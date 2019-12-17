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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6693) Нацполіція (8666) Правоохоронні органи (539) смерть (3702)

 У центрі Києва помер не фермер, а учасник протестів під Нацбанком, тричі судимий Павло Боков

Під час протестів під ВР за кілька кварталів від місця, на вулиці Інститутській, чоловікові стало погано.

За інформацією джерел Цензор.НЕТ у Нацполіції, на спецлінію 102 17 грудня об 11:30 надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги, що при транспортуванні в лікарню помер 40-річний житель Києва Павло Боков.

Чоловік помер від інфаркту.

Читайте також: На вулиці Інститутській у Києві помер чоловік, - Нацполіція

Згідно з даними Інформаційного порталу Національної поліції, Павло Боков був раніше неодноразово судимий за різні види злочинів. Так, у 1999 році він був засуджений за грабіж (ч.2 ст.186 КК), у 2002-му він сів у в'язницю на 4 роки за тією ж статтею, а в 2009-му - на три роки за крадіжку майна (ч .3 ст. 185 КК). В даний момент Боков числиться підсудним за крадіжки в Шевченківському (двічі) і Солом'янському управліннях НПУ.

Також читайте: У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165913
 
   
 Топ коментарі
 
Зеботы, у вас хер к роялю приклеился.
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Порохоботы, у вас там зрада отклеилась
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Чудовий контингент зібрав Іцик Клопомойський! Прелєстно, прелєстно!
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У каждого свой Чернобыль.кто то таксист,кто то поп Гундяй.а кто то Илан Маск
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а в каком законе Украины говорится что судимые имеют приоритет на смерть
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ты пойди это инфаркту его скажи! закусывать нужно было!
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коля! у "активиста" четыре(!) "ходки"!!!
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А ну если уголовник, тогда ничего страшного....
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Судимости сидящих в Раде, никого больше не смущает???(((
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Русская весна пришла для пенсионеров россии.Путлер подписал бумагу о замолрозке накопильных пенсий до конца 2022 года.А это означае что с бабосами у фюрера большие проблемы.
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В стране нет власти! Прозрейте... гляньте вокруг и осознайте, что МИФ ПАЛ ! НАРОД! Вы можете победить. Власти нет. Зеленский всецело под колпаком, вокруг него дегенераты, Он нихера не контролирует...
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смешно смотреть как порохоботы "льют слезы" по рецидивисту с четырьмя(!) судимостями, умершему от...инфаркта(!)!!!
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Вот по ком никто не будет лить слезы так это по зелеботу.
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Оказалось, что это был зелебобик коломойского, титушка от нацбанка. Расходимся.
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Вже не треба йому ляпаса.По і боти інших знайдуть,аби їхні намародерені в народу землі захищали-та тільки всіх чекає кінець 2х1 метр,бо 8 га в одні руки для ринку землі і МВФ для України-це Закон Ментальності!
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Господа порохобты и зелебобики, внимание, меняемся местами!
Это оказывает был "активист" Коломойского, который протестовал против Рожковой.
Ситуация в корне меняется с точностью наоборот.
Т.е. порохоботы теперь говорят "ну и поделом титухану, правильно менты сделали". А зелебобики должны возмущаться произволом властей, беспределом полиции и кричать "куда смотрит президент?"
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походу у "патриотов" появился свой "хорст вессель"...
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та что-то в последнее время сплошные активисты с 5-3 судимостями...
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То есть, без судимости остался бы живой? Или с судимостью не жалко? К чему тут вообще судимости приплели?
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Интересно, а в новостях теперь всегда будут печатать, сколько раз был судим тот, кому стало плохо в Киеве? Или тут вся соль в том, что ему стало плохо в нескольких кварталах от акций. Что наверно дает все основания писать о его судимостях и митингах в одной статье... Даааа... Это, конечно, новое слово... даже не знаю в чем. Занятная последовательность текста: Мужику стало плохо в нескольких кварталах - он был несколько раз судим - рядом проходят митинги. Ктото понял к чему это?
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Ну они же думают что не палятся совсем.
Человеку стало плохо в нескольких квартал и еще он трижды судим.
А мы тут вообще не причем.
Так врачи и напишут в диагнозе.
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"соль" в другом - в "активысты" теперь набирают четырежды судимых, с пропитым сердцем!
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Кстати это очень похоже на маладые республики.
Сказали что это был правосек.
И все.
Значит все нормально.
Ну глизики повыкалывали немножко и внутренниеиорганы вырезали,так правосек же.
Вот так и происходит процесс одичания.
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ну это же наверное тот, насчет которого стример говорил, что его убили
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НАРОД. *ПУСТЬ ЕТА МРАЗЬ ИДЕТ В АТО* - СКАЗАВ БАТЯ ЗЕУКЛОНІСТА НАЦІОНАЛІСТАМ... СКАЖИ ЛАЙНО ПУЗАТЕ ЯК ХОВАВСЯ ТВІЙ КЛОУН .
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УКРАІНЦІ.
ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО ЦЯ ЗЕ-НАВОЛОЧ ПРИЙШЛА НАХАПАТИ, РОЗПРОДАТИ ПІДПРИЄМСТВА І ЗЕМЛЮ, ТА РОЗВАЛИТИ УКРАІНУ. ГОТУЮТЬ АРМАГЕД
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УКРАІНЦІ ВОЮЮТЬ, А ЄВРЕІ КЕРУЮТЬ, АБО ЧОМУ В УКРАІНСЬКІЙ АРМІІ НЕМА ЖОДНОГО ЄВРЕЯ. А ІЗРАІЛІ СЛУЖАТЬ І ВОЮЮТЬ ВСІ. ЧОМУ, НАРОД???
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Що ця жопа судима, робила в центрі Києва? Мабуть чи не порохоботи позвали, так би мовити толпу створювати, за долю не велику!
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Він був не під Верховною Радою, а на Інститутській. Там мітингували тітухи Коломойського проти керівництва Нацбанку.
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Он был в Мариинском парке.
Там люди отдыхают.
Дышат свежим воздухом.
Надеюсь триждысудимым это не запрещено в нашей прекрасной стране?
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его смерть была интерпретирована стримером как жертва полицейского произвола
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"Сегодня собрался многочисленный митинг против продажи земли под Верховной Радой. Наверное, самый большой из всех .Стало известно, что в четверг планируют вынести законопроект на голосование, во втором чтении. Причем , вынести его, не учтя ни единой правки из 5 тысяч. То есть они его выносят - даже с 210 тысячами гектаров в одни руки и продажей земли иностранцам! Похоже, Зеля всем наврал! Обещал же референдум!Источник:https://censor.net.ua/n3165892
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шахрайськими методами без пострілів привласнять Україну з усім її майном, ЗЕМЛЕЮ з ЇЇ природними багатствами.
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Холопів! Холопів треба ще приватизувати! А то хто ж працюватиме на тій землі!
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Коли євреї говорять про продаж чиєїсь землі, то нехай нагадають собі, що їм Бог через Мойсея сказав: "А земля не буде продаватися назавжди, бо Моя та земля, бо ви приходьки та осілі в Мене" (книга Левит 25:23). Це ж Святе Письмо каже...
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Что,на протесты к бабе Йуле больше ни кто ,окромя зеков,не приходит?А как же порохоботы-спамодрочеры?Тут на форуме,они первые противники рынка земли.
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Читати не вмієш? Він на іншому мітингу був - під нацбанком!
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Прийшла людина позицію проти ринку землі висказати і що? Земля пухом, як то кажуть.
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Трижды судимый, безработный и по некоторым данным работающий на российское ФСБ. Цензоры, какие же вы уроды. За пять лет говна у вас меньше не стало. Человек умер, вы на него говно льёте чтобы показать что на митинг пришли одни уголовники и маргиналы.
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Если был судим, то можно и убить или довести до смерти. По-моему Павел Боков в момент гибели не совершал противоправных действий.
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Что-то засиделись и Зеля и Слуги Народа в своих креслах. Пора объявлять досрочные выборы. "Вы нам не любы" как говорили в Древнем Киеве, когда выгоняли плохих князей.
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Ну да, а чё так мало? Не три а тридцать три, и распятый мальчик тоже его рук дело...
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Какой ужас! Убийцы! Вот вам и сущность власти. Что изменилось? У меня дежавю? На дворе декабрь 2013???
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ИТОГО ИМЕЕМ
+83У центрі Києва помер не фермер, а учасник протестів під Нацбанком, тричі судимий Павло Боков - Цензор.НЕТ 2404 Антип61
Зеботы, у вас хер к роялю приклеился.
17.12.2019 21:00


