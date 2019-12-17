 СБУ після реформи зосередиться на контррозвідці, але також займатиметься запобіганням економічних злочинів, - Баканов

Про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

"Але якщо говорити про розслідування, то цим у перспективі, вочевидь, займатиметься Державне бюро фінансових розслідувань", - сказав глава української спецслужби.

При цьому він підкреслив, що Служба загалом у своїй роботі зосередиться на контррозвідці. "Коли говорять про те, що наша контррозвідувальна діяльність має бути чимось обмежена, мене це дивує. Сьогодні багато нових видів загроз, які диктує сучасний світ. І вони стосуються не тільки України, а й будь-якої іншої країни. Невже агресія не здійснюється у вигляді економічної експансії? Можна купити стратегічно важливе для країни підприємство, а після цього його знищити", - зазначив глава СБУ.