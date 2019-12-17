EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Події
  3375  94
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5457) протест (1026) Білецький (113) ринок землі (54)

 У нас зараз два завдання: протистояти розпродажу землі і розібратися в діях поліції, - Білецький

Близько п'яти тисяч прихильників "Національного корпусу" вийшли сьогодні під стіни парламенту з вимогою не допустити прийняття закону, що дозволяє ринок землі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів лідер організації Андрій Білецький.

Після сутичок із поліцією він спілкувався з нацкорпусівцями.

"У нас зараз виходить два завдання. Одне - основне, це 90% того, що потрібно робити. Ми ж прийшли сюди для того, щоб конкретний результат отримати. А саме: протистояти розпродажу землі. Не дати ухвалити закон про ринок землі. Тому наше завдання - виконати саме це. Треба буде завтра стояти - будемо стояти завтра. Післязавтра - післязавтра. Оскільки серед нацкорпусівців багато ветеранів, багато молоді, то зрозуміло, що їх було більше, коли поліція почала бити людей. Але постраждали ж і звичайні люди - фермери тощо. І друге завдання тепер: про межі з поліцією - тому що я вважаю, що такі речі в країні не можуть минати безкарно. Ні для міністра внутрішніх справ, ні для міністерства, ні для кого", - підкреслив він.

За словами лідера "Нацкорпусу", якщо протести не допоможуть і закон буде прийнято, організація змінить стратегію і продовжить діяти.

Читайте також: Формула Зеленського: "ветеран = злочинець", - Білецький

"Будемо переносити боротьбу на регіони. У нас зараз чудова співпраця. Ви маєте розуміти, що види боротьби є абсолютно різними. І, наприклад, на регіони, на сільськогосподарські, - село має свої важелі впливу безумовно. Просто воно їх ще на повну потужність не включило. Тому є стратегія. Говорити про неї - недобре. Це означає - попереджати свого опонента. А влада зараз у даному випадку - стовідсотковий опонент. Але однозначно ми цю історію зупиняти не будемо, як не зупинили історію з розведенням. Ми ж, як і обіцяли, зберегли добровольців у Золотому, і так далі. Тому і тут не будемо зупинятися", - повідомив Білецький.

На його думку, починаючи з 2013 року всі силові дії обумовлені й ініційовані владою: "І ось це (нинішні події. - Ред.) - безумовно, пролог до того, щоб із боку протестувальників все було набагато жорсткіше. Пролог до того, щоб ми оголошували загальну мобілізацію Національного корпусу".

На думку Білецького ситуація абсурдна. Силовики діяли без розпізнавальних знаків і в масках. Він чекає заяву МВС про внутрішнє розслідування і впевнений, що розгін протестувальників лягає плямою на керівництво ВР.

"До цього часу вони могли посміхатися і робити вигляд, що вони - якісь народні представники. Насправді, це чергова наволоч при владі, яка використовує поліцію, міністерство - як своїх цепних собак. Ось сьогодні вони цей Рубікон явно перейшли. І всі ці відкриті (а тепер вже і закриті катками) офіси президента на Банковій не гратимуть ролі", - підкреслив лідер "Нацкорпусу".

Читайте також: Тимошенко: Під Радою влаштували провокації, щоб дискредитувати мирну акцію аграріїв

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Читайте повне інтерв'ю: Андрій Білецький про сутички під Радою: "Чергова сволота при владі, яка використовує поліцію, міністерство як своїх цепних собак"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165918
 
   
 Топ коментарі
 
Несподівано ))
Короткий список, противників ринку землі. Всі аграрії, всі прості колгоспники в минулому, а нині фермери ))))

У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8976
 показати весь коментар
 
Протеже Авакова буде розбиратись у рішеннях Авакова? Невже є ще хтось, хто вірить Білецькому?
 показати весь коментар
 
новое поприще патриота ФЕРМЕРСТВО
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та то дует.
Як у Чарлі Чапліна.
Один б'є шибки у вікнах, а його корєш склить.

