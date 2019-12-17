 З початку грудня з РФ в ОРДЛО прибула колона військової техніки і доставили три тисячі тонн пального, - розвідка

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Керівництво РФ, попри заяви про нібито підтримку мирних ініціатив України, нарощує матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - зазначив спікер.

Уточнюється, що з початку грудня через неконтрольовану ділянку кордону залізничним транспортом в ОРДЛО доставлені близько трьох тисяч тонн пально-мастильних матеріалів.

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Також минулого тижня з РФ приховано переміщено колону військової техніки: бронетехніки, артилерійського озброєння та вантажної автомобільної техніки з особовим складом і матеріально-технічними засобами військового призначення.

"Водночас командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як випробувальний полігон. На озброєння з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК продовжують надходити експериментальні зразки зброї та спорядження російського виробництва для дослідної експлуатації в бойових умовах", - йдеться в повідомленні.