла,самозастрелившись,буває й таке
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Теж дивлятся ганапольського та мертветчука.
Ніхто сьогодні не збирався навіть голосувати за землю,голосування намічалось про зняття недоторканності,
юля із союзниками вирішили стрельнути з двох стволів,зірвати голосування по недоторканості і попіарится на землі.Але не все сталось як гадалось.Після сутичок біля ради , юля в медіапросторі просто зникла,самозастрелившись,буває й таке
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В 2014 США поддерживала майдан, а сейчас нет. Как так? Ведь и тогда и теперь это выражение воли народа. Или теперешняя воля им не выгодна?
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Людина завжди цікавилася трьома речами. По-перше -своїм калом, по-друге - питками та казнями, і уродами. Дайте їй все це, і вона буде відчувать, шо живе не напрасно. Ми - вчені, питки та казні - то не наше діло, але кал, але уроди… Давно пройшли, шановні, ті часи, коли цар Петро імпортував уродів за шалену валюту. Тепер маємо своїх і розробляєм все нові і нові моделі. По-перше, ми тепер незалежні віл Заходу, і економія, а ви лізете тут з своєю красотою, ви нікому не потрібні
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Один американец засунул в попу палец
И вытащил оттуда коричневое чудо
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Ви помітили,що коли людина посре вона обов'язково повернеться щоб подивитися: скільки вона насрала, якої якості кал, якої консистенції, якого кольору. Людині цікаво, а цікавість це шлях у майбутнє!
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Люблю дивитися,як мародери за 122-і тис. га прихватизованої та переписаної синкам української землі риють ями під Парламентом,але не люблю,коли український народ дає їм рити та не встромить в рило поросенкам дрота.Вже скоро Різдво-час свиноту колоти,а зашморги не готові.Ганьба!
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А чого це піндоси цим так переймаютьсмя? Чи рудий свин жерти їм не дає?
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Пентагон Департмент оф Секюріті скор.пендос(англ.е це і) має таку джоб-бо не алкаш за пляшку на мітинг свинопоросенка,щоб там здохнути.
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Ну так отам і сиди,чого сюди своє рило пхаєш?
Чи ти кацапстан дуже *********?
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Як приємно пердаки рвуть по і боти-нутром чують на шаурму пустять.
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Спасибі,що донесли до українців думку мігранта з США.Ще було б цікаво почути думку пінгвінів з Антарктиди.
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А зачем вы у украинцев хотите землю выкупить?
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Ты снова ел соловьиный помет из сливного бачка, запивая его киселем?
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Мурзатый, я сосед Украины. А ты вообще за лужей, но все таки лезешь. Так в чем дело?
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С США все было ясно еще когда зеленая плесень усиралась за ***** с коррупционером Сытником и антикоррупционным Судом ( кстати что то про еего давно ничего не слыхать,так же как и про ужасающую коррупцию).
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ЕСЛИ ЗАВТРА НЕПРОГОЛОСУЮТ ПРО НЕДОТОРКАННИСТЬ......ТО ЭТО ПРИЧИНА УЖ ОЧЕНЬ
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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Єдино вірне рішення . При відсутності живих грошей в Державі , викупити за векселі , за облігації . Земля України має бути державною . Це хоч якась гарантія того що в України є шанс лишитись на мапі світу . Але під Новій Ізраїль потрібна земля .
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США осудило? И что теперь будет? Будапештский меморандум уже будут выполнять?
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Рюкзакевич себе хитрішим за всіх вважає, а такі часто помиляються.
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А кого именно осудили - аваковцев или аваковцев?
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Правильно.РЫнок земли в 8-м га в одни руки для МВФ,как в Канаде было предложено ещё в 2014-ом,но пидров надоумил ху"ло отдать Крым и прихватизировать в тылу 100 тыс.га."на крови".Естественно другие шакалы транснационали всполошились-тысячи захотели.Вот и будет им 2х1 метр.-Украина их там и зароет!
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У Авакова и Зеленского осознали всю абсурдность их пиар-шоу по делу убийства Шеремета и дискредитации ветеранского и волонтерского движений, и решили «перекрыть» зашквар спланированными провокациями, причем с обеих сторон - со стороны Нацжен и Нацполиции, с кровью, арестами.
(C)
@PavloNuss
🤔
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Та вони можуть і шоу Шеремета проводити і землю дерибанити одночасно. Це як гра на роялі в два "пальця".
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я тебе больше скажу, об этом сегодня ночью сказал даже Соловьев, мол у одного обвиняемого железное алиби. после такого, я не знаю, что и думать. Вот это зашквар.
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Зашквар - это верить Соловьеву, когда это выгодно.
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Ой плохое у меня предчувствие - тутодин уже попробовал палатки студентов снести.......
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А мне вот интересно, ссыт он или нет? Вот готов поспорить, что ссыт страшно. Это сегодня аваковцы задерживали, палатки рвали - это были простые фермеры, я очень хочу посмотреть , как аваковцы будут раговаривать с ветеранами и АТО- шниками. А именно к этому все и идет (согласно моим преположениям).
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Як би вже розмовляли. Не переоцінюйте ветеранську солідарність. 2/3 з них були далеко від війни і багато з них мєнти. До того ж, більшість ветеранів зараз зайняті питаннями льгот та отримання квартир і участків, їм не до того.
Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве в день голосования за введение рынка земли - Цензор.НЕТ 6769
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ТАК СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЛЮ ВЫВЕДЕННУЮ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ЗА 29 ЛЕТ !!!
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питання навіть не стоїть щоб повернути землю власникам у яких її відібрали комуняки
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сша не знает что делать? заморозить счета авакяну и все прекратится ))
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Ты только заголовки читаешь?

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов"
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и я про то же)) право на МИРНЫЕ протесты, а не с дубинами и газовыми балончиками
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И я про то же. Про МИРНЫЕ протесты, без "насилия в отношении полиции и журналистов"
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Было, "в отношении полиции и журналистов".
Все остальное - вынужденный ответ на насилие.
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по закону монополию на силу имеет только государство, хотя тебе этого не понять. ты видишь только то что хочешь увидеть. например в сша эту титушню просто перестреляли бы))) и это правильно
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Ты не проснулся?
Почитай внимательнее о чем я писал, а потом напишешь снова.
Только читай медленно, чтобы успевало доходить.
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лучше бы ты не писал))) мысль свою доносишь очень мутно))
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и петин майдан кроме Свободы тоже кстати
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Хлопці пора стріляти в цю нечисть! Вони замахнулися на ваше життя тільки тому що ви захищаєте порядок в нашій столиці...
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В тебе що коротке замиканя, не знаєш де Україна?!! Не відволікайся Путін тобі платить за дестабілізацію в Україні, а ти ще не знаєш де вона! Ватня голова...
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Пусть на себя лучше посмотрят. В США полицейский всегда прав, даже если он убивает. В 2018 году полицейские в США убили 992 человека.


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Это они намекают, что Авакову пора прекращать кошмарить бубочку?
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І це ми платимо зарплату цим бандитам, вони вбивають українців.
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