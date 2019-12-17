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 Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція

Через сутички біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які завдали значних тілесних ушкоджень іншим учасникам мітингу і правоохоронцям.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

У повідомленні зазначається: "Через сутичку біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим участникам мітингу та правоохоронцям

Правоохоронці збирають та аналізують всі фото- і відеоматеріали для надання правової оцінки діям інших учасників події.

Нагадаємо: внаслідок сутички постраждало 17 правоохоронців та двоє мітингувальників (одному із них інший участник протестної акції влучив бруківкою в голову).

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Наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії - учаснику бойових дій підполковнику Кулінко Ю.В.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії. Зокрема поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників.

На цей час слідчі готують оголошення підозри трьом активним учасникам події".

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165924
 
 
 Топ коментарі
 
Как бы авакову не выйти на самого себя 🤔🤔🤔.
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Угу... Тільки от кіпіш влаштували люди Авакова (нацдружини), а він цілковито на всі 100% відданий (на даний момент) Зєлі (Коломойському). Так до чого тут Порох? Ці нацжони перед виборами ганяли за ним хвостиком, зривали зустрічі, а зараз ти їх до нього в союзники записуєш? Пфффф
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совершенно плевать на то что мусору бошку проломили ... если бы протестующие сотню две угандошили апладировал
бы стоя
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...планируют делать трепанацию черепа, - вставление мозгов.... бо преступные приказы мог и не исполнять...
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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У нас країна монополій - твій варіант не дасть реалізувати кремль
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Я звичайний фермер.
І мені похер, ці мусора.
Вони були козлами їми і лишилися, бо це не професія, це діагноз.
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Я бы непременно нашел, на месте Больших ментов. Это крайне необходимо, иначе- это не понравится остальным ментам. А вот тогда... найдут не очень официально. И будет труп. Или просто пропадет чудо... А может и не одно.
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Придётся власти жестко громить «мирных фермеров»
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Я звичайний фермер.
І мені похер, ці мусора.
Вони були козлами їми і лишилися, бо це не професія, це діагноз.
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Порохоботи,а нацкорпус патріоти чи ще нацжони
Чому не стаєте на захист ветерана АТО якому проломили голову,чи петро цього не призначав у ветерани,там тільки ним відібрані,кого треба захищати
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у них патовая ситуация.ждут,шо бох пэтро скажет
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Тут ситуаційна дилема. Як впізнати серед мусорів, які тебе звиздять, ветерана АТО? У нас що мало старих кадрів залишилось, починаючи від міністра?
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Я про гвалт і кіпіш в соцмережах,який вони по команді тільки можуть підняти.
Схоже команди не було і не буде,це не той ветеран і не ті інтереси
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Перечитав два рази, так нічо і не зрозумів, логіки шо в баби на ловочці.
А ветеранам АТО вже давно пора задуматись і не приймати ролі жертв в постановках провінційних квнщиків.
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Можно подумать, ты логикой блещешь! Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5010
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Да мы это уже проходили. С правоохранителями начнут разбираться только когда появятся трупы среди протестующих.
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Вы ошибаетесь. Только когда протестующие начнут отстреливаться. Только, боюсь, в этот раз уже будет поздно. Спираль начала закручиваться....
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А-то Янелох не знает, что Аваков финансирует Нацкорпус? Зеленкину выгодно быть лохом, чтобы устраивать этот цирк... Клоуны...
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Откуда? Ему кто-то отчитывается? Ты реально полагаешь, что клоун в курсе, что вокруг него твориться? Его используют, а потом сольют. Боюсь, что этот самовлюбленный болван об этом не подозревает.
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Гірше всього, що і його папочка (той що теж Зеленський) нічого не підозрює. Що воно в нас за професори такі? Як казали Козьма Прутков: спеціаліст подобєн флюсу (чиряку) - полнота його односторонняя. Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8770
