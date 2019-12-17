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Все про:Коболєв (191) транзит газу (116)

 Якщо контракт про транзит газу не підпишемо зараз, то переговори з "Газпромом" можуть поновитися у квітні-травні, - Коболєв

Ймовірність того, що договір про транзит російського газу Україною не буде підписано до нового року залишається великою, дискусія може поновитися у квітні-травні наступного року.

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що навіть якщо контракт не буде підписано зараз, то у квітні-травні повернемося до цієї дискусії з російською та європейською сторонами", - сказав Коболєв.

Він додав, що якщо Сенат США затвердить санкції щодо "Північного потоку-2", а президент США швидко їх підпише, то це збільшить шанси на підписання контракту на транзит газу наприкінці цього року - на початку наступного.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що довгострокове припинення транзиту, яке в разі такого розвитку подій, буде першим в історії країни, стане великим викликом для економіки і запланованих урядом темпів його зростання. За його словами, це буде переломний момент у таких питаннях як енергобаланс країни, енергоефективність і видобуток газу.

Читайте також: Україна продовжить вимагати від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору про транзит газу, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165923
 
   
 Топ коментарі
 
В апреле-мае не о чем будет уже договариваться. Отопительный сезон пройдет, северный поток-2 достроят.
Так что забей, а эти сказочки маме в Америке рассказывать будешь. Как там старушка 8 лямов зелени уже потратила?
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В Европе всё забито под завязку, как и у нас. Год - продержится от остальных поставщиков.
А вот, раша будет газ жечь... На миллиарды евро...
Насколько я знаю, добычу немного снизить можно, а полностью останавливать не получится.
Поэтому и горят часто факелы на севере рашки...
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Давно маме ничего не отсылал .
Переживает ...
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Треба розвивати добуток, та класти газопроводи... бізнес.
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Виявляється , щоб продовжити будівництво потоку 2 необхідний дозвіл німецьких екологів. Тому що на побережжі зимують уткі. І їх будівництво може турбувати. А для німців дикі утки-святиня.
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Якась туфта, там до десятка інвесторів, навіть канада, гидко.
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Да пусть хоть котов защищают. Лишь бы расию разоряли!
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Котов обижать нельзя. А кацапы по-жизни обиженные.
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Давайте поздравим Андрюшу Коболева
Самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным понятиям, которые окружали нас последние 28 лет...

Друзья, давайте поздравим Андрюшу Коболева.
Ведь его ежемесячная зарплата в размере... 31 ТЫСЯЧИ 511 ЕВРО, оказалась самой большой, среди всех руководителей крупнейших Европейских нефтегазовых Компаний.
Например руководитель компании Ofgem из Великобритании получает 26 667 евро в Месяц.
Руководитель Engie из Франции получает 19 667 евро в Месяц. Руководитель Tranzgaz из Румынии получает 18 500 евро в Месяц.
Руководитель Gaz-system из Польши получает 17 250 евро в Месяц.
Руководитель Lietuvos Energijos из Литвы получает 16 417 евро в Месяц.
Не правда ли Впечатляет?
Оказывается в самой бедной стране Европы, самые высокооплачиваемые Чиновники. Настоящий Парадокс.
А если говорить серьёзно, то с этим цирком давно пора Заканчивать. Пора наводить порядок с зарплатами наших государственных служащих и руководителей государственных Компаний.
Пришло самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным
понятиям, которые окружали нас последние 28 Лет...

