 Оператор ГТС України пройшов сертифікацію в ЄС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішенням, прийнятим сьогодні в рамках Третього енергетичного пакету, Секретаріат підтвердив, що новостворений оператор газотранспортної системи України, GTSO, відповідає вимогам європейського законодавства", - сказано у повідомленні на сайті Енергетичного співтовариства.

Надання сертифікації Європейським енергетичним співтовариством означає, що Україна здійснила анбандлінг ГТС від Нафтогазу відповідно до європейського законодавства. Відокремлення з Нафтогазу газотранспортної системи України відповідає всім вимогам, отже через українську ГТС можна здійснювати транзит російського газу до Європи.

"Як наслідок, Оператор ГТС України буде функціонувати як незалежний оператор з 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні Енергетичного співтовариства.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року діяльність з транспортування газу буде виокремлена зі структури НАК "Нафтогаз України". Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

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