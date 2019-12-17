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 Політика України
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Все про:посол (570) Тейлер Пітер (3)

 В.о. посла США в Києві Тейлор до кінця року залишить Україну, - New York Times

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор покине свій пост наприкінці року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела в керівництві США.

Видання зазначає, що Тейлор є одним із ключових свідків у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

За даними джерел, Тейлор їде, бо його тимчасове призначення в Україну в червні закінчується. Відповідно до Закону про вакансії політичні особи, які призначаються на діючу посаду, можуть обіймати її лише впродовж приблизно 200 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165929
 
 
 Топ коментарі
 
Как бы после выступления идиотов в Квартале назначение посла не затянулось на неопределенное время.
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Порошенко как потянул за Хилари ,так до сих пор Украина расхлебаться не может
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Трамп мстительный и злопамятный. А самое страшное, что он ещё и непредсказуемый. Нам всем эта шуточка с Трампом на рояле ещё боком вылезет.
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Как бы после выступления идиотов в Квартале назначение посла не затянулось на неопределенное время.
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Трамп мстительный и злопамятный. А самое страшное, что он ещё и непредсказуемый. Нам всем эта шуточка с Трампом на рояле ещё боком вылезет.
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Ощущение такое, что они сделали это специально, чтобы оправдать потом сближение с кацапами.
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Та быстрее бы уже. Сегодня один мой знакомый зебил сокрушался, что в прошлом году у него была субсидия 2400грн, а в этом- 400 . А знаете как поднимается настроение при виде ноющего зебила!? А другой, его коллега, пытался меня убедить в том, что претензии к нынешней "власти" преждевременны, так как "пацан ещьо молодой, неопытный, хочет прекратить вайну, а барыга ему в наследство оставил нищую страну, паетаму ему нада дать время". П.С. Отдельный рэспэкд моим зебильным товарищам, распространявшим идиотские высеры о злыднях и барыге-мародьоре в фейсбуках. Одни щяс в Турции (продали последний хер "без соли" видимо) а другие купили авто в салоне (видимо вдвоем по почке скинулись) вот такие вот злыдни...Печаль. Очень плохой финал нас ждет, с таким наридом.
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Затянется. Только не из-за кватрала, а из-за престарелого трансвестита Джулиани и киношки, снятой им и трампоидным пропагандонским каналом OAN.
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А вы смотрели новую пародию на Трампа от квартала? Irada именно её имела в виду.
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Глубоко сомневаюсь, шо у Рыжего сейчас есть время на подобное. Под ним пылает костерок нехилого размера, на тушение которого уходит его время и внимание.
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Да, но ведь обязательно найдутся доброжелатели, которые ему это видео подсунут под нос. Одно дело, когда американцы над ним шутят и совсем другое дело, когда это делает Украина.
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Не знаю....... просто характер у вашего рыжего как у злобливого карлика. А квартал в этот раз переступил все допустимые нормы. Привет.
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Привет. Вряд ли у Рыжего есть время интересоваться "творчеством" квартала....будем посмотреть.
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Уверена, аналитическая служба по обзорам наших СМИ давно всё выложила на стол Госсекретарю.
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Угу. Настолько без комплексов, шо его источниками "инфы" для пропагандонского кина есть ************ ворюга Шокин, алкаш Луценко, выпускник высшей школы кгб в мААскве Деркач и говорящая жопа Коломойского Дубинский "Мама любит скорость". И трампоидное стадо это инфодерьмо с аппетитом схавает. В.о. посла США в Києві Тейлор до кінця року залишить Україну - Цензор.НЕТ 8192
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Источники прямо скажем не ахти но ведь формально Байден шантажировал помощью в 1млрд ещё и бравировал этим
Там все хороши но я за тех при ком растёт 401к и защищена вторая поправка
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Ну так почему же трансвестит не расследовал шантаж, а начерпывал помои? Трампоидам следует перестать притворяться про-Украинскими, раз у них подобные источники "информации".
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Порошенко как потянул за Хилари ,так до сих пор Украина расхлебаться не может
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правильно потянул...
жаль что вскрылось...
Трамп агент Московии.., - это же очивидно...
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З такими картинками на агліцьку версію Цензора.
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Нехай би залишився. Стрьомно якось без посла. Трамп як псіхане, та взагалі нікого до нас не призначить.
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А вам не все равно, все равно ли мне ?
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Вместе с тем журнал Politico назвал двух кандидатов на должность посла США в Украине. По данным издания, среди тех, кто может заменить Йованович, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Сейчас он является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, связанного с Пентагоном.
Отмечается, что кандидатура Дейтона нравится Трампу, а бывший генерал "готов взять на себя работу".
Дейтон говорит по-русски. У него есть опыт работы в Киеве. В ноябре 2018 министр обороны США Джеймс Мэттис назначил его старшим советником США по обороне в Украине. Дейтон знаком с проблемами, связанными с обучением и экипировкой иностранных вооруженных сил. Согласно его биографии, его последним местом работы во время службы в армии было координирование безопасности США для Израиля и Палестинской автономии.
Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипп Рикер.
Рикер давал показания в деле об импичменте Трампа в октябре. Ранее он упоминал, что с ним велись переговоры о назначении на пост посла вместо Мари Йованович после ее отзыва в 2018 году, однако в конечном итоге он провалился, и вместо этого был выбран Тейлор на временной основе.
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Трамп убирает из Украины честных людей - Волкер уехал, Йованович, теперь Тейлор.
Ничего хорошего это не сулит.
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