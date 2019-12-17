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 Політика України
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Все про:ВР (5457) протест (1026) Тимошенко (1102) ринок землі (54)

 Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала українців знову прийти на акцію протесту під Верховну Раду завтра, 18 грудня, на 9 ранку.

Про це вона сказала журналістам під час брифінгу в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми завтра на 9:00 ранку знову скликаємо всіх людей до Верховної Ради, які можуть захищати Україну. Ми знаємо, що вас грубо обдурили, нав'язавши вам Зеленського. Вас грубо обдурили серіалом "Слуга народу", - заявила Тимошенко.

Дивіться також: У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк

Тимошенко вважає, що відкриття ринку землі нав'язали Зеленському ззовні.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165875
 
   
 Топ коментарі
 
Ваучеризація позбавила зубожілих народ промислових підприємств, які за ваучери скупили кримінальні структури, з яких івийшли потім Ахметови . Пінчуки , і Коломойські. Тоді такі ж зубожілі продавали їм ваучери за копійки і пляшку горілки. Тепер олігархи проведуть другу частину грабежу - через ринок землі за безцінь скуплять у зубожілого народу землю.
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Порохоботка грьобана! Майданить удумала? Працювати йди!

Правильно, зєлєбіли?😉
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ЮДЬКА суши вже собі мацу та вибирай рейтузи з начосом.. НА ЦЕЙ РАЗ СЛУЖНИЦІ В БУЦЕГАРНІ НЕ БУДЕ Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР - Цензор.НЕТ 3708
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Баба Юля смотрится во сто крат лучше чем Бубочка Моника с побритой грудью .
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Юля нашла себе новый фронт в деле защиты зубожилых.
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Почему бы и нет, ЗЕбилам любителям Скотов по Г+Г и сливного бачка Мосийчукчи можно любое гавно в уши заливать и окучивать по полной, глядишь баба Юля и откусит пару процентов от ЗЕбилолохтората.
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Там еще проценты Ляшка как раз высвободились.
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Комбайна залишив
Під Раду прийшов воювать
Землю зятя Чечоткіна
Від Сороса треба спасать

Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР - Цензор.НЕТ 9910
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Наверное, знатный аграрий на фото. Передовой свиновод или огородник!
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Аграрій показує мусарам, в яку купу гною він вступив, поки до Києва добирався.
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Главное винторогий сепарок шо к беркутне у тебя претензий нет
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Пєрхоть труханівська,ти в зеркало дивись.коли комусь ярлик чіпляєшь
У тебе до цієї беркутні були претензії,коли ветеранів на добровольців на коліна в сніг ставили.
Ти тут із стрєлком найбільш від того були в захопленні та раділи
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Главное винторогий сепарок шо к беркутне у тебя претензий нет
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Вот так надо за родную землю бится, на которой Оно никогда не работлО !!!
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ФОТО БОМБА. настоящий сельский труженик!)))))))))
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старая кошолка сходит с ума , еще одни выборы и точно не увидим
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Уличные протесты стихия Юли. Она ведь Украину без Кучмы организовала лет двадцать назад.
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А тебе сепарку прокайцапскому ЗЕбилу что Кучму жалко да...
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Тогда это была новинка и народ верил, сейчас этот проплаченный номер не пройдёт!
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Пойдут. Земля это огромные деньги и затрагивает интересы миллионов.
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Якщо народ не вміє обирати владу, то хай тоді так і живе у злиднях. Єдина Тимошенко могла б в цій ситуації щось зробити, не дали, тепер не плачте. Вибір зроблено.
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Згідний на 100%! Народ України 80%,недалеко,тупа біомаса,яка щоразу вибирає собі у владу у ******..та злодіїв!
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Молодой аграрий: "Кукуруза выросла-вот такой вышины"
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Шо винторгий сепарок щас начнёшь визжать Беркут Беркут Беркут ога..
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Знову клята Юлька. Зараз буде якось невдобно. Хто більше її обгавчить. Зеліки чи *******? Хоча тут у неї принципова державна позиція.
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Але колись вона була за ринок землі. А при Порошенкові чомусь думку змінила. Сподіваюся, вона знає, що робить.
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Була. Але мова йшла тоді за обіг, а не продаж. Була не одна програма була написана науковцями як це правильно зробити. І не одна монографія вийшла про продовольчу безпеку. Так хто ж їх читав?
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Ну, люди, напевне, не стільки проти ринку землі, скільки проти методів. Адже після запровадження ринку нічого вже не буде так, як раніше. То ж треба, щоб було краще, а не гірше.
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Ви в якій державі живете? На краще з оцим, що висунуло отаке в Закон? Не хочу матюкатись як культурна ыліта.
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Тимошенко превращается во врага Украины.
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Ну как бы протесты не запрещены. Если есть повод, то её право.
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Та ні. Просто йдеться про надсклану і доленосну рефому і галопом її проводити не можна. Потрібно усе зважити, продумати і, головне, роз'яснити людям. Бо людей вже стільки раз дурили...
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тю... та воно ще після справи генерала Олійникова де засвітилась на хабарі на ґачку у пукіна(шаломова)... Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР - Цензор.НЕТ 4466
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Я - за права людини. За це віддавали життя наші славні герої. Я також за право кожної людини розпоряджатися своєю власністю. Що ми маємо на сьогодні? Є у нас пай землі, а ПРАВА РОЗПОРЯДЖАТИСЯ нею немає. Я не хочу продавати свій пай, а ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ хочу мати. Що це мені дасть? Ціна буде конкурувати і в першу чергу - ціна оренди, якщо в мене немає бажання продавати свій пай. Однозначно ціна оренди при відкритті ринку землі буде суттєво зростати. Мені це вигідно? Звичайно! Тому і я - за відкриття ринку землі. І не зважайте на популістів типу "газової принцеси" - це її черговий піар-хід, щоб привернути до своєї особи підвищену увагу і бути на піку популярності. За занадто довгий час своєї політичної кар'єри тільки дурень ще може прислухатися до слів цієї неперевершеної популістки. І цей черговий піар-хід за необхідність референдуму про відкриття ринку землі також не витримує критики. Як може міський житель, який не має розуміння і відношення до землі вирішувати судьбу власникій паю? Чому він повинен вирішувати мою долю? Невже було мало часу, щоб давним-давно врегулювати це питання? В політиці і у владі десятками років одні і ті ж люди. Чому це питання не вирішувалося раніше, хоча розмови про це постійно велися? Бо це було вигідно тим, хто перебував при владі. Живіть своїм розумом і все у нас буде добре!
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Как же ты ошибаешься! Почему должна вырасти цена аренды? С чего бы? У нас покупателей земли добавиться? Нет! Внешние рынки откроются? Нет! Кредиты для фермеров станут доступными? Тоже нет! А почему цена будет расти? Где логика?

Ты знаешь, что в Рашке тоже есть рынок земли? А продуктов нет и фермеров практически нет. Смотри, какая простая схема отработана в соседней сране. Выставляют минимальную цену за пай. Тебе предлагают продать. Ты не продаешь, а половина бабок в селе - с радостью. Тому же агрохолдингу, которому и сдавали землю в аренду - у фермеров просто нет денег на покупку земли. Что происходит с твоим паем? А ничего! У этого агрохолдинга земли хватает и без тебя. Участок зарастает сорняками. А вот за это уже положен немаленький штраф. Если перевести на наши деньги, то до 20 тыс.грн. (на каждый гектар). И вот тогда ты уже сам идешь в агрохолдинг и умоляешь его взять твой пай. Ты реально веришь, что у нас будет не так?

