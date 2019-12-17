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 Політика України
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 На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що сутички під будівлею парламенту в центрі Києва - це прояв опору реформам нової влади з боку "старих еліт".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.

"Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські", - написав Зеленський.

За словами президента, це не шлях цивілізованої країни і якщо українці хочуть кращого життя, то мають навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом.

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"Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей. І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих "еліт". Це я вам гарантую", - заявив Зеленський.

На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла старих еліт, - Зеленський 01

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165912
 
   
 Топ коментарі
 
Полгода у власти, никаких реформ, реванш рыгов и судейской мафии.
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Самое интересное, как он сначала обосрал мнение тех кто вышел, а потом заявил "мы должны уважать друг друга". Так ты же сам никого не уважаешь. Покажи своим примером уважение к кому-либо.
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аваковские нацжоны против аваковских ментов, причем здесь аграрии?
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Лахта, там твою тьолку даг на каркалигу надєваєт, а ти тут хєрньой страдаєшь...

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Достойный Бенин ученик. Что один что другой вырвать с Украины последние!
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Зеленский прими закон, 500 га в одни руки.
А не 20 тыс. га. 214 тыс. га, ведь в этом дело в основном.
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Зараз ці мароери із 1000 га. паїв платять копійки за використання чужої землі а при ринку землі будуть платити селянам у 10! разів більше.

Або купувати землю селян по світовим цінам
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Это слишком сложные причинно-следственные связи
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ви в цьому впевнені?зеля сказав що все буде добре? Так він так і повторює як папуга.
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Зеленские, сын и отец критики не воспринимают.
Ведь как хорошо высмеивать за деньги, других.
Но когда над тобой начнут смеяться.
Но каналы в руках олигархов, и они над зеленским не смеются, ведь зеленский на них работает.
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Отец в свежем интервью "на дурака припал".
Впрочем знал математиков. Странные люди. За пределами профессии ничего в жизни не понимают. Сознание занимается наукой а подсознание живет своей дтзнью и фиги крутит.
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ЗЕлёносопельного БлаЗЕня уже можно поздравить с окончанием периода беззастенчивой любви и умилённого любования избравших его лохмандеев. Теперь начался период шустрого уворачивания субтильной ЗЕ-дупки из-под пробных пенделей пока-шо только начинающих раздражаться лохмандеев. Толи ещё будет - ведь впереди стадии «лохмандей рассерженный» и «лохмандей разъярённый». А там, глядишь, и пендели из пробных превратятся сначала в просто грандиозные, затем - в булкодробительные.
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Toshno Newapkokrad

Купил чёрт, 200 тысяч га в одни руки, и через подставных ещё 1 миллион га, то он за твои 5 га пая заплатит дивидендов одной морковкой.
На*рен ему твой пай нужен будет, между 200 тыс. га, отдашь чёрту свой за 10 грн.
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Дерибан и распродажа земли какая же это реформа?? Почему очередной этап грабежа того что ещё паперЭдники не успели украсть, а осталась по сути только земля , почему этот этап грабежа этот шут называет реформами?? Аборигены распродававшие ценные вещи, земли, ресурсы в обмен на зеркальца и стеклянные бусы много нареформировали?? реформатор тыхренов. Устроил банальную распродажу природного ресурса, и говорит типа реформа! О как лошню окучивают.
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Париоты Зе, рыги, порошенковцы дружно за продажу земли и особый статус Дамбаса.

