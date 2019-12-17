 СБУ вважає недоцільним продаж "Нафтогазом" активів у Єгипті, - Коболєв

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв у вівторок на гала-вечорі журналу "НВ".

За його словами, такі рекомендації СБУ ставлять під загрозу отримання НАК близько $100 млн доходів, а також не дають виконати поставлене урядом перед компанією завдання з досягнення KPI (ключовий показник ефективності) в частині рентабельності активів.

Як повідомлялося, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв ще наприкінці 2016 року повідомив, що група розглядає можливість продажу активів компанії в Єгипті, оскільки цей бізнес не приносить особливого прибутку у зв'язку з падінням цін на нафту.

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"Нафтогаз" через свою дочірню компанію "Закордоннафтогаз" здійснює розвідку й експлуатацію двох нафтогазоносних блоків у східній пустелі Єгипту - South Wadi El Mahareeth і Wadi El Mahareeth. Роботи на цих блоках, прогнозний ресурс яких становить понад 360 млн тонн нафти, ведуться на основі концесійних угод, підписаних 7 лютого 2012 року між "Закордоннафтогаз" за дорученням "Нафтогазу", з одного боку, і урядом Арабської Республіки Єгипет та Державною нафтовою компанією GANOPE (Ganoub El - Wadi Holding Petroleum Company), з іншого. Термін дії концесійних угод становить 28 років.

У частині географії доходів "Нафтогазу" на Єгипет у 2018 припало 0,505 млрд грн, в 2017 - 0,457 млрд грн.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.