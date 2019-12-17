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 Від початку доби 17 грудня ворог двічі порушував перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню двічі. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Обидва обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поруч із Новолуганським - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського - з автоматичного гранатомета, крупнокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС у районі Кримського і Новолуганського, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165878
 
 
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Складывается впечатление что скоро слово враг заменят на противоборствующая сторона.
А там и ладушки с мацквабадом.
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Каждый день есть убитые, но потерь нет... Это наверное информация для Бени, что у него финансовых потерь нет.
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