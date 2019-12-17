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Все про:ОБСЄ (2331) Церетелі (13) Разумков Дмитро (326)

 Україна розраховує, що найближчим часом мандат СММ ОБСЄ на Донбасі буде розширено, - Разумков зустрівся з президентом ПА ОБСЄ Церетелі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів зустріч із президентом ПА ОБСЄ Георгієм Церетелі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Разумков зазначив, що перед Україною та країнами-членами ОБСЄ стоять великі виклики щодо закінчення війни на Донбасі.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ буде розширено в рамках виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі", - зазначив голова Верховної Ради.

Він також додав, що робота СММ ОБСЄ за принципом 24/7 є дуже важливим фактором стабілізації ситуації на Донбасі.

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У свою чергу Церетелі високо оцінив результати зусиль з боку української влади у справі встановлення миру на Донбасі, ефективну комунікацію між усіма інститутами і запевнив українських парламентарів у всебічній підтримці з боку ПА ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165916
 
 
 Топ коментарі
 
На місці Разумкова зараз мене б цікавило інше питання. Як після розгляду законів про землю і особливий статус дамбвабве вийти з Ради непомітним і непоміченим.
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как будто эта пара клоунов что то решает по даунбасу...))
решает пукин, а эти на подтанцовке
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На місці Разумкова зараз мене б цікавило інше питання. Як після розгляду законів про землю і особливий статус дамбвабве вийти з Ради непомітним і непоміченим.
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как будто эта пара клоунов что то решает по даунбасу...))
решает пукин, а эти на подтанцовке
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Вести из-за поребрика.



Рейтинг новогоднего «Голубого огонька» повысят с помощью отключения интернета

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Украина рассчитывает, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ на Донбассе будет расширен, - Разумков встретился с президентом ПА ОБСЕ Церетели - Цензор.НЕТ 9162
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Надо прежде всего стоять на украинских национальных интересах. Украинский интерес в том,чтобы везде в Украине была украинская власть без всяких вопросов и оговорок. В Лугандоне должна быть полная украинская власть без бандитов,террористов и граждан России,которых вообще там не должно быть. Если не получается, то надо блокировать Лугандон так,чтобы там ни одна мышь не проскочила и требовать выполнения украинских условий и санкций в отношении России. По другому ни у кого сделать не получится, а кто попытается, того просто сметут. Это тоже реальность и если Путин с Зеленским не будут ее признавать,ничего хорошего у них не будет.
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Много хуже! Эти твари ещё Грузию агрессором выставили!
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Обто мандат з формату А4 перепишуть неа ватман формату А1?
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Кучма всех помирил 5 сентября 2014 года в Минске вместе с Мишей Зурабовым подписав типа соглашения браццкие
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Подписав формулу Штайнмайера Кучма подтвердил,братство продолжено на 500 лет
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Я знаю,во всем виноват Порошенко нацыст и Бандера
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