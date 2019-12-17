 Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
У повідомленні зазначається: "Через сутичку біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим участникам мітингу та правоохоронцям
Правоохоронці збирають та аналізують всі фото- і відеоматеріали для надання правової оцінки діям інших учасників події.
Нагадаємо: внаслідок сутички постраждало 17 правоохоронців та двоє мітингувальників (одному із них інший участник протестної акції влучив бруківкою в голову).
Наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії - учаснику бойових дій підполковнику Кулінко Ю.В.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії. Зокрема поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників.
На цей час слідчі готують оголошення підозри трьом активним учасникам події".
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.
бы стоя
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
І мені похер, ці мусора.
Вони були козлами їми і лишилися, бо це не професія, це діагноз.
І мені похер, ці мусора.
Вони були козлами їми і лишилися, бо це не професія, це діагноз.
Чому не стаєте на захист ветерана АТО якому проломили голову,чи петро цього не призначав у ветерани,там тільки ним відібрані,кого треба захищати
Схоже команди не було і не буде,це не той ветеран і не ті інтереси
А ветеранам АТО вже давно пора задуматись і не приймати ролі жертв в постановках провінційних квнщиків.
Одним можно убивать, а других можно убивать.
Все должно быть по Закону!
Других способов цивилизованного сосуществования не существует.
Фермеров там мля и не было...
Пригнали гопников и титушек...
Проломили голову ветерану АТО...
Но порохоботы почему то не воют по этому поводу...
Где нацжоны там не протесты, а "протесты" и провокации.
Они это уже не раз доказали, как находятся те, кто им верит, не понятно.
Если власть не проявит твердост, и не накажет их за грехи то наверняка будет еще кровь
Если бы вы так на фронте сражались, как воюете с киевскими мусорами на киевских улицах - цены бы вам не было.
А так...Всё это выглядит слишком театрально и напыщенно.
Власть нужно чмырить, но уже не вам. Не осталось к вам былого доверия и уважения.
Зелёные собирают статистов за бабки. Приходит несколько сотен. Разбитый асфальт, разбитые морды, трупы.
И шо характерно - в масштабе страны та же *****.
(C)
@VasserIronn
🤔
Ню-ню
Это просто совпадение и никаких методичек
Верю, охотно верю...