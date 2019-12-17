 Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Азербайджану Асадовим інвестиції в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Делегації детально обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проєкти в енергетичній і туристичній сферах.
Міністр інфраструктури України - голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам "широке меню" проєктів для інвестицій.
"Сторони обговорили потребу в інвестиціях і відзначили перезапуск відносин між країнами", - сказано в повідомленні.
Владимир Зеленский со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что поддерживает идею Южного газотранспортного коридора
Але щось втнути (окрім, як ****** на роялі) - нездатні
https://primepress.by/news/kompanii/belarus_obsuzhdaet_vozmozhnost_investitsiy_azerbaydzhana_v_modernizatsiyu_grodno_azot_lukashenko-6165/