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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5457) протест (1026) Тимошенко (1102) ринок землі (54)

 Тимошенко: Під Радою влаштували провокації, щоб дискредитувати мирну акцію аграріїв

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що під Радою людей спеціально провокували, щоб дискредитувати мирну акцію.

Про це вона заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене немає жодного сумніву, що були влаштовані спеціально підготовлені провокації для того, щоб дискредитувати мирну акцію протесту аграріїв, фермерів, профспілок. Ніколи в житті вони не були агресивними", - заявила Тимошенко.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165881
 
   
 Топ коментарі
 
Полностью поддерживаю Тимошенко в этом случае. Провокации на руку полиции и вредят гражданскому обществу.
Тимошенко: Под Радой устроили провокации, чтобы дискредитировать мирную акцию аграриев - Цензор.НЕТ 5403
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На Украине? Ой ты хуцпа урода в израильска..топала бы ты по добру на свою сру. весну винторогая.
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Сонька-Золотая ручка, аферистка на доверии. Когда ж ты уже успокоишься?
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мабуть тільки клята юлька яка вкрала все в змозі розібратися з деокупацію в тому чіслі і Крима і СВИНОГЕЙТОМ, і цирком….
і відновити репутацію України.
на жаль
один у нас мужик в політиці. і той в юбці.
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Земля должна стать частной собственностью -товаром.
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Это ты товар , тебя ещё весной купили .
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Я не продаюсь ибо я представительница народа которого избрал великий Яхве.
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Землю продавати будуть олігархам з кріпаками. Ті 2 чи 3 га, що получили в якісті пая, ніхто вилучати не буде.
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Создай землю, и всю что сам произведёшь землю, продавай!
Что ты можешь произвести, так это продай себя на запчасти для богатых, это уже разрешили.
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Да,Да!
Именно мирных селян.
Землепашцев,аграриев.
Мииииирных аж жуть,все Махатмы Ганди!
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Судя по фото протестующих с банковой все только что от сохи.
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А Это депутаты от народа, представители, а вы что думали? Старичков и бабушек селянских быстро разгоните, и всё в шоколаде? Рождение боевых Профсоюзов!
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А режиму ЗЕбилов только и нужно шоб сидели тихо и не дёргались - не мешали Украину распродавать...
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Земля не есть товар, есть территории отведеные под выращивание продукции, по старому сельско-хозяйственные, но само понятие село и его продукция потеряло смысл в виду новой техники и технологий в общем. Давайте не играть с огнем, это опасно...
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земля - ЭТО ТОВАР!!!
А если земля не товар, как при сталине, то начинается голодомор... или начинается венэсуэлла с северной кореей...
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Стань на ноги нормально, а не бейся своей тупой балдой о пол, карл маркс хреновій!
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Народ так бунтует, как будто владеет землёй, а него её отбирают.
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Народ не желает начинать в Украине, Дикий Запад, где прав тот, кто сильнее!
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Режим ЗЕсепаров по любому инструктируют из ФСБ, а уж гебня мастер провокаций.
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Бачу нещодавні Юлькіні обожнювачі невпинно поливають її брудом.
Дуже цікаво діє пропаганда зелених на незміцнілі мізки
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Это то и странно, перед выборами рвали жопу за Юлю, именно за Юлю..почти все месные ЗЕбилы на 90% это все бывшие Юльки..Ну тогда это было понятно...ведь сама баба Юля подержала кловуна, так что вполне закономерно что на тот момент все Жюльки топили за кловуна. Но теперь???! КОгда баба Юля плюнула ЗЕкловуну в морду..Жюльки вдруг многие уже за кловуна..вот предатели, пипец двуличные!....К порохоботам намного больше уважение те как были за Петрика так и остались..а эти подстилки никак не найдут место потеплее...Ну типа приспособленцы, лижут жопу действующей власти..Не удивлюсь если они так же и своего ЗЕкловуна потом прокинут
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Бабця - секонд хенд. У багатих брала , бідним обіцяла, а давала Шуфричу - це 2004 рік, Майдан.
2004-2009 Кіска - латіфундистка. Тігрюля.
Був тиждень тому у родичів на Чірниговщіні. Не бухають, мають трактори, за фахом агрономи. Сбирають 120 ц з гектара, як у світі.. Сестра плакала, якщо дозволіти продаж паїв, прождадуть бухарі, і витратять на бухло. Невевичкі господарства не виживуть. Зниження курсу доллара - навмистне. Зараз аграріям треба розраховуватись. Вони при такому курсі нищіють. Земельна реформа ганебна і не придатна для украінцій. Моральна сторона =- наші батьки помирали за землю, чому її треба продати?. Джохар Дудаев казав - не чипайте землю украінців, вони не пробачать.
https://www.youtube.com/watch?v=F7OVIS84xvA&t=79s
Кому це треба?
