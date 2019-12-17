 Рада закрила засідання і продовжила роботу в режимі консультацій

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, голова парламенту Дмитро Разумков відкрив вечірнє пленарне засідання о 16 годині і потім його закрив.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, що після закриття засідання кожна фракція проведе засідання, після чого парламентарії домовляться, яким чином парламент працюватиме завтра, 18 грудня.

"Для того, щоб потім увечері провести консультації між фракціями щодо того, яким чином завтра почати нормальну роботу парламенту", - пояснив Арахамія необхідність проведення засідань фракцій.

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