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 Політика України
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Все про:ВР (5457) Арахамія (177) Слуга народу (566)

 Це була вистава, щоб зірвати засідання Верховної Ради, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нинішні події у Верховній Раді і під нею були виставою для зриву роботи парламенту.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я б хотів звернути вашу увагу на те, що сьогодні не було в порядку денному нічого про землю. Але було щось інше. Зокрема, зняття депутатської недоторканності. І ви бачили, хто вийшов і заблокував трибуну. Все зрозуміло для людей, що відбувається. Хтось дуже-дуже не хоче, щоб цього року була скасована депутатська недоторканність.

По-друге, люди кажуть офф рекорд (не під запис. - Ред.), у нас на цьому тижні також законопроєкти про легалізацію бурштину, і доходи від цього вже закладені в дохідну частину бюджету. І нам теж кажуть, що не буде вам ніякого бурштину на цьому тижні, будемо блокувати і робити все що завгодно, щоб це не сталося.

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По-третє, є на цьому тижні законопроєкт, де все самотні пенсіонери старше 80 років отримають спеціальні виплати. Кажуть, що від цього отримаємо багато політичних балів, так це в цьому році теж не треба робити. Четверте - 80 тис. Сиріт теж отримають додаткову фінансову допомогу - теж цього не треба, тому що це покращує політичні позиції партії Слуга народу", - сказав Арахамія.

"Ось що сьогодні відбувається. Це ніяк не пов'язано з землею. Те, що зараз там відбувається, на мій погляд, вистава, щоб зірвати нинішнє засідання Верховної Ради", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165842
 
 
 Топ коментарі
 
спектакль це ваші засідання в ВР.
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Вы ж партия артиста. У вас всё спектакль!
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Тобто протести проти продажу останнього стратегічного національного багатства України - спектакль? Ви вже аудит провели, Кадастр узгодили, Державний Земельний банк запустили, контролюєте якість використання земель сільгосппризначення? У судах і прокуратурах нові люди? А земельне питання при закритому комітеті всуперечь регламенту розглядати можна? Приберіть це чмо.
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и рожа арахамии в статье - шикарна Это был спектакль, чтобы сорвать заседание Верховной Рады, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5066...
картину можно назвать - " В предчувствии большой поБойки"
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а что вы думали шобла вам все будет сходить с рукк и по беспределу...
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Ти вже півроку це пишеш,а вони,кляті,живі та здорові,та ще й множаться з кожним днем.
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Ну судя по нацжонам под радой агония зеленой вши нации началась)
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Ты кто такой чтоб так рассуждать? Сын апостола???
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А отмена неприкосновенности отменяет неприкосновенность?
Насчёт сирот ты очень проникновенно сказал, прям как Лукашенко, после того, как что-то сморозит - "Это всё будет детям"...
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И нам тоже говорят, что не будет вам никакого янтаря на этой неделе, будем блокировать и делать все что угодно, чтобы это не случилось.Источник: https://censor.net.ua/n3165842

А кто конкретно это "говорит", полиция сказать запрещает?
Так же, как показывать свидетеля взяток "слугам народа"?
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Неужели ещё чуть чуть и вспомнят о "шатуне"?
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У нас зозуля кремлевская одна - моника зеленски) так шо ты не по адресу
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Сдаётся мне, джентльмены, это был спектакль...

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янтарь , неприкосновенность , земля ... такие жирные темы , что без сопротивления заинтересованных особ не будет , а у тех кто голосует за таких как юля , в голове помои
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раньше были войны, отвоевывали земли, теперь - покупают, а предатели продают
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Тобто протести проти продажу останнього стратегічного національного багатства України - спектакль? Ви вже аудит провели, Кадастр узгодили, Державний Земельний банк запустили, контролюєте якість використання земель сільгосппризначення? У судах і прокуратурах нові люди? А земельне питання при закритому комітеті всуперечь регламенту розглядати можна? Приберіть це чмо.
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Хотелось бы узнать под кем этот Арахамия лежит???
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Це було норм дійство, яке ви перетворили на спектакль за допомогою тітушні і мєнтовських, ряжених під національний рух і поліцю.
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А дальше будет больше. Ты еще не понял этого? Беги, дядя Митя!
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""Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что сегодня не было в повестке дня ничего о земле. Но было что-то другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видели, кто вышел и заблокировал трибуну."

Я!
Я не видел! Так кто блокировал трибуну?
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Когда подавишься хорошим куском земли Украинской, не забудь - это продолжение спектакля и в мусарню жаловаться не беги, спектакль так спектакль
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"...есть на этой неделе законопроект, где все одинокие пенсионеры старше 80 лет получат специальные выплаты." Теперь я понял, кто сорвал АраХАМии стрелку в ВР- одинокие пенсионеры до 80 лет и семейные до 120 лет. Ведь они остались без повышенных зебильных пенсий. Это был спектакль, чтобы сорвать заседание Верховной Рады, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6304 Источник: https://censor.net.ua/n3165842
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Это гениально! Давно такого оправдания не слышал!
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один енакиевский мудак тоже так говорил постоянно
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"Нові обличчя", "принципові реформатори" діють по старим, підлим і примітивним, лекалам.
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Сьогодні в цирковій партії клоуна беняфіс....
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если в спектакле присутствует
Ара-Хам-
значит обязательно сказки рассказывать будетМия
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Кавказ належав до царського кола Хазарського канату. Майже серцевиною його. Більшість кавказців і не підозрюють, що мають еврейське походження, темперамент за них говорить. От і АраХаМія є показовим прізвищем.
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Переводится как "хамящий попугай". Вид соответствующий.
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помощник вора бирюкова и дякула пэтра- мародера вот кто ты арахамия
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Нє, вони все правильно роблять, точно як Легітимний. Давай Арахамія, вчись в Раді диригувати по-чєчєтовські.

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Не знаю кто и сколько получит от того небритого питекантропа, но украинскую науку и промышленность эта обезьяна добьет точно.
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Вот этому Абреку брусчаткой грызло заткнуть было бы самое оно. А то "в горах не сгодилось - сюда прикатилось"®
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Цю Раду треба негайно розпустити. Вони приймають антинародні закони.
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