И только агенты путина - Тимошенко, Билецкий и прочие шатуны-зрадафилы против. %у"лопорошенковцы, я ничего не перепутал?
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а этот упырь зеЛеный все про старые ''элиты" воняет.ты скоро будешь старый!и на ростове!вместе с остальной зеленой нечистю!
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Детская команда зеленского.
У резника спросили после встречи, почему на встрече не было не слова о Крыме.
Ответ: россияне сказали, если скажите о Крыме, встаём из за стола и улетаем.
И детская команда зеленского, как дети уступила детскому шантажу.
Слабаки чмокалы зеленского разлива.
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Пора заканчивать эксперименты над людьми и Украиной. Левые, правые, либертарианцы,и вся остальная хрень! Народ Украины хочет справедливости!!!
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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Я б сформулював так: комусь і 200 га небагато, комусь і десять - з головою. Якщо ті десять біля річки чи ставка, та трішки грошей на зрошення, то овочі, ягоди, чи просто кормова база для тварин - вистачить не тільки фермеру, а й дітям і внукам ( і грошей і роботи На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7283).
до сих пір українські селяни не закрили повністю потреби в овочах та плодово-ягідній продуції для внутрішнього ринку. Турція, Єгипет, Ізраїль та інші виробники. А олії з коноплі, рижію, гарбузового насіння в дечому перевершують так розрекламовану глобалістами оливкову. Жаль, що у пересічних споживачів не вистачає коштів на споживання тих справді унікальних продуктів.
Україна могла б забезпечити себе конопляним полотном та бавовняним. Аби уряд був не урядом дебілів вже більше ста років.
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Ну так берите за основу законодательство Польши по земле 1 в 1 и вперед.
Хороший пример успешной аграрной реформы.
Но цель то стоит продать землю мвф.
Или вот Дубинский предлагает продлить мораторий до выработки законодательства и кадастра! Нормальное здоровое решение.
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До тебе падла, на зустріч приходив фермер Микола Стрижак, ти обіцяв прислухатись до його порад, і в законі про землю врахувати пропозиції до першого читання. А потім паскуда ти його тупо кидонула. Це ти так поважаєш пропозиції?
Інтерв"ю з Миколою Стрижаком опубліковано в газеті "Дзеркало тижня" в попередньому номері.
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Особисто знайомий з Стрижаком - дуже достойна і розумна людина.
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І в мене склалося таке-ж враження, хоч я з ним і не знайомий.
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Зе!блики, де референдум по землі? За конституцією земля власність всього народу України, а не тільки фермерів.
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..ага.. Покращення-2 turboнаДув
зебилы, ваша закомплексованная Вошьдь достойна вас
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На дорогах те ж стоять "старі еліти" з руками-грабарками ? А може і діти, ті що з ними, це ті ж "старі нікчемні клячі" ? Це мабуть так ви їх відрізняєте !?
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Он дружкам своим поможет взять кредиты на покупку земли под нулевые проценты с кредита МВФ, а ты будешь бибу сосать как и сосал.
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Дизентерія не може збагнути закон, який їй підсунули для просування, а тому не може второпати чому народ, фермери, селяни виступають проти.
Ринок землі не означає її розбазарювання.
Закон не обумовлює придбання землі, він передбачає і узаконює її відчуження.
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Ну так не сцы, а выйди поговори с людьми.
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Результат лжереформы будут плачевны для Украины миллионы граждан будут лишены земли либо за бесценок скупят либо начнется массовый беспредел по запугиванию фермеров и принудительной продаже земли Представьте себе купил новый "хозяин" 4 тис га а рядом 1 тис га будет занята другими владельцами в том числе и маленькими селами а он новый "хозяин" очень хочет получить именно эту что рядом 1 тис га Додумайте САМИ разные сценарии На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1365 А оно это зеленое мне что то воняет о старых элитах. Страна превратится в сплошное поле разборок за землю, бандитизма и беспредела Трудно даже представить чем Это думает
даже не тем местом о чем Вы подумали потому что эта волна просто уничтожит нынешних зеленых рехформаторов
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справді. Це не придуманий сценарій. У вінницькій області є цукровий завод, що у власності однфєї із структур порошенко (я не думаю, що саме Порошенко є ініціатором тих дій). І от менеджер агрофірми наполянає (це було ще за овоча) на продажу (фактично віджимає) земель агрофірми, що знаходяться поруч із заводом. Він так і висловився журналістам: так обидно ж, шо ми возимо буряк за сорок кілометрів, а він **** не хоче нам уступити На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5052
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Кстати не смешно будет "закон" а у нас закон что дышло И второй вопрос это какой такой фермер скупит 5 тис га ну типа Коломойского и Ахметова да и тот Порошенко а простому фермеру ну да ну да ему кредиты чтоб и у него банк забрал его от 2-5 га Разводят как котят
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Б...я, кто , с..ка может себе позволить даже 5 тыщ гектар, сейчас обвалили доллар, без роста экономики и даже жирные фермера сидят без бабок, зерно и тд и тп на экспорт меньше доход приносит, а теперь закачивают в Украину миллиарды долларов через ОВГЗ, под 16-17 % годовых, гривна типа укрепляется, и под шумок скупят всю землю, с чем я вас ,зебилы , и поздравляю, вот на пальцах как нелох заработает на лохах и при этом будете выплачивать следующие годы процент за ОВГЗ и снова в долг надо брать , ну или экономика должна расти больше 16-17%, а это нереально, то есть будем нищать!!!!!
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Когось цікавить що там собі думає Зеленський? Особливо для мене його думка не цікава. Він багато вже наговорив про референдуми, народовляддя, кожен з нас президент и тд. Сьогодні він показав своє справжнє лице, без акторського гриму, а зараз ось і думку про народ висловив. Хто мені скаже, коли він був справжній, коли до влади йшов чи коли її вже отримав? Врядчи зараз йому треба прикидатися.
На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9834
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Обыкновенный мерзавец наглое и подлое и в то же время трусливое чмо На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8271
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Не лох продолжает не понимать куда он встрял. Его даже как-то жалко становится....
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Учите историю! Голос фермеров во все времена звучит так, что проливается много крови со стороны их оппонентов.
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Кому там учить историю этому зеленому недомерку так у него все мозги стекли в то место которым он играл на рояле На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4978
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яких старих? Там були люди нових ліц, а саме авакова Він же не стара еліта, а нове ліцо )))
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пілять...знову цуцика налякали...воно й так тільки з бігової доріжки ролики зі зверненнями штампує, щоб не втратити "профпригодність" кварталівського блазня. Бідолага бєніними охоронцями обмотався, як гусінь в стадії кокону...Ескорт з 20-ти авто охорони перекриває рух, коли цей "слуга" на броньованому "лєсіку" педалі крутить...Уже і папа мініх*йла українців біомассою назвав та послав в окопи, на передову...А тут знову "привередливий" нарід "от нєхрєндєлать" протестує проти розпродажу української землі...Немає часу бубочці і шаурми пожерти...
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Зеленский-старший э продуктом зстІ йних часів Брежнева.ВІН ВВАЖАЄ НАРОД УКРАЇНИ БІОМАСОЮ.ДУЖЕ ОБРАЖАЄТЬСЯ НА КРИТИКУ.ТЕРПИ І МОВЧИ! ПРИЙДУТЬ ЧАСИ КОЛИ ТОБІ НІКЧЕМА ПРИЙДЕТЬСЯ НЕСТИ СВІЙ ХРЕСТ НА ГОЛГОФУ.
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Зеленський, почитай, недоучка, конституцію Україну!!! Земля-це єдине, що у нас залишилось і лише тому, що ми маємо землю, яка належить УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ, то ми ще залишаємось державою. Якщо 5-10 чоловік скуплять всю землю, то ми що станемо батраками на паньській землі? Я не хочу, щоб олігархи поскуповували майже всі надра з вуглем, газом, металами, бурштином!!! Руки геть від нашої замлі!!!!
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На митинге звучат голоса бродячего цирка Авакова-Коломойского, чтобы отвлечь от внесения слугами урода изменений в Конституцию.

