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Все про:Путін (4336) нормандська четвірка (942) транзит газу (116) Макрон Емманюель (338)

 Путін і Макрон по телефону обговорили підсумки нормандського саміту і транзит газу Україною

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон по телефону обговорили підсумки нормандського саміту і транзит газу територією України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Володимир Путін висловив вдячність Емманюелю Макрону за хорошу організацію 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, що йдуть в руслі імплементації мінського Комплексу заходів. Президент Росії підкреслив необхідність послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включно з правовим оформленням особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню та обмін утримуваними особами", - сказано в повідомленні.

Крім того, президенти РФ і Франції порушили проблематику транзиту російського газу в держави ЄС територією України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор ГТС України пройшов сертифікацію в ЄС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165930
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. сдачу Украины Моникой Ху*ло и жабоедский подху*ловник полностью одобрили. Чего и следовало ожидать. Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 5902
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Попліткували, мерзотники! Уявляю, як вам було весело згадувати нашого наполеончика, який через дві доби допер, що йому треба було відповісти на фразу: А у нас в квартире газ! А у вас? - А у нас - газопровод, йопт!
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Возможно, но к кому то из них придется прибиваться.
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Т.е. сдачу Украины Моникой Ху*ло и жабоедский подху*ловник полностью одобрили. Чего и следовало ожидать. Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 5902
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ну,все...сливай воду,суши весла и суши сухари.скоро тебя депортируют
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За жабоеда? Наоборот- защитники животных это только одобрят.
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С точки зрения лягушек - все французы тридварасы" (с)
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Шановні порохоботи! А тепер підняли жопки і сходили в Рошен купили тортик, щоб відсвяткувати визволення генерала Дмитра Марченка
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шоб твои внуки носили те бронежилеты
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Он из ляшковских, не будет у него внуков...
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Та какой там ляшковец.За пэтюню топит,шо аж гай гудэ
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Тут один уже постил, что после выплаты 19 млн. залога пошёл и купил несколько коробок конфет Рошен - что бы компенсировать Пороху траты его непомерные. Вот она любовь народная.
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Никуда ходить не надо, зебозрада уже давно раздаёт торты и конфеты Рошен... Если они не врут...
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Трам лукавит. Ради интереса, в меру возможностей и способностей, попытался изучить вопрос с санкциями по СП2.

Как понимаю, это реклама Трампа, что он не агент Путина, не более.

1. Круз, который пробивал санкции - республиканец-трампист, причем довольно радикальный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4

2. Сами санкции бессмысленны по нескольким параметрам.
- В отношении 30 и 60 дней сказать не могу точно, хотя ДойчеВелле пишет, что по сути дается 90 дней для окончания работ. Сначала 60 дней выясняют кто работает с СП2, потом им дается 30 дней для окончания работ.
Вот ссылка на законопроект, кто хочет прочитать сам, читать где-то со странице 2636
https://docs.house.gov/billsthisweek/20191209/CRPT-116hrpt333.pdf
Вот ссылка на DW, где они его юридически рассматривают
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B/a-51647303

- У России имеется судно-трубоукладчик "Фортуна", которое способно укладывать трубы СП2 до глубины 200 метров со скоростью 1.5 км в сутки(а значит все 2). Тем более, что он уже укладывал в российской зоне трубы для СП2, сейчас он стоит в готовности в Германии.
Вот ссылка на его ТТХ
https://www.korabel.ru/news/comments/flagman_truboukladochnogo_flota_rossii_-_tub_fortuna.html

- Самое смешное. Вычитал такое
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/513243-stroitelstvo-gazoprovoda-severnyy-potok-2-v-vodakh-danii-idet-polnym-khodom-esli-chto-fortuna-pomozh/
Глубина Балтийского моря в районе к юго-востоку от о. Борнхольм, где проходит трасса МГП Северный поток-2 находится в пределах от 10 до 25 м
Посмотрел карты, действительно, так и есть
Но согласно закону под санкции подпадают те, кто прокладывает трубы глубже 100 футов = 30,48 метра.

Т.е. прокладка сейчас, вообще, не подпадает под санкции.

ИМХО:
Это предвыборный трюк который пытается доказать, что полковник Трампов не агент Кремля. Причем, трюк рассчитанный на американского обывателя, который услышит лишь вопли майора Крузова об противодействии Трампа и республиканцев России.
Кроме этого, что гораздо серьезнее, это коллективное, демократы+республиканцы демонстрирование ЕС его места. Удара по РФ нет, вообще нет удара, есть демонстративное "опускание" немцев.
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Хоспаде,об этом уже неделю толкуют ))
Нахрена тебе интеренет?
Порнуху смотреть? Путін і Макрон по телефону обговорили підсумки нормандського саміту і транзит газу Україною - Цензор.НЕТ 5431 Путін і Макрон по телефону обговорили підсумки нормандського саміту і транзит газу Україною - Цензор.НЕТ 8118
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Попліткували, мерзотники! Уявляю, як вам було весело згадувати нашого наполеончика, який через дві доби допер, що йому треба було відповісти на фразу: А у нас в квартире газ! А у вас? - А у нас - газопровод, ****!
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Гениально! Дезигнерам респект!
А я б себе тоже такую лопатку купила для сервировки стола.
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По шее кацапам ею тоже можно приложить. Особенно если к ней приделать ручку. Путін і Макрон по телефону обговорили підсумки нормандського саміту і транзит газу Україною - Цензор.НЕТ 6898
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Була впевнена, що цю гіфку обов`язково хтось викладе. Бо як тільки згадується лопата - з`являється вона.
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Экс-мэр кормит посетителей своего кафе из унитаза. ФОТО
https://ura.news/news/1052229276

Наверно у них посуда закончилась и с кораблей сняли и салфетки - матросские трусы как раз подойдут для салфеток...э
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Що з вами не так порохоботи, якщо ви навіть паспорт натурально не можете намалювати? 42 зеленському буде тільки в січні. Чі ви по картинах маслом, де ****** з родиною - ікона безбрехливості?
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Шо такое? "я не лох- мне 42" - не верите главзебилу?
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От блин,как маленькие дети...
Про зарплату по 4 штуки басов захавали и не подавились
А тут им млять родинка не нравится...
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Блин,заголовок какой-то... странный
Вроде этот макаронный геронтофил может что-то решать...
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папа Вови, пряма мова - «Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?»
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Выпросил три зоны?
Млять,теперь понятно,в кого оно такое тупое
С улыбкой светлого лица
Володя вышел из отца
И за него рад каждый лох
Что на трусах он не засох...
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Противники чинного глави держави виступають проти нього за гроші і замість дестабілізації ситуації в країні повинні відправитися на фронт, вважає батько Зеленського.
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Обсудили транзит газа через Украину? Обсуждайте газы в своих кишечниках!
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