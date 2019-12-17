 Проєкт змін до Конституції щодо децентралізації демонтує автономію місцевого самоврядування, - Асоціація міст України

Асоціація міст України, перш за все, висловлює стурбованість закритістю процесу його підготовки, адже до розробки законопроєкту не були залучені представники органів місцевого самоврядування та їх асоціації, громадянського суспільства, йдеться в повідомленні на сайті АМУ.
Єдиний офіційний захід, на який було запрошено представників АМУ, відбувся 23 жовтня 2019 року і був присвячений презентації концепції змін до Конституції України. Асоціація міст України висловила зауваження до цієї концепції, але вони, на жаль, не враховані. Остаточний текст змін до Конституції став відомий лише після оприлюднення на сайті парламенту.
Детальний висновок АМУ щодо законопроєкту №2598 буде оприлюднений пізніше. Наразі Асоціація міст України звертає увагу на такі критичні для місцевого самоврядування і суспільства питання.
На заміну місцевим державним адміністраціям приходять префекти. Префекту пропонується надати право наглядати практично за всією діяльністю органів місцевого самоврядування і швидко зупиняти їхні акти. З огляду на перелік інших повноважень, така функція префектів виглядає як основна. І це все на додаток до вже наявного широкого державного впливу в усіх галузях муніципального життя, місцевих фінансах, публічних закупівлях, детальній законодавчій зарегульованості. Це виглядає як відродження старої ідеї загального прокурорського нагляду, але під "новою вивіскою" префектів. Такий підхід завдасть болісного удару по інститутах місцевої демократії.
Особливо варто зауважити на нехтуванні Європейською хартією місцевого самоврядування. У Хартії наголошується на домірності заходів контролюючого органу важливості інтересів, які він має намір охороняти. Асоціація міст України переконана, що надання префектам замість суду функції зупинення всіх без розбору актів місцевого самоврядування є вкрай надмірним заходом.
Пропонується скоротити строки повноважень місцевих рад та голів громад з 5 до 4 років. При цьому строки повноважень Президента та Парламенту залишаються незмінні - 5 років. Обґрунтування такої нерівності відсутнє. Виходить, що на національному рівні виборні особи отримують більше часового, організаційного та фінансового ресурсів для реалізації своїх завдань, ніж на місцевому рівні.
Міста Київ та Севастополь більше не розглядаються як окремі адміністративно-територіальні одиниці, що знаходяться поза відповідно Київською областю та АР Крим, мають особливості державного управління та місцевого самоврядування. Хоча ці міста мають об'єктивні передумови для такого спеціального статусу. За логікою законопроєкту, вони є громадами, що входять до складу відповідного округу та області або відповідно АР Крим. Передбачено лише для міста Києва встановлення додаткових повноважень як для столиці без узгодження із новим терміном "громада". Щодо міста Севастополя дивним виглядає втрата його спеціального статусу без зазначення у перехідних положеннях, куди він територіально приєднується.
Система адмінтерустрою передбачає обов'язкові 3 рівні: усі міста входять до складу округів, усі округи входять до складу областей. Такі зміни виглядають вкрай суперечливими, оскільки громади матимуть значні відмінності за чисельністю населення. Це призведе до диспропорцій та нелогічностей при організації влади на рівні округів та областей.
В одному терміні "громада" зведено одночасно і жителів однієї місцевої спільноти, і адміністративну територію. Чомусь громада повинна реєструватися як юридична особа. Не зрозуміло, для чого це потрібно з огляду на суть юридичних осіб за наукою цивільного права. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Конституції України громади діють як складові народу України через вибори, референдуми, інші форми прямої демократії. Громади в переважній більшості випадків реалізують свої права через органи місцевого самоврядування, а також такі органи є представниками громад у суді.
У змінах відсутні повноваження нових голів громад щодо головування на засіданнях місцевих рад та очолювання виконавчого органу ради.
Асоціація міст України сподівається на доопрацювання проєкту змін до Конституції щодо децентралізації влади у ході розгляду у парламенті. Інакше під егідою децентралізації Україна ризикує отримати владну вертикаль старого зразка замість європейських інституцій місцевої демократії.
Питання - для кого це робиться ? Для людей ? Навряд. ..
Там Зеленський, кажуть, розродився колонкою, в якій навів п'ять критеріїв світлої україни майбутнього, яку він нам будуватиме.
Так от.
Першим пунктом, який він досягне, буде мир. "На наших умовах", він каже, з територіальною цілісністю та контролем кордону.
Півроку як ніх&я, а тепер чого би вдруг? А нічого. Просто повірте. А шо обстрілів менше не стало і похорони кожен день, так не про це ж напевно мова, да?
Другим пунктом - справедливі суди і перемога над корупцією.