Один урка днепровский даже умер сегодня от перенапряжения. Шутка ли - месяц под НБУ за дело болел, а тут подвалило счастье за фермеров потолкаться.
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Зеленський, почитай, недоучка, конституцію Україну!!! Земля-це єдине, що у нас залишилось і лише тому, що ми маємо землю, яка належить УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ, то ми ще залишаємось державою. Якщо 5-10 чоловік скуплять всю землю, то ми підемо на панщіну? Олігархи і так поскуповували майже всі надра з вуглем, газом, металами, бурштином!!! Ті 73 % , які нібито проголосували, то це з тих 50 %, що прийшли на вибори, так що це спекуляція!!! Руки геть від нашої замлі!!!!
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Старых элит и их гречкоподданых. Всяких истеричек пороботов, псевдопатриотов-рагулей, специалистов по польским анусам, ветеранов-святых которые уже одним фактом участия в АТО становятся неприкосновенными, и остальная шушера из отряда онижеопытные и еслинепопрошенкотокто порошенконеоигархапросточеснозаработал
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Янелоху - а предательство страны и сдача её агрессору, это так патриотично! Дебилу Янелоху - протесты, это реакция на твои законодательные высеры. Шобла гоптиков захватила власть, издевается над государством, а нормальные люди должны терпеть этот дебилизм? Там ещё один данецкий поц Бубка на МОК не голосовал за отстранение Орды от Олимпиады! Бубка и Сивуха на олимпиаду повезут алкашей ОРДЛО, как акт умиротворения убийц и насильников Украинцев. Зебилы - вы нелюди, проголосовав за этот беспредел!
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Ага как легко сказать что так же хотел Порошенко. Манипуляторы у власти. Хотят украсть землю.
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Якщо каже про старі "еліти", значить, вважає, що є вже нова "еліта", до якої причисляє і себе. Це та "еліта", яку він заві у Раду і Кабмін. Хто йому придумав цю безглузду фразу про "еліти". Зельоний папугай.
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