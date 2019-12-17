 Вакарчук і Потураєв зареєстрували законопроєкт про заборону сепаратних переговорів із представниками держави-агресора

Як передає Цензор.НЕТ, законопроєкт 2612 зареєстровано на офіційному сайті Верховної Ради.
Законопроєкт 2612 має назву "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони сепаратних переговорів із представниками держави агресора".
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт подано до ВР 17 грудня і передано на розгляд керівництву.
Текст законопроєкту на сайті відсутній.
И на что он теперь надеется, кидая в информационную атаку свою ботоферму?
Виталий Портников
17 декабря 2017 г. · Киев ·
В мене є величезна проблема. Коли людина виглядає, як ідіот, говорить як ідіот і поводиться як ідіот, я вважаю її ідіотом і мені дуже важко знайти для неї правильні інтелігенті епітети в своїх статтях і телевиступах. Але це ще не вся проблема. Набагато більшою є проблема мого сприйняття прихильників таких людей як ідіотів. І коли ці люди «прозрівають» «по указанію партії» чи тому, що обіцяний рай не настав - я в їхнє прозріння не вірю, а вірю виключно в гонитву за черговим ідіотом, який обов'язково з'явиться й ошукає їх.
Зеленський в Нормандії розбудив Вія,походу портянка не тільки за путіна вболівав в Парижі,але й у захопленні від нього,може просто як від альфа-самця
Наш Народный Президент не сможет как обычно просто так позвонить В.Путину и обсудить дела и планы по Украине, да?
Енто провокация я считаю....
Провокация против нашего Президента...
А сегодня наконец выдал КАК!
Короче никаких переговоров - "я не здамся без бою"!
Зелинский.президент а не какой то там кгбист с питерской помойки