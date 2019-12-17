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Все про:лікарня (258) Гончарук_Олексій (370) медреформа (6)

 Гончарук дав головам ОДА два тижні для комп'ютеризації всіх медустанов в областях: "Реалізація медреформи - на моєму контролі"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив главам обласних держадміністрацій до 31 січня 2020 року забезпечити автономізацію і комп'ютеризацію медустанов у регіонах.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"В областей є ще місяць для завершення підготовки медзакладів до другої ланки реформи. До 31 січня 2020 року глави ОДА мають забезпечити автономізацію і комп'ютеризацію медустанов у себе в областях. Зараз комп'ютеризовано лише 40% лікарень. Це катастрофічно мало", - написав він.

При цьому прем'єр уточнив, що контролюватиме виконання в регіонах зобов'язань щодо медреформи.

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"Реалізація медреформи - на моєму контролі. Ми введемо чіткі показники ефективності для всіх керівників областей і контролюватимемо їх виконання", - підкреслив Гончарук.

Гончарук дав головам ОДА два тижні для компютеризації всіх медустанов в областях: Реалізація медреформи - на моєму контролі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165866
 
 
 Топ коментарі
 
Такое даже Нью-Васюкам не снилось...
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Гончарук какой-то наивный.. Наверное каждой больнице из 60% оставшихся по компу приобретут и отчитаются. Следующим этапом будет смартфонизация.
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Телемедецина рулить. Ви ще віртуальні вакцини закупіть.
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Оказывается и деньги есть. И возможности. А то все, нету у бедных ,нищих чиновников.
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Возможности пообещать? Или возможности дать указания?
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якобы есть...госучреждению практически невозможно что-либо закупить за неделю. Так что поздравим Гончарука списдевши
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Гончарук какой-то наивный.. Наверное каждой больнице из 60% оставшихся по компу приобретут и отчитаются. Следующим этапом будет смартфонизация.
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інтернет б не забути провести Гончарук дав головам ОДА два тижні для комп'ютеризації всіх медустанов в областях: "Реалізація медреформи - на моєму контролі" - Цензор.НЕТ 9261

І взагалі..
Справу порошенко треба продовжувати!

Гончарук дав головам ОДА два тижні для комп'ютеризації всіх медустанов в областях: "Реалізація медреформи - на моєму контролі" - Цензор.НЕТ 2841
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Телемедецина рулить. Ви ще віртуальні вакцини закупіть.
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А как же вертолеты и вертолетные площадки! да и космодромы в каждый район то же не помешают, чтобы принимать межзвездные делегации!!
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Ну хоршо,компьютеры ещё возможно как-то купят.А программное обеспечение и обслуживание,обеспечение функционирования единой сети? Это всё за месяц и для каждой захудалой больнички? А подготовка персонала для работы? Главное,поставить нереальную задачу,а потом расправиться с "нерадивыми",читай неугодными.
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лучше бы он про гиперлуп рассказал и звучит круче и более интересная тема!!
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Слушал в отпуске брехунец в Черновицкой области.
Там объявили конкурс на главврача райбольницы.
Главное требование - высшее юридическое образование.
Таким образом мимо конкурса, аки фанера, пролетели главврач санатория и начальник станции скорой помощи.
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дороги до ноября европейскими уже сделали. теперь сделают больницы.
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так самое странное...что по словам чиновников.. области чего-то не выбрали положенные им миллионы грн на дороги .... чуть ли не пол всей суммы дорожного бюджета осталось на 1 декабря не затребованной! ???
как-то интересно... что вскинулись только в декабре...чтоб уже точно не отдать ни одной копейки тем , не захотевшим ползти на поклон (и дарить откаты)...
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отжеж, какие области плохие....при том все подряд...может, кто-то другой плохой?
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не-не.. Вы не поняли...вернее я хотел сказать другое
областям выделили... но не давали! целый год не давали...что ждали ? можно догадаться! только 5 или 6 областей выбрали свои деньги почти полностью, еще несколько половину а вот 9 (точно не скажу но по-моему большинство Западные) не взяли и копья...
и вот в декабре чиновники решили их в этом упрекнуть! понимаете? в декабре...когда уже не возможно поднять эти деньги...а можно только украсть...ну или вернуть (оставить в бюджете) но там ими просто закроют какую-то очередную дыру...понимаете? это саботаж чинуш... это кабала для областей - клянчить свои... а им помахают перед носом.... под новый год...
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а, другое дело. Кстати западньіе деньги просто так взять не получится, там серьезное оформление проекта. КРоме того, я помню, как виктар федрыч якунович впервые "выполнил" бюджет по закупкам, 20-го декабря выделив деньги на закупки)) Так экономится бюджет по затратам. Якобы выделили, а те, вишь, не освоили
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Вы когда свинарчука и потроха посадите с конфискацией,кому нужна эта медкомпьютеризированность,клоуны зеленые.
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Тупая азаровщина. Номенклатурщик с совдеповской логикой приказывает провести реформу с помощью надлежащей, по его мнению, компьютеризацией "заведений". Ага. Ну цирк.
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///
Аппарат Верховной Рады закупил сенсорные планшеты на 13 миллионов 800 тысяч гривен. Речь идет о 528 планшетах Lenovo Miix 520-12IKB. Вместе с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой - стоимость одного составляла 26 130 грн.
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А леново таб 3 710 чому не брали? Всі таксисти юзають, чим міністри гірші?)
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Боже, ну что за поцик.
Ну как, как долбо..ы могут руководить страной?
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Гончарук явно упал к нам с Луны. Как медучреждение может купить без тендера компьютеры? И как можно провести закупку за полторы недели?? Этож не частные компании
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"до 31 января 2020 года" , так пише в статті, хоча гроші під кінець року вже витрачені, а нових не дадуть в січні
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та це одне й теж) до 31.01 все одно не встигнуть, до того ж бюджетний рік буде вже новий
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встигнуть, все що йшло на утилізацію, віддадуть в лікарні
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K04EGAR IV

