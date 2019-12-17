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Все про:Північний потік (417) Сенат США (123)

 Сенат США вслід за Конгресом схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2"

Сенат США проголосував за оборонний бюджет США на 2020 фінансовий рік. Для набрання законом сили залишилося дочекатися лише підпису Дональда Трампа. "За" проголосувало 84 сенатори, проти 8.

Американський сенат ухвалив проєкт бюджету Пентагону на 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У текст законопроєкту конгресмени внесли поправки про санкції щодо проєкту "Північний потік-2".

Обсяг оборонного бюджету США становить $738 млрд.

Законопроєкт передбачає обмеження проти іноземних компаній, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2". Обмеження також передбачені і для "Турецького потоку".

"З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції проти пов'язаних із Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.

У США вважають, що "Північний потік-2" зробить Європу ще більш залежною від поставок енергоресурсів із Росії.

Законопроєкт було схвалено палатою представників 11 грудня. Тепер документ відправляється на підпис Дональду Трампу.

Читайте також: У Сенаті США наступного тижня розглянуть "пекельні санкції" проти Росії

Як зазначив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, після підписання документа Трампом "компанії, задіяні на будівництві" Північного потоку 2 ", повинні будуть завершити роботи впродовж найближчого часу або опиняться під санкціями США".

Сенат США вслід за Конгресом схвалив законопроєкт із санкціями проти Північного потоку-2 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165909
 
   
 Топ коментарі
 
Хороші американські русофоби! Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 694
Лайк вам!
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Насрать на санкции США?
АЛЕША приготовься платить в три раза больше!
Дед ХУтя на вас АЛЕНЯХ винторогих злость сгонит)))))
Как всегда....
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Закрой свой вонючий рот, недоразвитый ушлёпок
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Ниггер, а ты знаешь, что 7 авианосцев пиндостана находятся на ремонте?
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ты истинный русский православный антифашист. Когда твой фюрер сдохнет, ты рыдать будешь, русмартышка?
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Смотрю-украинские пенсионеры выше на грантах Госдепа тебя,ущербного здесь чмырят,а ты всё за них переживаеш.
Они ведь правы-влез козёл в чужой огород-держи пинок под зад кованым сапогом и нехай шастать.
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Ты сам маромой себя зачморил, и даже этого не заметил.
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русмартышка, ты вашу подводную лодку в оккупированном Севастополе поднял уже? Сенат США вслід за Конгресом схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8288
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Спел гимн "Умру за путана"?Доказать-слабо?
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Все это хорошо, но какой выпускник трускавецких курсов сочинил такой бредовый заголовок: "Сенат США, вслед за Конгрессом..."(с) ? Неужели в редакции Цензора не знают, что Конгресс США (Рада по-нашему) состоит из Палаты представителей и Сената?
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Трам лукавит. Ради интереса, в меру возможностей и способностей, попытался изучить вопрос с санкциями по СП2.

Как понимаю, это реклама Трампа, что он не агент Путина, не более.

1. Круз, который пробивал санкции - республиканец-трампист, причем довольно радикальный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4

2. Сами санкции бессмысленны по нескольким параметрам.
- В отношении 30 и 60 дней сказать не могу точно, хотя ДойчеВелле пишет, что по сути дается 90 дней для окончания работ. Сначала 60 дней выясняют кто работает с СП2, потом им дается 30 дней для окончания работ.
Вот ссылка на законопроект, кто хочет прочитать сам, читать где-то со странице 2636
https://docs.house.gov/billsthisweek/20191209/CRPT-116hrpt333.pdf
Вот ссылка на DW, где они его юридически рассматривают
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B/a-51647303

- У России имеется судно-трубоукладчик "Фортуна", которое способно укладывать трубы СП2 до глубины 200 метров со скоростью 1.5 км в сутки(а значит все 2). Тем более, что он уже укладывал в российской зоне трубы для СП2, сейчас он стоит в готовности в Германии.
Вот ссылка на его ТТХ
https://www.korabel.ru/news/comments/flagman_truboukladochnogo_flota_rossii_-_tub_fortuna.html

- Самое смешное. Вычитал такое
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/513243-stroitelstvo-gazoprovoda-severnyy-potok-2-v-vodakh-danii-idet-polnym-khodom-esli-chto-fortuna-pomozh/
Глубина Балтийского моря в районе к юго-востоку от о. Борнхольм, где проходит трасса МГП Северный поток-2 находится в пределах от 10 до 25 м
Посмотрел карты, действительно, так и есть
Но согласно закону под санкции подпадают те, кто прокладывает трубы глубже 100 футов = 30,48 метра.

Т.е. прокладка сейчас, вообще, не подпадает под санкции.

ИМХО:
Это предвыборный трюк который пытается доказать, что полковник Трампов не агент Кремля. Причем, трюк рассчитанный на американского обывателя, который услышит лишь вопли майора Крузова об противодействии Трампа и республиканцев России.
Кроме этого, что гораздо серьезнее, это коллективное, демократы+республиканцы демонстрирование ЕС его места. Удара по РФ нет, вообще нет удара, есть демонстративное "опускание" немцев.
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Сенат не может "вслед за Конгрессом" потому, что Сенат - верхняя палата Конгресса:
"Конгресс является двухпалатным, состоящим из Сената и Палаты представителей".
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Кацапы просто так закопали в Балтийском море 10 ярдов зелени.
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Половина з цих ярдів пішла в кишені Вротенбергів та Тимченка.
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Госдеповские бандеровцы русофобию затевают. Как говорил предводитель бешеных волков хЕрург Задостонов: ватета вот, все ватета русофобию затевает, доиграюцца.
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