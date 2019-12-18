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Все про:Нацполіція (8679) експертиза (141) Шеремет (294)

 Інформація в ЗМІ про те, що експертизи в справі вбивства Шеремета не збігаються, не відповідає дійсності, - Нацполіція

Відомості про ймовірну суперечливість результатів деяких експертиз з'явилися напередодні в ЗМІ. У свою чергу слідство зазначає недопущення спотворення і поширення недостовірних даних в інформпросторі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Управлінні комунцікаціі Національної поліції України

У повідомленні зазначається: "Експерт із Великої Британії Іван Бірч ще до призначення експертизи визначав, чи придатне для дослідження відео, вилучене із камер спостереження на місці вибуху авто Павла Шеремета. Для проведення цього аналізу йому надали обмежений фрагмент відео. Проглянувши його, Бірч попередньо припустив, що всі зображені жінки на відео можуть бути однією і тією ж особою.

Однак коли слідчі отримали достатню кількість відеозаписів із кількох камер, на яких були зафіксовані ймовірні організатори та виконавці злочину, призначили необхідні експертизи. Проводили їх фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Івана Бірча. У цих офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки. Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження та стали частиною доказової бази.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета. ДОКУМЕНТ

Слідчі Нацполіції надали стороні захисту дозвіл на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження у частині, що не зашкодить досудовому розслідуванню.

Національна поліція України закликає сторони кримінального процесу, журналістів та громадськість не викривляти озвучену раніше офіційну інформацію щодо розслідування цього резонансного вбивства.

Довідково: у ст. 85 Кримінального процесуального кодексу України визначено вичерпний перелік процесуальних джерел доказів, а саме: показання, речові докази, документи, висновки експертів. А, відповідно до ст.10 Закону України "Про судову експертизу", до проведення судових експертиз можуть залучатися також судові експерти за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

