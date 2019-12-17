 ДБР перевіряє на корупцію 28 СБУшників, зокрема керівництво двох главків СБУ і трьох заступників Грицака. ПЕРЕЛІК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення Печерського суду в ЄРДР.
Як зазначає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці в Facebook, "справа стосується видачі квартир 28 керівним співробітникам СБУ в незаконно побудованому житловому комплексі "Джек-хаус" у центрі Києва"
"Відомий житловий комплекс "Джек-хаус" на бульварі Лесі Українки в центрі Києва був побудований за договором на землі, виділеній для СБУ компанією "Познякижилбуд" в обмін на житло. Однак у порушення узгодженого міською владою проєкту Мхітаряни побудували п'ять додаткових поверхів. Щоб уникнути претензій, квартири в комплексі були виділені житловою комісією СБУ в основному вищому командному складу", - пише він.
У тексті рішення суду наголошується, що першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і в сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення співробітниками Служби безпеки України кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України.
Під час досудового розслідування співробітники ДБР перевіряють факти і обставини можливого функціонування в окремих підрозділах Центрального управління СБУ корупційних схем, спрямованих на систематичне отримання посадовими особами цих підрозділів неправомірної вигоди.
Як випливає з тексту рішення, ці перевірка проходить стосовно керівництва і чиновників так званого главку "К" - Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також співробітників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.
Перевіряються можливі факти "отримання посадовими особами згаданих підрозділів неправомірної вигоди від керівництва міністерств/відомств, приховування незаконної діяльності, пов'язаної з контрабандою товарів, ігровим бізнесом, конвертаційними центрами, незаконним отриманням співробітниками права на отримання житла в елітних житлових комплексах, незаконне лобіювання інтересів окремих бізнес-груп, юридичних і фізичних осіб тощо"
Як зазначається в тексті рішення суду, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів декларацій окремих співробітників СБУ, з можливістю вилучення їхніх копій, оскільки інформація, що міститься в деклараціях чиновників "має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні".
Згідно з текстом рішення суду, ДБР заявило в суд клопотання для отримання тимчасового доступу до декларацій 28 співробітників СБУ (поданих у період з 1 січня 2014 року по 1 жовтня 2019 року).
За даними джерел Цензор.НЕТ, на корупцію і зловживання перевіряються:
- Павло Демчина, генерал-полковник, колишній перший заступник голови, начальник Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (ГУ БКОЗ) Служби безпеки України;
- Іван Дралюк, генерал-майор, заступник Демчини;
- Тамара Момотенко, заступниця начальника главку "К" СБУ;
- Олексій Кошин, слідчий СБУ;
- Олег Фролов, генерал-полковник, ексзаступник голови СБУ;
- Андрій Балашов, перший заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ;
- Ігор Гуськов, керівник апарату голови СБУ;
- Андрій Кіптенко, слідчий з особливо важливих справ ГУ СБУ України в м.Києві та Київській області (син начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Володимира Кіптенка)
- Ігор Мейдич, помічник начальника ДГЗ СБУ;
- Андрій Негляд, заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України;
- Микола Беззубенко, полковник, начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ;
- Сергій Коваленко, генерал-майор, заступник начальника ГУ БКОЗ СБУ;
- Олександр Устименко, начальник Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України;
- Віктор Кононенко, генерал-лейтенант, ексзаступник голови Служби безпеки України;
- Андрій Олійник, колишній начальник Управління СБУ в Дніпропетровській області;
- Григорій Галаган, генерал-майор, перший заступник начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України;
- Олександр Климчук, генерал-майор, ексначальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ;
- Павло Лаврик, начальник 2-го управління ДКІБ Служби безпеки України;
- Дмитро Неведров, начальник управління ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ;
- Віктор Дем'яненко;
- Орест Михайлецький, начальник 3-го управління (у боротьбі з наркотиками) Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України;
- Данило Доценко, генерал-майор, колишній начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України;
- Іван Рудницький, начальник управління СБУ в Закарпатській області;
- Володимир Білик;
- Дмитро Бузницький, заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ;
- Олег Сичов.
"Визначити термін дії постанови тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня винесення постанови слідчим суддею. У разі невиконання постанови про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження... може винести постанову про дозвіл на проведення обшуку", - сказано в рішенні суду.
"Що ж, тепер подивимося, які будуть результати розслідування.
Відповідальність мають понести не ті, хто заселився, а керівництво СБУ і житлова комісія, які прийняли рішення про таку сумнівну оборудку.
Найбільш інтригуюче, чи посміє нова влада пред'явити будь-які претензії до компанії "Познякижилбуд", яка надбудувала поверхи в порушення проекту, і чи будуть притягнуті чиновники Державної будівельно-архітектурної інспекції, які незаконно погодили здачу в експлуатацію житлового комплексу. За СБУшників зараз ніхто не заступиться, але більшість із них до цієї справи не пришиєш. А ось чи насміляться в ДБР замахнутися на тих, хто в реальності стояв за проектом?
Поки ніхто не чіпає ні чиновників, ні "смотрящих" братів Горових, ні Мхітарянів. Ну що, як правило, "обілетять" і спишуть справу в архів, чи щось зміниться?" - написав Бутусов.
Сдаётся мы на грани грандиозного шухера, Где то в сизо тихо загрустили подрывники Шеремета.
Молодые аграрии против деребана земли! https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/3849169991775943/
в сбу одни проститутки работають
Кажи вже, щоб туди повернули ті тисячі СБУшників, які у 2014 повтікали в Мацкву.
17.12.2019 г.
По не подтвержденным пока данным Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект №1014 о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Это второй удар от группы Суркисы - Баканов- Сытник уже сегодня в КСУ.
Милованов и Малюсько хором заявили, что ничего не писали, не уходят и все их вопросы уже решены.
События которые тихо и незаметно прошли вчера в Большой палате Верховного Суда Украины уже точно и неопровержимо свидетельствуют о создании нового олигархически-административного блока Суркисы - Баканов- Сытник. Мы не можем и не будем вдаваться в подробности, но факт состоялся. Мы уже писали 13.09.2019 г. каким потрясением для Зеленского стал факт давнего знакомства Баканова и Суркиса. Это потрясение будет много сильнее. Это не союз "против кого то", это союза "за себя", но сам факт его формирования делает украинскую политическую ситуацию еще более сложной и непредсказуемой.
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное следствие против в отношении экс-замглавы администрации беглого экс-президента Януковича Андрея Портнова
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..(с)
Среди прочего, речь идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport 2015 году выпуска, автомобиле MERCEDES-BENZ V250 2016 выпуска, земельных участках в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартире, рядом с указанными земельными участками.
"Вместе с тем официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в период с 25 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года составил 2,6 миллиона гривен, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD", - говорится в сообщении.
Поэтому, по версии следствия, Демчина, не имея предварительно полученных доходов, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,76 миллиона гривен, "законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами".
Заголовки мировой прессы пестрят фамилиями топовых руководителей украинских правоохранительных органов: директором ГБР Трубой в ручном режиме руководит Андрей Богдан, директор НАБУ Сытник официально признан судом коррупционером, Рябошапка на 100% свой прокурор…
Постепенно на наших глазах формируется абсолютно антиконституционная модель: в этой парадигме руководитель Офиса Президента Андрей Богдан совмещает в себе и следователя, и прокурора, и судью, обладая по сути неограниченной властью в стране.
Об этом говорится в публикации на сайте sobesednik.com.ua.
В кулуарах Андрея Иосифовича уже стали называть новым «Сашей-стоматологом».
Внешняя сторона процесса узурпации Андреем Богданом власти более-менее понятна: он использует свою близость к Президенту, пугает «до смерти» не совсем опытных силовиков, заставляет их принимать нужные Богдану решения, а потом выкидывает отработанный материал за ненадобностью.
Так произошло с Директором ДБР Романом Трубой, который выполнял все прихоти серого кардинала Богдана, а теперь со скандалами готовиться к отставке и безвестности.
Схожая ситуация и с Директором НАБУ Артемом Сытником, которого Андрей Богдан «пользует» давно и интенсивно, но если до прихода Владимира Зеленского к власти, Артем Сытник хотя б получал денежную компенсацию за свои труды (об этом неоднократно писал журналист Владимир Бойко), то теперь Артем Сергеевич выполняет указания Андрея Иосифовича только за возможность сохраниться.
Но главным вопросом для общества является мотив таких действий главного клерка страны.
Он жаждет власти, мести или денег?
Мы конечно не владеем пока всей картиной того, что творится на Банковой, но отдельные фрагменты говорят о чисто меркантильных интересах Андрея Богдана, который видимо решил за свою каденцию стать миллиардером.
Как известно, одним из приоритетных дел, которое ведётся НАБУ по указанию А.Богдана, является уголовное преследование Олега Бахматюка, который руководит довольно крупным аграрным бизнесом.
Мы не будем вдаваться в подробности уголовных производств, отметим лишь один важный факт: активная фаза преследования Бахматюка началась ровно на следующий день после его встречи с Андреем Богданом.
На данной встрече Андрей Богдан потребовал у Олега Бахматюка половину всего земельного банка, а именно - передать подконтрольным Богдану структурам более 250 тысяч гектаров пахотных земель. И… два элеватора.
Это, как говориться в народе, «на огірочки».
В тот вечер Андрей Богдан получил отказ, Олег Бахматюк - уголовное преследование, а Артем Сытник - еще одни шанс доказать свою преданность и нужность новому «Саше-стоматологу», особенно на фоне решения Ровенского апелляционного суда.
Построение коррупционной вертикали Богдан-ГПУ-НАБУ-ДБР продолжается ускоренными темпами. Понимает ли это Владимир Зеленский?
Зато теперь донецкие снова в тренде, поможете алкашу Сивухе с собратьями своими "на той стороне" диалог наладить и "ментально сближаться".
Повторюсь: ничто из вас, донецких, людей не сделает. Снова убедился в этом после общения с твоими земляками, типа, беженцами.
А де зубожілі вчителя з мільйонними квитанціями за ЖКХ ?
Зараз з «Радіо 1», та інших ЗМІ, ллється такий сироп, що можна пити чай без цукру.
Говорят, Героя Украины получил от Порошенко.
Порошенко за 3 месяца создал очень боеспособную армию.фактически голыми руками от грыз независимость Украины
Феликс Дзержинский.1925 год.Быдло ТУПОЕ блин сдало само себя почти 100 лет назад
3 липня 2019 19:05:08
Дмитрий Чекалкин
18 год ·
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
МастерТук
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.
Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".
Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "
Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
А можно уточнить у Юрия Бутусова его выражение "как обычно, "обилетят" и спишут дело в архив". Как обычно при какой власти?И входят ли в этот временной лаг пять лет соевого кучерявого рехформатора?