Михаил Шнайдер
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Во как козломордого плющит...
Оно и понятно - первый руководитель Нафтогаза
который не хочет идти на уступки *****...
Ещё и в Стокгольмском арбитраже опустил Газпрём на 4,6 миллиарда долларов...
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штраф, от стокгольмского суда грязьпрому с лихвой перекрыл его зарплату. как по мне - то эту зарплату он заслужил
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ДА, НО ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НЕ ПОЛУЧЕНЫ ЕЩЕ. НАДО БЫ СПЕРВА ПОЛУЧАТЬ, А ПОТОМ УЖЕ ПРЕМИРОВАТЬ
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эту мразь коболева давно пора подвесить за яйца на фонарном столбе вместо светильника )))). только кто ж его подвесит? видать чувака кто то не хило крышует, вопрос, кто?))))
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Вот когда ***** своего подвесишь, тогда заходи. До этого момента тебе ничего здесь не светит.
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Михаил Шнайдер, на которого ты ссылаешься - дебил, причем конченый. Я подозреваю, что в тебе это тоже сидит. Перед тем, как постить подобные высеры, нужно разобраться, чем отличается чиновник от топ-менеджера. Оборот Нафтогаза в разы, а то и в десятки раз превышает оборот перечисленных тобой компаний. Функций больше, ответственности больше, обороты больше, так почему он должен получать меньше? Да ты ему можешь вообще не платить - Рашка лишних пару лярдов найдет (не лямов). Только ты потом это расхлебывать задолбаешься.
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Сказал бы короче, пока мы, вас ожидает ЗВИЗДЕЦ.
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походу, это грязьпром ожидает звездец в виде исков от европейских стран за непоставку газа.
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а с чего ты взял, что будут непоставки? Они газом всю европу на зиму забили, сп-1 и турецкий поток еще есть, 3 месяца им хватит, а там сп-2 запустят
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ну, пусть это будет предположением. поп-корн закуплен - будем поглядеть. "ждать уже недолго, скоро будет елка"
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контракты годовые, они могут вообще пол года не качать а потом за полгода ударными темпами добить до нормы, а 6 января турецкий поток еще запустят, так что надо привыкать жить без транзита,странно что потоки раньше не построили и мы успели чуть нажиться на этом
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"контракты годовые, они могут вообще пол года не качать"

Це брехня.

"6 января турецкий поток еще запустят"

І? Як росгаз без укртрназиту поступатиме в Італію та на Зах.Балкани?
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Давно маме ничего не отсылал .
Переживает ...
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В апреле-мае не о чем будет уже договариваться. Отопительный сезон пройдет, северный поток-2 достроят.
Так что забей, а эти сказочки маме в Америке рассказывать будешь. Как там старушка 8 лямов зелени уже потратила?
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если мы не подпишем контракт, на каком основании мы обеспечиваем транзит газа в Европу??
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В Европе всё забито под завязку, как и у нас. Год - продержится от остальных поставщиков.
А вот, раша будет газ жечь... На миллиарды евро...
Насколько я знаю, добычу немного снизить можно, а полностью останавливать не получится.
Поэтому и горят часто факелы на севере рашки...
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ПлюсГазпрёму придёт куча исков за недоставку газа...
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Это нелепый миф, добычу газа можно остановить и возобновить в любой момент.
Факелы горят только над нефтяными скважинами - сжигается т.н. "попутный газ", который нельзя закачать в нефтепровод, а газопровод строить нерентабельно из-за мизерного объёма.
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Чувак, ну почему тьі постоянно ВРЕШЬ?
А правда, что газовую скважину нельзя закрыть или уменьшить поток ...
Sep 26, 2016 - На самом деле можно но очень сложно. Дешевле просто заглушить. ... В Туркмении газовая скважина горит уже 42 года, потушить невозможно.

Брехло, тьі в курсе, что под Харьковом, в 70-е годьі, газовую скважину гасили АТОМНЬІМИ ЗАРЯДАМИ?
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Если у вас горит скважина (звучит вульгарно, но я именно про скважину в земле), то закрыть её проблемно. А в остальных 99,999999% случаев помогает вот такая фигня
Якщо контракт про транзит газу не підпишемо зараз, то переговори з "Газпромом" можуть поновитися у квітні-травні, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6220
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Чувак, разговор не о НЕФТИ, а о ГАЗЕ, тьі понимаешь разницу ?
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https://zn.ua/WORLD/gazprom-tehnicheski-ne-mozhet-otklyuchit-gaz-evrope-newsweek-154213_.html

