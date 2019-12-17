 У центрі Києва помер не фермер, а учасник протестів під Нацбанком, тричі судимий Павло Боков

За інформацією джерел Цензор.НЕТ у Нацполіції, на спецлінію 102 17 грудня об 11:30 надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги, що при транспортуванні в лікарню помер 40-річний житель Києва Павло Боков.
Чоловік помер від інфаркту.
Згідно з даними Інформаційного порталу Національної поліції, Павло Боков був раніше неодноразово судимий за різні види злочинів. Так, у 1999 році він був засуджений за грабіж (ч.2 ст.186 КК), у 2002-му він сів у в'язницю на 4 роки за тією ж статтею, а в 2009-му - на три роки за крадіжку майна (ч .3 ст. 185 КК). В даний момент Боков числиться підсудним за крадіжки в Шевченківському (двічі) і Солом'янському управліннях НПУ.
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.
Скорее всего просто прохожий.
Это оказывает был "активист" Коломойского, который протестовал против Рожковой.
Ситуация в корне меняется с точностью наоборот.
Т.е. порохоботы теперь говорят "ну и поделом титухану, правильно менты сделали". А зелебобики должны возмущаться произволом властей, беспределом полиции и кричать "куда смотрит президент?"
Человеку стало плохо в нескольких квартал и еще он трижды судим.
А мы тут вообще не причем.
Так врачи и напишут в диагнозе.
Сказали что это был правосек.
И все.
Значит все нормально.
Ну глизики повыкалывали немножко и внутренниеиорганы вырезали,так правосек же.
Вот так и происходит процесс одичания.
ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО ЦЯ ЗЕ-НАВОЛОЧ ПРИЙШЛА НАХАПАТИ, РОЗПРОДАТИ ПІДПРИЄМСТВА І ЗЕМЛЮ, ТА РОЗВАЛИТИ УКРАІНУ. ГОТУЮТЬ АРМАГЕД
Там люди отдыхают.
Дышат свежим воздухом.
Надеюсь триждысудимым это не запрещено в нашей прекрасной стране?
+83 Антип61
Зеботы, у вас хер к роялю приклеился.
17.12.2019 21:00
+56 Скрепы неизвестно чего
Порохоботы, у вас там зрада отклеилась
17.12.2019 20:57
Ну пацаны даёте, да перестаньте Вы наконец .... пора строить Гонконг в Украине ,а не сраться на форуме, а то придёт серенький волчок и укусит за бочок , а такой есть плохой и кстати по соседству и не надо об этом забывать ,как говорится в мудрой поговорке подойдёт дальний и нае-ёт вас обоих
З одного боку його хочуть повязати зрадою. Для цього в ньому провокують дивні "бажання": подивитися в очі путлеру, встати перед ним на коліна, встановити мир за будь-яку ціну (ціною власної дупи?)...
З іншого боку його лякають добровольцями і волонтерами, до яких в нього і так природна неприязнь (а яке може бути ставлення до добровольців у людини, що ховалася від військоматів?) - вони ж, виявляється, навіть безневинного Шеремета вбили, а чого тоді чекати від них людині, що називав Україну проституткою?
З третьої сторони його хочуть повязати кров'ю. Не важливо чиєю: кримінала з п'ятьма судимостями чи академіка з п'ятьма дітьми... Головне, щоб хурма по-справжньому відчув себе януковочем.
А далі наляканий бубочка побіжить за захистом - до бєні, який це все заварив, та до рюкзакова, що допоміг все здійснити. І хурма сорту янелох пробачить всі-всі-всі борги каломойському і надасть йому нові льготи, а рюкзаков успішно пройде випробовувальний термін і піде на підвищення - в прем'єр-міністри... А Україна...
Та хто про неї взагалі не на камеру згадує?