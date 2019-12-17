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 Політика України
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Все про:ВР (5457) затримання (3084) мітинг (496) Нацполіція (8666) Шкіряк (158)

 У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк

Під Верховною Радою під час мітингу проти ухвалення закону про ринок землі правоохоронці затримали 26 учасників пікету.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Комусь захотілося встановити намети, не маючи жодних дозволів, на проїжджій частині вул. Грушевського. Ми маємо усвідомлювати, що демократія - це не означає анархія. Поліція діяла в рамках своїх повноважень. Поліція неодноразово закликала не робити протиправних дій. Поліція не діяла, поки не почали застосовувати перфоратори", - зазначив Шкіряк.

Дивіться також: Рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників. ФОТОрепортаж

"На даному етапі у нас 17 потерпілих правоохоронців, двоє з яких перебувають у медичних установах. Я думаю, що ця цифра може змінюватися. І 26 затриманих правопорушників", - зазначив Шкіряк.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165844
 
 
 Топ коментарі
 
Та і @уй з цими кривоохоронцями. Дебіли ще не зрозуміли, що незабаром захист цієі влади стане дуже небезпечним.
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Беркути які лишились на службі майже всі пройшли АТО , але лишились тим ким і були . Жлобами і биками . Для них настав момент реваншу і солодкої помсти . Першого загиблого не воскресити ..
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История украинцев ничему не учит. Я рад что Авакян вместе с жидкими и нацженами надавал пиздюлей дурным хохлам 73%. Они по одиночке Вас придушат и запрягут в ярмо, для Вас сук Порошенко был херовый, и вы избрали тупорилое чмо-Зедебила. Вот и получайте это Вам по заслугам. А кто не получил пиздюлей того по надуманным обвинениям посадят в тюрьму (Как посадили атошкиков и врача) . Набираю попкорн и буду на Вас смотреть как Вас запрягают .
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А при Порошенко и Зорян и Шкиряк воевали с врагами Украины на востоке. А теперь только верховну зраду сторожат оба?
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Где этот Шкиряк "воевал" в Непале я помню прекрасно! Очередная вошь на теле Украины.
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Во, спасибо что напомнили об этом эпическом событии: переход Зоряна и Шкиряка через Гималаи. Простите запамятовал.
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Та і @уй з цими кривоохоронцями. Дебіли ще не зрозуміли, що незабаром захист цієі влади стане дуже небезпечним.
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Один загиблий !! Ну-ну а ви і дальше називайте ветеранів аваківськими псами !
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Беркути які лишились на службі майже всі пройшли АТО , але лишились тим ким і були . Жлобами і биками . Для них настав момент реваншу і солодкої помсти . Першого загиблого не воскресити ..
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А че ты про пострадавших с другой стороны не говоришь?
И какой тяжести увечия нанесли птенцы авакяна (бывшие Беркут) протестующим?

