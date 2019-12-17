 Віруючі домоглися зняття з порядку денного "дискримінаційного законопроекту 0931", - заява

Законопроект 0931, в якому нівелюються основні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання, зняли з порядку денного, повідомили у "Всеукраїнському Соборі".
Як зазначалося раніше, у порядку денному Верховної Ради на 17 грудня було заплановане голосування за проект закону №0931, у якому йдеться про посилення відповідальності за так звану дискримінацію. У разі ухвалення законопроект встановлює значну загрозу для свободи віросповідання і свободи слова. Це одна з найнебезпечніших законодавчих ініціатив, говориться в повідомленні "Всеукраїнського Собору".
Ці резонансні зміни у сфері протидії дискримінації збурили релігійну спільноту та небайдужих громадян, які зібралися сьогодні висловити свій протест і побоювання щодо зазначеного законопроекту.
Однак 16 грудня, під час засідання Погоджувальної ради Голова Комітету з прав людини Дмитро Лубінець попросив Голову Верховної Ради зняти законопроект №0931 з порядку денного найближчого засідання парламенту для повторного обговорення на Комітеті, у зв'язку з тим що надійшло безліч звернень від церков та громадських організацій. Проте поки невідомо чи буде Комітет створювати робочу групу за участі представників релігійних організацій, медіа та інших професіональних спільнот з метою врахування їхніх зауважень.
Мета пікету — звернути увагу депутатів на небезпеку законопроекту №0931 та весь перелік вимог громадян, які захищають сімейні і християнські цінності.
- Мы заберём у вас землю и свободу слова. А, Вы против? Вы добились своего, мы забираем только землю.
Тем более, что ты фауст!
против 0931 молились верующие Богу по всей Украине
против продажи земли дрались под ВР
результат налицо...
17 грудня під Верховною Радою відбуваються одночасно чотири акції протесту, в яких беруть участь кілька тисяч осіб.
Какое дело этим бабкам и дубоголовым мракобесам кто с кем спит?
Законопроект против дискриминации полюбому признаку-, в том числе гендерному, сексуальной ориентации,и возрасттному (бабки- прогадали!).
Тьма мокшанская в Украине.
Мы выгадали еще пару лет, за которые вырастет еще пару поколений без ЛГБТ и толерастного срача в мозгах. А уже эти поколения, благодаря нашей активной позиции, наверняка смогут предоставить Украине нового Бенито Муссолини, который в связке с религиозными лидерами выкинет полностью эту гадость из нашей страны и сделает "Украину снова Великой". А там глядишь, в Германии победит АдГ, Трамп пройдет на второй срок, Эрдоган и так давно с нами, и всю эту мерзость опять признают болезнью, требующей принудительного лечения. У человечества, ска, есть еще шанс, есть еще надежда.
Какие староеврейские сказки? ЛГБТ - это дегенеративные части общества, и только в 2019 году распространение ВИЧ через разнополый секс стало выше чем у однополых. Психическая деформация наносимая девиантным поведением разрушает национальное единство, вредит основополагающим принципам построения социальной и национальной державы. Более того, яркость с которой ЛГБТ проводит свои парады указывает на то, что подсознательно они страдают, и пытаются таким нехитрым трюком обмануть свое бессознательное. А значит, как бы они не сопротивлялись - они требуют лечения.
Детей надо учить базовым нормам морали и социальных ролей, и тогда изучение наук будет успешным, иначе дети будут изучать "гендерные науки в институтах равенства".
И не важно,что в церкви руководствуються Библией.Ты не имеешь права иметь библейский взгляд на грех.Никто не призывает к насилию и преследованию всяких ЛГБД-тут даже иметь мнение другое,библейское-не имеют права церкви.Так зачем тогда существует церковь,если она будет потакать всякому греху и венчать геев? Бог против греха.
В этом году в Финляндии открыто уголовное дело против депутата парламента Паиви Расанен,из за публикации в Твитере текста из Библии (Рим 1-24:27)по теме гомосексуализма.Верующим запрещено придерживаться библейских взглядов на грех.
от і в мене те саме питання: навіщо вам цей магазин з торгівлі кістяками та середньовіччям?
и свою половую мерзость пытаются втюхать за норму жизни
лечиться надо, а не детей чужих усыновлять для разврата
Ініціатор(и) законопроекту:Геращенко Ірина Володимирівна (VIII скликання)Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (VIII скликання)Іонова Марія Миколаївна (VIII скликання)Найєм Мустафа-Масі (VIII скликання)Лещенко Сергій Анатолійович (VIII скликання)Масоріна Олена Сергіївна (VIII скликання)Заліщук Світлана Петрівна (VIII скликання)
Джерело: CREDO: https://credo.pro/2019/12/251522
Близкие по духу.
потерпи малехо, недолго осталось