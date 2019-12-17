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 Політика України, Суспільство
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Все про:законопроект (882) мітинг (496) Рада церков (5)

 Віруючі домоглися зняття з порядку денного "дискримінаційного законопроекту 0931", - заява

17 грудня 2019 року біля Верховної Ради України та під Офісом Президента України відбулася мирна акція проти прийняття законопроекту №0931, яка об'єднала понад 2000 віруючих та небайдужих громадян зі всієї України.

Законопроект 0931, в якому нівелюються основні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання, зняли з порядку денного, повідомили у "Всеукраїнському Соборі".

Віруючі домоглися зняття з порядку денного дискримінаційного законопроекту 0931, - заява 01

Як зазначалося раніше, у порядку денному Верховної Ради на 17 грудня було заплановане голосування за проект закону №0931, у якому йдеться про посилення відповідальності за так звану дискримінацію. У разі ухвалення законопроект встановлює значну загрозу для свободи віросповідання і свободи слова. Це одна з найнебезпечніших законодавчих ініціатив, говориться в повідомленні "Всеукраїнського Собору".

Ці резонансні зміни у сфері протидії дискримінації збурили релігійну спільноту та небайдужих громадян, які зібралися сьогодні висловити свій протест і побоювання щодо зазначеного законопроекту.

Однак 16 грудня, під час засідання Погоджувальної ради Голова Комітету з прав людини Дмитро Лубінець попросив Голову Верховної Ради зняти законопроект №0931 з порядку денного найближчого засідання парламенту для повторного обговорення на Комітеті, у зв'язку з тим що надійшло безліч звернень від церков та громадських організацій. Проте поки невідомо чи буде Комітет створювати робочу групу за участі представників релігійних організацій, медіа та інших професіональних спільнот з метою врахування їхніх зауважень.

Мета пікету — звернути увагу депутатів на небезпеку законопроекту №0931 та весь перелік вимог громадян, які захищають сімейні і християнські цінності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165879
 
   
 Топ коментарі
 
Так это план такой еврейский.

- Мы заберём у вас землю и свободу слова. А, Вы против? Вы добились своего, мы забираем только землю.
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Горіти в пеклі всім "слугам урода" разом зі їхнім Бєнєю .
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Як показує практика, це стосується не лише представників духовенства, а й усіх членів суспільства, незалежно від посади і статусу. Так, цього року відкрито кримінальну справу проти депутата парламенту Фінляндії Паїві Расанен, яка до того була лідеркою Християнсько-демократичної партії у своїй країні. Причиною розслідування стала публікація у Твіттері уривка з послання до Римлян (Рим 1, 24-27) щодо гомосексуальної поведінки, яке поліція розцінила як прояв мови ненависті [1]. Нещодавно в сусідній Польщі шведська фірма IKEA звільнила свого працівника за те, що у відповідь на розіслані анкети з пропагандою одностатевих відносин (зокрема, на сайті фірми написано, що «включення цінностей ЛГБТ є нашим обов'язком») відповів цитатами зі Святого Письма [2]. Якщо так піде і в нашій країні, то в майбутньому Біблію - і зокрема Пересопницьке Євангеліє, на якому присягає Президент, - оголосять екстремістським твором.
Джерело: CREDO: https://credo.pro/2019/12/251522
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Так это план такой еврейский.

