 За генерала Марченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбук колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков.
За словами Бірюкова, заставу за Марченка було внесено сьогодні вранці. Частину необхідної суми (близько 1 млн), як повідомлялося раніше, вдалося зібрати волонтерам. Ще 19 млн гривень внесла сім'я колишнього президента України, лідера фракції "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
"Вчора таких хороших хлопців (і дівчат) виявилося кілька тисяч. Трохи більше 3 тисяч тих, хто переказав гроші на наш розрахунковий рахунок. І потім ще одна сім'я, родина Порошенків. Ми зібрали 20 млн гривень на заставу за Дмитра Марченка. Сьогодні о 12:00 гроші було перераховано", - написав Бірюков.
Пізніше він опублікував фото генерала, який вийшов із СІЗО.
правда не в ту сторону, как ты мечтал..
но это такая у дураков судьба
Генерал Марченко - начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Эта структура была создана в 2015 году. Через ведомство Марченко проходила вся гуманитарка, которая шла на фронт...
По заявлению главы ГБР Романа Трубы, во время испытания из 110 бронежилетов "Корсар МИД-1-4", закупленных в 2019 году, были пробиты 79. То есть 70% оказались простреливаемыми при намокании.
В бронежилетах оказались необработанные пластины, которые не соответствовали техническим требованиям. По ним не проводились баллистические испытания, а на часть партии не было протоколов лабораторных испытаний.
На брифинге по поводу сложившейся ситуации Роман Труба сказал, что было закуплено 20 тысяч бронежилетов, и, по предварительным данным, 3 из 5 простреливаются. Также было закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и палатки, непригодные для использования. Точные суммы ущерба должны были выявить экспертизы. Предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн.
В дальнейшем, чтобы скрыть следы преступления, чиновники Минобороны дали указания производителю провести испытания бронежилетов, после чего новые испытания якобы показали, что новая партия бронежилетов уже была качественной.
Более месяца понадобилось, чтобы собрать залог для обвиняемого в коррупции генерала Дмитрия Марченко. Но вчера львиную долю - 19 миллионов - внес Петр Порошенко.
П.С. Пазл замкнулся! Снабженец сделал селфи с Порошенком. На них есть и Маруся Зверобой.
А на счет бронежелетов сами немного разберитесь, если мозг есть.
Когда в кевларовый бронежилет попадает пуля, она как бы вязнет в высокопрочных волокнах, разрывая верхние слои, она теряет энергию и, в конце концов, останавливается, на долю секунды проминая материал в сторону своего движения. Это проминание мягкой бронепанели наносит так называемую заброневую (запреградную) травму, поэтому попадание пули, несущей в себе слишком большой импульс для данного класса защиты, может оказаться смертельным даже в случае непробития бронежилета. Тем более если вынуть бронепластины и намочить, как это сделали труба с портновым.
Кевлар при толщине примерно в 20 слоев способен защитить от многих пистолетных пуль, но при этом он не рассматривается как защита от автомата Калашникова или аналогичного оружия, поскольку остановить пулю промежуточного патрона, используемого в т. н. автомате, способно только огромное количество слоев.
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/17/el-chapo-violence-breaks-out-in-mexican-city-amid-rumours-of-sons-arrest
Потому что мало верится в то, что возможные махинации с бронежелетами и не только он мог проворачивать на свой страх и риск. Без высокого "прикрытия".
В общем, когда военных удалось освободить, начался сбор средств на залог Марченко. Он длился три дня и люди успели собрать около двух миллионов гривен. Думаю, что до конца недели собрали бы всю сумму, но семья Порошенко внесла недостающую сумму.
Эти средства предусмотрены, чтобы "решить вопрос о расходах на поддержку образовательных и научных программ, на создание подключения интернета в сельских школах, приобретение школьных автобусов, строительство спортивных сооружений, а также проработать вопрос о введении механизма частичной компенсации населению расходов, связанных с повышением тарифов на газ, путем предоставления налоговых льгот".
Найди здесь пункт, где разрешено из этого фонда вносить залог за коррупционеров?
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Порошенко звільнив Марченко.
Зеленський Єфремова.
От, як тут не бути порохоботом?😂😂😂