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ликуйтесь выздравливайте наша служба и опасна и трудна и.т .д
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Ветераны АТО тоже разные бывают. Да?
Одним можно убивать, а других можно убивать.
Все должно быть по Закону!
Других способов цивилизованного сосуществования не существует.
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Ни хрена не будет по закону! Это уже просто очевидно! Будет- как всегда, по беспределу.
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В том то и дело!!!
Фермеров там мля и не было...
Пригнали гопников и титушек...
Проломили голову ветерану АТО...
Но порохоботы почему то не воют по этому поводу...
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Да, но с одной оговоркой. Надо и по закону для всех включая чиновников, и по справедливости. Тк они для себя сделаю что хотят, а мы будем рабами по закону...
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Нацжоны-провокаторы, заробитчани рыгокремлевской власти.
Где нацжоны там не протесты, а "протесты" и провокации.
Они это уже не раз доказали, как находятся те, кто им верит, не понятно.
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Порохоботы тут целый вечер зека-рецидивита оплакивали.А на правоохранителей атовцев им нахезать с высокой колокольни.
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Аваковец проломил голову аваковцу. Где плакать?
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Була така здогадка, що в охорону поставлять нацгварійців із фронтовиків, а юні аваковці будуть їх лушпенить
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Плохой вариант выпал, в этом случае. У кого-то всё получилось. Я даже догадываюсь- у кого!
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ШОСЬ НАПОМИНАЕ донецьк..залу облрады.........а гонконг ще и грузию....
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Наверное, специализируется на уборке кукурузы ногами...
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соевый и его подельники пришли к власти на крови майдана, правили на крови и не остановятся перед новой кровью в своих корысных интересах.
Если власть не проявит твердост, и не накажет их за грехи то наверняка будет еще кровь
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ребят мочим липецких, которые за пороха...А взагалі нашо ви таке зробили?
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Як на мене, то національно-свідомий зек, безробітний або "бомж" більш цінний для українського суспільства ніж мєнт на захисті інтересів "яценюків". Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2440
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Украинцы, зачем вы бьете друг друга палками и камнями?
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фанаты.. ибо одни за динамо, другие за шахтер Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 47
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Така у нас традиція. Ще можемо автозаки спалювать на Миколайчика.
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Как это- зачем??? Это- необходимая прелюдия. К выстрелам. Вас ведь именно это удивило, что имея совершенно огромное количество оружия- таки палки и камни пока.
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Малчик,ты ни чего не понимаешь!Это же демократия!
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Молодий аграрій з Чернігівщини демонструє іноваційний спосіб розпилювання мінеральних добрив:
Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5123
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Это точно - "гербіцид від бурьяна у синiй куртцi".
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А якого кольору ще спецодяг? Я, звісно, доволі ліберальна і лояльна людина. Тільки коли справа стосується Землі - клята біндерівщина прямо зростає на очах. Нічого не можу з собою поробити. І не буду.
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лежать тебе на асфальте в сша...и вся твоя родня с флагом терроризма ...до пятого колена
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Не особо, но ход истории, похоже, уже не остановить.... Я бы сказал немного страшно, но и интересно.
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После 2014- го года никого не посадили . поэтому и есть чувство безнаканости .
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Так пепик тоді на хвилі піднесення, так застіснявся дебатів з клятою юлькою, що було все в адінтур.
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Протидіяти воєнізованим формуванням можуть лише організовані групи осіб. Українці! Обєднуйтесь в парамілітарні структури і озброюйтесь. Ніколи в історії етнічна меншина не відмовлялась від визискування аборигенів до тих пір поки не отримувала реальний спротив. Апеляція до совісті безсовісних і аморальних осіб марна. Лише фізична сила спрямована на їх тіла та фізичне майно змушує їх тікати рятуючи своє життя.
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щось дуже запізно ви отямились..про це ще років з двадцять тому треба було думати..
