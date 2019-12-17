 Створена карта наявних і необхідних соціальних об'єктів, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Спочатку ми зібрали на карті інформацію про те, що зараз у нас фізично вже є. Паралельно міністерства розробили власні стандарти забезпечення надання (доступності) до публічних сервісів та послуг для людей. Ми проаналізували, що у нас є, співставили їх зі стандартами, які надали міністерства. На основі цього моделюємо ідеальну мережу соціальних та інфраструктурних об’єктів, яка має існувати в країні", — розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради з керівниками обласних адміністрацій.
Наприклад, зараз в країні є 856 опорних шкіл, а потрібно — більше 2,1 тис.
"Уряд разом з місцевою владою має сформувати таку інфраструктуру, яка має існувати не для зручності держави, а співпадати з реальними потребами людей. Це стосується медицини, освіти, безпеки, послуг. Зараз у нас реформа децентралізації не зовсім ефективна, зокрема, і через відсутність чітких вимірюваних критеріїв, що і для чого зробила місцева влада", — наголосив Гончарук.
Саме тому з наступного року Уряд вводить системну оцінку показників роботи голів ОДА.
Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
https://zakarpattya.net.ua/News/197985-Kabmin-u-chotyry-razy-zmenshyv-mistsevym-biudzhetam-Zakarpattia-subventsiiu-na-sotsialno-ekonomichnyi-rozvytok-terytorii
Кабінет Міністрів змінив розподіл між місцевими бюджетами субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, зменшивши її загальний обсяг по Україні на 1,7 млрд грн.
Ця субвенція передбачалася на вкрай важливі для громад проекти - будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрій вулиць, вуличного освітлення, реконструкція водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків.
Внесення таких змін наприкінці року є неприпустимим.
Більшість органів місцевого самоврядування вже виконали частину, а то і весь обсяг робіт, передбачених у визначених проектах, отримали акти виконаних робіт і не можуть їх оплатити. Серед них Тячівська ОТГ, де на 100% виконані роботи щодо будівництва дощової каналізації на загальну суму майже 1,5 млн грн, з яких 1 млн грн виділено з місцевого бюджету, а 500 тис. грн передбачалося субвенції. Але з урахуванням внесених змін для Тячівської ОТГ такої субвенції взагалі не передбачено.
интересно, а личная дорога для моники - по какому критерию проходит?)
ДОРОГА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА: ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗБУДУВАЛИ ОСОБИСТЕ ШОСЕ ПІД КИЄВОМ - "СТОПРЕВАНШ"
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш"
https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y
Мдя.. С точки зрения глобального мышления... Да! Но Нет!!!
Ему вообще место не в кабмине, а в совсем в другом учреждении и другого профиля.
...вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться. Всі спроби ініціювати налагодження такої роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс, щоб кожен в Міністерстві розумів мету і логіку тих чи інших кроків, ігнорувалися або блокувалися...