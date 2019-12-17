 На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.
"Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські", - написав Зеленський.
За словами президента, це не шлях цивілізованої країни і якщо українці хочуть кращого життя, то мають навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом.
"Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей. І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих "еліт". Це я вам гарантую", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.
А не 20 тыс. га. 214 тыс. га, ведь в этом дело в основном.
Або купувати землю селян по світовим цінам
Ведь как хорошо высмеивать за деньги, других.
Но когда над тобой начнут смеяться.
Но каналы в руках олигархов, и они над зеленским не смеются, ведь зеленский на них работает.
Впрочем знал математиков. Странные люди. За пределами профессии ничего в жизни не понимают. Сознание занимается наукой а подсознание живет своей дтзнью и фиги крутит.
Купил чёрт, 200 тысяч га в одни руки, и через подставных ещё 1 миллион га, то он за твои 5 га пая заплатит дивидендов одной морковкой.
На*рен ему твой пай нужен будет, между 200 тыс. га, отдашь чёрту свой за 10 грн.
И только агенты путина - Тимошенко, Билецкий и прочие шатуны-зрадафилы против. %у"лопорошенковцы, я ничего не перепутал?
У резника спросили после встречи, почему на встрече не было не слова о Крыме.
Ответ: россияне сказали, если скажите о Крыме, встаём из за стола и улетаем.
И детская команда зеленского, как дети уступила детскому шантажу.
Слабаки чмокалы зеленского разлива.
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
до сих пір українські селяни не закрили повністю потреби в овочах та плодово-ягідній продуції для внутрішнього ринку. Турція, Єгипет, Ізраїль та інші виробники. А олії з коноплі, рижію, гарбузового насіння в дечому перевершують так розрекламовану глобалістами оливкову. Жаль, що у пересічних споживачів не вистачає коштів на споживання тих справді унікальних продуктів.
Україна могла б забезпечити себе конопляним полотном та бавовняним. Аби уряд був не урядом дебілів вже більше ста років.
Хороший пример успешной аграрной реформы.
Но цель то стоит продать землю мвф.
Или вот Дубинский предлагает продлить мораторий до выработки законодательства и кадастра! Нормальное здоровое решение.
Інтерв"ю з Миколою Стрижаком опубліковано в газеті "Дзеркало тижня" в попередньому номері.
зебилы, ваша закомплексованная Вошьдь достойна вас
Ринок землі не означає її розбазарювання.
Закон не обумовлює придбання землі, він передбачає і узаконює її відчуження.
даже не тем местом о чем Вы подумали потому что эта волна просто уничтожит нынешних зеленых рехформаторов
Один урка днепровский даже умер сегодня от перенапряжения. Шутка ли - месяц под НБУ за дело болел, а тут подвалило счастье за фермеров потолкаться.