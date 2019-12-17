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Все про:закон (797) Княжицький (44) Пласт (24)

 Задля ухвалення закону про Пласт ми змогли об’єднати ВР, - Княжицький

Верховна Рада України ухвалила закон "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України". Законопроект, який відстоювала команда Порошенка, підтримали всі фракції парламенту.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності"..

"Цей законопроект об’єднав сесійну залу і за нього проголосували представники всіх фракцій парламенту. Пласту вдалося об’єднати народних депутатів з різними політичними поглядами Сьогодні Українська держава почала віддавати свій борг Пласту – український скаутській організації, серед засновників якої був син Івана Франка", – зазначив політик.

Парламентар наголосив, що Пласт має довготривалу історію і займається національно-патріотичним вихованням ще з часів Австро-Угорської імперії.

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"Ця організація визнавалася в Австро-Угорській імперії, в УНР, у часи Скоропадського. Організація, яка об’єднує тисячі дорослих і дітей в Україні, виховуючи справжні цінності. Це організація не партійна та позаконфесійна", – підкреслив Микола Княжицький.

Окрім цього, він зазначив, що пластуни є майже в усіх парламентських фракціях і його ідеї та цінності об’єднують українців.

"Мені дуже приємно, що серед представників майже усіх парламентських фракцій сьогодні є пластуни. Пласт – це справді організація, яка об’єднує", – зауважив народний депутат.

Також дивіться: Рада на цьому тижні розгляне ветовані Зеленським законопроєкти про ТСК і Пласт, - Стефанчук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165887
 
   
 Топ коментарі
 
Хєра Вам навсю морду... Вибачте за образу, але ненавиджу комуняк і все, що з ними пов"язано...
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И где-то в крывом рогу тихо загрустила мамо Римма...((( Вспомнилось, как гладила бубочкин красный галстук и учила с ним стихотворение: "Как повяжешь галстук, береги его! Он жеж с красным знаменем цвета одного!" Фу, зачем я такое помню?!
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У мене син був у пласті - там вчили виживати в лісі,полі і.д. і ніякої старої політики...
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Ещё надо закон о поддержке пионеров....
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Хєра Вам навсю морду... Вибачте за образу, але ненавиджу комуняк і все, що з ними пов"язано...
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Не вижу разницы, пионеры==пласт политические проекты оболванивания молодёжи....
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У мене син був у пласті - там вчили виживати в лісі,полі і.д. і ніякої старої політики...
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просто ты зебил, посему разницы и не видишь...
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Почему не вижу? Вижу! ГалЬстуки разного цвета, а так, просто выращивание ушибленных с детства...
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тебе чё, пластуны на рот надавали, или чё ты такой обиженный?
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пианеры-это маленькие монголоиды намасковии каторых приучают к ваеншине и взращивают в них ненависть ко всем кто в лаптях не ходит и щи не хлебает. Ради принятия закона о Пласте мы смогли объединить ВР, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 7712
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мне казалось шо княжицкий уже взрослый...
объединять рабиновичей с медведчукчами должны баландёры...
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Алексей Арестович
9 ч. ·

- Проектом децентрализации удовлетворён.
Так ещё Украину не разваливали, это нечто новое и интересное.)
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Діти то святе. За Землю і особливий статус дамбвабве як будете голосувати? Це ж ваші наробки.
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Лучше всего объединяют ВР такие кадры:Ради принятия закона о Пласте мы смогли объединить ВР, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2172
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Майже цілий МЛЯТЬ. Він як гівно - не тоне і не горить.
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И где-то в крывом рогу тихо загрустила мамо Римма...((( Вспомнилось, как гладила бубочкин красный галстук и учила с ним стихотворение: "Как повяжешь галстук, береги его! Он жеж с красным знаменем цвета одного!" Фу, зачем я такое помню?!
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