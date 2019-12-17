Народні обранці мали ще дві години працювати в пленарному режимі, але спікер Дмитро Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Доводжу до вашого відома, що були проведені консультації на засіданні комітету. Консультації триватимуть сьогодні і, думаю, завтра вранці. Тому була пропозиція від усіх фракцій і груп продовжити роботу не в пленарному режимі. Але оскільки передбачено вечірнє засідання, пропоную побудувати роботу таким чином: зараз ми його відкриваємо і достроково закриваємо. Після цього повертаємося до консультацій", - пояснив Разумков.
Після реєстрації на вечірньому засіданні 320 народних депутатів Разумков відкрив і тут же закрив вечірнє пленарне засідання Верховної Ради.
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Игорные залы будут разрешены в отдельно стоящем здании размером 1000 кВ.м., если он размещается в Киеве, 500 кв.м - в регионах. ВАЖНО то, что в этом отдельно стоящем здании МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ИГОРНЫЙ ЗАЛ И НИЧЕГО ДРУГОГО. То есть, игорное пространство не будет это делиться на клочки по 50 метров. Такая европейская практика.
2)В торговых центрах площадью не менее 10 000 квм - при условии, что площадь зала не меньше 300 кВ.м.
Правка, которая сводит на нет все нормы законопроекта.
Ни один дурак не будет открывать казино в гостиницах и возиться с залами автоматов, если есть возможность открыть казино или зал игральных автоматов в ТРЦ.
Конкретно эту норму лоббировал олигарх Юрушев через своего зятя Скичко, который занёс за это нашему мальчику Давиду.
Ну, и Пари-Матч занёс.
Но это старая и всем известная история.