 Через сутички під Радою поліція відкрила провадження за статтею про спротив правоохоронцям, - Крищенко

Про це він заявив під час брифінгу під парламентом, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ближче до 14 години групи людей почали вже перфоратором в асфальті робити дірки, встановлювати намети, і тоді було вирішено відтіснити їх і ці намети видалити, щоб не перекривати вулицю Грушевського. Частина людей, яка провокувала поліцію, кидала, як ви бачили, каміння, завдавали удари заготовленими предметами, палицями й іншим. Було затримано 26 осіб, вони перебувають в районному управлінні. Аналізуються всі дані, які у нас є: відео, інформація від свідків.

Постраждало на даний момент 17 поліцейських. Звернулися з різними, на щастя, легкими, травмами - перелом пальців, садна обличчя, пошкодження носа, опіки очей від використання газу. Двоє цивільних осіб звернулися в лікувальні установи. Зараз із ними спілкуватимуться поліцейські, щоб з'ясувати коли і за яких обставин вони зазнали цих тілесних ушкоджень", - розповів Крищенко.

"Поліцейські зараз працюють із 26 затриманими, вивчаємо відеодокази, щоб надати кваліфіковану юридичну оцінку їхнім діям. Порушено вже провадження в частині 2 статті 345 - спротив працівникові поліції", - додав глава поліції Києва.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.