"Газпром" технически не может отключить газ Европе - Newsweek
"Нельзя просто взять и отключить газовую скважину без вреда. Хранить большие объемы газа тоже не просто", - сказал изданию бывший консультант "Газпрома" Лев Смирнов.
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Не знаю кто такой Лев Смирнов, я Вас уверяю, что можно. Вообще никаких проблем. Если подумаете своим умом, а не моим или Смирнова, то тоже придёте к такому выводу. Между бурением скважин и прокладкой к ним газопроводов нередко проходят годы и ... ничего не происходит - обсадная труба скважины не улетает в космос под напором пласта
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«Глушение скважин - это технологический процесс, в результате которого создаётся противодавление на пласт и прекращается добыча пластового флюида. Для глушения скважин используют жидкости с плотностью, обеспечивающей создания необходимого противодавления на пласт. Жидкость для глушения должна обладать определенными физико-химическими свойствами, соответствующими конкретным условиям: быть химически инертной к породе, коллектору; исключать необратимую кольматацию пор и трещин продуктивного пласта; не оказывать коррозионного воздействия на металл скважинного оборудования и промысловых коммуникаций; обладать стабильностью в конкретных термобарических условиях в течение времени, необходимого для выполнения предусмотренных работ. Кроме того, все жидкости должны быть взрывопожаробезопасными и нетоксичными, высокотехнологичными в приготовлении и использовании.»
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ЧУВАК, ЭТО ЦЕНЗОР! ТУТ КАЖДЫЙ - ЭКСПЕРТ В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ОДНОВРЕМЕННО Якщо контракт про транзит газу не підпишемо зараз, то переговори з "Газпромом" можуть поновитися у квітні-травні, - Коболєв - Цензор.НЕТ 8766
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вы принципиально не понимаете разницы между гасили и глушили? горит обычно при аварии а заглушить это обычная штатная ситуация
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Все можна.

Але це практично КОНСЕРВАЦІЯ СКВАЖИНИ !!!!
А люди ж уявляють, що там на скважині кран, який можна просто закрутити і ВСЬО .
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А как Вы себе представляете консервацию? Тот же кран или пробка в трубу и всё.
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«Глушение скважин - это технологический процесс, в результате которого создаётся противодавление на пласт и прекращается добыча пластового флюида.
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Ну то есть это та же пробка, которую обеспечивает кран, но в данном случае она формируется на некоторой глубине? Правильно?
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Там речь не о вашей ДЬІРКЕ и ПРОБКЕ в ней (звучит вульгарно) а о ПЛАСТЕ.
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Но по факту ведь так? Пробка формируется на глубине?
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«Для глушения скважин используют жидкости с плотностью, обеспечивающей создания необходимого противодавления на пласт. Жидкость для глушения должна обладать определенными физико-химическими свойствами, соответствующими конкретным условиям: быть химически инертной к породе, коллектору; исключать необратимую кольматацию пор и трещин продуктивного пласта; не оказывать коррозионного воздействия на металл скважинного оборудования и промысловых коммуникаций; обладать стабильностью в конкретных термобарических условиях в течение времени, необходимого для выполнения предусмотренных работ. Кроме того, все жидкости должны быть взрывопожаробезопасными и нетоксичными, высокотехнологичными в приготовлении и использовании.»
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Ну то есть на глубине непосредственно перед пластом. А что произойдёт если эта пробка будет располагаться на 10 метров выше?
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«Факел» - кодова назва першого промислового ядерного вибуху на території Української РСР, здійсненого 9 липня 1972 року за 3 км від села Хрестище Красноградського району Харківської області Якщо контракт про транзит газу не підпишемо зараз, то переговори з "Газпромом" можуть поновитися у квітні-травні, - Коболєв - Цензор.НЕТ 685749°33′33″ пн. ш. 35°28′25″ сх. д. з метою закриття аварійного газового викиду. Енерговиділення вибуху - 3,8 кілотон. »


