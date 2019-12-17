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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Азербайджан (118) Зеленський (3892)

 Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Азербайджану Асадовим інвестиції в Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Азербайджан зустрівся з прем'єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Асадовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із премєр-міністром Азербайджану Асадовим інвестиції в Україну 01

Делегації детально обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проєкти в енергетичній і туристичній сферах.

Міністр інфраструктури України - голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам "широке меню" проєктів для інвестицій.

"Сторони обговорили потребу в інвестиціях і відзначили перезапуск відносин між країнами", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165856
 
   
 Топ коментарі
 
Главное, азербайджанцам не показывать, как идут дела у инвестора из ...Латвии?..в Затоке.
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ГлавЗебил, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Даже МВФ.
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Это как в анекдоте.... Мужики, вопрос с баней решили - бани не будет!
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Главное, азербайджанцам не показывать, как идут дела у инвестора из ...Латвии?..в Затоке.
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Колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа засудили до смертної кари.
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ГлавЗебил, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Даже МВФ.
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Ох уж цей наш бубочка! Так носика морщить як їжачок. Лапуля!
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Инвестиции гранатами и ***********. Инвесторы готовят фуры ))
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Oooo!! Рояль стоял за кадром..

Владимир Зеленский со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что поддерживает идею Южного газотранспортного коридора
Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана Асадовым инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 9038
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Може , хоче домовитись купувати азербайджанський газ ? Було б непогано .
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А ведь при Порошенко газопровод из Грузии мог быть проложен по дну моря до Одессы. Строительство оценивалось в 9 млрд.$. МВФ такую сумму давало. Но почему барыга отказался?
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Мабуть тому , що барига . Барижник не може щось будувати з нуля . Він може заробляти тільки на перепродажу . Навіть особисті маєтки в Україні та за кордоном теж купував , а не будував з нуля . Так шо які там нах газопроводи ... . Краще ж створити ротердам плюс і качати гроші з Українців за російський газ через паперове повітря .
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А мне вот интересно, почему господин Бутусов не торопится опровергать опубликованные на цензоре обвинения Зеленского в том что он перед визитом выдал Азербайджану оппозиционера, который на самом деле оказался сепаратистом и поклонником ОРДЛО? Бутусов, чего молчим?
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"апсуштать" вони, кловани і зебіли, можуть що завгодно. Навіть з Трампом - як на Байдена вийти.
Але щось втнути (окрім, як ****** на роялі) - нездатні
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Похоже многих давит жаба, потому что на рояле играть НЕЧЕМ.
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Непонятно, а причем здесь инвестиции и Зеленский?.... Он в экономике разбирается, как свинья в апельсинах.... Хотя, и в Кабмине не лучше .... Не Милованову же вести переговоры.....
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ну, так в умовах монобільшості і диктатури (нехай: поки що авторитаризму) - КМУ є його пдлеглим органом. Навітть не оргАном.
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19 Ноября 2018Беларусь обсуждает возможность инвестиций Азербайджана в модернизацию «Гродно Азот» - Лукашенко

https://primepress.by/news/kompanii/belarus_obsuzhdaet_vozmozhnost_investitsiy_azerbaydzhana_v_modernizatsiyu_grodno_azot_lukashenko-6165/
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Понастроят фермы по выращиванию шаурмы.
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Так уже есть - азербайджанский оператор Bakcell покупает Vodafone. Цена вопроса - около 750 млн. долларов.
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А придурковатый блазень повиз бренд № 1 до Азербайджану ?
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