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ЮВТ - за Украину, а ты все за ****** шоколадного, или соплю зеленую! Вот Петро, магуч, как утес и улетел, благодаря пожеланиям большинства людей! А то, что Вова оказался прыгунцом на лысину Кошевого и нетрадиционным музыкантом. так это не ЮВТ вина в этом! Весь негатив на Пороха, из-за которого проголосовали за ЗЕ, теперь на него и обрушится! Хотя, к то такой Вова уже стало понятно месяца 4 назад.
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Мені цікава з цього приводу думка нашого знайомого мента
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Для притомних людей гуру не існує. Є політики і їхні конкретні дії, які можна схвалювати або не схвалювати (ну, ще не народився такий політик, який би всім догодив). А гуру є хіба що у сектантів і порохоботів.
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Та ні. На питаннях землі я не знаюся. Мій дід з бабою колись мали багато землі, але потім її відібрали (родині ще пощастило, що до Сибіру не загнали) і більше жодного відношення до землі наша родина не мала. Отже, не знаю, чи ринок землі це добре, чи погано. Напевно, добре, але не можна, щоб було як колись з ваучерами. Я знаю одне: реформ такого масштабу (якщо таки проводити) не можна проводити похапцем, потрібно все добре продумати і, головне, добре пояснювати людям кожну статтю закону.
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Та нічого. Річ у тім, що після реформи геть усе зміниться, нічого вже не буде, як колись. Отож треба робити так, щоб було краще, а не гірше. А тому не бачу нічого поганого в мітингах, Ну, звісно, до мітингів завжди притирається хтось з політиків та можновладців, не без того. Ну і провокацій ніхто не відміняв, на жаль... Ну, як завжди, як скрізь...
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Недобре, що ви робите. Гріх. Не Українка ти. Будь.
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Законы кто исполнять будет? Кто защитит владельцев пая? От бригад с предложениями , от которых нельзя отказаться! Вы наведите порядок с учётом земли с начала, верните украденное, по тренеруйтесь! Вы не в состоянии защитить человека, и желаете его бросить на вилы, мол защищайтесь сами!
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Нічого цікавого, Ксеню. Цинізм не має межі, чим далі у нього, тим швидше розчарування у житті.
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судя по фоткам там сплошь одни аграрии и собрались))
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Все простіше - Аваков у прем'єри рветься.
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ага, все по накатанной - на "грушевского провокаторы!", "но мы всегда были за них!".
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Вот зараза, да наши предки за землю, с миллионной армией красноперых в 17-м воевали, партизанили вплоть до 56-го года, грубо говоря с того же 1917-го, а тут, потомки лейбы бронштейна и лазаря кагановича хотят снова нашу, общую, землю украсть и продать. Не может стратегический ресурс принадлежать частному лицу. Иначе частное лицо станет негласным диктатором. Вы что все, слепые? Да через четыре года Китай скупит наши земли у частников, временно выкупивших паи сейчас, а потом устроит нам Голодомор, не потому что нас ненавидит, а потому что ему плевать на нас. Причем голодомор позорный - воры и спекулянты смогут покупать импортированную еду с 1000% накруткой, или вообще в Милане питаться, а простой обыватель, тот на ком стоит национализм, на ком стоит украинская Идея - будет снова жрать кору, потому что не сможет себе позволить даже стельки из кожзама сварить. В то время как зерно сотнями тысяч тонн будет уезжать в Поднебесную. А потом макаки-коммуняки предложат соглашение - мы сдаемся россии, китай оставляет свои объедки нам, а россия гонит бесплатный лес, газ, руду, нефть - китаю, и зараза даже националисты согласятся, потому что иначе, от народа останутся только ендемики в канаде. Да, эта схема сложнее, чем "рука кремля опять шатает режим, титушки авакова, эс*кабл*ть!", но она так и работает. Благодаря законам о продаже земли скоро у нас как и в грузии будут депутаты госдуры РФ в Раде выступать. Но зато ска ни один "фашист" не прошел, все евреи могут гордится антифашизмом украинцев, а германия будет безутешно сочувствовать толерантно сдыхающим от голода холопам. Вы все заслужили пожить год в ЛДНР. Чтобы выжившие никогда не отдавали свой голос ни таким как Порошенко, ни таким как Зеленский, и уж точно держались за общие ресурсы мертвой хваткой.
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а что сейчас мешает зерну "тысячами тонн уезжать в Поднебесную"?
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Побоююсь, що можновладці посіпаки нашої мафії спочатку оцінять землю в копійку, а потім розпродадуть за мільйони, точнісінько так як колись вони робили з ваучерами, що дозволило їм тоді за безцінь скупити і розорити майже всю нашу промисловість. Досвід як дурити у цих шахраїв вже є чималий.
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Та які там аграрії . Тітушня промосковська , проплачена , ото й усі аграрії .
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Методички ФСБ вечны... А у Зебила советники рыги - совпадение? Совпадение! Тимошенко: Під Радою влаштували провокації, щоб дискредитувати мирну акцію аграріїв - Цензор.НЕТ 1258
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"Ждать уже не долго
Скоро будет ЁЁЁЁЛКА !!!"