- Мы заберём у вас землю и свободу слова. А, Вы против? Вы добились своего, мы забираем только землю.
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Нормально Потрох подготовился, и с этой стороны нанёс удар. Главное, чтоб больше вышло людей, может что то получится.
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Слушай свинорылый, а почему "зеленодебильный " у меня был другой кандидат )))
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У меня ещё вопрос, правда что 8% кто проголосовал за Порошенко это Элита Украины?
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слыш ублюдок пойди потрахай свою маму и зх-адай ей пару вопросов про ее первый секскак и где и с кем и отесь пиндос.. полуумный еврейский чмо... сдохни уже падло достал дегенерат вы все такое евреии долбодятлы что в черз 1 минуту хзочется удавить взровать отравить порезать безопилой растрелять повесить сварить в котле с маслом и сждечь на костре...
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ппц ..... дно.... шо в наРосии скрепонутые беснуются
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Горіти в пеклі всім "слугам урода" разом зі їхнім Бєнєю .
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Твой быловысер. Говорит об убогости твоего мозга зебланин😉😉впрочем как и алконик☝️☝️☝️
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За то твой моцк богат на всякого рода говна....
Тем более, что ты фауст!
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В очередной раз доказал, что обделаться при мышлении, - обычное дело для тебя. ☝️☝️☝️
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Я ж в отличии от тебя не мышлитель, твои мышли это твоя тайна, говноголов...
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Ти диви. А зняття законопроекту про розпродаж українських земель ніхто не добився... Віруючі домоглися зняття з порядку денного "дискримінаційного законопроекту 0931", - заява - Цензор.НЕТ 9156
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Это пока. Они сделали свой ход разогнав нас жестко, скоро будет наш ход. Готовьтесь и поддержите, если не нравится то, что вы видите в политике.
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есть разница:
против 0931 молились верующие Богу по всей Украине
против продажи земли дрались под ВР
результат налицо...
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Та не моливсь ніхто "по всєй Украінє" - так само під ВР акцію влаштували. "Альтернативну"...

17 грудня під Верховною Радою відбуваються одночасно чотири акції протесту, в яких беруть участь кілька тисяч осіб.
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Церковь ОТДЕЛЕНА от государства, скрепонутых нафиг!
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Зато здравый смысл и национализм еще не отделен от здорового общества. Церковь пусть сидит во тьме с иконами и ладаном. А вот Идея Нации стальным сапогом раздавит эту мерзость в нашей стране.
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зато метить гундяевских прихожан бубочка запретил...пэрэмога,блеать.
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А не ШАКАЛАдный ли рехВОРмированный суд?
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Мракобесы победили. Они хоть законопроект читали? - Нет.Попы сказали, что закон за "пида"ов". что православным мужикам запретят спать с православными бабами, и всех заставят "нарушать христианские ценности. И " Православные - против.
Какое дело этим бабкам и дубоголовым мракобесам кто с кем спит?
Законопроект против дискриминации полюбому признаку-, в том числе гендерному, сексуальной ориентации,и возрасттному (бабки- прогадали!).
Тьма мокшанская в Украине.
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Нет б*ять, там закон, по которому если пи*ора назвать пи*ором - то сядешь в тюрьму. Если скажешь, что гей-марши тебе не нравятся - в тюрьму, если посмеешь ляпнуть что радфемки - жирные коровы, которые от недот*аха пытаются стать доминатрикс в обществе - сядешь. По этому закону, ты должен врать языком о том, что видят твои глаза.
Мы выгадали еще пару лет, за которые вырастет еще пару поколений без ЛГБТ и толерастного срача в мозгах. А уже эти поколения, благодаря нашей активной позиции, наверняка смогут предоставить Украине нового Бенито Муссолини, который в связке с религиозными лидерами выкинет полностью эту гадость из нашей страны и сделает "Украину снова Великой". А там глядишь, в Германии победит АдГ, Трамп пройдет на второй срок, Эрдоган и так давно с нами, и всю эту мерзость опять признают болезнью, требующей принудительного лечения. У человечества, ска, есть еще шанс, есть еще надежда.
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Похоже нет ни какой надежды, если все ваши надежды связаны не с развитием общества, новыми технологиями и т.п., а исключительно только с тем кто с кем спит.
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Глупости, общество должно развиваться, чтобы в нем не было места девиантному поведению, технологии должны развиваться, чтобы генная инженерия уничтожила полностью это позорное явление в нашей Нации, и более того, редактирование генома должно вывести нашу нацию, как часть человеческого вида, на новый эволюционный уровень, что даст нам биологическое преимущество над конкурентами за ресурсы нашей планеты и ближнего космоса. Мы не мракобесы и не тормоза прогресса. Мы просто не хотим использовать прогресс, чтобы обосновывать деградацию.
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Вашу нацию? Стесняюсь спросить, а сколько в "вашей нации" генных инженеров, лабораторий и прочего? Может лучше чем заглядывать в постель к другим лучше детей учить базовым наукам, а не староеврейским сказкам?
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Вы удивитесь, сколько лабораторий в Украине ожидают национализации и сколько ученых готовы работать над действительно важными проблемами.
Какие староеврейские сказки? ЛГБТ - это дегенеративные части общества, и только в 2019 году распространение ВИЧ через разнополый секс стало выше чем у однополых. Психическая деформация наносимая девиантным поведением разрушает национальное единство, вредит основополагающим принципам построения социальной и национальной державы. Более того, яркость с которой ЛГБТ проводит свои парады указывает на то, что подсознательно они страдают, и пытаются таким нехитрым трюком обмануть свое бессознательное. А значит, как бы они не сопротивлялись - они требуют лечения.
Детей надо учить базовым нормам морали и социальных ролей, и тогда изучение наук будет успешным, иначе дети будут изучать "гендерные науки в институтах равенства".
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Вы статью читали хоть, кто выходил с требованиями.? А у нас оказывается полно частных лабораторий, которые ожидают национализации? Лозунги у вас орать получается хорошо, но хотелось бы все же взглянуть на факты. Где эти лабораторий грим, где эти ученые?
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Так Трамп неоднократно поддерживал лгбт сообщество, зачем ему терять 5% электоральной поддержки?
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Вы если не в курсе,то не критикуйте,Сейчас все в мире идет к тому,что не права разных там сексменьшинств ущемляют,а они ущемляют права большинства.Они имеют право на самовыражение,пропаганду своих пороков,но нормальное большинство-не имеет право на свою позицию и точку зрения.Что мы немало видим в Европе и Америке.Немало примеров из США,когда пастору церкви,отказавшимуся венчать двух мужчин-присуждают огромные штрафы или даже тюремное заключение,как "оскорбившему" их чувства своим отказом,дискриминация.Те граждане,кто отрицательно относятся к разного рода извращениям-подвергаються гонениям.И это не Азия,это Европа.Америка.
И не важно,что в церкви руководствуються Библией.Ты не имеешь права иметь библейский взгляд на грех.Никто не призывает к насилию и преследованию всяких ЛГБД-тут даже иметь мнение другое,библейское-не имеют права церкви.Так зачем тогда существует церковь,если она будет потакать всякому греху и венчать геев? Бог против греха.
В этом году в Финляндии открыто уголовное дело против депутата парламента Паиви Расанен,из за публикации в Твитере текста из Библии (Рим 1-24:27)по теме гомосексуализма.Верующим запрещено придерживаться библейских взглядов на грех.
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"Так зачем тогда существует церковь". O Lena Vorobets

