 КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Конституційний суд вказав на протиріччя з іншими нормами Конституції щодо безперервності влади, однак в цілому висновок щодо цього законопроєкту позитивне", - сказав співрозмовник агентства.
Таким чином, Конституційний суд визнав законопроєкт №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 таким, який відповідає Конституції.
Нагадаємо, законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріпленні пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний. Відповідно до законопроєкту пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.
Після цього Рада підтримала цей законопроєкт і направила його в КС.
нарид должен в полях пахать, а не баловаться представительскими органами власти...
Бо "не холопьего енто ума дело - язьіки сиволапьіе чесать об ихние сясества и вашескобродия!"
А в тебе сеча є, в мізках?
"300 еврейцев" | Пороблено в Украине, пародия 2014
в польском Сейме к примеру 460 депутатов, поэтому она такая дикая и отсталая страна..
поэтому и живут так плохо...
І самоочищення і самополіпшення.
Два в одному.
і Льоша Гончаренко)
Законопроект Зеленського про одноосібне призначення голів ДБР та НАБУ Конституційний суд визнав НЕконституційним.
«Навіть судді КС усвідомлюють, те, що відбувається в державі - узурпація влади.
Жоден президент не мав таких реальних повноважень які бажає отримати нанішня президентська вертикаль», - написав Андрій Смолій.￼￼
- Фактично, це ще одне підтвердження, що турборежим та законопроекти від монобільшості є антиконституційними та не мають нічого спільного із демократичною державою".
https://wz.lviv.ua/news/402798-konstytutsiinyi-sud-vyznav-zakonoproekt-pro-odnoosibne-pryznachennia-ochilnykiv-dbr-ta-nabu-takym-shcho-superechyt-osnovnomu-zakonu-aktyvist
Тем более, когда у них не будет неприкосновенности, в депутаты идти и желающих будет меньше.
Голоси%За
26,730,432
91.1 : ЦВК
Народ України дав ствердну відповідь на усі чотири поставлені питання, проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено Верховною Радою.
Конституційний суд України двома рішеннями підтвердив законність та остаточність рішення, що було винесено громадянами України на референдумі. Цими ж рішеннями було підтверджено, що результати волевиявлення народу України не потребують жодних узгоджень Верховною Радою України і мають силу Закону.[5][6]Див. також
КС підара3и.
навіть не згадали що кількість 300 була затверджена Офіційним Референдумом 2000 року