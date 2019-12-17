 Путін і Макрон по телефону обговорили підсумки нормандського саміту і транзит газу Україною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Володимир Путін висловив вдячність Емманюелю Макрону за хорошу організацію 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, що йдуть в руслі імплементації мінського Комплексу заходів. Президент Росії підкреслив необхідність послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включно з правовим оформленням особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню та обмін утримуваними особами", - сказано в повідомленні.
Крім того, президенти РФ і Франції порушили проблематику транзиту російського газу в держави ЄС територією України.
Как понимаю, это реклама Трампа, что он не агент Путина, не более.
1. Круз, который пробивал санкции - республиканец-трампист, причем довольно радикальный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4
2. Сами санкции бессмысленны по нескольким параметрам.
- В отношении 30 и 60 дней сказать не могу точно, хотя ДойчеВелле пишет, что по сути дается 90 дней для окончания работ. Сначала 60 дней выясняют кто работает с СП2, потом им дается 30 дней для окончания работ.
Вот ссылка на законопроект, кто хочет прочитать сам, читать где-то со странице 2636
https://docs.house.gov/billsthisweek/20191209/CRPT-116hrpt333.pdf
Вот ссылка на DW, где они его юридически рассматривают
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B/a-51647303
- У России имеется судно-трубоукладчик "Фортуна", которое способно укладывать трубы СП2 до глубины 200 метров со скоростью 1.5 км в сутки(а значит все 2). Тем более, что он уже укладывал в российской зоне трубы для СП2, сейчас он стоит в готовности в Германии.
Вот ссылка на его ТТХ
https://www.korabel.ru/news/comments/flagman_truboukladochnogo_flota_rossii_-_tub_fortuna.html
- Самое смешное. Вычитал такое
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/513243-stroitelstvo-gazoprovoda-severnyy-potok-2-v-vodakh-danii-idet-polnym-khodom-esli-chto-fortuna-pomozh/
Глубина Балтийского моря в районе к юго-востоку от о. Борнхольм, где проходит трасса МГП Северный поток-2 находится в пределах от 10 до 25 м
Посмотрел карты, действительно, так и есть
Но согласно закону под санкции подпадают те, кто прокладывает трубы глубже 100 футов = 30,48 метра.
Т.е. прокладка сейчас, вообще, не подпадает под санкции.
ИМХО:
Это предвыборный трюк который пытается доказать, что полковник Трампов не агент Кремля. Причем, трюк рассчитанный на американского обывателя, который услышит лишь вопли майора Крузова об противодействии Трампа и республиканцев России.
Кроме этого, что гораздо серьезнее, это коллективное, демократы+республиканцы демонстрирование ЕС его места. Удара по РФ нет, вообще нет удара, есть демонстративное "опускание" немцев.
Нахрена тебе интеренет?
Порнуху смотреть?
А я б себе тоже такую лопатку купила для сервировки стола.
https://ura.news/news/1052229276
Наверно у них посуда закончилась и с кораблей сняли и салфетки - матросские трусы как раз подойдут для салфеток...э
Про зарплату по 4 штуки басов захавали и не подавились
А тут им млять родинка не нравится...
Вроде этот макаронный геронтофил может что-то решать...
Млять,теперь понятно,в кого оно такое тупое
С улыбкой светлого лица
Володя вышел из отца
И за него рад каждый лох
Что на трусах он не засох...