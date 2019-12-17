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 Політика України, Суспільство
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Все про:антисемітизм (48) Верховний Суд (475) ксенофобія (31) шовінізм (3) Марушинець (2) Зеленко (47)

 МЗС оскаржив у Верховному Суді відновлення на посаді викритого в антисемітизмі ексконсула Марущинця, - Зеленко

Міністерство закордонних справ України 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду через відновлення на дипломатичній службі Василя Марущинця, відомого антисемітськими заявами.

Про це йдеться в коментарі прессекретаря МЗС Катерини Зеленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Як повідомили в МЗС, Марущинець оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді м.Києва. Суд повністю погодився з висновками Дисциплінарної комісії МЗС та визнав правомірним звільнення Марущинця.

"Марущинець оскаржив рішення суду першої інстанції до Шостого апеляційного адміністративного суду, який за результатами перегляду справи поновив Марущинця на посаді та зобов’язав МЗС виплатити останньому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу", - зазначила Зеленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консула України в Гамбурзі Марушинця відкликано для дисциплінарного провадження. Якщо всі факти підтвердяться, то в МЗС шансів у таких людей немає, - Клімкін

За її словами, МЗС було змушене виконати рішення суду апеляційної інстанції, 9 грудня 2019 року поновило Марущинця на дипломатичній службі та виплатило останньому суму більше 230 тисяч гривень.

"МЗС продовжує вважати дії та публічні висловлювання Марущинця несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата, а також такими, що завдали суттєвої шкоди міжнародному іміджу та авторитету України.

Не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі Марущинця та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду з метою встановлення істини у цій резонансній справі", - зазначила Зеленко.

Читайте також: МЗС звільнило консула в Гамбурзі Марущинця за антисемітські заяви

Нагадаємо, в травні 2018 року Дисциплінарна комісія МЗС встановила, що консул Генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець неодноразово розміщував у соціальних мережах матеріали, що мали явні ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму. Під час дисциплінарного провадження Марушинець письмово підтвердив, що є автором цих публікацій. Його відсторонили від виконання обов'язків.

На підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС, консула звільнили 31 травня 2018 року за порушення присяги державного службовця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165928
 
 
 Топ коментарі
 
Если демократия то не должно быть преследование людей за их личную позицию.
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Молодец Марущинец.
В стране, захваченной кагалом, немногие способны сказать правду!
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евреев все обязаны любить согласно Криминального кодекса... МИД обжаловал в Верховном Суде восстановление в должности уличенного в антисемитизме экс-консула Марущинца, - Зеленко - Цензор.НЕТ 8203
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Если демократия то не должно быть преследование людей за их личную позицию.
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евреев все обязаны любить согласно Криминального кодекса...
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Сначала бы почитали ,что такое семитизм
После этого антисеметизм покажется вершиной толерантности
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Слава Израилю-патриотизм. Слава Украине-нацизм. Думаю "признаки антисемитизма, ксенофобии" скоро будут бить рекорды.
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Бред. Не может официальный дипломатический работник нести личную ахинею. По определению- не может!
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То есть другим можно,а ему нельзя?Тогда нарушаются его права на свободу
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Всё. Неинтересно. Повтор: любое слово официального дипломата такого ранга- официальное мнение и политика страны, которую он представляет.
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после работы может или если подчеркнет, что это его личное мнение, отличающееся от линии партии семитов МЗС оскаржив у Верховному Суді відновлення на посаді викритого в антисемітизмі ексконсула Марушинця, - Зеленко - Цензор.НЕТ 8107
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Это же, вроде, тот дедок, что через шария снимали? Россиян не очень любил и чьё-то место занимал.
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Он еще зиговать любил и если бы не статус дипломата, сидел бы в Германии на нарах не один год! МИД обжаловал в Верховном Суде восстановление в должности уличенного в антисемитизме экс-консула Марущинца, - Зеленко - Цензор.НЕТ 7023
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А при чем тут романтический жест римских легионеров "От сердца - солнцу"?
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В Германии за этот романтический жест дают срок, не бзди, поедь туда и проверь! МИД обжаловал в Верховном Суде восстановление в должности уличенного в антисемитизме экс-консула Марущинца, - Зеленко - Цензор.НЕТ 4776
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Та имел я в очко давателей
Кроме того я там уже жил,будеш мне тут пасту на уши развешивать
Посмотри на петлицы ваенных в кацапии конец 20-начало 30-х годов. Там тоже есть знак свастики
Ну че,теперь кришнаитов начать сажать?
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Обычно, такой бред говорят уже на нарах! Не переживай, у тебя все еще впереди!
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Вот сядеш и будеш кукарекать. Тут у тебя великое будушее.
Дебилодидная номерная малолетка
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Я ещё и негров не люблю , особенно кацапов ...
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Молодець мужик. Має свою точку зору і не приховує. Respect!
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Он- идиот. И всё. Будучи дипломатом, в официозе- нет своей точки зрения! Он представляет и подставляет Страну. Он был консулом! А значит- или идиот, или умышленно подставлял Украину.
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а если он правду писал?
Где можно почитать...?
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Вам- вслед за Олегом Петровичем. Без обид- вы оба- напросились сами, неся Чушь Абсолютную.
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Навпаки,приховував.Шарій якимось чином отримав доступ до закритого профілю в фейсбуці.
Дописи про євреїв -до 2014 року.Він просто затупив,не видалив.
А взагалі,цей дядько не професіонал.Він не на своєму місці був.Його в дипкорпус помаранчевою революцією занесло,так і залишився .
І генеральними консуломи в Гамбурзі були інші люди,справжні дипломати.
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Молодец Марущинец.
В стране, захваченной кагалом, немногие способны сказать правду!
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При этом, это был Кагал Порошенко! Наверное- это был Правильный Кагал. Сегодняшний- неправильный.
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Что хитрожопый, неприятные предчувствия? Ты таки да прав...
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Фашист и любитель гитлера. Ему ещё повезло,что успел свалить в Украину- здесь могли бы и реальный срок влепить!
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вот так то вот оно..Что бы знал это не какая то там коррупция ...это за нее восстановили бы и еще бабосов бы из бюджета отвалили...это антисемитизм...
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Вот так и зомбируют людей..Стадо. И никто ж не проверит,что за антисемитизм такой..
Галимый нацик,любитель гитлера.Про антисемитизм не нашел
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https://fakty.ua/268290-mid-otozvalo-skandalnogo-konsula-v-gamburge
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Ukraine's consul to Hamburg now suspended for his alleged anti-Semitic Facebook posts (plus racism against Hungarians, Poles & Roma). Here's a cute pic of him with a Mein Kampf birthday cake.
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стесняюсь спросить, а сколько украинцев на форуме Израиля?
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...а что, антисемитизм уголовно преследуем у нас?...тогда почему зверьки, типа Рыбановичей, Червонцев и пр., пейсы в шаровары спрятавшие, не преследуются за его жуткое разжигание здесь, а Салафьевых и пр. на Расее?...ждут ответки, за ихонные гнилые базары, дождутся.. МЗС оскаржив у Верховному Суді відновлення на посаді викритого в антисемітизмі ексконсула Марущинця, - Зеленко - Цензор.НЕТ 8930...
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А якби Марущинець писав на своій сторінці, що він гей ?? І його б за це звільнили?
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Ніякого антисемітизму там не було. Людину переслідують незаконно.
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