 показати весь коментар
 
 
Прикольно получается...
Аваков натравил "Национальных жён" на "Национальную гвардию"...
...а теперь поднимает какой то хитрый хайп)))
 показати весь коментар
 
 
В Золотом и Опытном стоять не допуская капитуляции уже не в тренде...
 показати весь коментар
 
Протеже Авакова буде розбиратись у рішеннях Авакова? Невже є ще хтось, хто вірить Білецькому?
 показати весь коментар
 
 
dneprlena‏ @dneprlena

і да, якщо хто не знав, то підказую:
"грузинський легіон" вже який рік гостює саме у АЗОВа, на території АТЕК,
на одній адресі разом з НацКорпусом, НацЖонами (Коротких Боцман),
бюро АРЕЙ імені Зваричів, школою Коновальця і штабом Бєлава Вашьдя
 показати весь коментар
 
 
Про Грузинський легіон нічого сказати не можу, було як і хороше, так і погане. А от хлопчики Малюти мене непокоять (він же агент КДБ Білорусі та фсб расєйки Коротких).
 показати весь коментар
 
 
Скрипковська у смартфоні‏ @Nikkysharp

Смотрела сегодня драку под вр.
Скажите а почему аваковские менты одеты как росгвардейцы?
Аваков их случайной не на аутсорсе выписал?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Несподівано ))
Короткий список, противників ринку землі. Всі аграрії, всі прості колгоспники в минулому, а нині фермери ))))

У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8976
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
старье.у свыни 200т.га
 показати весь коментар
 
 
Алло, помєдорчік, ПРУФ про 120 тис. га. у Порошенка, можеш?

Чи ти тільки картінкою?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Алло!! не кричи так, нижче вже виклав)) Але там знов зрада, поросятко вже на синочка агробізнес переписав
 показати весь коментар
 
Лахте, откуда данные о землевладении Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
а сколька земельки у пана Коломойского-скромно умолчали...не кошерно... У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий - Цензор.НЕТ 4650
 показати весь коментар
 
 
там и умалчивать нечего.это не его тема.гугло у помощь
 показати весь коментар
 
 
Мільйон Га. Тільки вчора оприлюднили нові дані. І по 100 тисяч Га в місяць іде прирост. Кажуть, що він землю з під землі видобуває.
 показати весь коментар
 
 
Так треба їх легалізувати. Так же ж хочуть.
 показати весь коментар
 
ПРУФ, що у Порошенка 120 тис.га землі.
(Тільки не відео Шарія/Дубінского.)
 показати весь коментар
 
 
бггг вас, що гуглом не вчать користуватись?
-Порошенко переписав на сина аграрний бізнес і 120 тис. га землі

https://focus.ua/economics/446082-poroshenko_perepisal_svoi_agrarnyi_biznes_na_syna
 показати весь коментар
 
 
Там про Агрохолдинги.

Пруф, що ця ЗЕМЛЯ КУПЛЕНА ПОРОШЕНКОМ.
 показати весь коментар
 
 
дурню, вона ним не куплена, він нею розпоряджається на власний розсуд
 показати весь коментар
 
так, не продана, бо ринку землі нема
вона просто йому належить
 показати весь коментар
 
 
Лахта, где документы на владение землёй в качестве собственности?
 показати весь коментар
 
 
та ты ШО...? в стране война-а "Хлавнакамадующий" азабочен продажей земли...? "савпадение"...?! У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий - Цензор.НЕТ 5847
 показати весь коментар
 
 
Действительно неожиданно, рынка нет а у них столько земли, откуда? И почему они против легализовать своё?
 показати весь коментар
 
 
набрал земли у нищих селян, отдал в год мешок овса за аренду, а тут же покупать придется
 показати весь коментар
 
 
Так земля в оренді? Навіщо ж публікувати дані про 120 тис. Га?
 показати весь коментар
 
 
формально в оренді, реально у власності, тупий чи що?
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю, ти краще знаєш свої розумові здібності.
 показати весь коментар
 
 
Шо б ти це п"ять років назад з трибуни сказав - ціни не було б . А в питаннях продажу Землі зараз і чорт друг.
 показати весь коментар
 
Ну еще Авакову по...ть, Андрюша, тебе нужно не забыть
 показати весь коментар
 
"фермер" билецкий сильно "переигрывает"!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Где ж ты до этого был, сынок, раз у тебя на сегодняшний день осталось лишь эти две задачи для Украины?
Хочется всю эту патриотическую гопоту одним разом послать на...й. Где вы были пять прошедших лет? Громили палатки циган и отжимали "не патриотический" бизнес?
Чем эта свора пять лет занималась и за шо кормилась? Пусть эти караси и билецкие в этом вопросе нам отчитаются, а там мы уже посмотрим...
 показати весь коментар
 
 
Билецкий за 5 лет изменялся, от (задача 1) расового превосходства украинцев и мокши европейской части паРаши и (задача 2) федерализации с паРашей к новым лозунгам...
Опять 2 задачи. Совпадение? Не думаю...
 показати весь коментар
 
