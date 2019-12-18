 Посольство США засудило насильство біля Ради в Києві в день голосування за введення ринку землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний твітер посольства.
"Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради", - йдеться в повідомленні
За даними поліції Києва, 17 правоохоронців і двоє цивільних постраждали унаслідок сутичок між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти введення ринку землі.
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.
Ніхто сьогодні не збирався навіть голосувати за землю,голосування намічалось про зняття недоторканності,
юля із союзниками вирішили стрельнути з двох стволів,зірвати голосування по недоторканості і попіарится на землі.Але не все сталось як гадалось.Після сутичок біля ради , юля в медіапросторі просто зникла,самозастрелившись,буває й таке
И вытащил оттуда коричневое чудо
Чи ти кацапстан дуже *********?
Вот настоящая история.
33 круга ада.
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
(C)
@PavloNuss
🤔
"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов"
Все остальное - вынужденный ответ на насилие.
Почитай внимательнее о чем я писал, а потом напишешь снова.
Только читай медленно, чтобы успевало доходить.