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 Політика України
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Все про:армія (2640) Генштаб ЗС (431) вишкіл (1322)

 Наступного року 8-12 батальйонно-тактичних груп пройдуть навчання за програмою "Підготовка для дій в урбанізованій місцевості", - Міноборони

Підрозділи, що відновлюють боєздатність, проходитимуть навчання з ведення бою в умовах міської забудови.

Про це на брифінгу заявив начальник відділу бойової підготовки Сухопутних військ – заступник начальника управління бойової підготовки Головного управління підготовки ЗСУ підполковник Владислав Пономарьов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

За його словами, комплекс на Львівщині, де українських військових навчатимуть веденню бою у місті, у мінімальному обсязі вже збудований.

"Цього року дві батальйонно-тактичні групи пройшли вишкіл за програмою "Підготовка для дій в урбанізованій місцевості". Термін навчання одного підрозділу — 2 тижні. Є рішення начальника Генерального штабу ЗС України, щоб кожна бригада, яка прибуває на відновлення боєздатності, після бригадних або командно-штабних навчань ще два тижні проходила підготовку за вказаною програмою", - розповів Пономарьов.

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Начальник Генштабу погодив продовження фінансування навчального комплексу "Дії в урбанізованій місцевості". Станом на сьогодні він являє собою селище міського типу, а в майбутньому це буде повноцінне місто з усіма об’єктами: шахтою, торговим центром, готелем, СТО, банком тощо.

"Наступного року за цією програмою сплановано підготувати від 8 до 12 батальйонних тактичних груп", — зазначив офіцер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165931
 
   
 Топ коментарі
 
Опыт -самый лучший наставник
Вергилий Марон Публий (70-19гг.до н.э)
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У Львівській області вони є, наприклад.
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У Львівській області вони є, наприклад.
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Мабуть готуються до гідної ротації миротворців десь у Ліберії, ...
Де ж вони тут таку мсцевість знайдуть для тренувань?
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Опыт -самый лучший наставник
Вергилий Марон Публий (70-19гг.до н.э)
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где ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям?
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Де ти збираєшся проводити такі стрільби по надводним цілям на 1200 км? Ширина Чорного моря 580 км, довжина 1150 км.
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стрелять стрелять с Ковеля в акваторию черного моря и по суши херсонской области, какие праблемы?
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...для этого 5 лет было, уже можна было и медведей научить или (и) роботами запастись за такие бабки, что конторе аваки выделяются.......
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