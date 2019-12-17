 Якщо контракт про транзит газу не підпишемо зараз, то переговори з "Газпромом" можуть поновитися у квітні-травні, - Коболєв

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що навіть якщо контракт не буде підписано зараз, то у квітні-травні повернемося до цієї дискусії з російською та європейською сторонами", - сказав Коболєв.

Він додав, що якщо Сенат США затвердить санкції щодо "Північного потоку-2", а президент США швидко їх підпише, то це збільшить шанси на підписання контракту на транзит газу наприкінці цього року - на початку наступного.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що довгострокове припинення транзиту, яке в разі такого розвитку подій, буде першим в історії країни, стане великим викликом для економіки і запланованих урядом темпів його зростання. За його словами, це буде переломний момент у таких питаннях як енергобаланс країни, енергоефективність і видобуток газу.

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