У випадку перекриття витоку з газової скважини, всю її арматуру, виносить з скважини !!!!
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хм. так транзита может и не быть. а грязьпром может нарваться на иски в связи с непоставкой газа.
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Грязьпром уже не раз останавливал транзит зимой. Вряд ли испугается в этот раз.
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одно дело - закручивать вентиль при наличии договора о транзите, обвиняя во фсех грехах Украину, другое дело - не заключить договор о транзите и нарушить, имеющиеся обязательства перед потребителями.
тем занятнее будет посмотреть, что грязьпром получит (или не получит), когда в одностороннем порядке закрутит вентиль . "ждать уже недолго, скоро будет ёлка"
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Как раз наоборот, закрутить вентиль при наличии действующего договора стрёмно, а нет договора - форс-мажор. Именно так и было в прошлый раз.
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Доставити газ в пункт передачі - обов'язок постачальника перед покупцем за договором, а обставини форсмажору прописані у відповідному розділі і навряд там є "законні дії транзитерів".
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с учетом того, что переговоры идут и одна из сторон в открытую педалирует на "нулевой вариант", не желая платить штраф (и похоже европейские тарифы на прокачку) - навряд ли это форс-мажор. тем не менее, стокгольмский арбитраж нам в помощь выше уже отметил, что занятно будет посмотреть на фсё это действо.
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три лярда нам не видать, ща в лондоне суд по нашему долгу там с процентами 4.5 лярда уже накапало, мы его просрали , там евробонды по ним особо не забалуешь, если мы не отдадим, английскому банку придется отдавать, он их гарант, так что в лучшем случае суммы заминусят и мы еще должны останемся
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как-то флажок, под которым вы заходите "навевает смутные сомненья" в нашем общем "мы" .
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я из севастополя, так что тут все сложно 😆😆😆
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да реально сложный выбор,с одной стороны я всю жизнь прожил в украине, с другой нефига тут не было украинского, я и мову не знаю как и процентов 95 местных ее не знают
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Так ты небось ещё и на "псевдо референдум" ходил под дулом автомата! Выбор у него видите ли! Якщо контракт про транзит газу не підпишемо зараз, то переговори з "Газпромом" можуть поновитися у квітні-травні, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1918
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да оно мне надо ходить кудато,у меня потолок не течет сковородка шкворчит и нормально,родня и в мариуполе и в краснодаре, как тут выбирать?
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да не будет нефига, контракты годовые, они могут вообще не качать пол года а потом за полгода все добьют до нормы,плюс турецкий поток 6 января зарускают к действующему,сп1, а там и второй подключат
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если у вас есть текст контракта газпрома с какой-либо европейской страной - в студию, пожалуйста. буду рад ознакомиться.
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потерпите осталось пару недель до конца транзита, увидите все глазками насколько газпрому похер на его остановку
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угу. выше уже отписал, что "ждать уже недолго, скоро будет ёлка"
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Vy nedumajte sto Evropa tolko s gazproma mozet zakupat gaz.Jest Norvegija,Alzyr,zyzeny gaz kotory secias desevle gazproma gaza,pravda tut malo terminalov no postrojet ix bolse takoje kolicestvo kak gazprom prodajiot mozno i terminalami kupit
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Ты тварь поделись с пенсионерами и инвалидами своей зарплатой.
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А где в апреле - мае будет СОЕВЫЙ УБЛЮДОК КОБЕЛЁВ ? На зоне или у мамашки под юбкой ?
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Кому еще не ясно, что Коболев и Витренко будут саботировать снабжение газом столько, сколько будут при власти?
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каго сабатиравать? зачем сабатиравать?
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Коболев уже прямым текстом говорит - когда закончится в газохранилищах газ, тогда и подпишем договор на транзит! Только одно он упустил, что Европе это будет уже до лампочки! И не только Европе!
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и сейчас до лампочки и до лампочки будет весной и летом и даже осенью, Рачку ногами вперед с рынка ЕС вынесут.
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в данном случае мы водители автобуса, пусть пассажиры купят билет, тогда поедем. А як шо воно їм не треба, то на шо воно їм
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т.е. грязьпром готов пойти на возможные нарушение договорных обязательств перед европейскими странами о поставках газа.
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А де в новині пишеться на що готовий піти газпром? В кобилєвських ботів розвинулась телепатія? Якщо контракт про транзит газу не підпишемо зараз, то переговори з "Газпромом" можуть поновитися у квітні-травні, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7897
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"кобилєвських ботів розвинулась телепатія" - за этот комплимент отдельное спасибо.
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поднимут пенсионный исчо на 5 лет заплатят, биоматериал не жалко.
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наш бох, работает круче любой ядренной бомбы.
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неужели газпром вылетит с рынка?! и нью-йорксая биржа, таки, будет определять цену на газ?
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есть только маленький ньюанс -- контракты на поставку газа в европу незаканчиваются 31 декабря и наличие газа в резервах европы их тоже не отменяет так что штрафи за непоставку газа газпрому светят уже с первого числа
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да не будет нефига, контракты годовые, они могут вообще не качать пол года а потом за полгода все добьют до нормы,плюс турецкий поток 6 января зарускают к действующему сп1, а там и второй подключат
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Полностью новый газопровод "Балканский поток" через территорию Болгарии протяженностью 484 километра должен быть завершен до конца 2020 года.

