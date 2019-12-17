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Все про:ВР (5457) Разумков Дмитро (326)

 Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання парламенту.

Народні обранці мали ще дві години працювати в пленарному режимі, але спікер Дмитро Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Доводжу до вашого відома, що були проведені консультації на засіданні комітету. Консультації триватимуть сьогодні і, думаю, завтра вранці. Тому була пропозиція від усіх фракцій і груп продовжити роботу не в пленарному режимі. Але оскільки передбачено вечірнє засідання, пропоную побудувати роботу таким чином: зараз ми його відкриваємо і достроково закриваємо. Після цього повертаємося до консультацій", - пояснив Разумков.

Після реєстрації на вечірньому засіданні 320 народних депутатів Разумков відкрив і тут же закрив вечірнє пленарне засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165840
 
 
 Топ коментарі
 
открыл... отчпокали и закрыла....
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Не захотели референдума - он сам пришёл к вам
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Вы дебил или идиот? Люди требуют выполнения законов, а не подмены их чьими то желаниями.
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Ох и весело им там. За Кивой просматривайте, он вам наконсультирует.
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зазвичай, стільки консультаціій буває перед великою підляною, або великим шухером.
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По ночам будут нахлебалово делать...
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Не чіпайте Землю і особливі статуси. Не лізьте рилом з ратицями в Конституцію.
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Вы дебил или идиот? Люди требуют выполнения законов, а не подмены их чьими то желаниями.
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Не захотели референдума - он сам пришёл к вам
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Коли референдум приходить сам,то в одній руці він тримає коктейль Молотова,в другій-обріз...
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Шукаю роботу. Теж вмію відкривати і закривати двері. Очікувана з/п -- де-то 200 000 грн. (без затримок). Ну, вазьмітє міня-а-а-а !!!
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"Но так как предусмотрено вечернее заседание, предлагаю построить работу следующим образом: сейчас мы его открываем и досрочно закрываем. После этого возвращаемся к консультациям" ... в шаурмячной. Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради - Цензор.НЕТ 6661 Источник: https://censor.net.ua/n3165840
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Тёмный Рыцарь, [16.12.19 21:47]
Игорные залы будут разрешены в отдельно стоящем здании размером 1000 кВ.м., если он размещается в Киеве, 500 кв.м - в регионах. ВАЖНО то, что в этом отдельно стоящем здании МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ИГОРНЫЙ ЗАЛ И НИЧЕГО ДРУГОГО. То есть, игорное пространство не будет это делиться на клочки по 50 метров. Такая европейская практика.
2)В торговых центрах площадью не менее 10 000 квм - при условии, что площадь зала не меньше 300 кВ.м.
Правка, которая сводит на нет все нормы законопроекта.
Ни один дурак не будет открывать казино в гостиницах и возиться с залами автоматов, если есть возможность открыть казино или зал игральных автоматов в ТРЦ.
Конкретно эту норму лоббировал олигарх Юрушев через своего зятя Скичко, который занёс за это нашему мальчику Давиду.
Ну, и Пари-Матч занёс.
Но это старая и всем известная история.
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Тем временем в парламенте - блокирование трибуны. Ситуативный союз медведчука и Юли.
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