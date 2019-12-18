 Інформація в ЗМІ про те, що експертизи в справі вбивства Шеремета не збігаються, не відповідає дійсності, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Управлінні комунцікаціі Національної поліції України

У повідомленні зазначається: "Експерт із Великої Британії Іван Бірч ще до призначення експертизи визначав, чи придатне для дослідження відео, вилучене із камер спостереження на місці вибуху авто Павла Шеремета. Для проведення цього аналізу йому надали обмежений фрагмент відео. Проглянувши його, Бірч попередньо припустив, що всі зображені жінки на відео можуть бути однією і тією ж особою.



Однак коли слідчі отримали достатню кількість відеозаписів із кількох камер, на яких були зафіксовані ймовірні організатори та виконавці злочину, призначили необхідні експертизи. Проводили їх фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Івана Бірча. У цих офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки. Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження та стали частиною доказової бази.

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Слідчі Нацполіції надали стороні захисту дозвіл на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження у частині, що не зашкодить досудовому розслідуванню.



Національна поліція України закликає сторони кримінального процесу, журналістів та громадськість не викривляти озвучену раніше офіційну інформацію щодо розслідування цього резонансного вбивства.

Довідково: у ст. 85 Кримінального процесуального кодексу України визначено вичерпний перелік процесуальних джерел доказів, а саме: показання, речові докази, документи, висновки експертів. А, відповідно до ст.10 Закону України "Про судову експертизу", до проведення судових експертиз можуть залучатися також судові експерти за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.



При цьому, згідно зі ст. 23 цього Закону, визначено, що керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, у необхідних випадках мають право включати до складу експертних комісій провідних фахівців інших держав".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".