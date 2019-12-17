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Все про:Єгипет (112) Нафтогаз (655) СБУ (4927) Коболєв (191)

 СБУ вважає недоцільним продаж "Нафтогазом" активів у Єгипті, - Коболєв

Служба безпеки України (СБУ) виступає проти продажу НАК "Нафтогаз України" її активів у Єгипті

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв у вівторок на гала-вечорі журналу "НВ".

За його словами, такі рекомендації СБУ ставлять під загрозу отримання НАК близько $100 млн доходів, а також не дають виконати поставлене урядом перед компанією завдання з досягнення KPI (ключовий показник ефективності) в частині рентабельності активів.

Як повідомлялося, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв ще наприкінці 2016 року повідомив, що група розглядає можливість продажу активів компанії в Єгипті, оскільки цей бізнес не приносить особливого прибутку у зв'язку з падінням цін на нафту.

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"Нафтогаз" через свою дочірню компанію "Закордоннафтогаз" здійснює розвідку й експлуатацію двох нафтогазоносних блоків у східній пустелі Єгипту - South Wadi El Mahareeth і Wadi El Mahareeth. Роботи на цих блоках, прогнозний ресурс яких становить понад 360 млн тонн нафти, ведуться на основі концесійних угод, підписаних 7 лютого 2012 року між "Закордоннафтогаз" за дорученням "Нафтогазу", з одного боку, і урядом Арабської Республіки Єгипет та Державною нафтовою компанією GANOPE (Ganoub El - Wadi Holding Petroleum Company), з іншого. Термін дії концесійних угод становить 28 років.

У частині географії доходів "Нафтогазу" на Єгипет у 2018 припало 0,505 млрд грн, в 2017 - 0,457 млрд грн.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165919
 
 
 Топ коментарі
 
у нас с Египтом старые добрососедские отношения. Египет сидит на наше пшенице
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пока не запретите чиновникам и их детям ошиваться в Европе (вклады, недвижимость и др.) - ДІЛА НЕ БУДЕ СБУ считает нецелесообразным продажу "Нафтогазом" активов в Египте, - Коболев - Цензор.НЕТ 9528
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Народ Украины! Запрещает что либо продавать дебилами активов Украины!
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пока не запретите чиновникам и их детям ошиваться в Европе (вклады, недвижимость и др.) - ДІЛА НЕ БУДЕ СБУ считает нецелесообразным продажу "Нафтогазом" активов в Египте, - Коболев - Цензор.НЕТ 9528
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у нас с Египтом старые добрососедские отношения. Египет сидит на наше пшенице
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Вопрос не правильный, доля сбу, вот правильно.
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Народ Украины! Запрещает что либо продавать дебилами активов Украины!
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Зебобикам плевать, им главное бабло распилить
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Щось взагалі незрозуміло! А СБУ має такі повноваження як "вважати нецелесообразым" та давати такі рекомендації державному підприємству?! Може варто було б тьаким СБшнікам чуть перерватись від кришуваннь та власний закон про СБУ почитати...
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Скоро СБУ будет цену на картошку на базаре в Крыжополе контролировать и давать разрешения.... Шпионов и диверсантов пускай дурачки ловят..
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17 декабря парламент Сирии утвердил два контракта о разведке и добыче энергоносителей, которые были заключены с российскими компаниями. Компания "Меркурий" получила контракт на разведку и добычу нефти и газа на блоках N7 и N12, расположенных к северу от Дамаска, а компания "Вилада" - на блоке N23, который находится к востоку от реки Евфрат. Площади этих нефтегазоносных полей составляют 11,7 тыс. квадратных километров, а запасы только газа в каждом из трех блоков оцениваются в не менее 250 миллиардов кубометров.
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