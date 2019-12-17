 В.о. посла США в Києві Тейлор до кінця року залишить Україну, - New York Times

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела в керівництві США.
Видання зазначає, що Тейлор є одним із ключових свідків у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.
За даними джерел, Тейлор їде, бо його тимчасове призначення в Україну в червні закінчується. Відповідно до Закону про вакансії політичні особи, які призначаються на діючу посаду, можуть обіймати її лише впродовж приблизно 200 днів.
Парень без комплексов
Там все хороши но я за тех при ком растёт 401к и защищена вторая поправка
жаль что вскрылось...
Трамп агент Московии.., - это же очивидно...
Отмечается, что кандидатура Дейтона нравится Трампу, а бывший генерал "готов взять на себя работу".
Дейтон говорит по-русски. У него есть опыт работы в Киеве. В ноябре 2018 министр обороны США Джеймс Мэттис назначил его старшим советником США по обороне в Украине. Дейтон знаком с проблемами, связанными с обучением и экипировкой иностранных вооруженных сил. Согласно его биографии, его последним местом работы во время службы в армии было координирование безопасности США для Израиля и Палестинской автономии.
Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипп Рикер.
Рикер давал показания в деле об импичменте Трампа в октябре. Ранее он упоминал, что с ним велись переговоры о назначении на пост посла вместо Мари Йованович после ее отзыва в 2018 году, однако в конечном итоге он провалился, и вместо этого был выбран Тейлор на временной основе.
Ничего хорошего это не сулит.