 У центрі Києва помер не фермер, а учасник протестів під Нацбанком, тричі судимий Павло Боков

За інформацією джерел Цензор.НЕТ у Нацполіції, на спецлінію 102 17 грудня об 11:30 надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги, що при транспортуванні в лікарню помер 40-річний житель Києва Павло Боков.

Чоловік помер від інфаркту.

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Згідно з даними Інформаційного порталу Національної поліції, Павло Боков був раніше неодноразово судимий за різні види злочинів. Так, у 1999 році він був засуджений за грабіж (ч.2 ст.186 КК), у 2002-му він сів у в'язницю на 4 роки за тією ж статтею, а в 2009-му - на три роки за крадіжку майна (ч .3 ст. 185 КК). В даний момент Боков числиться підсудним за крадіжки в Шевченківському (двічі) і Солом'янському управліннях НПУ.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.