@K04EGR

Эти уже парят смарт-кассы по 13 800 грн. Плюс дополнительное обслуживание(штоблть?) в месяц 336 грн. Да идите вы нхй за такие деньги!!!!! Всі на майдан, карочі.Гончарук дав головам ОДА два тижні для комп'ютеризації всіх медустанов в областях: "Реалізація медреформи - на моєму контролі" - Цензор.НЕТ 4858
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1.Зараз комп'ютеризовано лише 40% лікарень



2.. до 31 січня 2020 року забезпечити автономізацію і комп'ютеризацію медустанов у регіонах.
\Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив главам обласних держадміністрацій

діагноз однозначний.
Прем"єр-дебіл. Гончарук дав головам ОДА два тижні для комп'ютеризації всіх медустанов в областях: "Реалізація медреформи - на моєму контролі" - Цензор.НЕТ 3024

.діагноз ускладнений тим,Що даний пацієнт НЕ РОЗУМІЄ що медустанови поняття ширше ніж лікарні..
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Карточки!
Умоляю, электронные карточки, со всеми анализами и флюорографиями!
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Коли юристи вдосконалюють лікарню

- то люди отримують замість неї РАГС Гончарук дав головам ОДА два тижні для комп'ютеризації всіх медустанов в областях: "Реалізація медреформи - на моєму контролі" - Цензор.НЕТ 463

або адвокатську контору "Рога та Копита" Гончарук дав головам ОДА два тижні для комп'ютеризації всіх медустанов в областях: "Реалізація медреформи - на моєму контролі" - Цензор.НЕТ 3583
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Медучреждения - смир-р-но!
Слушай мою команду!
За две недели всем компьютеризироваться! Кто не все - того накажем!
Вольно!..
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Чого Ви розмріялись -

це просто ще одна звітність (додаткова до існуючих)

пацієнтам з неї тільки гірше: більще часу на комп - менше на людину.
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підказка.
60 відсоткам лікарень України.

Доказ проведеної компютеризації.
2 шт і пару метрів кабелю вистачить))
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Гончарук ти відчуваєш що тебе незабаром сабаков прибере?)))) Все що зараз відбувається це робота сабакова..будете ви ще ригати від нього с зеленом тому що своєчасно не прибрали...
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