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Ми попереджали ще на початку 90-х про можливість жидобільшовицького реваншу і вимагали національної, проукраїнської політики. А народ присипляли "Великим Договором в РФ"...
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а реваншу і не було..був плавний перехід..
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Можна й так назвати. Суть і результат не змінюється.
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аваковские псы против авакоских мусоров
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Мухи отдельно, котлеты отдельно. На Грушевского - чисто провокации от любителей "брусчатки"( кто их нанял?), разгоняли просто полицейские, а на площади перед парламентом "запланированный" разгон от СПЕЦОВ- показать, кто в "доме хозяин". Столкнулись РАЗНЫЕ миллиардные интересы. И ЖЕСТОКОСТЬ разная.
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не можу зрозуміть якщо він воїн, і захищав землю на війні,чому бьє людей які проти продажу землі.
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Читаю комменты. Зебелизм преобладает во всех сферах. Никто ничего не знает, но все в курсе что делать.
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Все митинги за деньги .Если бы сажали за организацию платных сборищ , то анархия прекратилась бы .
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та завтра уси хто давав бабки будуть в сизо.......ой яки це фамийли............обоссацця
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Може уже пора прекращать уличные бои и уличный беспредел?
Если бы вы так на фронте сражались, как воюете с киевскими мусорами на киевских улицах - цены бы вам не было.
А так...Всё это выглядит слишком театрально и напыщенно.
Власть нужно чмырить, но уже не вам. Не осталось к вам былого доверия и уважения.
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їдь ти на фронт і воюй за землю яку продадуть козлам з європи чи росії,і коли закінчиться земля закінчиться і війна і на чию батьківщину ти повернешся.
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Соловей, сначала научись формулировать свою мысль так, шобы тебя понимали окружающие. А уже потом вступай в дискуссии.
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угу, єслі би... А чому нацгвардія не на фронті? Чому полковник не в касці (шоломі)?
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пффф, да ветерана АТО подполковника Кулинко не так уж и жалко!! Другое дело генерала Марченко, который бронежилетики бумажные впаривал армии- сколько пацанов погибло из-за этой с..ки! До пети был майором,а потом "поехали"....- поэтому петя и вкинул за него деньги, ибо генерал рассказал бы следствию с кем он делился, когда зарабатывал на смертях пацанов.
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Работа на бандюка Авакова здоровья не добавляет даже участнику АТО.
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Одной рукой митинговал, другой рукой протест свой подавлял
Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2092
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Порох только намекнул, что нужно выйти - выходит несколько тысяч. Все живы-здоровы, улыбаются, мирно расходятся.
Зелёные собирают статистов за бабки. Приходит несколько сотен. Разбитый асфальт, разбитые морды, трупы.
И шо характерно - в масштабе страны та же *****.
(C)
@VasserIronn
🤔
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В очередной раз показал что он "самый лучший министр", что он защитит "Зе-манду" от любых протестов.
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А порохоботы вовсю катают тезиз - аваковцы избили аваковцев...
Ню-ню Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 868
Это просто совпадение и никаких методичек Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4394
Верю, охотно верю...
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ДЕМОКРАТИЯ КОГДА В США ЗАМАХНУЛСЯ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО И ТУТ ЖЕ В ДЕРЕВЯННОМ МАКИНТОШЕ......ТРИСТА ЛЕТ ПРОЙДЕТ В УКРАИНЕ...ЧТОБЫ ЭТО ПОНЯЛИ...НИ ГАЗА ОТ РОСИИИ НИ ПОМОЩИ ОТ США НЕ БУДЕТ.....ПОКА НЕ СТАНИТЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНОЙ...
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Лично я за рынок земли!Сейчас арендаторы берут землю в аренду практически бесплатно и не хотят платить нормальную стоимость аренды!У моего брата пай 6 га .Ему платят в год 15000 гр.Платят 18000 гр,но три тысячи налогов.А на руки 15 тысяч.Это практически даром за 6 га.Он говорит,что продал бы землю с судовольствием.Но не за 2000 $ за га ( это пркатически даром),а за 5-6 тысяч долларов за га.А так олигархи бесплатно пользуются нашей землей уже давно.Сейчас вывели из собственности государства половину всех земель и платят три копейки аренды и налогов.А с рынком земли придет новый хозяин и скупит эту землю.И будет платмть налоги не три копейки как сейчас.
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тюти мути............та твой брат пособник .....сказал бы пошли вы к черту......землю оттдаю другому.....хотя он уже ее продал а теперь жалееет
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