Предполагалось, что газопровод через территорию Болгарии - продолжение "Турецкого потока" - заработает до конца 2019 года, однако возникли проблемы с проведением конкурсной процедуры по выбору компании строителя "Балканского потока".
https://tass.ru/ekonomika/7296715
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Ты думаешь, что умнее руководства Газпрома? Газпром уже обо всём договорился с европейскими партнёрами, просто посторонним не сообщили об этом. В общем, развязка близка, интрига закручивается. Ждём с нетерпением, думаю всем будет интересно.
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А чого всі так переполошились стосовно транзиту кацапського газу? Відсутність транзиту нам набагато вигідніша в стратегічному плані. По перше, кацапи втрачають ринок і недоотримують в свій бюджет мільярди які вони розкрадають, витрачають на війну, пропаганду і утримання репресивного апарату. По друге, кацапи як тільки запустять "потоки" обіцяють негайно припинити транзит через Україну. І я не сумніваюсь що вони це зроблять втаким чином і в такий момент щоб нанести найбільшу шкоду Україні. "Потоки 1 та 2" - це політика, а не економіка, що доводить дурість кацапів. Іншими словами, навіщо нам "рубати хвіст" роками в антисанітарних умовах, якщо зараз ми можемо аккуратно ампутувати в міжнародній клініці? Ми маємо рік на впровадження енергозбереження та збіільшення власного видобутку на національному рівні і можемо підвищити плату за весь інший транзит через Україну з РФ до космічних тарифів, що просто знищить економіку кацапів яка буде змушена платити значно більше за обхідні шляхи. Тому не панікуйте! Підпишуть кацапи все що треба щоб не втратити ринок. Але їх надії марні - на кінці труби встановлено кран який європейці запросто перекриють в будь який вигідний для себе момент. Європа вже вивчила досвід України і методи кацапів з шантажу і використання газу як зброї економічного тиску на партнерів. Але газ це груба сировина з діри в землі... Ми маємо взагалі всі труби з кацапії перекрити і повністю відокремити нашу систему газо і нафто постачання від **********. Повна ізоляція шовіністичніх агресорів, економічних та військових шантажистів, окупантів та совкодрочерів за поребриком найкраще рішення кацапської проблеми.
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ну да политика а не экономика, раньше нам отдавали 3 лярда в год ,а теперь себе половину и немцам половину, вообще не фига не выгодно, какието вшивые 3 миллиарда решили зарабатывать в год 😆😆😆
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Кацапи викачують безкарно газ з нашого шельфу нашими ж вишками бойка, вивозять вугілля, заводи, метали з окупованого Донбасу і експлуатують там вату по повній - наші втрати тут значно перевищують 3 мільярди. Відмовившись від халявних 3 ми можемо почати заробляти 30.
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Рачку ногами вперед с газового рынка ЕС, на всякий случай.
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Po tranzitu gaza dolzna podpisat novaja kompanija operator,tut nafgaz nepreciom.S 1 janvaria ona kak by nacniot rabotu togda i budet podpisovat novi kontrakt.Kobelev mozet tolko po zakubku gaza govorit
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мудрое решение от кирилицы в постах отказаться.
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Пишите на литовском, vidasik, не мучьте себя.
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