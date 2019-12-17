 За генерала Марченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбук колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков.

За словами Бірюкова, заставу за Марченка було внесено сьогодні вранці. Частину необхідної суми (близько 1 млн), як повідомлялося раніше, вдалося зібрати волонтерам. Ще 19 млн гривень внесла сім'я колишнього президента України, лідера фракції "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

"Вчора таких хороших хлопців (і дівчат) виявилося кілька тисяч. Трохи більше 3 тисяч тих, хто переказав гроші на наш розрахунковий рахунок. І потім ще одна сім'я, родина Порошенків. Ми зібрали 20 млн гривень на заставу за Дмитра Марченка. Сьогодні о 12:00 гроші було перераховано", - написав Бірюков.

Пізніше він опублікував фото генерала, який вийшов із СІЗО.

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