Кто из нас без греха...
Я сам когда-то был ярым приверженцем и участником Майдана. Но после того как меня, русскоязчного украинца, нае...ли и нацики вытерли мною свою жопу - во мне настолько же осталось к этой стране патриотизма и нежности.
 показати весь коментар
 
В Беларуси "нациков", которые делали карикатуры на национальное возрождение, тоже создало КГБ, но Беларусь осталась моей страной...
 показати весь коментар
 
Шо за пургу ты несёшь? Какое мне дело до твоей Беларуси? Мне на неё насрать.
Но я заметил, шо ты сильно интересуешься моей страной, часто мелькаешь в комментах на этом сайте. Это твоё личное дело, конечно. Но ты мне не нравишься.
 показати весь коментар
 
 
Ну и где был "Национальный корпус", когда Порошенки-Свинарчуки грабили Украину? Гавно продажное.
 показати весь коментар
 
 
В нынешних липовых митингах, которые финансирует рошенка.
 показати весь коментар
 
 
Зеб, не много же он награбил, если Лахта с Богданом знают, что там платят всего по 100 Гривен .
 показати весь коментар
 
 
Уже давав 10 днів і петрові і Зеленському.
Ще трішки і підеш до полупровідника бісером вишивати
 показати весь коментар
 
Сейчас будет нагнетаться ситуация, будут устраиваться провокации и беспорядки - все что бы отвлечь людей от сдачи Украины!
 показати весь коментар
 
 
Та вы, эту несчастную Украину, уже давно просрали. Крым сдали, запростотак, Домбасс сдали, 5 лет грабили страну и еще хватает совести пистеть про зраду. Вы Зрада и есть, холуи рошеновские.
 показати весь коментар
 
 
чукча-то давай теперь последний "актив" продадим...и пипец..."зебот" нещасный... У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9632
 показати весь коментар
 
 
Та пішов ти на куй урод біленький-не заборониш мені розпоражатися моєю власністтю!!!!!назви своє останнє місце цивільної роботи ,проститувальник хєров
 показати весь коментар
 
 
так нехай хлєбало прикриє проститувало прикриє
 показати весь коментар
 
Порохоботы считают что это отвлечение.

Я надеюсь, что все понимают - сегодняшние протесты искусственно организованы. Почему? Потому что дело не в земле и не в рынке. И даже не в базаре.
Дело в том проекте Зеленского, который вносит изменения в Конституцию. Голосовать его собираются в четверг вечером, не читая, не проходя комитеты, не внося правки. Если это получится, то все остальные законы, которые сегодня так волнуют общество, будут натурально до спины.
Наши "националисты" опять и снова мастерски сманипулировали своими приверженцами недалёкого ума, что бы вызвать шум, гам и обострения в процессе протестов. Помогли нацкорпусу в спектакле под названием - "фермеры против".
Это чудесно отвлекает от внесения изменений в Конституцию, которые поставят крест не только на децентрализации, а и на государстве Украина в целом.
И картинка заодно красивая. Опять в центре Киева разгул маргиналов и экстремистов. Под эту гребёнку любые протесты подойдут.
Вон скоро голосование про неприкосновенность.
Сегодня протестовали, завтра опять пойдут.
Здесь всегда зажигает Наш Вечерний Квартал! (с)

Елена Подгорная
 показати весь коментар
 
 
Сколько бы гадостей Путин руками Зели не устроил сейчас, ОНИ БЕССИЛЬНЫ! Они обречены, они проиграют. Каждый день приближает нас к победе над зеленой чумой
 показати весь коментар
 
 
Суровіе годі приходят...
Врагу не сдается наш гордій Варяг...
Наш паравоз, вперед лети..!
 показати весь коментар
 
 
яким боком Нацкорпус до ринку землі?
скільки вам заплатили за масовку?
Білецький такий фермер і так розбирається в ринку землі як Ківа в геометрії
 показати весь коментар
 
 
в тебе є сумнів що проститувальники проплачені за ціною меншою що коштує професійна курва за годину????
 показати весь коментар
 
Белый Гей сейчас будет с землей разбираться,и с мусорами хозяина!
 показати весь коментар
 
ДА УЖ, ПРИПЛЫЛИ - сказал Колумб, открывая Индию У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9137
 показати весь коментар
 
 
нельзя продавать землю... раздайте ее ветеранам. У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6250
 показати весь коментар
 
 
Политические проститутки опять на сцене.Они больше не умеют делать ничего , только заниматься договорняками и решаловом .Оппозиция называется .
 показати весь коментар
 