Пока что все законы прописаны именно под такой сценарий. Если хочешь, чтобы было по другому, поинтересуйся, как делалось в соседней Польше. Поэтому формально я с протестующими согласен. Я за рынок земли, но то что делается сейчас ничего общего с ним не имеет - просто сосредоточат всю землю в руках агрохолдингов и перекупов с последующим открытием рынка для иностранцев. Селянам от этого не перепадет ничего, да и стране тоже.
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Сразу видно лицо настоящего селянина,который пришёл с миром на протест против земельной реформы, таких упырей за шкирку и на передовую, пускай там свой героизм показывает

Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР - Цензор.НЕТ 8813
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Ну к Беркутне у винторогого сепарка претензий нет. ЧТо не нравица сепарская шваль заныла, думал беркутнёй запугаешь народ...со своим Зекловуном...утрись кацапчик.
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Ага ЗЕберкут)) Одни аваковские псы ипут других Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР - Цензор.НЕТ 6668
Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР - Цензор.НЕТ 2330
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Вот это селяне атакуют, прям боевики)))))))))))
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А ЗЕбилы думали так просто будет. Ничего ЗЕбилошваль это только начало..скоро и боевые АТОшники подтянуца ЗЕлёную падаль валить...
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Это действительно, только начало. Когда все, абсолютно все, от уверенного в себе бизнесмена до последней 99-летней бабулей где- нибудь в глубинке поймут, куда их тащат, в какое дерьмо, ой, ***, а ********* уже не получится, вот тут начнется самое интересное. Ту нас один « Рыжий подлючий гондон» почему - то он думал, что управлять страной - эт, примерно, как своей компанией - что хочу, то и ворочу. И вдруг (представьте себе!) выясняется, что это не так (система сдержек и противовесов, придуманная Отцами-Основателями) он и крикнуть мама не успел, как из него вытащили ПОЛНЫЙ протокол разговора с Зелей. Представляю себе его вонючую рыжую рожу, когда даже при его тупости до него дошло, что жопа все ближе и ближе.а Зеля-то наш - тоже думал, что этот разговор никогда не появится в печати. И вот на тебе - Конгресс полностью открыл ВСЕМАТЕРИАЛЫ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ. Вы обратили внимание, насколько Зеля стал сдержаннее в высказываниях. Видишь ли Вова, у меня есть такое предчувствие ( это ни в коем случаене угроза, а попытка объяснить, как я вижу ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ.) почему- то у меня есть такое предчувствие, что отвечать за деятельность твоих Бакановых, Сивох и прочих личностей, тебе прийдется не перед прирученных макак, а молчаливой толпе, под дым горящих шин и отблески на вороненой стали оружия.....). Уважаемый Админ! Я, профессиональный юрист еще раз говорю : В ДАННОМ ТЕКСТЕ НЕ СОДЕРЖИТСЯ НИКАКОЙ УГРОЗЫ, это МОЕ личное предположение об одном из ВАРИАНТОВ развития событий.
