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Все про:посол (568) США (5832) Дейтон (3) Рікер Філіп (2)

 На посаду нового посла США в Києві претендують генерал у відставці Дейтон і дипломат Рікер, - "Politico"

У ролі претендентів на посаду посла США в Україні розглядають генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона та виконувача обов’язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіпа Рікера

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Politico.

"Серед тих, ким передбачається замінити (посла США в Україні у 2016-2019 роках Марі - ред.) Йованович - генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон, 40-річний ветеран армії, який наразі є директором афілійованого з Пентагоном Європейського центру досліджень питань безпеки Джорджа Маршалла у Німеччини, за словами декількох людей, ознайомлених із пошуком", - йдеться у статті, розміщеній на сайті видання в понеділок.

У матеріалі наголошується, що президенту США Дональду Трампу "подобається Дейтон", і колишній генерал "готовий взятися за роботу".

"Іншим імовірним кандидатом на заміну Йованович є Філіп Рікер, виконувач обов’язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Рікер - кар'єрний співробітник Дипломатичної служби, який також надав свідчення наприкінці жовтня. У моменті, який мало хто помітив, із його свідчень за зачиненими дверима слідчим Палати представників 26 жовтня Рікер дав свідчення, що пошук нового посла "триває"... Рікер також повідомив, що спочатку його розглядали як заміну Йованович взимку 2018 року, але у кінцевому підсумку все розвалилося, і замість цього Тейлора (тимчасовий повірений у справах США в Україні - ред.) було обрано на тимчасовій основі", - пояснює Politico.

Крім того, газета, з посиланням на власні джерела, повідомляє про можливий візит держсекретаря США Майка Помпео до Києва у січні 2020 року.

"Тим часом держсекретар Майк Помпео, як очікується, відвідає Україну наступного місяця на знак підтримки. Поїздка, підтверджена чиновником адміністрації Трампа, буде першим візитом Помпео у країну у ролі топ-дипломата Америки, згідно з журналом його поїздок", - наголошується в матеріалі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165904
 
 
 Топ коментарі
 
Я бы выбрал генерала.
Еще бы он с собой бригаду морских пехотинцев привез - вообще идеальный вариант.
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лучче генерала давайте, тот х**ла х**лом назовет когда то На должность нового посла США в Киеве претендуют генерал в отставке Дейтон и дипломат Рикер, - "Politico" - Цензор.НЕТ 678
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О. Генерал Армії США, це діло.

Респект.
God bless USA !
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лучче генерала давайте, тот х**ла х**лом назовет когда то
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Я бы выбрал генерала.
Еще бы он с собой бригаду морских пехотинцев привез - вообще идеальный вариант.
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О. Генерал Армії США, це діло.

Респект.
God bless USA !
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God bless America, land that I love
Stand beside her and guide her
Through the night with the light from above
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
God bless America, land that I love
Stand beside her and guide her
Through the night with the light from above
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
God bless America, my home sweet home
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Таке враження, що бувша випускніца інстітута ім А.С. Пушкіна, мааааскічька-посольша Маша Іванова, добре таки підісрала Україні. Довго ще після неї прийдеться гімно прибирати.
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Генерала хорошо...но генерал дуб...лучший вариант генерал, а под ним дипломат...дипломат будет получать волшебный пендель и подсказывать как правильно генералу говорить, вместо "путин *****" чтобы ***** оказалось *****м вдвойне и не сразу это поняло
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Лучше генерал - пиндосы по Киеву под кричалку строем маршировать будут:
Привели ко мне в отряд
Трёх молоденьких девчат,
А за ними ихню мать.
Ихня мать -
Известна бл@дь!
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