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 Політика України
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Все про:Кабмін (3138) карта (54) Гончарук_Олексій (370)

 Створена карта наявних і необхідних соціальних об'єктів, - Гончарук

Уряд створив карту, на якій змодельовано всі існуючі і ті, які необхідно побудувати, об’єкти надання публічних послуг: дитячі садки, школи, медичні заклади, кінотеатри, бібліотеки. На карті зібрано дані про 150 тис. об’єктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Спочатку ми зібрали на карті інформацію про те, що зараз у нас фізично вже є. Паралельно міністерства розробили власні стандарти забезпечення надання (доступності) до публічних сервісів та послуг для людей. Ми проаналізували, що у нас є, співставили їх зі стандартами, які надали міністерства. На основі цього моделюємо ідеальну мережу соціальних та інфраструктурних об’єктів, яка має існувати в країні", — розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради з керівниками обласних адміністрацій.

Наприклад, зараз в країні є 856 опорних шкіл, а потрібно — більше 2,1 тис.

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"Уряд разом з місцевою владою має сформувати таку інфраструктуру, яка має існувати не для зручності держави, а співпадати з реальними потребами людей. Це стосується медицини, освіти, безпеки, послуг. Зараз у нас реформа децентралізації не зовсім ефективна, зокрема, і через відсутність чітких вимірюваних критеріїв, що і для чого зробила місцева влада", — наголосив  Гончарук.

Саме тому з наступного року Уряд вводить системну оцінку показників роботи голів ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165926
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы все заняты разработкой презентаций, иммитация бурной деятельности
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слуги знают толк в публичных услугах...

Создана карата наявных и необходимых социальных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1843
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социальные объекты от моники зе!лоха и гончарука:
Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
https://zakarpattya.net.ua/News/197985-Kabmin-u-chotyry-razy-zmenshyv-mistsevym-biudzhetam-Zakarpattia-subventsiiu-na-sotsialno-ekonomichnyi-rozvytok-terytorii
Кабінет Міністрів змінив розподіл між місцевими бюджетами субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, зменшивши її загальний обсяг по Україні на 1,7 млрд грн.
Ця субвенція передбачалася на вкрай важливі для громад проекти - будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрій вулиць, вуличного освітлення, реконструкція водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків.
Внесення таких змін наприкінці року є неприпустимим.
Більшість органів місцевого самоврядування вже виконали частину, а то і весь обсяг робіт, передбачених у визначених проектах, отримали акти виконаних робіт і не можуть їх оплатити. Серед них Тячівська ОТГ, де на 100% виконані роботи щодо будівництва дощової каналізації на загальну суму майже 1,5 млн грн, з яких 1 млн грн виділено з місцевого бюджету, а 500 тис. грн передбачалося субвенції. Але з урахуванням внесених змін для Тячівської ОТГ такої субвенції взагалі не передбачено.
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п.с.
интересно, а личная дорога для моники - по какому критерию проходит?)
ДОРОГА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА: ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗБУДУВАЛИ ОСОБИСТЕ ШОСЕ ПІД КИЄВОМ - "СТОПРЕВАНШ"
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш"

https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y
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Зебилы все заняты разработкой презентаций, иммитация бурной деятельности
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слуги знают толк в публичных услугах...

Создана карата наявных и необходимых социальных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1843
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Имитация бурной деятельности... в турбо режиме...
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ну в принципе это правильная идея, но не пойдет никуда потому что на эти все инфраструктурные проекты нужно пару сотен миллиардов долларов. а откуда мы их возмем - когда государство банкрот?
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Вранье, Гонтарева 200 млрд. грн. вообще нарисовала.
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хорошая прибавка к колоде таро. а из каких арканов карта будет? старших или младших?
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"Правительство вместе с местной властью должно сформировать такую ​​инфраструктуру, которая должна существовать не для удобства государства, а совпадать с реальными потребностями людей. Это касается медицины, образования, безопасности, услуг. Сейчас у нас реформа децентрализации не совсем эффективна в том числе и из-за отсутствия четких измеримых критериев, что и для чего сделала местная власть"Источник: https://censor.net.ua/n3165926
Мдя.. С точки зрения глобального мышления... Да! Но Нет!!!
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Я уже как-то писала, послушав несколько раз этого гения, что у него в голове своя собственная реальность, которая к действительности отношения не имеет, вот поэтому и ДА! Но НЕТ!!!
Ему вообще место не в кабмине, а в совсем в другом учреждении и другого профиля.
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«Залишатися на посаді - компроміс із совістю» - заступниця Скалецької пояснила рішення про відставку

...вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться. Всі спроби ініціювати налагодження такої роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс, щоб кожен в Міністерстві розумів мету і логіку тих чи інших кроків, ігнорувалися або блокувалися...
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"Наявных"?! Это что за язык такой? Если пишете по-русски - пишите по-русски, пожалуйста. Нет в русском такого слова и не может быть.
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Зараз порозпродають школи та лікарні. Зебілам соціальна сфера не потрібна.
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