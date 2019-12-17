 Тимошенко: Під Радою влаштували провокації, щоб дискредитувати мирну акцію аграріїв

Про це вона заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У мене немає жодного сумніву, що були влаштовані спеціально підготовлені провокації для того, щоб дискредитувати мирну акцію протесту аграріїв, фермерів, профспілок. Ніколи в житті вони не були агресивними", - заявила Тимошенко.
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.
і відновити репутацію України.
на жаль
один у нас мужик в політиці. і той в юбці.
Что ты можешь произвести, так это продай себя на запчасти для богатых, это уже разрешили.
Именно мирных селян.
Землепашцев,аграриев.
Мииииирных аж жуть,все Махатмы Ганди!
А если земля не товар, как при сталине, то начинается голодомор... или начинается венэсуэлла с северной кореей...
Дуже цікаво діє пропаганда зелених на незміцнілі мізки
2004-2009 Кіска - латіфундистка. Тігрюля.
Був тиждень тому у родичів на Чірниговщіні. Не бухають, мають трактори, за фахом агрономи. Сбирають 120 ц з гектара, як у світі.. Сестра плакала, якщо дозволіти продаж паїв, прождадуть бухарі, і витратять на бухло. Невевичкі господарства не виживуть. Зниження курсу доллара - навмистне. Зараз аграріям треба розраховуватись. Вони при такому курсі нищіють. Земельна реформа ганебна і не придатна для украінцій. Моральна сторона =- наші батьки помирали за землю, чому її треба продати?. Джохар Дудаев казав - не чипайте землю украінців, вони не пробачать.
https://www.youtube.com/watch?v=F7OVIS84xvA&t=79s
Кому це треба?
можновладціпосіпаки нашої мафії спочатку оцінять землю в копійку, а потім розпродадуть за мільйони, точнісінько так як колись вони робили з ваучерами, що дозволило їм тоді за безцінь скупити і розорити майже всю нашу промисловість. Досвід як дурити у цих шахраїв вже є чималий.
Скоро будет ЁЁЁЁЛКА !!!"
Вихтартартархфёдырдырдырдырч Птеродактель !
Крім того, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску ринку землі цією зеленою бандою.
Последний абзац. Селяне категорично против рынка земли именно при "зеленой банде?"
А при другой банде,они не против. Так понимать. Конечно,петина банда гораздо лучше. Петя скромняга,всего лишь 122 тыс.гектаров сыночку передал. Дура ты дура.
Эта власть самая подлая, нахальная, отвратная и преступная. Несравнимо хуже Януковоща.
Вот и спрашивается что как это, что произошла "революция достоинства" и в реультате такие уроды во власти. Что-то здесь не так, как нам внушают.
По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
По друге, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску всякого ринку землі цією зеленою бандою.