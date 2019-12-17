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Все про:лист (114) Шеремет (294) Шеремет Людмила (2) Кузьменко Юлія (20)

 "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фігурантка справи про вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко написала лист матері загиблого журналіста.

Фотокопію листа опублікував у Facebook її адвокат Владислав Добош, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з Вами не знайомі особисто, але вже, на жаль, знайомі заочно. Я не буду писати і переконувати Вас, що я тут ні до чого - я хочу, щоб Ви це дізналися з об'єктивних експертиз і доказів, на проведенні яких я наполягаю" , - звертається вона до Людмили Шеремет.

Кузьменко називає "шоу" ситуацію довкола розслідування і просить вибачення за те, що тій доводиться спостерігати за цим.

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"Я просто хочу висловити Вам моє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати більше всього на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але Вам доведеться знову побачити, що зі смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю. Пробачте нашу країну і за це. Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць і Ви могли подивитися їм в очі. Тримайтеся", - йдеться в листі.

Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць, - Кузьменко написала лист матері Шеремета 01

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165922
 
   
 Топ коментарі
 
Може вона, може ні: в МВС зробили нову заяву про вбивство Шеремета
У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета з'явилися нові деталі
....Артем Шевченко, спікер МВС, в коментарі "5 каналу" заявив, що оголошена підозра Юлії Кузьменко не є остаточним висновком слідства.
"Все, що оголошено в підозрі... є припущеннями. Може вони підтвердяться в слідстві, а може ні. Можливо, це була ця жінка, а може ні..." - заявив Шевченко.

т.е. аваков и моника зе!лох на ВЕСЬ мир объявили её "убийцей" - а теперь лепят отмазки - это "є припущеннями"..
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Почему "соевые"? Юлия Кузьменко - волонтер. Волонтеры помогают украинской армии. Украинская армия - это враждебная для Зеленского армия? Т.е. волонтеры украинской армии для вас- "соевые", а "зеленые" волонтеры - это те, кто террористам помогает?
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Зелёнский с буцыгарни так не напишет,кишка тонка у уклониста. А ведь всё идёт к тому,что от тюрьмы и сумы не зарекайся.Дурилка картонная подтявкивала собакову,значит подельник. "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета - Цензор.НЕТ 3568
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Ох и актриса)) акцентирует внимание на,, настоящих убийцах,, - лучше бы доказательства своей невиновности хоть какие то предоставила.. Показуха это письмо, особенно что оно в сеть пошло, чтобы у людей еще больше по-подгорало(манипуляция общ. Мнением)
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лучше бы доказательства своей невиновности хоть какие то предоставила -- ВАЩЕ-ТО СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТИЕ "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ". ПРЕДОСТАВИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО АЛИБИ, А НИЧЕГО ДРУГОГО ОБВИНЯЕМЫЙ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ. ПРОКУРАТУРА ДОЛЖНА ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ВИНОВЕН, А НЕ ОБВИНЯЕМЫЙ - ЧТО НЕВИНОВЕН.
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Согласен.. Я под доказательствами и имел ввиду алиби)
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щас адвокат постарается и найдут ей алиби. Даже 2, как у Дугарь
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ОНА И МАТЬ ЕГО ХОЧЕТ ВАЛЬНУТЬ !?
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Вообще то это письмо - кощунство. Написано так нагло - знает, что ее отмажут. Письмо убийцы к матери убиенного...
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воно з дитинства навчане.. - ХУЦПА.. "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета - Цензор.НЕТ 4571
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Де докази, що її особисто визнано вбивцею - чи ви такі самі, як зебобіки, що тв скаже
А за наклеп стаття.....
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Правильный ход. На её месте хитрая патологически лживая психопатка поступила бы точно так же.
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Правильно, очень правильный поступок.
Если и последуют теперь "чистосердечные признания" (а у товарища Сталина признавались все), то будет понятно, как они получены.
И вот после этого, Квартал, вам не помогут никакие молитвы.
И с того света вас достанут, и из могил выкопают.
Одной пустой фунтовой баночки из-под джема хватит на всю вашу, Квартал, развеселую компанию, причем соскребать в нее то, что останется от вас, будут чайной ложечкой.
Прежде чем приписывать потомку польского еврея убийство белоруса "с целью продемонстрировать арийское расовое превосходство", поинтересовались бы, ЗЕбуины, из кого состоит элита Израиля.
И это хорошо, что среди комментаторов столько желающих оказаться "в баночке из-под джема" вместо Квартала, в этом деле Кварталу очень нужны добровольцы.
Эйхмана нашли и отловили, а вас, плесень зеленую, и искать не требуется.
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У меня бы совести не хватило писать такое матери убиенного. Наглая убийца.
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Прошли те времена, когда вы могли обвинять евреев в изготовлении мацы на "крови христианских младенцев" и стряпать расстрельные дела "врачей-отравителей".
А "совесть" твоя, лахтинский, стоит 11.80.
Но бесценна не твоя "совесть", а паталогическая глупость твоих начальников, которые вместе с долбо*бами, начальниками Боширова и Петрова, состряпали это грязное дело.
Какое счастье, что вы столь глупы, если бы к вашему садизму еще и ум добавить, весь мир бы завоевали.
Но я рада, что ты такой "совестливый".
Иди, скажи об этом "бубочке", что ты, "совестливый", согласен: пусть Моссад (его тоже создали польские евреи "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета - Цензор.НЕТ 9924 ) к тебе придет вместо "бубочки". "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета - Цензор.НЕТ 1649
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Янелох своих 73% за лохов держит?

"Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета - Цензор.НЕТ 8259
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Ох какая манипуляторша... матери письмо и фото в сеть, невиноватая я!!!
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еще и детками прикрыться, которым делала операции, причем наверняка "за платно" в государственной клинике.
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Сейчас трудно кого-то выгораживать, да и не стоит, всё может быть. Надо просто следить за материалами дела без предвзятости.
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Дело в том, что сложно оставаться над схваткой и наблюдать за этим театром абсурда и глупости спокойно людям с критическим мышлением.
Взять хотя бы эпизод с "забери зеленую сумку". Я не знаю за кого нас считает Аваков, чтобы мы поверили в это. То он утверждал, что их нашли по уникальному взрывному устройству, а тут оказалась обыкновенная противопехотная мина. И какой человек в здравом уме будет обращаться по смс к брату жены, зная что его слушают и ведут? Я вообще молчу чем занимались силовики, если брат зашел, забрал и перепрятал типа эту зеленую сумку? Если вы его вели, то и уже возьмите на горячем!
Прямых, 100% доказательств так и не было предоставлено!
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Просте питання для зеботів, які захищають докази Авакова.
Як ви гадаєте, у випадку подання підсудними позову до Європейського суду з прав людини, чи будуть прийняті такі непрямі і суперечливідокази, як однозначне свідчення вини?
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Нет конечно. И государство Украина будет обязана выплатить компенсации. Авакову на это плевать и на искалеченные годы порядочным людям.
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Давай еще детками прикройся, которым ты делала платные операции в государственной клинике Трогательные фото деток, и вышивата будет оттирать монитор от слез.
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Просте питання до вас: ви дійсно вірите, що з допомогою убивства Шеремета підсудні дійсно могли дестабілізувати ситуацію в країні та змінити державний будуй?))))

Власне, цього ж і не сталося... Тупий мотив, як на мене. Про расизм Антоненка (який наполовину єврей) - ще тупіший мотив!
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Мотив гамняный. Думаю что истинный мотив был другой, который нам не хотят раскрывать, в силу каких-то причин.
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Ай красиво спалився! Яндекс-транслейт чи все-таки Гугл!

У спам, козломорде!
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ты русским языком не владеешь? Если тебе кажется что у меня где-то ошибка, перекрестись и иди за угол курить орфографический словарь, а ен выставляй своё невежество на всеобщее обозрение.
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У тебе не помилка, ти спалився на онлайн-перекладачі і навіть не розумієш де І через це в тебе борошна сумління?))) У спам!
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Шеремет был малосимпатичной личностью и налетом ваты.
Пропагандировал поиска компромисса не с паРашей, но с паРашинцами.
Мне его не жаль.
А вот расправа с Патриотами - плевок в лицо всей Украине...
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Проблема в іншому, Шеремет - це не Шустер і навіть не Дубінський, його тут мало хто знав! Яка нафіг дестабілізація від вбивства маловідомого журналіста??
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ты может и не знал, как не знаешь и грамматики.
А политически активная часть общества знала.
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пусть лучше показания дает а не шлет письма!
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нит Авокадо сказал "низзя", значит показаний давать не будет а будет жалобить экзальтированную публику. Ждем очередного письма сколько деток ждут операций, с фотографиями , а также писем родителей большых детей
Правда это госклиника, операции типа бесплатные, и откуда у нее дом и пр. - непонятно. Наверное в лотерею выиграла.
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Зачем писать письмо матери убитой горем ! Пиши письма в Европейский суд ,адвокатам ,журналистам ,правозащитные организации .Совести нет,и не было.
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Вот что я вам скажу - сам факт написания ТАКОГО письма говорит о том, что в голове фигурантки не мелкие тараканы.....
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