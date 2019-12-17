 Пранкер "Джокер" - наше відображення в дзеркалі, якщо ми змінимося, він залишиться без роботи, - Баканов

Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо не говорити про агресію на сході країни, то інформаційні загрози на сьогодні на першому місці. Фейки заполонили інформпростір у всьому світі. Зрозуміти де правда, а де неправда дуже важко", - сказав Баканов, відповідаючи на запитання про те, які наразі ключові загрози національній безпеці України.

Глава СБУ наголосив, що дезінформація дестабілізує ситуацію, а у фейковому полі працюють не лише внутрішні сили.

Ще одним ключовим викликом нацбезпеці Баканов назвав кіберзагрози.

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"Захист інформаційних баз, зокрема тих, які будуть в основі програми "Держава в смартфоні" - це пріоритет. Спільно з РНБО, Кабінетом Міністрів, кіберпідрозділами інших правоохоронних органів ми нині працюємо над цим питанням. Тобто, йдеться не лише про девайси, а й про комунікації, які також має бути захищено", - розповів глава української спецслужби.

Відповідаючи на запитання про те, чи є пранкер "Джокер" одним із доказів таких загроз, Баканов сказав: "Джокер" - це наше відображення у дзеркалі. І тут, на мій погляд, ми більше маємо приділяти увагу політичній культурі в Україні загалом, адже сьогодні їжу "Джокеру" дають саме політики. Ми всі маємо змінитися для того, щоб він просто залишився без роботи".

Баканов звернув увагу на те, що "Джокер" став своєрідним явищем і отримав послідовників: "Білий лицар", "Темний лицар"... Але якщо ми змінимося самі - всі вони залишаться без роботи".

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Глава української спецслужби не став уточнювати, хто стоїть за "Джокером". "Є бачення, звісно. Є оперативна інформація, але рекламувати людей, які стоять за цим, не має сенсу", - сказав він.

Говорячи про те, чи може цей процес бути інспірованим ззовні, Баканов повідомив: "Так, ми бачимо ці зв'язки".

Загалом, за його словами, за всіма цими процесами "однозначно варто спостерігати".

Нагадаємо, деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.

Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.