от і в мене те саме питання: навіщо вам цей магазин з торгівлі кістяками та середньовіччям?
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У вас искаженное понятие церкви.Хотя я вас понимаю-те,кто сталкивался с православием,имеют стойкое отвращение к этой теме.Но православие-это религия,не вера.Большинство их служителей-никакого отношения к христианству не имеют.
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а ты читал? по нему разноцветные на голову садятся
и свою половую мерзость пытаются втюхать за норму жизни
лечиться надо, а не детей чужих усыновлять для разврата
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Як показує практика, це стосується не лише представників духовенства, а й усіх членів суспільства, незалежно від посади і статусу. Так, цього року відкрито кримінальну справу проти депутата парламенту Фінляндії Паїві Расанен, яка до того була лідеркою Християнсько-демократичної партії у своїй країні. Причиною розслідування стала публікація у Твіттері уривка з послання до Римлян (Рим 1, 24-27) щодо гомосексуальної поведінки, яке поліція розцінила як прояв мови ненависті [1]. Нещодавно в сусідній Польщі шведська фірма IKEA звільнила свого працівника за те, що у відповідь на розіслані анкети з пропагандою одностатевих відносин (зокрема, на сайті фірми написано, що «включення цінностей ЛГБТ є нашим обов'язком») відповів цитатами зі Святого Письма [2]. Якщо так піде і в нашій країні, то в майбутньому Біблію - і зокрема Пересопницьке Євангеліє, на якому присягає Президент, - оголосять екстремістським твором.
Джерело: CREDO: https://credo.pro/2019/12/251522
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21е сторіччя, а ці фанатіки зі своїм мерцем носяться - ******* істоти.
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Якщо стисло, то цей закон дозволяє притягувати до відповідальності тих, хто наважиться в чомусь відмовити збоченцям, на підставі того, що вони збоченці.
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Зато всякие извращенцы -не "******* істоти".
Близкие по духу.
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когда с Ним воочию встретишься, хутко передумаешь
потерпи малехо, недолго осталось
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