Вихтартартархфёдырдырдырдырч Птеродактель !
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Тут С Тюлькой можно согласится. Власть придумала как скомпрометировать протестное движение против рынка земли. Для этого как водится бросили резерв МВД в виде нацжон. За Нацжонами и фермеров записали в террористов.
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Во всем мире земля товар а у нас крепостное право, люди ей не владеют а владеет агромафия по липовым договорам аренды, а палатки устанавливают те кто вообще отношения к земле не имеют за грязные бабки агромафии .
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По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
Крім того, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску ринку землі цією зеленою бандою.
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Со всеми селянами? Тогда успокойся. Селянам принадлежит не "общенародная" какая то земля,а конкретные паевые гектары,которые они должны иметь право продавать.
Последний абзац. Селяне категорично против рынка земли именно при "зеленой банде?"
А при другой банде,они не против. Так понимать. Конечно,петина банда гораздо лучше. Петя скромняга,всего лишь 122 тыс.гектаров сыночку передал. Дура ты дура.
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Полицейские спросили, есть ли у них разрешение на установку палаток. А "Слуги народа" получили ли согласие своего хозяина (народа) продавать имущество хозяина?
Эта власть самая подлая, нахальная, отвратная и преступная. Несравнимо хуже Януковоща.
Вот и спрашивается что как это, что произошла "революция достоинства" и в реультате такие уроды во власти. Что-то здесь не так, как нам внушают.
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Потом Юла шёпотом на ушко Власенке и Соболеву: «Ты, Очкастый, переоденься в майданутого интеллигентишку, а ты, Красноречивый, переоденься в злобного полицая и с криками "Наших бьют!" по очереди дубасьте друг дружку на всех локациях».
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Тут дехто каже, що в протестах приймають участь такі, хто не має відношення до землі. Не треба спекуляцій.
По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
По друге, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску всякого ринку землі цією зеленою бандою.
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Нацкорпус пришел для того чтобы был повод всех разогнать. Рынок земли при нищем народе это бред. Все скупят олигархи.
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