Справедливі суди Вовка ми бачили вчора в глубочайшем оху..нії, дякую, дуже дякую. Там суддя на алібі, свідків і документи з госпіталя х..й забив. А ще ми бачили справедливі суди по Марченку на 76 лямів застави. Його суддю Білоцерковця і його неповнолітніх секс-працівниць ми бачили. А ще ми в понеділок якраз будемо на справедливому суді по Суркісам. Від перемог над корупцією нема де подітися, А особисто твій на сто процентів генпрокурор, Вова, людину до суда вбивцею назвав, о таке у нас тепер верховенство права. А ти якраз у залі був, чув це. І вийшов йому за це подякував.
А третім пунктом інвестиції і прозорі правила гри. Так я нагадую, що правила гри настільки прозорі, що у Мітталстіла СБУ та екоцид, а у Метінвеста і Ахмєтова - ніх..я, а взамін ти на його каналі в ефірі у Шустера вий..буєшся.
А ще правила гри настільки прозорі, що МВФ уже за...алося казати про те що не можна віддавати Приват Коломойському, бо грошей не буде, погана прикмета. А ти не розумієш, тому під суд йдемо ми, а ти нам пишеш колонку про то як антикорупційні кораблі бороздят прозорі правила гри.
У тебе Ситнік, головний антикорупціонер, отримав рішення суда по своїй корупції. Які бл..ді прозорі правила гри та інвестиції, шо ти несьош, шо ти бл..ть несьош.
Ти цими руками, цією головою тупою своєю, всім своїм бєзмозглим тілом представляєш Україну на міжнародній арені. При цьому беззаперечний факт - ти лох, якого розвів Аваков. При тому, що ти бачив до цього Авакова, чув Авакова, у тебе є спецслужби які тобі аналітичні довідки пишуть про Авакова та хід резонансних справ, у тебе є попередні кейси, ти чув про те як розвивалася справа Гандзюк, І ВСЕ ОДНО ТЕБЕ РОЗВІВ АВАКОВ, і ти вийшов і підтвердив свою довіру його розслідуванню із гімна і палок про Шеремета.
Це тому що ти лох. Отакий прискорбний факт. Ганебний не так для тебе, як для країни.
Ми не встигаємо заліплювати дірки, які ти робиш в нашій країні, от що я хочу сказати.
"Ну почему, почему ты уверена, что Зеленский предаст?"
Отвечу публично.
Оставим в стороне его агитацию за Януковича, оставим в стороне гон на проукраинскую власть в 2004-2009, оставим в стороне его "Украина - проститутка" и его "эбонитовые палочки", оставим в стороне все слова, ибо сказано: "Судите по делам". Ок. По делам.
Говнофильм Зеленского "Ищу жену в ребенком" вышел в августе 2014. Знаете, о чем фильм? О счастливых москвичах в Крыму. Цитирую: "Авторы фильма упивались кадрами о парке "Тайган" , Ласточкином гнезде так, словно Крым и правда всегда был российским". К слову, 1+1 кормил этим дерьмом свою аудиторию в 2018.
2017 год. Зеленский снимает очередной говнофильм. На грант министерства культуры РФ. Российский государственный аппарат заплатил Зеленскому 35 миллионов за создание пропагандистского продукта. И было это, повторюсь, в 2017 году.
Дальше. 2019 год. Избирательная кампания. Зеленский говорит, что избавился от бизнеса в России. Врёт, не избавился.
Далее. 2019 год, Зеленский уже президент. И этот президент продает права на свой говносериал запрещенному в Украине российскому Яндексу.
Это только то, что стало известным, только то, на что я нашла ссылки, и только то, что вообще вспомнила навскидку. Это всё известные факты. И, замечу кстати, что все завывания зелебобиков о "липецкой фабрике" ломаного гроша не стоят, поскольку тот, кого хоть на йоту смущает липецкая фабрика, проголосовать за всё вышеперечисленное великолепие не сможет в принципе.
Зеленский привык брать деньги у русских. И не только безналом за кино. Но и банально пачкой нала за корпоратив. Зеленский привык обслуживать русских за деньги. Для него это естественный процесс. "А что такого-то?" Это как часть гастарбайтеров, не прекратившая ездить в Россию обслуживать агрессора даже после 2014. Не прекратившая, несмотря на то, что после начала агрессии им там плевать в лицо стали чаще раз примерно в пятьдесят. У холуев достоинства нет. И не появится, проведи хоть десять революций достоинства. "Гідність, гы-гы-гы, бэ-бэ-бэ-э-э".
И Зеленский из этих. Я, кстати, уверена, что они своим Кварталом в 2014 году обсуждали, а не сдрыснуть ли им в Россию. Не сдрыснули, потому что не ответили на вопрос, а что им там делать. Путина высмеивать? Россию проституткой называть? Вот-вот.
