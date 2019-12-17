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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
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 "Євросолідарність" ініціювала створення слідчої комісії у справі про вбивство Шеремета, - Фріз

Створення Тимчасової слідчої комісії для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства журналіста Павла Шеремета не дозволить допустити призначення "винних" у цій справі за політичними рішеннями.

Про це написала депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

Вона зазначила, що "Європейська Солідарність" ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Після створення ТСК ми виконаємо свій прямий обов’язок народних обранців та зробимо все можливе, щоб не допустити призначення винних за політичними рішеннями", – підкреслила Ірина Фріз.

Вона нагадала, що 13 грудня було здійснено арешт трьох громадських активістів, волонтерів та захисників України: Яни Дугарь — волонтерки, військового медика і молодшого сержанта 25-ї повітряно-десантної бригади, учасниці ООС; Юлії Кузьменко — відомого дитячого кардіохірурга, волонтерки, громадської діячки та учасниці ООС; Андрія Антоненка — музиканта, сержанта ЗСУ, учасника ООС.

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"Очевидним у цій справі є тотальне нівелювання процесуальних норм, несанкціоноване проведення слідчих дій в розріз приписам КПК, певна маніпуляція доказами з боку сторони обвинувачення та порушення принципу презумпції невинуватості, гарантованого ст. 62-63 Конституції України, ст. 17 КПК України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", – зауважила депутат.

Ірина Фріз також додала, що є ряд супутніх питань, які навіть після ефірів та презентації в ході спільного з Зеленським брифінгу, залишаються без відповіді: чому слідчі та суд ігнорують доводи адвокатів? Чому суддею у справі був призначений той самий одіозний суддя Вовк, якого ВРУ в 2015 позбавляла недоторканності, а ВККС відсторонювала від посади? Чому справа стала активно просуватися саме зараз: в умовах загрози федералізації та політичного тиску з боки Росії? Чому президент України був присутній на брифінгу, де силовики звітували про нібито "розкриту" справу Шеремета?

За її словами, до повноважень президента України явно не входить "шанувати своєю присутністю" звітування про роботу правоохоронних органів. На думку Ірини Фріз, це може свідчити виключно про черговий тиск на хід розслідування та майбутній суд.

"На жаль, здійснення протиправного тиску на ветеранський та волонтерський рух України стало вже характерною рисою 2019 року та яскравим відлунням "режиму Януковича", – додала вона.

"Хочеться вірити, що пан Зеленський і "команда", яка веде розслідування, усвідомлюють особисту відповідальність, коли називають імена підозрюваних, і тим паче відправляють їх під суд "без суду і слідства" – пробачте за тавтологію, інакше ніяк", – резюмувала представниця "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165899
 
 
 Топ коментарі
 
Старе зелене криворізьке НКВДешне чмо, гопнік сам і тато такого ж гопніка ,назвав українців, критикуючих синочка, тупою біомасою. Фубля 🤮стара. Пам'ятаєте, як Порох назвав журналістку « дорогенька»? Флеш-моби, сука, влаштовували. Так їх аскарбілі.
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Дарма ви так на старого.Насправді папік обізвав тупими бидланами зєлєбобів,що за Вову проголосували,але розчарувались.
"Евросолидарность" инициировала создание следственной комиссии по делу об убийстве Шеремета, - Фриз - Цензор.НЕТ 3647
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Зелёную плесень нужно контролировать,иначе расползется как раковая опухоль! "Евросолидарность" инициировала создание следственной комиссии по делу об убийстве Шеремета, - Фриз - Цензор.НЕТ 2756
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А що заспівають ПЕСики, коли врешті решт таки скажуть правду про те хто спровокував стрілянину на майдані, спричинившу сотні смертей?
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И чем ты хотел удивить?
Показания стрелявших израильской прокуратуре давно выложены на ютюбе.
По заданию каломойши их привез из Грузии сракашвили.
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⚡️⚡️ДЕЛО АВАКОВА ПОЛНЕЙШИЙ ФЕЙК!!! БРИТАНСКИЙ ЭКСПЕРТ, СПЕЦИАЛИСТ НОМЕР ОДИН В МИРЕ 1 БИРЧ ОКТЯБРЯ 2019Г ГОВОРИТ: ЖЕНЩИНА КОТОР ПРОВОДИЛА РАЗВЕДКУ, ЗАКЛАД. ВЗРЫВЧАТКУ И КОТОР ПРИВЕЛА ЕЁ В ДЕЙСТВИЕ ЭТО ВСЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК. АРЕСТОВАНЫ ДВЕ РАЗНЫЕ ЖЕНЩИНЫ, И ЭТО НЕ КУЗЬМЕНКО И НЕ ДУГАР.