Раз поднял этот вопрос - озвучь всю информацию. Что бы народ мог беспристрастно сам все оценить.
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щось протестувальники не подібні на фермерів чи землеробів.
Агрохолденги відправили під Раду заказуху
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А чому мають протестувати тільки фермери. Кожен громадянин нашої держави має право отримати від держави землю 2 га. Ви це знаєте? То ж кожен має захищпти свої права. А там незрозумілі правила по продажі землі.
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Не слушайте Зоряна.
Шкиряк к вечеру скажет, что 200
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Чуть какая то толкотня и сразу же бедненькие менты пострадали, а сколько пострадавших среди протестующих? Эту статистику последователи беркутни не ведут
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И наверняка там не было ни одного фермера или селянина,титушня одна.. В стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей, 2 из них госпитализированы, задержаны 26 правонарушителей, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 5434
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Короч, якщо хочеш щоб твоє весілля "вдалося", погукай на нього НД, Білєцкого і Авакова...
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Шось нічого не розумію. Це шо, голови колгоспів мітінгували проти того ринку землі? Я так мислю, що у кожного голови колгоспу повинна бути земля. 3 квадратних метри на цвинтарі. Чо не?
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чем больше мусаров здохнить., тем лучше. имею полное право это желать.
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Почем нынче, братва, стать "фермером" и сходить на митинг?
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Всыпали этим "фермерам" слава богу.Мало не покажется.
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Два удара "демократизатором" по спине и один раз в зубьі Отлата по фейсу и сразу Пойдешь ?
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История украинцев ничему не учит. Я рад что Авакян вместе с жидкими и нацженами надавал ******** дурным хохлам 73%. Они по одиночке Вас придушат и запрягут в ярмо, для Вас сук Порошенко был херовый, и вы избрали тупорилое чмо-Зедебила. Вот и получайте это Вам по заслугам. А кто не получил ******** того по надуманным обвинениям посадят в тюрьму (Как посадили атошкиков и врача) . Набираю попкорн и буду на Вас смотреть как Вас запрягают .
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ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ МИТИНГУЮЩИХ - ОНИЖЕБЕРЕМЕННЫЕДЕТИ )))))
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мусара тупо пишет: правонарушитель.Остается вопрос : где?
меня мусара до сих пор забавляють, клоуны.
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мусора все в доспехах с ног до головы, а народ виноват
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Йуля,Петро і хворий Тягнибок вивели людей протестувати і перекривати шляхи проти ринку землі, проти того, що сами трохи раніше бажали запровадити і у кожного був свій план,як треба продавати землю.
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Кацап, ты б хоть немного ориентировался в тех реалиях, о которых пытаешься писать!
Пропускаешь политинформации?
А прапорщик докладал намедни.
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Ой-мой! Старые друзья обозвались - Зорин со Шкиряком. Давненько-давненько не слыхать было. А может послать всё к чёртовой матери, выхлопотать у Сабакова-Авакова руководящую должность одну на двоих, зацепить тёлу, оседлать самолёт и фестивалить в парадайз на островах?
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Скинемося на лікування беркутятам, малороси?
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Бєркут - бєркут
Ре - фе - рендум.
Украины больше нет.
Украины больше нет.
Сайф донбаспипл.

У вас то же де жа вю?
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На Грушевского "низзззя", а на Крещатике было можно ?!
Это и есть двойные стандарты как от Зоряна , так и от его брата Шкиряка У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 8133 !
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Завтра другие патриоты приползут с палатками и будут требовать выпустить сегодняшних.
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бугага ..Шкиряк еще на окладе в мусарке работает ..афигеть других у нас нет ..где же кадрі поискать в 36 лямном госсударстве ???
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С утра Баба Юля с трибуны ВРУ верещала про "всэукраинську акцию" и причем безстрокову. Как начали фермерам-лернерам триндюлей давать, дэсь подилась. Может коляску расконсервирует и прямиком в Шарите?
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у нас полиция отбили почки /это они умеют/
это лёгкие телесные повреждения
поставили фингал полицию /сотрясение мозгов с последствиями /
это все для пенсии потом /находят болезни /
чтобы сотрясти мозги в каске нужно минимум молотком
грамм 200 хорошо оприходовать кулаком не получиться
больше половины ,,травмированых,,это театр
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Молодой фермер, протестующий против рынка земли.

У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 2475
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ну да, жалуется, что дерево посадить негде
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Почалося. Зеленський став на шлях Януковича. Думає: той був тупий, а я як дам тим мітингарям і майданівцям. Та за підтримки кремлівського тхора.
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ти хочеш сьогодняшне збіговисько порівнянти з майданом?
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Опять шкиряк !!! Еще на свободе ? Повылазили шкиряки-шариковы с рвением защищать свою кормушку или кормильца.
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Неймется Юли и Пеце,никак не успокоятся но решительные действия власти их остудят
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А тут молодий аграрій показує яку висоту стебла кукурудзи він виростив у цьому сезоні.

У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 934
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Отправить их обратно в Польшу, курвам хвосты крутить
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На деяких новинах сповіщають,що одному фермеру проломили голову і він помер у поліцейському відділенні...Показують відео,де копи б"ють лежачих...Точнісінько як на Майдані п"ять років тому...А висуванець Майдану Шкіряк щось там розповідає про недозволені намети...
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