Так что места для вопроса "А вдруг?" в отношении Зеленского просто нет. Зеленский до войны обслуживал Москву. Зеленский в 2014 обслуживал Москву. Зеленский в 2017 обслуживал Москву. Зеленский в 2019 обслуживал Москву. А с декабря 2019 года Зеленский обслуживать Москву вдруг перестанет? С чего бы вдруг?
Судя по последним событиям, заявам Сивох, могут начать давить Львов, Тернополь за сопротивление капитуляции и изменение Конституции в угоду пуйлу.
Зелені, де закони про референдум, опозицію, виборчий кодекс і інші. Зате ЗВИЗДІТИ - закони у ВР!!!
ЗЕе!бис?
Мы много раз и на разных примерах объясняли способ существования и принципы действий режима Зеленского. Они не сложны - ложь, манипулирование, дезинформация, полное игнорирование интересов государства и презрение к собственному народу.
Все "действия" режима Зеленского сводятся к созданию информационных поводов для отвлечения общественного внимания от реальных целей режима и сохранения возможностей их реализации. При том цели эти примитивно просты - деньги, очень большие деньги лично Зеленскому. После этого - хоть потоп...
Именно это и определяет суть нынешнего шоу под названием "Раскрытие дела Шеремета" разыгрываемое перед страной.
Единственное, что отличает этот случай от предыдущих - четкая позиция на запугивание и криминализацию активной оппозиции.
И этому есть свои причины.
Заканчивается 2019 год и седьмой месяц «турбоправления» Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках. Результаты этого «управления» очень слабо передается словами «хаос и проблемы».
Зеленский стал фигурантом грандиознейшего скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией.
Зеленский попал под расследование Министерства юстиции США по поводу проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом «non-resident» в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского.
Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр. Дело «Приватбанк против Коломойского и К». В результате неуклюжей попытки дезинформировать Трюдо, фактически прекращены контакты с ближайшим и надежным союзником - Канадой.
Недопуск президента Зеленского на борт канадского военного корабля в Одессе был осуществлен по прямому указанию премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Фактически свернута программа сотрудничества с МВФ, не в последнюю очередь, из-за продолжающегося личного конфликта Коломойского с НБУ. Украине не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги.
Столь ожидаемая Зеленским встреча в «нормандском формате» превратилась в плохую копию действий Порошенко и закончилась пустой говорильней.
Переговоры по газовому транзиту провалены по причине позиции России, которая считает Зеленского удобной мишенью для давления и уверенна, что достигнет результата без уступок.
Зоны разведения войск, согласованные Зеленским, спокойно заполняют войска РФ, о чем уже говорит даже украинское министерство обороны, напимер, от 08.11.2019г. или от 12.12.2019г. Соглашение о прекращении огня не выполняется со стороны РФ вообще. Ежедневные обстрелы продолжаются, унося жизни украинских воинов, вынужденных предельно ограничивать себя в возможностях огневого ответа.
Внешнеполитическая команда Зеленского, состоящая из прямых агентов влияния России, фактически парализовало работу министерства иностранных дел, заменив дипломатов «ермаками, пристайками и примкнувшими к ним кулебами».
Вместо системной государственной работы в этой сфере, Зеленский нанимает все новые и новые структуры для лоббирования на Западе собственных интересов.
Политика «диалога с Россией», проводимая людьми малосведущими в вопросах международных отношений и ситуации в России, приводит к односторонним уступкам российским интересам в обмен на эфемерную виртуальную картинку «мирного процесса».
В результате непродуманной политики обмена, в руки РФ передаются граждане Украины являющимися свидетелями преступлений России не только против Украины, но и против граждан других государств.
Зеленский готов торговать украинскими гражданами как скотом на базаре, игнорируя и Закон и Конституцию. Вопрос только в том, что еще он успеет продать или обменять до того, как украинский народ вспомнит, что такое честь и достоинство.
Умышленно, замалчивается и скрывается тема участия России в массовом разграблении временно оккупированных территорий и причастности к самым зверским преступлениям против украинских граждан.
Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими «представителями территориальных громад» тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.
Внутриполитическая ситуация характеризуется продолжающимся падением рейтинга президента и правящей партии.
Зеленский все больше и больше теряет поддержку даже в собственной партии, где, формируемая Коломойским, группа подконтрольных депутатов уже, вполне, может заблокировать голосование даже по простому большинству.
Ничего сверхъестественного в этом нет. Тот аморфный электорат который ранее равномерно распределялся между политическими группами, который манипулятивно удалось привлечь на свою сторону Зеленскому и обеспечить высокий результат, возвращается в свое привычное состояние аморфности. Его дальнейшее движение будет определяться экономической ситуацией и общей тенденцией. Собственно важно только одно - негативный рейтинг Зеленского впервые превысил позитивный.
