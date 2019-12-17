 Гончарук дав головам ОДА два тижні для комп'ютеризації всіх медустанов в областях: "Реалізація медреформи - на моєму контролі"

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"В областей є ще місяць для завершення підготовки медзакладів до другої ланки реформи. До 31 січня 2020 року глави ОДА мають забезпечити автономізацію і комп'ютеризацію медустанов у себе в областях. Зараз комп'ютеризовано лише 40% лікарень. Це катастрофічно мало", - написав він.

При цьому прем'єр уточнив, що контролюватиме виконання в регіонах зобов'язань щодо медреформи.

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"Реалізація медреформи - на моєму контролі. Ми введемо чіткі показники ефективності для всіх керівників областей і контролюватимемо їх виконання", - підкреслив Гончарук.