 "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фотокопію листа опублікував у Facebook її адвокат Владислав Добош, передає Цензор.НЕТ.
"Ми з Вами не знайомі особисто, але вже, на жаль, знайомі заочно. Я не буду писати і переконувати Вас, що я тут ні до чого - я хочу, щоб Ви це дізналися з об'єктивних експертиз і доказів, на проведенні яких я наполягаю" , - звертається вона до Людмили Шеремет.
Кузьменко називає "шоу" ситуацію довкола розслідування і просить вибачення за те, що тій доводиться спостерігати за цим.
"Я просто хочу висловити Вам моє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати більше всього на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але Вам доведеться знову побачити, що зі смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю. Пробачте нашу країну і за це. Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць і Ви могли подивитися їм в очі. Тримайтеся", - йдеться в листі.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
А за наклеп стаття.....
Если и последуют теперь "чистосердечные признания" (а у товарища Сталина признавались все), то будет понятно, как они получены.
И вот после этого, Квартал, вам не помогут никакие молитвы.
И с того света вас достанут, и из могил выкопают.
Одной пустой фунтовой баночки из-под джема хватит на всю вашу, Квартал, развеселую компанию, причем соскребать в нее то, что останется от вас, будут чайной ложечкой.
Прежде чем приписывать потомку польского еврея убийство белоруса "с целью продемонстрировать арийское расовое превосходство", поинтересовались бы, ЗЕбуины, из кого состоит элита Израиля.
И это хорошо, что среди комментаторов столько желающих оказаться "в баночке из-под джема" вместо Квартала, в этом деле Кварталу очень нужны добровольцы.
Эйхмана нашли и отловили, а вас, плесень зеленую, и искать не требуется.
А "совесть" твоя, лахтинский, стоит 11.80.
Но бесценна не твоя "совесть", а паталогическая глупость твоих начальников, которые вместе с долбо*бами, начальниками Боширова и Петрова, состряпали это грязное дело.
Какое счастье, что вы столь глупы, если бы к вашему садизму еще и ум добавить, весь мир бы завоевали.
Но я рада, что ты такой "совестливый".
Иди, скажи об этом "бубочке", что ты, "совестливый", согласен: пусть Моссад (его тоже создали польские евреи ) к тебе придет вместо "бубочки".
Взять хотя бы эпизод с "забери зеленую сумку". Я не знаю за кого нас считает Аваков, чтобы мы поверили в это. То он утверждал, что их нашли по уникальному взрывному устройству, а тут оказалась обыкновенная противопехотная мина. И какой человек в здравом уме будет обращаться по смс к брату жены, зная что его слушают и ведут? Я вообще молчу чем занимались силовики, если брат зашел, забрал и перепрятал типа эту зеленую сумку? Если вы его вели, то и уже возьмите на горячем!
Прямых, 100% доказательств так и не было предоставлено!
Як ви гадаєте, у випадку подання підсудними позову до Європейського суду з прав людини, чи будуть прийняті такі непрямі і суперечливідокази, як однозначне свідчення вини?
Власне, цього ж і не сталося... Тупий мотив, як на мене. Про расизм Антоненка (який наполовину єврей) - ще тупіший мотив!
У спам, козломорде!
Пропагандировал поиска компромисса не с паРашей, но с паРашинцами.
Мне его не жаль.
А вот расправа с Патриотами - плевок в лицо всей Украине...
А политически активная часть общества знала.
Правда это госклиника, операции типа бесплатные, и откуда у нее дом и пр. - непонятно. Наверное в лотерею выиграла.