 У нас зараз два завдання: протистояти розпродажу землі і розібратися в діях поліції, - Білецький

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів лідер організації Андрій Білецький.
Після сутичок із поліцією він спілкувався з нацкорпусівцями.
"У нас зараз виходить два завдання. Одне - основне, це 90% того, що потрібно робити. Ми ж прийшли сюди для того, щоб конкретний результат отримати. А саме: протистояти розпродажу землі. Не дати ухвалити закон про ринок землі. Тому наше завдання - виконати саме це. Треба буде завтра стояти - будемо стояти завтра. Післязавтра - післязавтра. Оскільки серед нацкорпусівців багато ветеранів, багато молоді, то зрозуміло, що їх було більше, коли поліція почала бити людей. Але постраждали ж і звичайні люди - фермери тощо. І друге завдання тепер: про межі з поліцією - тому що я вважаю, що такі речі в країні не можуть минати безкарно. Ні для міністра внутрішніх справ, ні для міністерства, ні для кого", - підкреслив він.
За словами лідера "Нацкорпусу", якщо протести не допоможуть і закон буде прийнято, організація змінить стратегію і продовжить діяти.
"Будемо переносити боротьбу на регіони. У нас зараз чудова співпраця. Ви маєте розуміти, що види боротьби є абсолютно різними. І, наприклад, на регіони, на сільськогосподарські, - село має свої важелі впливу безумовно. Просто воно їх ще на повну потужність не включило. Тому є стратегія. Говорити про неї - недобре. Це означає - попереджати свого опонента. А влада зараз у даному випадку - стовідсотковий опонент. Але однозначно ми цю історію зупиняти не будемо, як не зупинили історію з розведенням. Ми ж, як і обіцяли, зберегли добровольців у Золотому, і так далі. Тому і тут не будемо зупинятися", - повідомив Білецький.
На його думку, починаючи з 2013 року всі силові дії обумовлені й ініційовані владою: "І ось це (нинішні події. - Ред.) - безумовно, пролог до того, щоб із боку протестувальників все було набагато жорсткіше. Пролог до того, щоб ми оголошували загальну мобілізацію Національного корпусу".
На думку Білецького ситуація абсурдна. Силовики діяли без розпізнавальних знаків і в масках. Він чекає заяву МВС про внутрішнє розслідування і впевнений, що розгін протестувальників лягає плямою на керівництво ВР.
"До цього часу вони могли посміхатися і робити вигляд, що вони - якісь народні представники. Насправді, це чергова наволоч при владі, яка використовує поліцію, міністерство - як своїх цепних собак. Ось сьогодні вони цей Рубікон явно перейшли. І всі ці відкриті (а тепер вже і закриті катками) офіси президента на Банковій не гратимуть ролі", - підкреслив лідер "Нацкорпусу".
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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.
Читайте повне інтерв'ю: Андрій Білецький про сутички під Радою: "Чергова сволота при владі, яка використовує поліцію, міністерство як своїх цепних собак"
Як у Чарлі Чапліна.
Один б'є шибки у вікнах, а його корєш склить.
Аваков натравил "Национальных жён" на "Национальную гвардию"...
...а теперь поднимает какой то хитрый хайп)))
і да, якщо хто не знав, то підказую:
"грузинський легіон" вже який рік гостює саме у АЗОВа, на території АТЕК,
на одній адресі разом з НацКорпусом, НацЖонами (Коротких Боцман),
бюро АРЕЙ імені Зваричів, школою Коновальця і штабом Бєлава Вашьдя
Смотрела сегодня драку под вр.
Скажите а почему аваковские менты одеты как росгвардейцы?
Аваков их случайной не на аутсорсе выписал?
Короткий список, противників ринку землі. Всі аграрії, всі прості колгоспники в минулому, а нині фермери ))))
Чи ти тільки картінкою?
(Тільки не відео Шарія/Дубінского.)
-Порошенко переписав на сина аграрний бізнес і 120 тис. га землі
https://focus.ua/economics/446082-poroshenko_perepisal_svoi_agrarnyi_biznes_na_syna
Пруф, що ця ЗЕМЛЯ КУПЛЕНА ПОРОШЕНКОМ.
вона просто йому належить
Хочется всю эту патриотическую гопоту одним разом послать на...й. Где вы были пять прошедших лет? Громили палатки циган и отжимали "не патриотический" бизнес?
Чем эта свора пять лет занималась и за шо кормилась? Пусть эти караси и билецкие в этом вопросе нам отчитаются, а там мы уже посмотрим...
Опять 2 задачи. Совпадение? Не думаю...
Я сам когда-то был ярым приверженцем и участником Майдана. Но после того как меня, русскоязчного украинца, нае...ли и нацики вытерли мною свою жопу - во мне настолько же осталось к этой стране патриотизма и нежности.
Но я заметил, шо ты сильно интересуешься моей страной, часто мелькаешь в комментах на этом сайте. Это твоё личное дело, конечно. Но ты мне не нравишься.
Ще трішки і підеш до полупровідника бісером вишивати
Я надеюсь, что все понимают - сегодняшние протесты искусственно организованы. Почему? Потому что дело не в земле и не в рынке. И даже не в базаре.
Дело в том проекте Зеленского, который вносит изменения в Конституцию. Голосовать его собираются в четверг вечером, не читая, не проходя комитеты, не внося правки. Если это получится, то все остальные законы, которые сегодня так волнуют общество, будут натурально до спины.
Наши "националисты" опять и снова мастерски сманипулировали своими приверженцами недалёкого ума, что бы вызвать шум, гам и обострения в процессе протестов. Помогли нацкорпусу в спектакле под названием - "фермеры против".
Это чудесно отвлекает от внесения изменений в Конституцию, которые поставят крест не только на децентрализации, а и на государстве Украина в целом.
И картинка заодно красивая. Опять в центре Киева разгул маргиналов и экстремистов. Под эту гребёнку любые протесты подойдут.
Вон скоро голосование про неприкосновенность.
Сегодня протестовали, завтра опять пойдут.
Здесь всегда зажигает Наш Вечерний Квартал! (с)
Елена Подгорная
Врагу не сдается наш гордій Варяг...
Наш паравоз, вперед лети..!
скільки вам заплатили за масовку?
Білецький такий фермер і так розбирається в ринку землі як Ківа в геометрії
У Noize MC есть замечательная песня про Наши, которую он написал в ответ на предложение написать им гимн, там он Добкина с Гепой в начале цитируют для комплекта. https://www.youtube.com/watch?v=htOPfvvCNmE
Политика - крайне увлекательное занятие:
Берём гору бабла и старательно тратим её
На проплаченные митинги, фиктивные партии
Вот она, российская демократия, мать её
[Припев]
Наше движение - самое лучшее
Самое классное, самое честное
Наше движенье не будет задушено
Это прекрасно - спасибо инвесторам
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
Хорошо, а если останутся мнения, которые будут только облизывать нациков всех мастей и отмазывать их от совершённых ими преступлений - это будет выглядеть справедливо?
Ведь завтра эти ухари завалятся к вам в хату, заявят себя патриотами и захiстниками Украины и сделают вам харакири!
Ребята, если в государстве существует закон, то он должен распространяться на всех без исключений. Зарубите это себе на своих тупых бошках.