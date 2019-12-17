 ДБР перевіряє на корупцію 28 СБУшників, зокрема керівництво двох главків СБУ і трьох заступників Грицака. ПЕРЕЛІК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення Печерського суду в ЄРДР.

Як зазначає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці в Facebook, "справа стосується видачі квартир 28 керівним співробітникам СБУ в незаконно побудованому житловому комплексі "Джек-хаус" у центрі Києва"

"Відомий житловий комплекс "Джек-хаус" на бульварі Лесі Українки в центрі Києва був побудований за договором на землі, виділеній для СБУ компанією "Познякижилбуд" в обмін на житло. Однак у порушення узгодженого міською владою проєкту Мхітаряни побудували п'ять додаткових поверхів. Щоб уникнути претензій, квартири в комплексі були виділені житловою комісією СБУ в основному вищому командному складу", - пише він.

У тексті рішення суду наголошується, що першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і в сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення співробітниками Служби безпеки України кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України.

Під час досудового розслідування співробітники ДБР перевіряють факти і обставини можливого функціонування в окремих підрозділах Центрального управління СБУ корупційних схем, спрямованих на систематичне отримання посадовими особами цих підрозділів неправомірної вигоди.

Як випливає з тексту рішення, ці перевірка проходить стосовно керівництва і чиновників так званого главку "К" - Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також співробітників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.

Перевіряються можливі факти "отримання посадовими особами згаданих підрозділів неправомірної вигоди від керівництва міністерств/відомств, приховування незаконної діяльності, пов'язаної з контрабандою товарів, ігровим бізнесом, конвертаційними центрами, незаконним отриманням співробітниками права на отримання житла в елітних житлових комплексах, незаконне лобіювання інтересів окремих бізнес-груп, юридичних і фізичних осіб тощо"

Як зазначається в тексті рішення суду, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів декларацій окремих співробітників СБУ, з можливістю вилучення їхніх копій, оскільки інформація, що міститься в деклараціях чиновників "має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні".

Згідно з текстом рішення суду, ДБР заявило в суд клопотання для отримання тимчасового доступу до декларацій 28 співробітників СБУ (поданих у період з 1 січня 2014 року по 1 жовтня 2019 року).

За даними джерел Цензор.НЕТ, на корупцію і зловживання перевіряються:

- Павло Демчина, генерал-полковник, колишній перший заступник голови, начальник Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (ГУ БКОЗ) Служби безпеки України;

- Іван Дралюк, генерал-майор, заступник Демчини;

- Тамара Момотенко, заступниця начальника главку "К" СБУ;

- Олексій Кошин, слідчий СБУ;

- Олег Фролов, генерал-полковник, ексзаступник голови СБУ;

- Андрій Балашов, перший заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ;

- Ігор Гуськов, керівник апарату голови СБУ;

- Андрій Кіптенко, слідчий з особливо важливих справ ГУ СБУ України в м.Києві та Київській області (син начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Володимира Кіптенка)

- Ігор Мейдич, помічник начальника ДГЗ СБУ;

- Андрій Негляд, заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України;

- Микола Беззубенко, полковник, начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ;

- Сергій Коваленко, генерал-майор, заступник начальника ГУ БКОЗ СБУ;

- Олександр Устименко, начальник Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України;

- Віктор Кононенко, генерал-лейтенант, ексзаступник голови Служби безпеки України;

- Андрій Олійник, колишній начальник Управління СБУ в Дніпропетровській області;

- Григорій Галаган, генерал-майор, перший заступник начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України;

- Олександр Климчук, генерал-майор, ексначальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ;

- Павло Лаврик, начальник 2-го управління ДКІБ Служби безпеки України;

- Дмитро Неведров, начальник управління ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ;

- Віктор Дем'яненко;

- Орест Михайлецький, начальник 3-го управління (у боротьбі з наркотиками) Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України;

- Данило Доценко, генерал-майор, колишній начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України;

- Іван Рудницький, начальник управління СБУ в Закарпатській області;

- Володимир Білик;

- Дмитро Бузницький, заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ;

- Олег Сичов.

"Визначити термін дії постанови тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня винесення постанови слідчим суддею. У разі невиконання постанови про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження... може винести постанову про дозвіл на проведення обшуку", - сказано в рішенні суду.

"Що ж, тепер подивимося, які будуть результати розслідування.

Відповідальність мають понести не ті, хто заселився, а керівництво СБУ і житлова комісія, які прийняли рішення про таку сумнівну оборудку.

Найбільш інтригуюче, чи посміє нова влада пред'явити будь-які претензії до компанії "Познякижилбуд", яка надбудувала поверхи в порушення проекту, і чи будуть притягнуті чиновники Державної будівельно-архітектурної інспекції, які незаконно погодили здачу в експлуатацію житлового комплексу. За СБУшників зараз ніхто не заступиться, але більшість із них до цієї справи не пришиєш. А ось чи насміляться в ДБР замахнутися на тих, хто в реальності стояв за проектом?

Поки ніхто не чіпає ні чиновників, ні "смотрящих" братів Горових, ні Мхітарянів. Ну що, як правило, "обілетять" і спишуть справу в архів, чи щось зміниться?" - написав Бутусов.