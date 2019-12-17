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Все про:контррозвідка (161) СБУ (4927) реформи (1612) Баканов Іван (93)

 СБУ після реформи зосередиться на контррозвідці, але також займатиметься запобіганням економічних злочинів, - Баканов

Служба безпеки України братиме участь у розробці державної програми з протидії економічним злочинам, запобігатиме їм, але не розслідуватиме.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

"Але якщо говорити про розслідування, то цим у перспективі, вочевидь, займатиметься Державне бюро фінансових розслідувань", - сказав глава української спецслужби.

При цьому він підкреслив, що Служба загалом у своїй роботі зосередиться на контррозвідці. "Коли говорять про те, що наша контррозвідувальна діяльність має бути чимось обмежена, мене це дивує. Сьогодні багато нових видів загроз, які диктує сучасний світ. І вони стосуються не тільки України, а й будь-якої іншої країни. Невже агресія не здійснюється у вигляді економічної експансії? Можна купити стратегічно важливе для країни підприємство, а після цього його знищити", - зазначив глава СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165849
 
 
 Топ коментарі
 
Эт праильно.
Контрразведка це канєшно харашо, но Рейндж Ровер щирим коханням бо Батьківщини , как говорится, не заправишь.
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значит все останеться как и было...будут комерсов щемить и наркоту крышевать
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как же они будут жить на одну зарплату - нет не будут - так шо меняться?
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как же они будут жить на одну зарплату - нет не будут - так шо меняться?
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- Я-- зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом".

- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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Бабок с семечками гонять да киоски чмурить! СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов - Цензор.НЕТ 9193
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заниматься предупреждением экономических преступлений, $ надо где то брать
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мы будем работать по профилю предприятия, но также будем немножко подшивать на дому СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов - Цензор.НЕТ 6333
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Эт праильно.
Контрразведка це канєшно харашо, но Рейндж Ровер щирим коханням бо Батьківщини , как говорится, не заправишь.
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Он еще там немного посидит,на этой должности и реформирования вообще ни какого не будет!
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Подключите Павликов Морозовых,они лучше СБУ справятся с экономическими преступлениями за вознаграждение,а контрразведчики могут больше быть материально вознаграждены, если будут подорваны грузы с России, идущие на оккупированную украинскую территорию,а также с мостом пусть разберутся над о. Тузла СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов - Цензор.НЕТ 35
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значит все останеться как и было...будут комерсов щемить и наркоту крышевать
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Шось я сбушникам не верю и вообще никому не верю
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Ну що Зебілушки, що там із обіцянками?
Звісно що контора буде "также заниматься предупреждением экономических преступлений" а за що вони жити будуть? Хто їм хабарі буде давати за контрозвідувальну діяльність?
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Ну дайте хочь ларьки и шлюх крышевать! Это какой то ****** а не государство.
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От насмішив рехварматар "...сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений" Правильно треба ставити пріорітети, може краще їм взагалі заборонити діяльність в середині країни, як ЦРУ. ЦРУ заборонено проводити оперативну діяльність в кордонах США, для цього, як і у нас там повно інших органів.
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Бакланов, ти ващє осознайош, яку х'ню верзеш?! Ти рахуй дні, коли на растов драпать!) Ви б ,звичайно чогось хотіли, але хто ж вам даси?)))
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Конечно, в условиях войны и оккупации иканамичискии преступления - жуткая угроза государственности. Спору нет. То, что граница - решето, что российские граждане занимают должности... гхм, в самой СБУ, не говоря уже про мэров определённых городов не последней важности в стране - то всё фигня.
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будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов/ СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом - Зеленский/ и ему поверили. Как поверили в холодный разум, горячее сердце и чистые руки такой же братии сто лет назад . А на деле у мародёров Коломойского цель одна: уворовать, отнять у воюющей Украины всё что можно продать и свалить к Бениной маме в страну беглых воров Израиль.
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