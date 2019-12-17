EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
  1327  26
Все про:НАБУ (2188) законопроект (882) Зеленський (3892) КС (365) ДБР (713)

 Законопроєкт Зеленського про призначення президентом голів НАБУ і ДБР визнано частково неконституційним, - висновок КСУ

Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок щодо законопроєкту №1014, внесеного раніше на розгляд парламенту президентом Володимиром Зеленським.

Відповідно до опублікованого у вівторок, 17 грудня, висновку суддів КС, законопроєкт №1014 про розширення повноважень президента для призначення керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) визнано частково неконституційним, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "підпорядкування НАБУ і ДБР президенту через призначення керівників створює загрозу незалежності цих органів".

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 3 вересня включила до порядку денного сесії законопроєкт №1014, згідно з яким повноваження президента призначати і звільняти глав Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань будуть закріплені в Конституції України. Депутати направили документ до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам Основного закону.

При цьому в Transparency International Ukraine вважають, що ці зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента.

Комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції дійшов висновку, що законопроєкт №1014, який наділяє президента правом призначати глав НАБУ і ДБР, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165925
 
   
 Топ коментарі
 
А тем временем- Сингапур конфисковал российское судно "Севастополь". США наложили санкции на судовладельца, он обанкротился и не смог собрать денег даже на адвокатов. После этого судебные приставы с диким хохотом вломились на судно и вышвырнули на берег гордых российских моряков Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438 Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438 Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438
Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 4970
 показати весь коментар
 
по моему, только что Бубочке прищемили "инструмент" крышкой рояля.. Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 2357
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это как "частичное убийство".. на полшишечки...
 показати весь коментар
 
 
А тем временем- Сингапур конфисковал российское судно "Севастополь". США наложили санкции на судовладельца, он обанкротился и не смог собрать денег даже на адвокатов. После этого судебные приставы с диким хохотом вломились на судно и вышвырнули на берег гордых российских моряков Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438 Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438 Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438
Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 4970
 показати весь коментар
 
 
гыгыгы Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 6425 сюрпрааайз, мазафака!.. скрепное судно отжали у кацапов...
Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 9307
 показати весь коментар
 
 
Суд какой то на пол шишечки, Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 6927 Такой Суд должен ясно изъясняться,а не дрожать
 показати весь коментар
 
 
Судьи прекрасно знают что власть в стране очень скоро поменяется
 показати весь коментар
 
 
В годы войны сравнивать военного генерала с сепаром как то ... хотя двоих в годы войны нужно ставить к стенке.
 показати весь коментар
 
Де вас набирають, таких недолугих??? Де там порівняння сєпара з генералом??? Там порівняння президента з зеленим чмом, яке займає посаду президента, вірніше - їх дій... Оцінку діям генерала давав сам зє блазень, коли коштував солдатську їжу й одягнув бронік, так шо свою оціночеїну маячню запхни обратно у методичку...
 показати весь коментар
 
 
по моему, только что Бубочке прищемили "инструмент" крышкой рояля..
 показати весь коментар
 
 
Це приблизно як Моніка наполовину вагітна, а Констційний суд наполовину адекватний.
 показати весь коментар
 
 
Как его хазяева скажут тогда и решат, стакан наполовину пуст или наполовину полон.
 показати весь коментар
 
ой какой дипломатичный суд... чтоб да..так нет! ))))
частично ))))
 показати весь коментар
 
 
Та цей Зе сам неконституційний. У нього ж подвійне громадянство. Так що все, що він робить - це мартишкіна праця.
 показати весь коментар
 
Не понял ! Шо ж это - зеленский не сможет сказать трампу "Главы НАБУ и ГБР мои люди" ?
 показати весь коментар
 
 
Ну всьо, злочинна влада отримала по заслузі!! Наступний крок - признати вибори недійсними і затвердити Порошенка пожизнєнним лидєром!!)))
 показати весь коментар
 
Законопроект ... признан частично неконституционным.

Он или конституционный или нет. Или тут типа немножко беременным?
 показати весь коментар
 
Шо такое; бунт на корабле ?
Когда КС распустил Верховную Раду, наплевав на Конституцию, они не были такими храбрыми.
Неужели власть Квартала-95 слабеет ?
 показати весь коментар
 
Янык тоже начинал с изменения конституции, и узурпации власти.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору