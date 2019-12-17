 У нас зараз два завдання: протистояти розпродажу землі і розібратися в діях поліції, - Білецький

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів лідер організації Андрій Білецький.

Після сутичок із поліцією він спілкувався з нацкорпусівцями.

"У нас зараз виходить два завдання. Одне - основне, це 90% того, що потрібно робити. Ми ж прийшли сюди для того, щоб конкретний результат отримати. А саме: протистояти розпродажу землі. Не дати ухвалити закон про ринок землі. Тому наше завдання - виконати саме це. Треба буде завтра стояти - будемо стояти завтра. Післязавтра - післязавтра. Оскільки серед нацкорпусівців багато ветеранів, багато молоді, то зрозуміло, що їх було більше, коли поліція почала бити людей. Але постраждали ж і звичайні люди - фермери тощо. І друге завдання тепер: про межі з поліцією - тому що я вважаю, що такі речі в країні не можуть минати безкарно. Ні для міністра внутрішніх справ, ні для міністерства, ні для кого", - підкреслив він.

За словами лідера "Нацкорпусу", якщо протести не допоможуть і закон буде прийнято, організація змінить стратегію і продовжить діяти.

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"Будемо переносити боротьбу на регіони. У нас зараз чудова співпраця. Ви маєте розуміти, що види боротьби є абсолютно різними. І, наприклад, на регіони, на сільськогосподарські, - село має свої важелі впливу безумовно. Просто воно їх ще на повну потужність не включило. Тому є стратегія. Говорити про неї - недобре. Це означає - попереджати свого опонента. А влада зараз у даному випадку - стовідсотковий опонент. Але однозначно ми цю історію зупиняти не будемо, як не зупинили історію з розведенням. Ми ж, як і обіцяли, зберегли добровольців у Золотому, і так далі. Тому і тут не будемо зупинятися", - повідомив Білецький.

На його думку, починаючи з 2013 року всі силові дії обумовлені й ініційовані владою: "І ось це (нинішні події. - Ред.) - безумовно, пролог до того, щоб із боку протестувальників все було набагато жорсткіше. Пролог до того, щоб ми оголошували загальну мобілізацію Національного корпусу".

На думку Білецького ситуація абсурдна. Силовики діяли без розпізнавальних знаків і в масках. Він чекає заяву МВС про внутрішнє розслідування і впевнений, що розгін протестувальників лягає плямою на керівництво ВР.

"До цього часу вони могли посміхатися і робити вигляд, що вони - якісь народні представники. Насправді, це чергова наволоч при владі, яка використовує поліцію, міністерство - як своїх цепних собак. Ось сьогодні вони цей Рубікон явно перейшли. І всі ці відкриті (а тепер вже і закриті катками) офіси президента на Банковій не гратимуть ролі", - підкреслив лідер "Нацкорпусу".

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Читайте повне інтерв'ю: Андрій Білецький про сутички під Радою: "Чергова сволота при владі, яка використовує поліцію, міністерство як своїх цепних собак"