Отсутствие Зеленского на съезде «собственной» партии, характер проводимых мероприятий, общая, далеко не праздничная атмосфера первого, после выборов, съезда правящей партии «Слуга народа» оставило очень много интересных вопросов.
Формирование органов власти по непотическому (разновидность коррупции) принципу "свой\чужой" привело к заполнению органов государственной власти откровенными дилетантами, способными лишь создавать очередные рекламные заявления, выполнять указания Зеленского и структурного олигарха Коломойкого, фотографироваться на столах, ездить на самокатах по Кабинету Министров.и клянчить повышения зарплаты размер которой в десяток раз превышает пенсию, которые эти деятели платят своим согражданам.
Основная масса принятых законопроектов (в т.ч. и президентские) не имеет требуемого Законом экономического обоснования, на что не раз указывало даже министерство финансов. Основная масса наспех принятых законопроектов нуждается в изменениях, которые проводят в режиме "срочно нужно", что приводит к очередным экономическим потерям и вопросам.
Правящую партию сотрясают скандалы всех мастей от откровенно коррупционных до эротических. Отсутствие реакции правоохранительных органов, полное игнорирование фактов оглашаемых коррупционных и иных нарушений со стороны правящей партии приводит к убеждению в явной заангажированности органов правосудия.
Предвыборные обязательства Зеленского перед Коломойским приводит к необходимости экономических преференций этим структурам и и откровенному и наглому давлению на структуры государства с элементами криминального давления на отдельных представителей. При этом разгуле откровенного рекета, реакции правоохранительных органов либо нет, либо она чисто бутафорна.
Экономическая ситуация в стране катастрофична. Страна входит в 2020 год с совокупным дефицитом бюджета больше 90 млрд. гривен, даже при условии стопроцентного выполнения доходной части бюджета. Украину ждет сокращение численности занятых в бюджетной сфере и рост безработицы с резким снижением основного уровня социальных программ. Манипуляция показателями бюджета - это пустое жонглирование ничем не основанными цифрами, которые по итогам года окажутся значительно меньше планируемого. Планируемая массовая продажа доходных объектов государственной собственности только усугубит ситуацию.
Планируемый рынок земли в варианте полузакрытой распродажи "нужным людям" приведет скупке большей части с\х земель группой спекулянтов, и как следствие - падения производства зерна в следующие 1-2 года по причине не обрабатываемости или частичной не обрабатываемости скупленной земли со всеми вытекающими отсюда социальными и экономическими последствиями, но власть это не остановит - тут личный интерес Зеленского.
С целью экономии бюджета осуществляются постепенное сворачивание бюджетной сферы в образовании и здравоохранении. с 2020 года страну ждет достаточно серьезное повышение цены на газ и электроэнергию.
В условиях нарастающего социально-политического противостояния режим Зеленского прекрасно понимает, что его социальная база пассивна и частично вообще виртуально существующая. В случает прямого социального или политического конфликта поддержка этой группы будет носить условно-виртуальный характер. Но лайк в соцсетях - плохая защита от летящего в тебя камня.
Поэтому в качестве главного оружия против "активного меньшинства общества" была принята обычная для Зеленского тактика политического шоу и отвлечением внимания этого самого "активного меньшинства" от собственной персоны и проблем государства.
"Активное меньшинство" и политическая оппозиция, обсуждающие вопросы достоверности или не достоверности криминалистических фантазий полиции - удобная ширма для манипулирования и канализации социального протеста.
Лидеры оппозиции под угрозой "пристегивания" к процессу по самым диким обвинениям, попятившиеся в зону невмешательства в судебные разбирательства - это как раз то что нужно для выигрывания времени режимом.
Забыты вопросы о незаконном финансировании партии Зеленского подставными лицами, забыты вопросы о коррупции и покупке решения, забыты вопросы зверских убийств представителями "договаривающейся стороны минских договоренностей" украинских военнопленных c изъятием органов - вся оппозиция обсуждает достоверность определения личности человека по походке...
Политика - это не реагиро
Управление страной должно осуществляться на основании принципов и методами по которым избрана власть.
Если управление страной осуществляется на принципах отличных от них - это не власть, это режим.
Зеленский избран на президентом страны на основании принципов демократии и свободы волеизъявления.
Зеленский осуществляет управление на основании принципа непотизма, личного вмешательства во все ветви государственной власти и пренебрежением принципами демократии.
Правление Зеленского - не демократический, а авторитарный, коррумпированный РЕЖИМ.
Единственной реальной угрозой украинской государственности, конституционным правам и свободам украинских граждан является непотический, коррумпированный режим Зеленского.
Единственной целью оппозиции должно быть отстранение его от власти. Все остальное - детали. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html
кроме того севастополь стоянка только УКРАИНСКОГО И НАТО-вского флота!!!