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Все про:банки (327) кредит (226) НБУ (492) Ощадбанк (49) Укрексімбанк (15)

 Стрес-тестування виявило істотні проблеми у двох державних банках, - НБУ

Стрес-тестування виявило істотні проблеми в державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" (обидва - Київ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється у звіті НБУ про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті регулятора у вівторок, 60% портфеля державних банків становлять кредити 20 відомих приватних бізнес-груп. Ці кредити мають погану якість і формують 81% усіх непрацюючих кредитів Ощадбанку та Укрексімбанку. При цьому Ощадбанк і Укрексімбанк наразі не змогли врегулювати проблемну заборгованість. Рівень корпоративних NPL знизився до 56,8% і все ще значно перевищує показник приватних банків і банків з іноземним капіталом, окрім російських (13,4%).

НБУ повідомляє, що нові кредити зазначених банків переважно прийнятної якості, проте їхня кредитна політика має бути більш зваженою. Банки повинні здійснювати ефективну стратегію і дотримуватися її.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165818
 
 
 Топ коментарі
 
При Лерке такого не было. Единственная женщина у которой есть яйца. Повычищала помойки шелкопёрых барыг, за что теперь они ей гадят, жгут дома и имущество...
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Ощадбанк это вааще тихий ужас.
такой себе ненавязчивый рекет по мелочи
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срочно Леру2 в страну вернуть и докапитализировать эти банки по самое нехочу....
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Ощадбанк это вааще тихий ужас.
такой себе ненавязчивый рекет по мелочи
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срочно Леру2 в страну вернуть и докапитализировать эти банки по самое нехочу....
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При Лерке такого не было. Единственная женщина у которой есть яйца. Повычищала помойки шелкопёрых барыг, за что теперь они ей гадят, жгут дома и имущество...
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Ты в банковском деле разбираешься, как свинья в апельсинах! Залезь в инет и посмотри - в каких годах, и с чьего одобрения были выданы эти кредиты!

..... специалист по женским яйцам, бляха....! Не знаю, как с яйцами, но жопу ты лизнул - аж язык у неё изо рта выглянул!
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Только проблема в том, что он казне и нах не нужен! Тем более, что его собираются снова продать. И это правильно.
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Мефедрон, ты путаешься в показаниях. Никто его продавать не хочет.
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СпециЯлистЬ по помойкам черного нала и по кредитам фирм однодневок, бляха?! Стрес-тестування виявило істотні проблеми у двох державних банках, - НБУ - Цензор.НЕТ 9013
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ога! А всё благодаря мудрому руководству Петра Лексеича! Бу-га-га!
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и опять за чужие проблемы, заплатят электоральные лохи, независимо от политических палаток и человеческих симпатий и антипатий
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Не дивно що в них такі дорогі послуги,чимось же потрібно перекривати свої прорахунки. До того ж взагалі дивно , державний банк , мав би дбати про кредити для малого і середнього бізнесу , так як тут і зайнятість населення і рух коштів , ан ні осідлали монополії які доять українців.
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Приват и Укргаз готовят к продаже, Ощад и Эксим уже давно штормит, так что в скором будущем -4..
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Тобто якщо перевести на просту мову - державні банки надали великі кредити приватним бізнес групам, які їх не гасять і це було заздалегідь відомо. Ну що ж, докапіталізовувати великі фінансові установи за рахунок платників податків НБУ вже навчився. Ще майдан або два і можливо докапіталізація буде за рахунок бандюків, які крали.
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У Привата, если я правильно понял все ОК? Внезапно... А что случилось с его проблемным кредитным портфелем?
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