 
зрадник на зраднику )) якщо їх почати садити за держзраду то й політсил майже не залишиться )) оце менталітет я є.у ))
 показати весь коментар
 
 
короче. против рінка земли те, у кого ее много плюс немного бідла в подтанцовке
 показати весь коментар
 
 
Неправда. Проти ті, хто на покоління вперед дивиться. Продати Землю можна тільки раз. А далі що? Аргентинський сценарій?
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи, а якщо не секрет ( таємниця) де отой Білецький працює? Ну, якщо, коротше, то хто йому платить?
 показати весь коментар
 
 
Аваков. По сути Нацкорпус это парамилитарная группировка. Тоесть, это гражданские бандиты на финансировании у государства.
 показати весь коментар
 
 
А. Так вроді ж аваков щас - зелений. Хух. Щось я заплуталася)))
 показати весь коментар
 
Аваков за Авакова. Он же бывший бандит из Харькова.
 показати весь коментар
 
 
Аваков ночью бегает в балаклаве, а днем его ловит...
 показати весь коментар
 
 
Кстати, у нацистов была такая. Называлась гитлергюнд. В царской России были чернорубашечники. И т.д.
 показати весь коментар
 
 
Черносотенцы. Чернорубашечники были в фашисткой Италии. В России времен Путина есть целый ряд таких парамилитаристских организаций, которые курируются Кремлем и там смесь от патриотов и фашистов до карьеристов.
 показати весь коментар
 
В России я вспоминаю в первую очередь движение Наши и Молодая Гвардия и летний лагерь Селигер, где пропагандисты читают лекции. А еще концерты устраивали с известными певунами специально для привлечения молодежи. Но там деятельность намного общирнее и миллиарды долларов тратятся на это. Хотя не очень успешно.
У Noize MC есть замечательная песня про Наши, которую он написал в ответ на предложение написать им гимн, там он Добкина с Гепой в начале цитируют для комплекта. https://www.youtube.com/watch?v=htOPfvvCNmE
 показати весь коментар
 
Кусочек текста:

Политика - крайне увлекательное занятие:
Берём гору бабла и старательно тратим её
На проплаченные митинги, фиктивные партии
Вот она, российская демократия, мать её
[Припев]
Наше движение - самое лучшее
Самое классное, самое честное
Наше движенье не будет задушено
Это прекрасно - спасибо инвесторам
 показати весь коментар
 
Билецкий, а ты разобрался как в Золотое привести 10 тысяч добровольцев? Как их там обустроить, снабжение наладить - разобрался? Ты же обещаль...
 показати весь коментар
 
 
Все сорвалось, но у него уважительная была причина - подхватил насморк, даже справка от доктора есть... У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3433
 показати весь коментар
 
 
Хуцпа урода не успела дорваца до власти и сразу устроила прихватизацию 500 предприятий и распродажу земли своим богоизбранным...
 показати весь коментар
 
 
Я собі уявляю років за 10 -15 чергова хвиля мобілізації солдат і офіцерів на захист земель Коломойського, Зеленського, Пінчука і інших латифундистів.
 показати весь коментар
 
 
білецький-усіх хто нападав на працівників правоохоронних органів пропоную посадити років на 5 кожного-ну ми ж за законність за европейські цінності.... чи як?
 показати весь коментар
 
 
2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
 показати весь коментар
 
 
Что тебе Хозяин приказывает, то ты и глаголешь.
 показати весь коментар
 
 
А давайте все вместе сделаем вид, что мы все лохи и не знаем, какое министерство внутренних дел финансирует арийских нацжен Билецкого.

У нас зараз два завдання: протистояти розпродажу землі і розібратися в діях поліції, - Білецький - Цензор.НЕТ 5892
 показати весь коментар
 
 
Землю надо подавать только при условии, что к ней возьмут в нагрузку зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Це той самий Білецький який вистрибував із власної шкіри для того щоб в кріслі президента опинилася лялька Коломойського яка розпродає землю?
 показати весь коментар
 
 
Заметил, шо все комментарии, которые не укладываются в редакционную политику "цензора" спамятся и удаляются безбожно.
Хорошо, а если останутся мнения, которые будут только облизывать нациков всех мастей и отмазывать их от совершённых ими преступлений - это будет выглядеть справедливо?
Ведь завтра эти ухари завалятся к вам в хату, заявят себя патриотами и захiстниками Украины и сделают вам харакири!
Ребята, если в государстве существует закон, то он должен распространяться на всех без исключений. Зарубите это себе на своих тупых бошках.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору