 Якщо контракт про транзит газу не підпишемо зараз, то переговори з "Газпромом" можуть поновитися у квітні-травні, - Коболєв

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сподіваюся, що навіть якщо контракт не буде підписано зараз, то у квітні-травні повернемося до цієї дискусії з російською та європейською сторонами", - сказав Коболєв.
Він додав, що якщо Сенат США затвердить санкції щодо "Північного потоку-2", а президент США швидко їх підпише, то це збільшить шанси на підписання контракту на транзит газу наприкінці цього року - на початку наступного.
Глава "Нафтогазу" зазначив, що довгострокове припинення транзиту, яке в разі такого розвитку подій, буде першим в історії країни, стане великим викликом для економіки і запланованих урядом темпів його зростання. За його словами, це буде переломний момент у таких питаннях як енергобаланс країни, енергоефективність і видобуток газу.
Самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным понятиям, которые окружали нас последние 28 лет...
Друзья, давайте поздравим Андрюшу Коболева.
Ведь его ежемесячная зарплата в размере... 31 ТЫСЯЧИ 511 ЕВРО, оказалась самой большой, среди всех руководителей крупнейших Европейских нефтегазовых Компаний.
Например руководитель компании Ofgem из Великобритании получает 26 667 евро в Месяц.
Руководитель Engie из Франции получает 19 667 евро в Месяц. Руководитель Tranzgaz из Румынии получает 18 500 евро в Месяц.
Руководитель Gaz-system из Польши получает 17 250 евро в Месяц.
Руководитель Lietuvos Energijos из Литвы получает 16 417 евро в Месяц.
Не правда ли Впечатляет?
Оказывается в самой бедной стране Европы, самые высокооплачиваемые Чиновники. Настоящий Парадокс.
А если говорить серьёзно, то с этим цирком давно пора Заканчивать. Пора наводить порядок с зарплатами наших государственных служащих и руководителей государственных Компаний.
Пришло самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным
понятиям, которые окружали нас последние 28 Лет...
Михаил Шнайдер
Оно и понятно - первый руководитель Нафтогаза
который не хочет идти на уступки *****...
Ещё и в Стокгольмском арбитраже опустил Газпрём на 4,6 миллиарда долларов...
Це брехня.
"6 января турецкий поток еще запустят"
І? Як росгаз без укртрназиту поступатиме в Італію та на Зах.Балкани?
Переживает ...
Так что забей, а эти сказочки маме в Америке рассказывать будешь. Как там старушка 8 лямов зелени уже потратила?
А вот, раша будет газ жечь... На миллиарды евро...
Насколько я знаю, добычу немного снизить можно, а полностью останавливать не получится.
Поэтому и горят часто факелы на севере рашки...
Факелы горят только над нефтяными скважинами - сжигается т.н. "попутный газ", который нельзя закачать в нефтепровод, а газопровод строить нерентабельно из-за мизерного объёма.
А правда, что газовую скважину нельзя закрыть или уменьшить поток ...
Sep 26, 2016 - На самом деле можно но очень сложно. Дешевле просто заглушить. ... В Туркмении газовая скважина горит уже 42 года, потушить невозможно.
Брехло, тьі в курсе, что под Харьковом, в 70-е годьі, газовую скважину гасили АТОМНЬІМИ ЗАРЯДАМИ?
"Газпром" технически не может отключить газ Европе - Newsweek
"Нельзя просто взять и отключить газовую скважину без вреда. Хранить большие объемы газа тоже не просто", - сказал изданию бывший консультант "Газпрома" Лев Смирнов.
Але це практично КОНСЕРВАЦІЯ СКВАЖИНИ !!!!
А люди ж уявляють, що там на скважині кран, який можна просто закрутити і ВСЬО .
У випадку перекриття витоку з газової скважини, всю її арматуру, виносить з скважини !!!!
тем занятнее будет посмотреть, что грязьпром получит (или не получит), когда в одностороннем порядке закрутит вентиль . "ждать уже недолго, скоро будет ёлка"
Предполагалось, что газопровод через территорию Болгарии - продолжение "Турецкого потока" - заработает до конца 2019 года, однако возникли проблемы с проведением конкурсной процедуры по выбору компании строителя "Балканского потока".
https://tass.ru/ekonomika/7296715