 Міжнародна IT-компанія ESET представила основні тенденції розвитку кіберзагроз у 2020 році

Міжнародний розробник антивірусного програмного забезпечення – компанія ESET представила основні тенденції розвитку кіберзагроз у наступному році, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ. "Компанія ESET — лідер в області інформаційної безпеки — традиційно представляє щорічний прогноз розвитку кіберзагроз на найближчі 12 місяців. У 2020 році межа між фейками і правдою буде ставати ще більш розмитою завдяки використанню нових технологій, а численні смарт-будинки і розумні міста можуть зіткнутися з низкою проблем кібербезпеки", - повідомляється на сайті ESET. За даними компанії ESET, у наступному році зловмисники продовжать викрадати й використовувати особисті дані інтернет-користувачів у своїх цілях, а також зламувати комп'ютерні мережі приватних компаній та урядових структур. Особливо актуальною ця проблема стане в контексті майбутніх виборчих процесів у світі. "Масові витоки даних, а також спроби злому комп'ютерних мереж компаній і урядових установ відбуваються регулярно, тому технології і процеси голосування теж можуть стати цілями подібних атак", — відзначають фахівці ESET. Іншою поширеною проблемою стане використання кіберзлочинцями технологій машинного навчання. Особливу увагу слід приділити поширенню підроблених відео на основі технології deepfake, яка дозволяє створювати реалістичні ролики з допомогою накладання потрібних слів на вже існуюче відео або навпаки. Ця технологія може активно використовуватися для компрометації, наприклад, публічних осіб. Таким чином, як попереджають фахівці ESET, користувачам необхідно ставитися скептично навіть до реалістичних відео і будь-якої іншої інформації в інтернеті.

Спеціалісти ESET повідомляють, що у 2020 році перевагу перед конкурентами матимуть компанії, які будуть приділяти більше уваги захисту конфіденційних даних своїх клієнтів. "Через численні інциденти, пов'язані з масовими витоками даних, недовіра до компаній, які працюють з персональними даними користувачів, зростає. Тому для поліпшення ситуації цим підприємствам і організаціям необхідно переглянути підхід до розробки продуктів і послуг з урахуванням проблем безпеки та конфіденційності даних своїх клієнтів", - відзначають в ESET.

Ще однією тенденцією наступаючого року, за даними фахівців з кібербезпеки, стане те, що збільшиться кількість загроз для розумних міст і смарт-будинків. Вже зараз понад 80% новобудов в Україні містять елементи інтернету речей, але значна частина розумних пристроїв та систем, що не мають надійних протоколів аутентифікації або взагалі не захищені жодними рішеннями з безпеки. "Те, що системи розумних будинків і міст не використовуються для перегляду сторінок в Інтернеті або роботи з електронною поштою, не означає, що вони не можуть бути атаковані шкідливим програмним забезпеченням. Зокрема, кіберзлочинці можуть використовувати ці системи для прихованого майнінгу криптовалюти або отримати над ними контроль з вимогою викупу", — розповідають спеціалісти ESET.

Як повідомляв УНІАН, за даними ESET, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз із метою їх подальшого блокування. Компанія ESET – провідний розробник рішень в області комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш ніж в 180 країнах світу.



