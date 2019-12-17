 Задля ухвалення закону про Пласт ми змогли об’єднати ВР, - Княжицький

Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності"..

"Цей законопроект об’єднав сесійну залу і за нього проголосували представники всіх фракцій парламенту. Пласту вдалося об’єднати народних депутатів з різними політичними поглядами Сьогодні Українська держава почала віддавати свій борг Пласту – український скаутській організації, серед засновників якої був син Івана Франка", – зазначив політик.

Парламентар наголосив, що Пласт має довготривалу історію і займається національно-патріотичним вихованням ще з часів Австро-Угорської імперії.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт про підтримку пластового і скаутського руху з поправками Зеленського

"Ця організація визнавалася в Австро-Угорській імперії, в УНР, у часи Скоропадського. Організація, яка об’єднує тисячі дорослих і дітей в Україні, виховуючи справжні цінності. Це організація не партійна та позаконфесійна", – підкреслив Микола Княжицький.

Окрім цього, він зазначив, що пластуни є майже в усіх парламентських фракціях і його ідеї та цінності об’єднують українців.

"Мені дуже приємно, що серед представників майже усіх парламентських фракцій сьогодні є пластуни. Пласт – це справді організація, яка об’єднує", – зауважив народний депутат.

Також дивіться: Рада на цьому тижні розгляне ветовані Зеленським законопроєкти про ТСК і Пласт, - Стефанчук. ВIДЕО