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Все про:Житомир (193) меморіальна дошка (103) 72 окрема механізована бригада (91)

 Меморіальну дошку воїну 72-й ОМБр Ігорю Гончаренку відкрили в Житомирі. ФОТО

Сьогодні, 17 грудня, на фасаді будівлі Житомирської спеціалізованої школи I-III ступенів №20 встановили меморіальну дошку військовослужбовцю 72-ї окремої механізованої бригади Ігорю Гончаренку, який загинув на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської міськради.

Меморіальну дошку воїну 72-й ОМБр Ігорю Гончаренку відкрили в Житомирі 01

Ігор Гончаренко, старший солдат 8-ї механізованої роти 72-ї ОМБр імені "Чорних запорострілець-помічник гранатометника 20-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби (був відряджений у зону ООС у складі 72-ї ОМБр), загинув під час ворожого обстрілу позицій бригади з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області в зоні проведення операції Об'єднаних сил 1 листопада 2018 р . Йому було 24 роки.

Меморіальну дошку воїну 72-й ОМБр Ігорю Гончаренку відкрили в Житомирі 02

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Меморіальну дошку воїну 72-й ОМБр Ігорю Гончаренку відкрили в Житомирі 03

Право відкрити меморіальний знак надали батькам Ірині і Роману Максюті. До дошки Героя поклали квіти і вшанували пам'ять про його подвиг запалюванням свічок на подвір'ї навчального закладу, де навчався воїн.

Меморіальну дошку воїну 72-й ОМБр Ігорю Гончаренку відкрили в Житомирі 04
Меморіальну дошку воїну 72-й ОМБр Ігорю Гончаренку відкрили в Житомирі 05

Це вже п'ята меморіальна дошка на фасаді будівлі школи №20. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять випускників школи - Валентина Ковальського, Дмитра Рудя, Вадима Антонова, Валерія Лук'яненка та Ігоря Гончаренка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165907
 
   
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пятая доска на школе! только на одной школе...уже пятая!!!
Герої не вмирають!!! (допоки ми їх пам"ятаємо)
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А як попав в 72-гу, цеж Київська область...
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Вечная слава смелому великому воину и защитнику нашей родины, погибшему за нашу свободу
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Світла пам'ять ...

П' ять випускників...
Не маємо права забувати.
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