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Бред. Каким боком ВР к уголовному преступлению? ВР Законы пишет.
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А что Парашенку не хватило времени самому расследовать все убийства? Может еще заявит о расследовании сотен людей на Майдане и в посадках вокруг Киева в 2014 году?
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Так Йугик Апачи уже вроде все расследовал. Для него ето было дело чести как и убийство Хаберюша как и расстрел группы Эндрю которая расследовала контрабанду и торговлю с окупантами на миллиарды долларов в зоне АТО,
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задергалась соевая шайка. нервничают и выдают себя.
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Эта группа патриотов один - другого краше.
Одна радуется, что обыск не в той квартире - 7 телефонов на подставных лиц для патриотических дел и 2 книги с сепарскими тезисами.
Вторая хочет "вразумить сцыкливый Киев" немного его взорвав.
Третий для патриотических дел разбирает мину.
Заметьте - в соответствии с законодательством Украины я их в убийстве не обвинял. Прошелся только по фактам прослушки.
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Целуй батько в ж.пу, белорус! В Украине можно купить хоть 10 телефонов, и они будут анонимны, а не на "патриотических дел"
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Так кто тебе из них больше по душе - я еще не вспомнил фигуранта с шестью судимостями и бывшую вертухайку с лексиконом "е@@ный поплавок", радующуюся самоликвидации шестого члена группы патриотов?
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Сволочи.Суки.Патритотов Украины во время пятилетнего петиного правления БЕСПРЕПЯТСТВЕННО щёлкали,как куропаток!ЭТО ФАКТ.ФАКТ!От Окуевой до Хараберюша.НИЧЕГО не было раскрыто!Мрази ещё на этой теме отпиарятся?
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Патриотов Украины вообще, и уж Храберюша и Окуеву, убивали враги Украины - такие же кацапы, как ты, дятел
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ПЕРША СМЕРТЬ ВІД СЛУГ НАРОДУ .Фермер, якого правоохоронці побили на мітингу під Верховною Радою України, помер у лікарні.
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Псы контролеры - это смешно,главный вор страны будет все контролировать.
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Зеленский удрал... в Азербайджан - страну "золотой (нефтяной) стандарт демократии и прав человеков"...
Глава партии (прости Господи) Зеленского - перенес аграрный комитет на завтра.. типо мол удрать от протеста...
Ценой этих маневров БЕГСТВА Зеленского и Ко стала ЖИЗНЬ. Жизнь того несчастного, которого отправили из Украины на верную смерть в Баку. А ведь он искал у нас защиты...
Прям как в старые средневековые времена, когда феодалы владели землей... Едешь к соседу правителю (удрать от протестов у себя дома) - привези голову противника его...
Зеленский и его посипаки - просто ссыкливые феодалы.
П.С.: и эти люди хотят продать нашу Землю, Инфраструктуру и узаконить Рабство.
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Партия мародёристого пёса.
Как у них их вонючие хлебала открываются для произношения того бреда, шо из них льётся?
Парашека = коррупция, преступление, мародёрство и предательство. И вся их партейка из подобного же говна и слеплена.
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Т(З)е, що прийшло сьогодні, нічого спільного з реальною патріотичною, сильною інтелектуальною владою НЕ МАЄ!
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Если супержлоб Порошенко расщедрился на 19 миллионов за человека, который знал, что бронежилеты пробиваются гвоздем, но все равно отправил их в армию, то, значит, следы ведут к самому Порошенко. К сожалению, у новой власти нет политической воли загнать этого морального урода под шконку, это ее погубит
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А они разве приняли закон о ТСК? Они же все закон о языке принимали, а вот про импичмент и ТСК не успели...
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