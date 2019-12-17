 МЗС оскаржив у Верховному Суді відновлення на посаді викритого в антисемітизмі ексконсула Марущинця, - Зеленко

Про це йдеться в коментарі прессекретаря МЗС Катерини Зеленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Як повідомили в МЗС, Марущинець оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді м.Києва. Суд повністю погодився з висновками Дисциплінарної комісії МЗС та визнав правомірним звільнення Марущинця.

"Марущинець оскаржив рішення суду першої інстанції до Шостого апеляційного адміністративного суду, який за результатами перегляду справи поновив Марущинця на посаді та зобов’язав МЗС виплатити останньому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу", - зазначила Зеленко.

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За її словами, МЗС було змушене виконати рішення суду апеляційної інстанції, 9 грудня 2019 року поновило Марущинця на дипломатичній службі та виплатило останньому суму більше 230 тисяч гривень.

"МЗС продовжує вважати дії та публічні висловлювання Марущинця несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата, а також такими, що завдали суттєвої шкоди міжнародному іміджу та авторитету України.

Не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі Марущинця та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду з метою встановлення істини у цій резонансній справі", - зазначила Зеленко.

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Нагадаємо, в травні 2018 року Дисциплінарна комісія МЗС встановила, що консул Генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець неодноразово розміщував у соціальних мережах матеріали, що мали явні ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму. Під час дисциплінарного провадження Марушинець письмово підтвердив, що є автором цих публікацій. Його відсторонили від виконання обов'язків.

На підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС, консула звільнили 31 травня 2018 року за порушення присяги державного службовця.