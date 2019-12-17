 Це була вистава, щоб зірвати засідання Верховної Ради, - Арахамія

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я б хотів звернути вашу увагу на те, що сьогодні не було в порядку денному нічого про землю. Але було щось інше. Зокрема, зняття депутатської недоторканності. І ви бачили, хто вийшов і заблокував трибуну. Все зрозуміло для людей, що відбувається. Хтось дуже-дуже не хоче, щоб цього року була скасована депутатська недоторканність.

По-друге, люди кажуть офф рекорд (не під запис. - Ред.), у нас на цьому тижні також законопроєкти про легалізацію бурштину, і доходи від цього вже закладені в дохідну частину бюджету. І нам теж кажуть, що не буде вам ніякого бурштину на цьому тижні, будемо блокувати і робити все що завгодно, щоб це не сталося.

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По-третє, є на цьому тижні законопроєкт, де все самотні пенсіонери старше 80 років отримають спеціальні виплати. Кажуть, що від цього отримаємо багато політичних балів, так це в цьому році теж не треба робити. Четверте - 80 тис. Сиріт теж отримають додаткову фінансову допомогу - теж цього не треба, тому що це покращує політичні позиції партії Слуга народу", - сказав Арахамія.

"Ось що сьогодні відбувається. Це ніяк не пов'язано з землею. Те, що зараз там відбувається, на мій погляд, вистава, щоб зірвати нинішнє засідання Верховної Ради", - додав він.