+56У центрі Києва помер не фермер, а учасник протестів під Нацбанком, тричі судимий Павло Боков - Цензор.НЕТ 2404 Скрепы неизвестно чего
Порохоботы, у вас там зрада отклеилась
17.12.2019 20:57


Ну пацаны даёте, да перестаньте Вы наконец .... пора строить Гонконг в Украине ,а не сраться на форуме, а то придёт серенький волчок и укусит за бочок У центрі Києва помер не фермер, а учасник протестів під Нацбанком, тричі судимий Павло Боков - Цензор.НЕТ 707 У центрі Києва помер не фермер, а учасник протестів під Нацбанком, тричі судимий Павло Боков - Цензор.НЕТ 2454, а такой есть плохой и кстати по соседству и не надо об этом забывать ,как говорится в мудрой поговорке подойдёт дальний и нае-ёт вас обоих
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Особисто мені все стає ще більш зрозумілим: хурму сорту "янелох" стискають з кількох боків...
З одного боку його хочуть повязати зрадою. Для цього в ньому провокують дивні "бажання": подивитися в очі путлеру, встати перед ним на коліна, встановити мир за будь-яку ціну (ціною власної дупи?)...
З іншого боку його лякають добровольцями і волонтерами, до яких в нього і так природна неприязнь (а яке може бути ставлення до добровольців у людини, що ховалася від військоматів?) - вони ж, виявляється, навіть безневинного Шеремета вбили, а чого тоді чекати від них людині, що називав Україну проституткою?
З третьої сторони його хочуть повязати кров'ю. Не важливо чиєю: кримінала з п'ятьма судимостями чи академіка з п'ятьма дітьми... Головне, щоб хурма по-справжньому відчув себе януковочем.
А далі наляканий бубочка побіжить за захистом - до бєні, який це все заварив, та до рюкзакова, що допоміг все здійснити. І хурма сорту янелох пробачить всі-всі-всі борги каломойському і надасть йому нові льготи, а рюкзаков успішно пройде випробовувальний термін і піде на підвищення - в прем'єр-міністри... А Україна...
Та хто про неї взагалі не на камеру згадує?
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Ага. Именно так. Всё это спектакль для нашего зеленоносного
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Всі алкаші на Майдан за Поросенка-синові 120 тис. га віддав-ще й собі стільки ж хоче-а вам пляшку смердюхи.
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