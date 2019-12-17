 Росія розширила санкції проти України

Відповідні постанови уряду опубліковано на офіційному порталі правової інформації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Зокрема, в список людей, проти яких вводяться спеціальні економічні заходи, внесено ще дев'ятьох українців, двох осіб з переліку виключено. Таким чином, до переліку тепер входять близько 570 осіб.

Крім того, Кабмін РФ розширив перелік товарів, ввезення яких з України в Росію заборонено. Тепер під заборону потрапляють кукурудзяний крохмаль, глюкоза і фруктоза, медичні повітроводи і трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути і низка інших виробів медичного призначення. Також заборона поширюється на радіатори, котли центрального опалення тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми запровадимо дзеркальні санкції щодо Росії, - Гройсман

Одночасно з цим перелік продукції, вивезення якої з Росії в Україну заборонено, доповнено регенерованими папером або картоном (макулатурою і відповідними відходами).

Нагадаємо, у квітні РФ заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну і розширила список заборонених товарів з України.