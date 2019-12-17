 Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР

Про це вона сказала журналістам під час брифінгу в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми завтра на 9:00 ранку знову скликаємо всіх людей до Верховної Ради, які можуть захищати Україну. Ми знаємо, що вас грубо обдурили, нав'язавши вам Зеленського. Вас грубо обдурили серіалом "Слуга народу", - заявила Тимошенко.
Тимошенко вважає, що відкриття ринку землі нав'язали Зеленському ззовні.
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.
Під Раду прийшов воювать
Землю зятя Чечоткіна
Від Сороса треба спасать
У тебе до цієї беркутні були претензії,коли ветеранів на добровольців на коліна в сніг ставили.
Ти тут із стрєлком найбільш від того були в захопленні та раділи
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Ты знаешь, что в Рашке тоже есть рынок земли? А продуктов нет и фермеров практически нет. Смотри, какая простая схема отработана в соседней сране. Выставляют минимальную цену за пай. Тебе предлагают продать. Ты не продаешь, а половина бабок в селе - с радостью. Тому же агрохолдингу, которому и сдавали землю в аренду - у фермеров просто нет денег на покупку земли. Что происходит с твоим паем? А ничего! У этого агрохолдинга земли хватает и без тебя. Участок зарастает сорняками. А вот за это уже положен немаленький штраф. Если перевести на наши деньги, то до 20 тыс.грн. (на каждый гектар). И вот тогда ты уже сам идешь в агрохолдинг и умоляешь его взять твой пай. Ты реально веришь, что у нас будет не так?
Пока что все законы прописаны именно под такой сценарий. Если хочешь, чтобы было по другому, поинтересуйся, как делалось в соседней Польше. Поэтому формально я с протестующими согласен. Я за рынок земли, но то что делается сейчас ничего общего с ним не имеет - просто сосредоточат всю землю в руках агрохолдингов и перекупов с последующим открытием рынка для иностранцев. Селянам от этого не перепадет ничего, да и стране тоже.
Манипуляция и наглая брехня от ЗЕбилоскотов. Цена на рынке может легко и упасть - это факт. Я уже молчу о том шо кацапня спит и видит как бы Украинской земельки прикупить...
Хоч гривень по 500 за день буде чи ні?
Эта власть самая подлая, брехливая, нахальная, отвратная и преступная. Несравнимо хуже Януковоща.
Вот и спрашивается что как это, что произошла "революция достоинства" и в результате такие уроды во власти. Что-то здесь не так, как нам внушают.
По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
По друге, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску всякого ринку землі цією зеленою бандою.