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 Політика України, Події
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Все про:ВР (5457) Київ (6693) Правоохоронні органи (539) зіткнення (123) Крищенко (260)

 Через сутички під Радою поліція відкрила провадження за статтею про спротив правоохоронцям, - Крищенко

Керівник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко розповів, що через сутички під Верховною Радою відкрито провадження за статтею про опір правоохоронцям.

Про це він заявив під час брифінгу під парламентом, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ближче до 14 години групи людей почали вже перфоратором в асфальті робити дірки, встановлювати намети, і тоді було вирішено відтіснити їх і ці намети видалити, щоб не перекривати вулицю Грушевського. Частина людей, яка провокувала поліцію, кидала, як ви бачили, каміння, завдавали удари заготовленими предметами, палицями й іншим. Було затримано 26 осіб, вони перебувають в районному управлінні. Аналізуються всі дані, які у нас є: відео, інформація від свідків.

Постраждало на даний момент 17 поліцейських. Звернулися з різними, на щастя, легкими, травмами - перелом пальців, садна обличчя, пошкодження носа, опіки очей від використання газу. Двоє цивільних осіб звернулися в лікувальні установи. Зараз із ними спілкуватимуться поліцейські, щоб з'ясувати коли і за яких обставин вони зазнали цих тілесних ушкоджень", - розповів Крищенко.

"Поліцейські зараз працюють із 26 затриманими, вивчаємо відеодокази, щоб надати кваліфіковану юридичну оцінку їхнім діям. Порушено вже провадження в частині 2 статті 345 - спротив працівникові поліції", - додав глава поліції Києва.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165867
 
 
 Топ коментарі
 
71-річний Олександр Семенович Зеленський вважає, що екс-військову і депутатку потрібно судити та позбавити волі.
"Карати треба обов'язково… щоб не повадно було. Негарно так себе вести. Що це за знущання таке?" - обурюється він.

...
"Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".
(с) Яків Григорович Гольдін, секретар Відділу по боротьбі з контрреволюцією ВЧК при РНК РРФСР, заступник голови ЧК Східного фронту.
(що характерно, сам "соснул свинца" у 1937 р.)
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Убили таки человека полицианты. Бабушка на коленях просила отпустить парня,а его убили и отволокли от места событий.Все есть уже в интернете.
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А чому так сором'язливо? Старий хрін вже увімкнув би максимальну хуцпу - "хохлятина, свиньи необрезанньіе - должньі лежать ниц перед богоизбранньіми!"
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Ага, а нацдружины и нацкорпус все еще аваковские псы, или уже снова "рука кремля"?
А то прям слышно как методички рвутся и переписываются. Одни, те кто уже получил новые - пишут что мы рука кремля, те кто по старым - аваковские титушки. На этих сломах ярко видно, в какой ужас организованные националисты приводят олигархическую клику, что скрытно и тиранично правит Украиной. Их несогласованность в борьбе за свои кошельки и сохранение рабовладельческого строя позволяет тем, у кого есть глаза, видеть, что происходит. Не жди в стороне, борись за свою свободу!
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А чому Майдан був революцією Гідності, а зараз це - сутички під Радою та супротив правоохоронцям?
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Чисто российская мулька:всех винтить по статье "сопротивление полиции"
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