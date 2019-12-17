 В.о. посла США в Києві Тейлор до кінця року залишить Україну, - New York Times

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела в керівництві США.

Видання зазначає, що Тейлор є одним із ключових свідків у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

За даними джерел, Тейлор їде, бо його тимчасове призначення в Україну в червні закінчується. Відповідно до Закону про вакансії політичні особи, які призначаються на діючу посаду, можуть обіймати її лише впродовж приблизно 200 днів.