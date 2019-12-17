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 Політика України
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Все про:ВР (5457) депутат (963) КС (365)

 КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300

Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт президента Володимира Зеленського №1017 про зменшення конституційного складу Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Конституційний суд вказав на протиріччя з іншими нормами Конституції щодо безперервності влади, однак в цілому висновок щодо цього законопроєкту позитивне", - сказав співрозмовник агентства.

Таким чином, Конституційний суд визнав законопроєкт №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 таким, який відповідає Конституції.

Нагадаємо, законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріпленні пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний. Відповідно до законопроєкту пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До КС надійшло подання Верховного суду щодо конституційності судової реформи Зеленського

Після цього Рада підтримала цей законопроєкт і направила його в КС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165822
 
   
 Топ коментарі
 
сміливе і правильне рішення, але цифра могла би бути і меншою
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да вообще нужно их упразднить...
нарид должен в полях пахать, а не баловаться представительскими органами власти...
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І всі- із Слуг руссково Народа!
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сміливе і правильне рішення, але цифра могла би бути і меншою
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да вообще нужно их упразднить...
нарид должен в полях пахать, а не баловаться представительскими органами власти...
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І взагалі - усю інформацію з внутрішньої та зовнішньої політики засекретити. Ввести відповідальність за будь-яке згадування і обговорення влади у не встановленому законом форматі (гімни, панегірики, кантати та ораторії).
Бо "не холопьего енто ума дело - язьіки сиволапьіе чесать об ихние сясества и вашескобродия!"
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Про холопов будешь свистеть своим кацапским согражданам.
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В тебе немає сечі розпізнати гірку іронію в моєму коменті? Ц-ц-ц.
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Меньше расходы для коломойши и ахметова на их содержание, всего навсего... а пипл тешится, чем?
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Да и 150 многовато.Исходя от численности населения в Украине. А то народ их не прокормит.
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це не рішення Зе, це рішення українців, сказане на референдумі 2000 року. його просто ніхто після цього у законопроект не утілив.
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Скорочення на третину Стефанчука і Юзіка буде їм на користь.
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І по якому закону дебіли-суді розглядували це "предложение"?
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по результату референдуму 2000 року.
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главное 95 квартал не сокращайте, я сейчас только канал "Верховна Рада" смотрю, под пивко с чипсиками, шоу круглосуточное, 1+1 отдыхает.
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"Пивко" порошковое и чипся химическая. Сдохнешь... Жаль...
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Зуйовий в тебе добробут, сараче, що купуєш лише продукцію такого рівня і навіть не знаєш про щось краще.
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Може добродій втрачає бруньки більш суворими напоями під заливну мову? Хз. КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300 - Цензор.НЕТ 8889
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Там швидше горілка "Сто-особова" під аматорську ковбасу. Квашена капуста та зітхання по-корейськи теж можуть бути. Але заливна мова - навряд чи, на таке не хапає засобів (мовчу про виноградні провина або скроні з кригою).
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та ладно чипса химическая)) 400 даунов на экране КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300 - Цензор.НЕТ 2536 одно наслаждение)) такого цирка ещё не знала ВР а тут ещё их думают повторно стажировать в Трускавце, беня денег на такой цирк не жалеет, главное шоб чипсики не заканчивались и дождя сильного не было, а то сигнал на тарелке слабый.
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так конечно лучше.... - легче будет Бени их контролировать, запугивать и покупать...
в польском Сейме к примеру 460 депутатов, поэтому она такая дикая и отсталая страна.. КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300 - Цензор.НЕТ 7416
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хм..., а с сокращением ВР совковая система разрушится, да?
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Нужен конечно комплекс мер. Но мы на своем примере видим,что ? -Фигню. От того ,что много ,качества не наблюдается.
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А чего молчишь о том, что у них 2 палатный парламент?Сейм-нижняя палата, Сенат-верхняя (плюс ещё 100 депутатов).
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Скрепы неизвестно чего - ну вот видите сколько они расплодили бездельников...

