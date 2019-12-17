 Рада закрила засідання і продовжила роботу в режимі консультацій

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, голова парламенту Дмитро Разумков відкрив вечірнє пленарне засідання о 16 годині і потім його закрив.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, що після закриття засідання кожна фракція проведе засідання, після чого парламентарії домовляться, яким чином парламент працюватиме завтра, 18 грудня.
"Для того, щоб потім увечері провести консультації між фракціями щодо того, яким чином завтра почати нормальну роботу парламенту", - пояснив Арахамія необхідність проведення засідань фракцій.
И не включайте больше этот принтер.
Может пора начинать с народом консультироваться
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Зеленский обещал подать первый законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
То, что происходит сегодня под ВР и есть форма прямой демократии
А теперь у народа ничего не спросивши, хотят протолкнуть, то что выгодно им самим.
Вот вам и народовластие...
Офис президента спешит пропихнуть закон о земле до нового года потому, что боится, что депутаты на праздники разъедутся домой и их там разагитируют до телесных повреждений средней тяжести.
И потом уже №уй соберешь голоса.
Так что пиз№ите нас сейчас. Не затягивайте до нового года.