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КОму ты свои высеры ЗЕбильные пропагандонские втираешь? Иди Скотов по Г+Г смотреть, ато пропустишь будешь плакать..
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Послушайте вы, идиоты конченые : единственный человек который может еще спасти Украину - это «Баба Юля». Вы что ж думаете, ВСЕ,КАК ОДИН ОЛИГАРХИ ГОТОВЫ ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ ЗАПЛАТИТЬ, чтобы она не стала президентом. Я юрист с 32-летним опытом вам, тупым и необразованным болванам рассказываю : я волонтерю в области юриспруденции ПЯТЫЙ ГОД БЕСПЛАТНО ( кому надо - обращайтесь) , ее РЕАЛЬНО ГОТОВИЛИ ! Она закончила ускоренные курсы управления в San-Francisco, в универе, с ней работали лучшие экономисты, политические эксперты, журналисты. Ух она бы ***** устроила встречу в ответ на все его хотелки. За что вы все ее так не любите???? Благодаря ей ФОПы еще живы, она не дает власти возможности ввести вободную продажу земли, так как после этого, вводится разрешение на двойное гражданство. И все. Крупные транснациональные компании получают за 5 секунд двойное гражданство, IT-шники валят из страны уже, а тупорылые дебилы, которые топили не за нее становятся наемными работниками за все те же трудодни. Какие инвестиции???? Какие инвесторы???? Вы все с ума посходили ????? Ваш Зеля не может навести порядок в Затоке, так как местный авторитет его «в х.....й не ставит вообще!
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Я - за права людини. За це віддавали життя наші славні герої. Я також за право кожної людини розпоряджатися своєю власністю. Що ми маємо на сьогодні? Є у нас пай землі, а ПРАВА РОЗПОРЯДЖАТИСЯ нею немає. Я не хочу продавати свій пай, а ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ хочу мати. Що це мені дасть? Ціна буде конкурувати і в першу чергу - ціна оренди, якщо в мене немає бажання продавати свій пай. Однозначно ціна оренди при відкритті ринку землі буде суттєво зростати. Мені це вигідно? Звичайно! Тому і я - за відкриття ринку землі. І не зважайте на популістів типу "газової принцеси" - це її черговий піар-хід, щоб привернути до своєї особи підвищену увагу і бути на піку популярності. За занадто довгий час своєї політичної кар'єри тільки дурень ще може прислухатися до слів цієї неперевершеної популістки. І цей черговий піар-хід за необхідність референдуму про відкриття ринку землі також не витримує критики. Як може міський житель, який не має розуміння і відношення до землі вирішувати судьбу власникій паю? Чому він повинен вирішувати мою долю? Невже було мало часу, щоб давним-давно врегулювати це питання? В політиці і у владі десятками років одні і ті ж люди. Чому це питання не вирішувалося раніше, хоча розмови про це постійно велися? Бо це було вигідно тим, хто перебував при владі. Живіть своїм розумом і все у нас буде добре!
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Однозначно ціна оренди при відкритті ринку землі буде суттєво зростати

