 Вакарчук і Потураєв зареєстрували законопроєкт про заборону сепаратних переговорів із представниками держави-агресора

Як передає Цензор.НЕТ, законопроєкт 2612 зареєстровано на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроєкт 2612 має назву "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони сепаратних переговорів із представниками держави агресора".

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт подано до ВР 17 грудня і передано на розгляд керівництву.

Текст законопроєкту на сайті відсутній.

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