 Сенат США вслід за Конгресом схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2"

Американський сенат ухвалив проєкт бюджету Пентагону на 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У текст законопроєкту конгресмени внесли поправки про санкції щодо проєкту "Північний потік-2".
Обсяг оборонного бюджету США становить $738 млрд.
Законопроєкт передбачає обмеження проти іноземних компаній, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2". Обмеження також передбачені і для "Турецького потоку".
"З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції проти пов'язаних із Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.
У США вважають, що "Північний потік-2" зробить Європу ще більш залежною від поставок енергоресурсів із Росії.
Законопроєкт було схвалено палатою представників 11 грудня. Тепер документ відправляється на підпис Дональду Трампу.
Як зазначив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, після підписання документа Трампом "компанії, задіяні на будівництві" Північного потоку 2 ", повинні будуть завершити роботи впродовж найближчого часу або опиняться під санкціями США".
Они ведь правы-влез козёл в чужой огород-держи пинок под зад кованым сапогом и нехай шастать.
Как понимаю, это реклама Трампа, что он не агент Путина, не более.
1. Круз, который пробивал санкции - республиканец-трампист, причем довольно радикальный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4
2. Сами санкции бессмысленны по нескольким параметрам.
- В отношении 30 и 60 дней сказать не могу точно, хотя ДойчеВелле пишет, что по сути дается 90 дней для окончания работ. Сначала 60 дней выясняют кто работает с СП2, потом им дается 30 дней для окончания работ.
Вот ссылка на законопроект, кто хочет прочитать сам, читать где-то со странице 2636
https://docs.house.gov/billsthisweek/20191209/CRPT-116hrpt333.pdf
Вот ссылка на DW, где они его юридически рассматривают
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B/a-51647303
- У России имеется судно-трубоукладчик "Фортуна", которое способно укладывать трубы СП2 до глубины 200 метров со скоростью 1.5 км в сутки(а значит все 2). Тем более, что он уже укладывал в российской зоне трубы для СП2, сейчас он стоит в готовности в Германии.
Вот ссылка на его ТТХ
https://www.korabel.ru/news/comments/flagman_truboukladochnogo_flota_rossii_-_tub_fortuna.html
- Самое смешное. Вычитал такое
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/513243-stroitelstvo-gazoprovoda-severnyy-potok-2-v-vodakh-danii-idet-polnym-khodom-esli-chto-fortuna-pomozh/
Глубина Балтийского моря в районе к юго-востоку от о. Борнхольм, где проходит трасса МГП Северный поток-2 находится в пределах от 10 до 25 м
Посмотрел карты, действительно, так и есть
Но согласно закону под санкции подпадают те, кто прокладывает трубы глубже 100 футов = 30,48 метра.
Т.е. прокладка сейчас, вообще, не подпадает под санкции.
ИМХО:
Это предвыборный трюк который пытается доказать, что полковник Трампов не агент Кремля. Причем, трюк рассчитанный на американского обывателя, который услышит лишь вопли майора Крузова об противодействии Трампа и республиканцев России.
Кроме этого, что гораздо серьезнее, это коллективное, демократы+республиканцы демонстрирование ЕС его места. Удара по РФ нет, вообще нет удара, есть демонстративное "опускание" немцев.
"Конгресс является двухпалатным, состоящим из Сената и Палаты представителей".