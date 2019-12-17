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 З початку грудня з РФ в ОРДЛО прибула колона військової техніки і доставили три тисячі тонн пального, - розвідка

Керівництво РФ нарощує матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Керівництво РФ, попри заяви про нібито підтримку мирних ініціатив України, нарощує матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - зазначив спікер.

Уточнюється, що з початку грудня через неконтрольовану ділянку кордону залізничним транспортом в ОРДЛО доставлені близько трьох тисяч тонн пально-мастильних матеріалів.

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Також минулого тижня з РФ приховано переміщено колону військової техніки: бронетехніки, артилерійського озброєння та вантажної автомобільної техніки з особовим складом і матеріально-технічними засобами військового призначення.

"Водночас командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як випробувальний полігон. На озброєння з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК продовжують надходити експериментальні зразки зброї та спорядження російського виробництва для дослідної експлуатації в бойових умовах", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165826
 
   
 Топ коментарі
 
Они в нас стреляют, а мы им пенсии? С начала декабря из РФ в ОРДЛО прибыла колонна военной техники и доставили три тысячи тонн горючего, - разведка - Цензор.НЕТ 3296 Пацак, лечиться надо С начала декабря из РФ в ОРДЛО прибыла колонна военной техники и доставили три тысячи тонн горючего, - разведка - Цензор.НЕТ 8555
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А зеля в азербайджане украинские сыры и соки фоткает. С начала декабря из РФ в ОРДЛО прибыла колонна военной техники и доставили три тысячи тонн горючего, - разведка - Цензор.НЕТ 8240 Сюрреализм
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Невже? Це для того, щоб було, що відводити, чи наступати?
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Они в нас стреляют, а мы им пенсии? С начала декабря из РФ в ОРДЛО прибыла колонна военной техники и доставили три тысячи тонн горючего, - разведка - Цензор.НЕТ 3296 Пацак, лечиться надо
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Мы хотели бы, чтобы они вместе "со своими" как ты их назвала, ШЛИ НАХ! НАХ - это в Россиюшку, в Мухосранские болота.
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Як співає наша землячка зі Львову Анжєліка Варум: "Давай устроим пожар".
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А зеля в азербайджане украинские сыры и соки фоткает. Сюрреализм
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А что ты хотел, чтобы он азербайджанок фоткал?
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Походеньки по квартальным концертам и радостные фотки из Баку вызывают сомнение, что он интересуется происходящим в стране.
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Я до сих пор не понимаю, почему нельзя было разнести артой или Точкой стрелки, мостовые переходы и прочие разъезды на окупированной территории (что бы кацы не имели возможности возить снаряды, ГСМ и пр. оборудование) ... они же суки открыто везут технику, ГСМ по железке ... почему нельзя хорошенько "щелкнуть"? есть ДРГ наши которые ходят в тыл, есть "партизаны" там ... есть в конце концов арта (дальнобойная) третьей силы ...
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Если бы наших партизан после етого наши сепарские суды не судили за притиснение жителей дамбаса. Войны то никто не признал до сих пор. А иначе можно было не только кацапских диверсантов и ихнее вооружение уничтожать в Украине а и проводить рейды по уничтожению врагов и ихней инфраструктуры прямо на Рашке. Лучше взорвать мост в Сибири вместе с ешелоном росийской бронетехники или взорвать общежитие в Пскове с росийскими военными в праздник Боярышника, чем дождаться пока они приедут в Украину и выстроятся в боевые порядки.
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Невже? Це для того, щоб було, що відводити, чи наступати?
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а нафига разведка??? демонстративно через краснодон среди белого дня едут бензовозы, даже подсчитать трудно.
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Обозримая Вселенная имеет около 95 миллиардов световых лет в диаметре, плюс наверняка за этой границей пространство не обрывается, а вполне себе продолжается. Насколько далеко (или бесконечно) - пока не знаем.Если взять ту Московию с колониями посмотришь на неё без крайнюю по карте, прикинешь что на том пространстве проживает всего 92 млн 220 тысяч человек, потом посмотришь на Крым оккупированный Донбасс и не понимаешь ,что здесь в Украине у соседей потеряли россияне. Ватаны посмотрите вокруг себя,всё это ваше,а теперь развернулись и валите к себе в тайга,придурки ёмнутые. З початку грудня з РФ в ОРДЛО прибула колона військової техніки і доставили три тисячі тонн пального, - розвідка - Цензор.НЕТ 5024
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Горючка небось та, зараженная дихлорэтаном(как гавкают кацапы - "хлорорганикой"). Правнуки гребаных тварей не расплатятся за ущерб экологии Украины. Германия вон до сих пор на евреев работает, и конца-края не видно. Запомни это, кацап, все твои потомки будут нищими на много лет вперед, и в этом твоя заслуга.
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