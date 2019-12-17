 Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Азербайджану Асадовим інвестиції в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Делегації детально обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проєкти в енергетичній і туристичній сферах.

Міністр інфраструктури України - голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам "широке меню" проєктів для інвестицій.

"Сторони обговорили потребу в інвестиціях і відзначили перезапуск відносин між країнами", - сказано в повідомленні.