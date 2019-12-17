 Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

У повідомленні зазначається: "Через сутичку біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим участникам мітингу та правоохоронцям

Правоохоронці збирають та аналізують всі фото- і відеоматеріали для надання правової оцінки діям інших учасників події.

Нагадаємо: внаслідок сутички постраждало 17 правоохоронців та двоє мітингувальників (одному із них інший участник протестної акції влучив бруківкою в голову).

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Наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії - учаснику бойових дій підполковнику Кулінко Ю.В.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії. Зокрема поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників.

На цей час слідчі готують оголошення підозри трьом активним учасникам події".





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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.