При цьому, згідно зі ст. 23 цього Закону, визначено, що керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, у необхідних випадках мають право включати до складу експертних комісій провідних фахівців інших держав".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165932
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно получается: Порошенко "барыга,мародер, зарабатывает на войне"-спокойно ходит среди толпы людей,и ему жмут руки, благодарят.А Зеленский с "73% поддержкой народа"-окружен толпой охраны,прячется от людей,ему кричат "ганьба".Ну как бы реал и фантазии зелупофанов отличаются.
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т.е. отец моники зе!лоха фактически называет защитников Украины - "тупыми мразями"
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Повно таких. Не всіх дурних війна убила.
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Дурні, дурні, а на війну не рвуться. Може просто хитро зроблені, а дурня просто вмикають час від часу?
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МВД,шо вы как лохи?!Вон Джулик, снял шедевр"12 друзей Шокина" на мобилку Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5675
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Самый лучший в мире эксперт подтвердил что Аваков черт.
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всё там верно с экспертизами. тот, кто три года тормозил расследование, тот и вякает про несоответствие.
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Так это журналисты вякают, они значит 3 года и тормозили. Да, трольчатина?
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эти журналисты не эксперты по экспертизам. за что заплатили, о том и вякают. Я антитрольчатина. Ты - трольчатина. Да.
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Посмотрим. С этими экспертизами еще будет разбирательство. А пока сторона обвинения выглядит не убедительно. Отговорки про трехлетнее торможение вообще ни о чем.
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никаких отговорок , а сплошное торможение 3 года. С экспертизами не будет разбирательства. А пока сторона обвинения выглядит убедительно. Я победила. Всухую.
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А писала что серьезный человек. Ладно, можешь взять с полки пирожок.
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мало ли чего я писала. нарциссическим социопаткам верить нельзя. пирожок с вишней взят и съеден.
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Хороший выбор (насчет вишни). А насчет остального даже и не знаю. Считается что это коррекции не подлежит Інформація в ЗМІ про те, що експертизи в справі вбивства Шеремета не збігаються, не відповідає дійсності, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2589
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Точно не подлежит. Но если вести себя разумно, то коррекция не понадобится. Примитивные социопаты попадаются на мелком криминале с детства и идут этим путём. Высокоразвитые достигают больших успехов и не попадаются, или отмазываются.
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Больше всего подходит на роль исполнителей парашостанских Чепига и по походке и по лицу и то что он в это время был в Украине, но нет мусорная вцепилась в версию Авакяна и Зе не клоуна и судит АТОшников, потому что так велели в ФСБ. Дискредитировать волонтерское движение и за копейки продать Украину парашостану, ведь хуже не будет? как дебилы 73% и Украинский язык уже учить не надо будет на фене будете разговаривать
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А почему ни один "иксперд" не уточняет роль чувака на видео, который при взрыве авто в 10 м от него даже не вздрогнул? Он что, слепоглухонемопарализованный? Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1475
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а може він як камений статуй вмонтваний у плівку із кіна свадьба в малиновке, жаль що попандопало із бирчем зостались за кадром, а тоб вони в нього запитали про все, і чого стоїть.
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Неправдивую информацию называют слухами.
Специально искаженные слухи называют фейками.
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Вчера смотрел Соловьева, и даже он сказал, что у одного из обвиняемых железное алиби, и дело рассыпается. Якобы поэтому Аваков вывел своих нацжен, что бы отвлечь внимание от грядущего позора. Ну если уж Соловьев говорит, тут уже ничего не скажешь. Похоже, Аваков и его свора опять облажались, да еще и президента вагоном прицепили.
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я думаю що як каже батько президента що він ще мальчик, але думаю не настільки щоб його цепляли вагоном він дорослий муж і сам собі режисер.
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А взялись за Рифмастера тому, що він поруч живе.
І звісно є його фотки, бо він там щодня ходить.
От ******...
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Значит было бы миллион других фоток лучшего качества, и где они? может пошли на сравнение с компромитирующими?
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Чотири відоспостереження з місця закладки вибухівки вилучило СБУ і досі невіть не оприлюднила. Ось, де ховаються вбивці - в СБУ і МВС. В керівництві. Це Порошенко, Грицак і Аваков. На нари вбивць!!!
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а чому не показали кращої якості ?
не відфотошопили ще ?
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Вы же сами пишете, что их полно, так чего их не присовокупили к делу?
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Я, что следователь, у меня что материалы на руках. Косвенных улик полно, а дальше сами разбирайтесь, никто больше тут не знает.
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Що мусора чешуть! На відіоспостереженні вбивці одного зросту, а Артеменко вище Кузьменко на цілу голову! Мусора прикривають справжнього вбивцю Сергія Коротких(Малюту), бо він тоді працював в міліції начальником охорони стратегічних об'єктів.
Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2394
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Мусора заарештували повністю безневинних людей! Авакова на нари!
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А на чому ці стоять на фото номер 2? Коли ця фотка зроблена?
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Навіщо такі дебільні запитання? На що впливає моя відповідь?
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"Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом."
"В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины."

ахренеть как совпадают! где доказательства, суки???
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Я несколько раз перечитал. Вообще ничего не понимаю. В чем тогда доказательства?

