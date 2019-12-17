 На вулиці Інститутській у Києві помер чоловік, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні об 11:30 на лінію 103 надійшла інформація про те, що чоловікові на вулиці Інститутській, 16 (за кілька кварталів від місця проведення акцій біля Верховної Ради) стало погано. На виклик прибули лікарі, проте в кареті "швидкої" чоловік помер.
"За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті", - йдеться в повідомленні.
Источник:https://censor.net.ua/n3165852
А зебобики притихли.
Ждут методичек.
https://patrioty.org.ua/society/pobyly-do-neprytomnosti-oopublikovano-video-z-zhertvoiu-kryvavykh-sutychok-z-politsiieiu-bilia-rady-307876.html
https://patrioty.org.ua/society/ianukovych-povernuvsia-merezhu-zhakhnulo-video-zhorstkoho-pobyttia-politsiieiu-mitynhuvalnykiv-u-kyievi-307874.html
Вот так зебобики за обещание халявы продали все.
К ногтю вошей!
Зеля, объявляй референдум и иди в .....
Это там же.
Возле ВР.
Проходит мимо Гиви. Спотыкается, падает и прямо на нож..... И так 25 раз.
Это просто совпадэниэ.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/197075_1576593182
кто-то из этих
Вот "проклятые" зебилы,менты,и все,кто ненавидит порохоботов-вы ежегодно убиваете 17 млн граждан мира.