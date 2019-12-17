 Україна розраховує, що найближчим часом мандат СММ ОБСЄ на Донбасі буде розширено, - Разумков зустрівся з президентом ПА ОБСЄ Церетелі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Разумков зазначив, що перед Україною та країнами-членами ОБСЄ стоять великі виклики щодо закінчення війни на Донбасі.
"Ми сподіваємося, що найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ буде розширено в рамках виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі", - зазначив голова Верховної Ради.
Він також додав, що робота СММ ОБСЄ за принципом 24/7 є дуже важливим фактором стабілізації ситуації на Донбасі.
У свою чергу Церетелі високо оцінив результати зусиль з боку української влади у справі встановлення миру на Донбасі, ефективну комунікацію між усіма інститутами і запевнив українських парламентарів у всебічній підтримці з боку ПА ОБСЄ.
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