поэтому и живут так плохо...
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Объяснить петюшек несколькими фразам как именно живут в Польше и почему именно так живут?Да не, фигня какая-то, а не идея.
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А чи не прстіше, звільняти їх за прогули?
І самоочищення і самополіпшення.
Два в одному.
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замість звільненого повинен прийти той, хто наступний у списку, бо закон вимагає зазначену кількість. закон треба міняти, щоб не поповнбвати потрібну кількість.
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Хватит депутатов по каждой области. Толку с 300 будет мало все равно. А чем меньше,тем больше ответственность и под присмотром прессы .
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Дело хорошее. Но Украине хватило бы и 150 депутатов. Все равно как показывает практика они них*я не делают а только дерутся и дрочат а на кнопки может один за десятерых нажимать.
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а лишним выдать по чарке старки, памятные подарки...ну и льготы до конца дней.
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Правильно! Так проще будет Бене всех скупать и нейтрализовать неугодных.
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ПЕСыкив в первую очередь. Псиной не будет вонять.
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З 30-ти пєтіних холуїв залишиться 20.
і Льоша Гончаренко)
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юзика ряху считайте за двоих и пайка двойная премия пенсия
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Все равно скоро будет прямое народовластие путем "держава в смартфоне" - каждая кухарка сможет лично проголосовать за понравившийся ей законопроект.
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І правильно 2-3 від кожної області рештою бажаючих в піксель або укомплектовать обласні автодори
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Зачем нам вообще ети депутаты если мы все равно живем по формуле МВФ и Штанмаера?
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ЗАТО
Законопроект Зеленського про одноосібне призначення голів ДБР та НАБУ Конституційний суд визнав НЕконституційним.


«Навіть судді КС усвідомлюють, те, що відбувається в державі - узурпація влади.
Жоден президент не мав таких реальних повноважень які бажає отримати нанішня президентська вертикаль», - написав Андрій Смолій.￼￼
- Фактично, це ще одне підтвердження, що турборежим та законопроекти від монобільшості є антиконституційними та не мають нічого спільного із демократичною державою".

https://wz.lviv.ua/news/402798-konstytutsiinyi-sud-vyznav-zakonoproekt-pro-odnoosibne-pryznachennia-ochilnykiv-dbr-ta-nabu-takym-shcho-superechyt-osnovnomu-zakonu-aktyvist
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Отличная новость! Уменьшим кол-во дармоедов на треть!
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Ківу залиште, бо не буде кому самовисуванця кнопкодавити і зеленого чорта без табу.
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Хорошая новость. Но надо еще меньше их оставить - 200 штук хватит с головой.
Тем более, когда у них не будет неприкосновенности, в депутаты идти и желающих будет меньше.
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То есть презик может менять количество депутатов в любую сторону и на любое количество.. Оригинально.. Сегодня захотел 300 завтра захочет 30, послезавтра наоборот 1000.. Отлично! Петя даже и подумать не мог о таком..
КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300 - Цензор.НЕТ 6080
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Питання III[ред. | ред. код]Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?[
Голоси%За
26,730,432
91.1 : ЦВК

Народ України дав ствердну відповідь на усі чотири поставлені питання, проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено Верховною Радою.
Конституційний суд України двома рішеннями підтвердив законність та остаточність рішення, що було винесено громадянами України на референдумі. Цими ж рішеннями було підтверджено, що результати волевиявлення народу України не потребують жодних узгоджень Верховною Радою України і мають силу Закону.[5][6]Див. також
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Скільки це буде економії Ахмєтовім з Коломойським!? Не менше 30%
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Так хвилюється наче збирається правити вічно. Готові робити аби шо, тільки не головне.
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Я б до 30 скоротив . Толку з них , як з козла молока .
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"Конституційний суд вказав на протиріччя з іншими нормами Конституції щодо безперервності влади, однак в цілому висновок щодо цього законопроєкту позитивне", - сказав співрозмовник агентства



КС підара3и.

навіть не згадали що кількість 300 була затверджена Офіційним Референдумом 2000 року
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Анализ ситуации в ВР показывает- НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ ПРАВО НА ДЕПУТАТСТВО, ЛИЦАМ МОЛОЖЕ 40лет. Не сформированные психологически бройлеры, озабоченные, не способны создавать правильные взвешенные законы. И поддаются соблазнам, отсутствует внутренний стержень, отсутствует жизненный опыт. Нахватались непроверенных теорий, как петухи лезут в бой. Моложе 40лет, максимум на помошника депутата.
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К 40 годам человек определился, с кем он желает жить, думает о будущем своим детям, нагулялся, имеет достижения которые можно показать и предъявить , достиг какого то положения и уважения. Уже не стремится быстро украсть и сбежать за границу. Вот только таким можно доверять представлять народ в ВР.
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