Манипуляция и наглая брехня от ЗЕбилоскотов. Цена на рынке может легко и упасть - это факт. Я уже молчу о том шо кацапня спит и видит как бы Украинской земельки прикупить...
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думаєш він аграрій, який мріє на землі працювати? То, проплачений бот.
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Повезло тобі що загиблі, яких ти згадуєш не можуть встати аби розказати про своє ставлення до ринку землі за яку вони померли.
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Зеленского надо отправлять в отставку
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Да не в отставку, а судить как государственного предателя. Такого разгула и беспредела ФСБшной сепарни с молчаливого согласия этого шута не было даже при Януковоще.
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Україна в пеклі, нажаль... мій комент не треба було видаляти.
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Мало вломили быдлу! Да и Газовой Принцесссссе не мешало бы....
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киньте ей в морду кирпичом или брусчаткой--она же аграрша редкая фром днепропетровск
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пора ей назад на кичу там макарошки щас с каклетками
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Ага, хай ще Зеленський посадить Юльку. Перед далекою дорогою до папєрєднікав.
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"Вас грубо обманули сериалом "Слуга народа", - заявила Тимошенко." А в другому турі за кого агітувала, *****? Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР - Цензор.НЕТ 4249 Источник: https://censor.net.ua/n3165875
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А по скільки вона "анонсувала"?
Хоч гривень по 500 за день буде чи ні?
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Народ на самом деле требует от власти одного -ЧЕСТНОСТИ,ОТКРЫТОСТИ, а зеленая власть предлагает народу -ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЛОЖЬ ПОЧТИ НА КАЖДОМ СЛОВЕ. Перестать врать власть не может, потому что считает,что тогда она эту власть потеряет. но если это и будет,то это произойдет почти без последствий. Но вот если власть будет продолжать врать и мошенничать, то это может закончится уличными боями,что означает для Украины просто катастрофу. Надо власти всего лишь научиться слушать украинцев.
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так а шо? земля до сейчас не продавалась?))) боюсь,что вся эта свистопляска для того, чтобы народ никогда не узнал, что продавать уже нечего
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Во всем мире земля товар а у нас крепостное право, люди ей не владеют а владеет агромафия по липовым договорам аренды, а палатки устанавливают те кто вообще отношения к земле не имеют за грязные бабки агромафии .
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Так в результаті ринку ця агромафія легалізує награбоване.
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Приходите завтра решать проблемы старой авантюристки , которой не дает покоя не реализованная мечта о президентстве . На вас и развитие Украины ей глубоко наплевать , земля должна продаваться , когда она будет руководить процессом. Пусть холопы и дерутся , и чубы пусть у них трещат . А ЮВ на Сардинии будет за вас релаксировать .Слава Украине !
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Полицейские спросили, есть ли у них разрешение на установку палаток. А "Слуги народа" получили ли согласие своего хозяина (народа) продавать имущество хозяина?
Эта власть самая подлая, брехливая, нахальная, отвратная и преступная. Несравнимо хуже Януковоща.
Вот и спрашивается что как это, что произошла "революция достоинства" и в результате такие уроды во власти. Что-то здесь не так, как нам внушают.
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Так они Авакова и не убрали, потому, что у него есть реальная сила в подчинении.У них просто мозгов не хватает понять, что никакие аваковцы стрелять по своим не будут.Ой, боюсь я продолжения.....Не приведи Господь все АТО-шники встанут. Этот Президент уволил на улицу Сергея Кривоноса - бывшего зам.начальника (Управления Спец.Операциями при МО), который при прохе был зам секретаря РНБО !!!!!!!! а на его место поставил уроженца и жителя Донеца - Сивоху !!!! В голове помещается: я уж не знаю, С.Кривонос уже получил генерала или нет, но его просто выпиз....ли и все. Кстати, напоминаю, С.Кривонос руководил обороной Краматорска и отстоял его с минимальными потерями.
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Тут дехто каже, що в протестах приймають участь такі, хто не має відношення до землі. Не треба спекуляцій.
По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
По друге, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску всякого ринку землі цією зеленою бандою.
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А ты хоть понимаешь разницу между " всей землей " и земля сельхоз назначения ? Какое отношение ко второму имеет это проплаченное быдло на некоторых фотках ?Если ты живешь в городе , то какое отношение ты имеешь к сельхоз землям ? При приватизации квартир или предприятий в городах , они же не кричали , что это общенародная собственность и к ней имеют отношение не только городские ? Продажа земли , не означает , что продадут землю под твоим домом и всех выселят , это продажа СЕЛЬХОЗ ЗЕМЕЛЬ ! И научитесь думать наконец головой , а не слушать других и разводить зраду .
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Турборежим=афёра.Аферист делает всё быстро под бурную жестикуляцию.Пока лох соображает,и пытается мозгом дошкандыбать и понять где его на.бывают,аферист вже садится в такси и едет в кабак.Проще говоря,народ не успевает следить за шариком в стаканчиках Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР - Цензор.НЕТ 7973
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Люди, ви здуріли, якщо не розумієте, що у нас вже вкрали олігархи наші надра і привласнили собі. Кому належать феросплавні підприємства і кар'єри руди? -Коломойському.Кому належать газовидобування?-Курченко, Злочевському. Кому належать шахти, облгази, електпостанції? Підприємства за копійки поскуповували і зараз власники винаймають нас за мінімалку. Чи сильно ми збагатилися? Та ми зубожілими стали, нас як лохів зелені аморальні виродки обкрадають і намагаються взагалі позбавити нас нашої землі на якій ми народилися, і маємо залишити нащадкам.
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Шож ти ***** не протестувала проти своїх газових угод?
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