 Гончарук дав головам ОДА два тижні для комп'ютеризації всіх медустанов в областях: "Реалізація медреформи - на моєму контролі"

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"В областей є ще місяць для завершення підготовки медзакладів до другої ланки реформи. До 31 січня 2020 року глави ОДА мають забезпечити автономізацію і комп'ютеризацію медустанов у себе в областях. Зараз комп'ютеризовано лише 40% лікарень. Це катастрофічно мало", - написав він.
При цьому прем'єр уточнив, що контролюватиме виконання в регіонах зобов'язань щодо медреформи.
"Реалізація медреформи - на моєму контролі. Ми введемо чіткі показники ефективності для всіх керівників областей і контролюватимемо їх виконання", - підкреслив Гончарук.
І взагалі..
Справу порошенко треба продовжувати!
Там объявили конкурс на главврача райбольницы.
Главное требование - высшее юридическое образование.
Таким образом мимо конкурса, аки фанера, пролетели главврач санатория и начальник станции скорой помощи.
как-то интересно... что вскинулись только в декабре...чтоб уже точно не отдать ни одной копейки тем , не захотевшим ползти на поклон (и дарить откаты)...
областям выделили... но не давали! целый год не давали...что ждали ? можно догадаться! только 5 или 6 областей выбрали свои деньги почти полностью, еще несколько половину а вот 9 (точно не скажу но по-моему большинство Западные) не взяли и копья...
и вот в декабре чиновники решили их в этом упрекнуть! понимаете? в декабре...когда уже не возможно поднять эти деньги...а можно только украсть...ну или вернуть (оставить в бюджете) но там ими просто закроют какую-то очередную дыру...понимаете? это саботаж чинуш... это кабала для областей - клянчить свои... а им помахают перед носом.... под новый год...
Аппарат Верховной Рады закупил сенсорные планшеты на 13 миллионов 800 тысяч гривен. Речь идет о 528 планшетах Lenovo Miix 520-12IKB. Вместе с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой - стоимость одного составляла 26 130 грн.
Ну как, как долбо..ы могут руководить страной?
K04EGAR IV
@K04EGR
Эти уже парят смарт-кассы по 13 800 грн. Плюс дополнительное обслуживание(штоблть?) в месяц 336 грн. Да идите вы нхй за такие деньги!!!!! Всі на майдан, карочі.
2.. до 31 січня 2020 року забезпечити автономізацію і комп'ютеризацію медустанов у регіонах.
\Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив главам обласних держадміністрацій
діагноз однозначний.
Прем"єр-дебіл.
.діагноз ускладнений тим,Що даний пацієнт НЕ РОЗУМІЄ що медустанови поняття ширше ніж лікарні..
Умоляю, электронные карточки, со всеми анализами и флюорографиями!
- то люди отримують замість неї РАГС
або адвокатську контору "Рога та Копита"
Слушай мою команду!
За две недели всем компьютеризироваться! Кто не все - того накажем!
Вольно!..
це просто ще одна звітність (додаткова до існуючих)
пацієнтам з неї тільки гірше: більще часу на комп - менше на людину.
60 відсоткам лікарень України.
Доказ проведеної компютеризації.
2 шт і пару метрів кабелю вистачить))