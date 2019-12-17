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Все про:агресія (896) Вакарчук (145) сепаратизм (621) Потураєв (29) Осадчук Андрій (8)

 Вакарчук і Потураєв зареєстрували законопроєкт про заборону сепаратних переговорів із представниками держави-агресора

Народні депутати України Святослав Вакарчук, Андрій Осадчук (Голос) і Микита Потураєв (Слуга народу) зареєстрували законопроєкт про заборону сепаратних переговорів із представниками держави-агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, законопроєкт 2612 зареєстровано на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроєкт 2612 має назву "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони сепаратних переговорів із представниками держави агресора".

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт подано до ВР 17 грудня і передано на розгляд керівництву.

Текст законопроєкту на сайті відсутній.

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Вакарчук і Потураєв зареєстрували законопроєкт про заборону сепаратних переговорів із представниками держави-агресора 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165921
 
   
 Топ коментарі
 
ЭТО ПЯТЬ!

Виталий Портников
17 декабря 2017 г. · Киев ·

В мене є величезна проблема. Коли людина виглядає, як ідіот, говорить як ідіот і поводиться як ідіот, я вважаю її ідіотом і мені дуже важко знайти для неї правильні інтелігенті епітети в своїх статтях і телевиступах. Але це ще не вся проблема. Набагато більшою є проблема мого сприйняття прихильників таких людей як ідіотів. І коли ці люди «прозрівають» «по указанію партії» чи тому, що обіцяний рай не настав - я в їхнє прозріння не вірю, а вірю виключно в гонитву за черговим ідіотом, який обов'язково з'явиться й ошукає їх.
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А Рошенко з ху@лом мовою жестів спілкувався? Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора - Цензор.НЕТ 4856
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А Зєлєпутя думав брати їх до себе в компашку. Прорахувався корєш. НЕ зрадники, не підходять зєбілам.
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Это ж как Петя накерувався за 5 лет, что 73% населения страны его органически не переваривают.
И на что он теперь надеется, кидая в информационную атаку свою ботоферму?
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И сжечь фабрику в Липецке
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В Киеве все будки Рашен
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ЭТО ПЯТЬ!

Виталий Портников
17 декабря 2017 г. · Киев ·

В мене є величезна проблема. Коли людина виглядає, як ідіот, говорить як ідіот і поводиться як ідіот, я вважаю її ідіотом і мені дуже важко знайти для неї правильні інтелігенті епітети в своїх статтях і телевиступах. Але це ще не вся проблема. Набагато більшою є проблема мого сприйняття прихильників таких людей як ідіотів. І коли ці люди «прозрівають» «по указанію партії» чи тому, що обіцяний рай не настав - я в їхнє прозріння не вірю, а вірю виключно в гонитву за черговим ідіотом, який обов'язково з'явиться й ошукає їх.
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Очень самокритично. Я от него такого не ожидал. Обычно он только идиотизмы вроде: "коррупция это основа государства" выдавал.
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Не кизди, кремлевский ушлепок. Ты лучше смотри за своим честным-пречетсным, ни разу не вором и убийцей ******. Вали отсюда, дрянь
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Всем честно говоря нас....рать чей вы ушлёпок. Но что дебил это сразу видно. Без заглядывания в жопу )(уйла вы у же не можете и фразы произнести. Лижите что хотите, но зачем тогда в диалог лезите? Или обьяснение одно: дибил.
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Не створи собі кумира. Зебіли забули про це, якщо тільки знали.
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Це портніков @portnikov так каже про путіна
Зеленський в Нормандії розбудив Вія,походу портянка не тільки за путіна вболівав в Парижі,але й у захопленні від нього,може просто як від альфа-самця
Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора - Цензор.НЕТ 2603
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Потужно, дуже потужно . Все зелёное бенино большинство на коленях😬😬😬
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ЗЕ пагаваріл з ****** і став сеператистом.
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А Рошенко з ху@лом мовою жестів спілкувався? Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора - Цензор.НЕТ 4856
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Нет по ночам через Метверчука приветы передавал.
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Пеца пожимал ручку Путину ещё в 14-м,было дело
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А у нас в квартире газ,а у нас украли Крым и чуть чуть Донбасс...,и зачем то Унитаз.а у вас?
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А у нас в квартире газ, а у Bас украли Крым и чуть чуть Донбасс...,и зачем то Унитаз...
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это что значит?
Наш Народный Президент не сможет как обычно просто так позвонить В.Путину и обсудить дела и планы по Украине, да?
Енто провокация я считаю....
Провокация против нашего Президента...
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Вчера Славко рассказал что знает как вернуть Крым.
А сегодня наконец выдал КАК!
Короче никаких переговоров - "я не здамся без бою"!
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я попросил Леонид Данилыча сделать вторую попытку по переговорам и мирном плане.
Зелинский.президент а не какой то там кгбист с питерской помойки
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Если кто-то думает,что можно Лугандон, этот разбойничий рай, каким-то образом включить в Украину на законных основаниях по требованию Кремля, то они ошибаются,скорее копчик у них обломается,чем это произойдет. Нам нужна там только полная украинская власть,без бандитов, террористов и российских граждан и закрытая полностью ВСУ граница с Россией.
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Тем временем Московская мерия закупила траурных похоронных венков на 7 миллионов,сообщила депутат Черемукшкинского района Москвы Елена Селькова.Информацию нашел в Фейсбуке.
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Тільки Порошенко і його кум має право общаться зі своїми торговими партньорами!!
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