А еще очень удивляет, что Аваков сначала рассказывал, что английский эксперт провел независимую экспертизу, а теперь уже просто участвовал в нашей... Дальше окажется, что вообще не участвовал?
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Не здивуюся, якщо справжнім "підривником" насправді був син сабакова , якого легко впізнати на відео по відомому рюкзаку на його спині. А тепер держиморди намагаються навести тінь на плетінь аби відмазати отприска Шефа . Але шила в мішку не сховаєш.
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Ментовський розрахунок тут простий, спершу пять років будуть "розслідувать", потім ще пять років тягать по судах, а через десять років притягати посадових осіб за фальсифікацію буде нікого, срАк давності вийде...
А сьогодні головне щоб янеЛох був задоволений одним із "Бакінських комісарів"...
Аксьонова Авакова в Україну занесло із Баку...
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Ну у мусоров как всегда: это одно лицо но разные люди. Лишь бы протолкнуть. Доверия к правоохранительной системе вообще не осталось ни у кого, проще экстрасенсов и гадалок привлекать к раскрытию преступлений.
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Ага, мы ждали совсем другого комментария: "Обосрались, простите!"
Шо это с ними случилось?
Удивление...
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Для того что бы понять что мусора - частью просто тупые и рукожопые а частью - прокацапские и антиукраинские ( тип ******** -"беркутня") - нужно совсем немного. Про хача вонючего я молчу. Это чмо взялось именно из криминальных группировок в политике и известно только тем, что в своё время они тягались за яйца с недостреленным в жопу воровским жидом хернесом - кто будет главным вором Харькова. И всё..На этом известность по пути политику заканчивается. На сегодня это обычный мусорской вор и коррупционер и Саак правильно всё о нём говорил - это даже уже тупым стало ясно. Что может по толку расследовать ведомство, а ля "вставай ***** бандера!" и крышеватель ****** , игорки и злодiй по газу по всей стране и проче прочее прочее..? Кто будет работать у него в подчинении и каким образом? Сохраняя что?? Правильно ! Систему пророссийского, про кацапского воровства и коррупции при котором итакие хачи хорошо гребут. И главное - безнаказанно имея власть..Хач - кацапоид внутри себя с кацапоязычной челюстью. До сих пор языка не выучить нормально это нужно реально быть дебилом. Значит что? нужно садить тех кто против этого может выстрелить и не побоится. Это первое. Второе - сравните расследование например Гнапа и мусорни.. Это просто называется "я в ****!" Послушайте..Может нам Гнапа поставить во главе МВД? Ну глядя на материалы - Гнап сделал при помощи подключаемых со стороны профи экспертов (незаинтересованных) настолько профессиональное расследование ( и ещё не закончено) что по сравнению с мусорской ересью это настолько жопа и палец..что слов уже не нужно.. Это помимо других , отмечаю - ПРОСТЫХ журналистов которые ещё нарыли вагон вранья и подлогов.. У нас журналисты скоро просто тупо станут профессиональными следователями. На какой хер мы содержим это ****** мусорское быдло? Я очень жду когда выяснится что хач солгал и по его указанию подтосовано следствие и сознательно (уже даже не 20-й раз) и обосрался. Я хочу видеть что будет потом и дать оценку ещё раз нашему обществу.
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после этих мусорских "экспертов" надо будет пересмотреть ВСЕ дела с участием ветеранов и волонтеров.
это-мусорские подставы на 99%.
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А почему ети експерты не могут опознать сына авакова в деле с рюкзаками в челоаеке похожем на сына авакова???
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Потому что нет Сашка Билого..Тогда после сеанса обосранных штанов и чулков были бы честные экспертизы а потом после сеанса вырванных патлов из башки и обосранных чулков продажной судьи и вымытой в дамской комнате жопы с дыркой - было бы либо заявление на увольнение , либо приговор "заслуженному герою АТО " -черножопому ****** который опозорил всех АТОшников, паскуда хачерожая, а выводок хачей вонючих уже посадили бы или ********* и все бы забыли что такое воняло здесь вообще..Везде и всюду Совецький Союз хочет непременно выжить в Украине..Продажных скотов хватает. Именно поэтому!
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в першу чергу треба посадити за грати тих працівників СБУ, що вилучили тоді 4 камери та знищили відеоматеріал, тобто, знищили докази.
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що там казати шахраї. спочатку посилалися на міжнародного експерта що він ніби то підтвердив що підозрювані антоненко і кузьменко і є люди на відео . тепер вже кажуть що бирч "предварительно предположил".

треба в бирча взяти інтерв'ю якщо він не нелегальний шпіон а справді експерт нехай все чітко пояснить які як експерт висновки він давав. а то нашим вірити.
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Как омерзительны все эти мелкие шавки, с горящими глазками и дрожащими хвостиками мелко ******* ножками, извергая струйки жиденького кала....
Это, очевидно, и наполняет смыслом их никчемные жызнёнки!
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Журналисты виноваты. А кто вас гнал на то прес шоу? Бежали, роняя труселя, всем кабмином и во главе с Президентом. Провели бы следствие, дождались бы решения суда, а потом вякали. Но нет, разнесли пургу на всю страну, а теперь удивляются, что ветер носит...
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Не верю ни одному слову мусоров. Мусора - это человеческий мусор, отбросы общества. Лживые, подлые, циничные, наглые, охреневшие от безнаказанности мрази. Будет третий Майдан, и тогда пощады не будет. Хватит!
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