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Все про:нацбезпека (122) СБУ (4927) погрози (274) пранкери (22) Баканов Іван (93)

 Пранкер "Джокер" - наше відображення в дзеркалі, якщо ми змінимося, він залишиться без роботи, - Баканов

Среди ключевых угроз национальной безопасности Украины сразу после агрессии на Донбассе идут информационные.

Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо не говорити про агресію на сході країни, то інформаційні загрози на сьогодні на першому місці. Фейки заполонили інформпростір у всьому світі. Зрозуміти де правда, а де неправда дуже важко", - сказав Баканов, відповідаючи на запитання про те, які наразі ключові загрози національній безпеці України.

Глава СБУ наголосив, що дезінформація дестабілізує ситуацію, а у фейковому полі працюють не лише внутрішні сили.

Ще одним ключовим викликом нацбезпеці Баканов назвав кіберзагрози.

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"Захист інформаційних баз, зокрема тих, які будуть в основі програми "Держава в смартфоні" - це пріоритет. Спільно з РНБО, Кабінетом Міністрів, кіберпідрозділами інших правоохоронних органів ми нині працюємо над цим питанням. Тобто, йдеться не лише про девайси, а й про комунікації, які також має бути захищено", - розповів глава української спецслужби.

Відповідаючи на запитання про те, чи є пранкер "Джокер" одним із доказів таких загроз, Баканов сказав: "Джокер" - це наше відображення у дзеркалі. І тут, на мій погляд, ми більше маємо приділяти увагу політичній культурі в Україні загалом, адже сьогодні їжу "Джокеру" дають саме політики. Ми всі маємо змінитися для того, щоб він просто залишився без роботи".

Баканов звернув увагу на те, що "Джокер" став своєрідним явищем і отримав послідовників: "Білий лицар", "Темний лицар"... Але якщо ми змінимося самі - всі вони залишаться без роботи".

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Глава української спецслужби не став уточнювати, хто стоїть за "Джокером". "Є бачення, звісно. Є оперативна інформація, але рекламувати людей, які стоять за цим, не має сенсу", - сказав він.

Говорячи про те, чи може цей процес бути інспірованим ззовні, Баканов повідомив: "Так, ми бачимо ці зв'язки".

Загалом, за його словами, за всіма цими процесами "однозначно варто спостерігати".

Нагадаємо, деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.

Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165871
 
 
 Топ коментарі
 
А це виступав Баканов, чи замість нього виступав Джокер?
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Под видом борьбы с информационными угрозами можно прихлопнуть и свободу слова.
Эти ребята цепко коготками уцепились за власть."Государство в смартфоне" - это тотальный контроль где чихнул а где пукнул в сторону власти.
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А что это бакашка путинскому интерфаксу изливает тайны,тоже лубянский агент?
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А це виступав Баканов, чи замість нього виступав Джокер?
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долб**бы делом занимайтесь, а не в фейсбуках сидите
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Это лого Яндекс Диска через который ФСБ может получить доступ к смартфону.

Но думаю это фейк или телефон не его. Не может же быть все так плохо если даже Зеленский не сообразил, ему должны были подсказать специалисты по безопасности. Пранкер "Джокер" - наше отражение в зеркале, если мы изменимся, он останется без работы, - Баканов - Цензор.НЕТ 9736
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так ему и подсказали специалисты по безопасности из фсб
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Винуваті пранкери. А не ваші дебільні ініціативи. За що? Після баклажана думали, що дна вже досягли. А нє. І ******, і наступніки.
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Надо ж с этим чёртом разобраться, Баканов. Твой Зеля.
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Под видом борьбы с информационными угрозами можно прихлопнуть и свободу слова.
Эти ребята цепко коготками уцепились за власть."Государство в смартфоне" - это тотальный контроль где чихнул а где пукнул в сторону власти.
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Если не говорить о продолжающейся агрессии на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело", - сказал Баканов, отвечая на вопрос о том, какие сейчас ключевые угрозы национальной безопасности Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3165871

Ох ти ж, мій хороший. Представник тих, хто на фейках в'їхало у владу має щось щаявити про інформатаки. Капець!
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Аякже.А про плівки Труби -анічичирк,хоча джокерівський злив проти них-дитяча забавка.Фокусники.
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Значит скоро начнутся чудеса. Но не в решете, а в эфире.
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Отак Баканов і признався, шо Джокер -це він.
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Так, зелені гниди. Ви намагаєтесь перетворити Україну чи то на джокєра, чи то на сімпсона, чи то на придурків з 95-го кварталу! Нічого в вас тут не вийде, потвори бенє-квартальні! Ще й не таких бачили!)
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Тонкий намек, что пранке Джокер эффективнее всего СБУ. За что вообще сбушникам деньгу платят?
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То Грицак на песії з клованів стібеться.
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Ви самі суцільні фейки. Починаючи з фейкового перзедента.
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Но мы менятся не собираемся, должны мы хоть кому-то обеспечить рабочее место - сказал Баканов
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