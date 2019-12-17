 На вулиці Інститутській у Києві помер чоловік, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні об 11:30 на лінію 103 надійшла інформація про те, що чоловікові на вулиці Інститутській, 16 (за кілька кварталів від місця проведення акцій біля Верховної Ради) стало погано. На виклик прибули лікарі, проте в кареті "швидкої" чоловік помер.

"За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті", - йдеться в повідомленні.

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