 Для вступу до вишів на бюджет в 2020 році поріг становитиме щонайменше 125 балів, можна подавати 5 заяв на будь-які спеціальності, - Міносвіти

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Наступного року на бакалавра вперше прийматимуть сертифікати ЗНО 4-х років: 2017-го (крім іноземних мов), 2018-го, 2019-го та 2020-го з усіх предметів. Вступник зможе подати сертифікати в будь-якій комбінації (можна подати в одному пакеті один сертифікат 2017 року, один 2018-го та 2019 років, або ж усі одного року).

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів починатиметься 1 липня, а прийом заяв та документів – 13 липня.

Зазначається, що для вступу на низку спеціальностей встановлено порогові бали. Як і торік, 150 балів ЗНО з другого та третього конкурсних предметів треба мати для вступу на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія". Трохи підвищився конкурсний бал на спеціальності "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини". Зі 130 балів він виріс до 140.

Минулого року творчі заліки та творчі конкурси обов’язково відбувались перед подачею документів у виші. Так вдалось уникнути будь-якої можливості маніпулювати результатами творчих конкурсів, підганяючи їх під результати ЗНО. Тому ця практика продовжиться і у 2020 році. Разом з тим, буде перенесено і вступні іспити для певних категорій вступників до початку подання заяв", - зазначили в Міносвіти.

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Вступникам на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста потрібно буде обов'язково подавати сертифікат ЗНО з української мови та літератури. Крім того, для навчання за спеціальністю "Економіка" та спеціальностями галузей знань "Управління та адміністрування" та "Публічне управління та адміністрування" додатково потрібно буде подавати сертифікат ЗНО з математики (математики або історії України для вступу на контракт).

Уперше буде держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на ступінь вищої освіти. Важливо, що для цих вступників не діятиме поріг 125 конкурсних балів для участі у конкурсі на бюджет.

2020 року також планується розширити перелік спеціальностей, на які потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО на магістратуру. Так, у 2020 році складання ЄВІ передбачено для більш як 80 спеціальностей.

Крім того, підкреслюється, що важливою новацію є те, що подача електронних заяв тепер буде доступною не тільки для вступників на базі 11-ти класів, але й для вступників у магістратуру після бакалаврату. Окрім того, можливість подачі документів через е-кабінети буде у вступників, які мають право на пільги.