 Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Попри всі заклики правоохоронців не порушувати норми чинного законодавства, організатори і учасники акції не виконали вимоги поліцейських. Замість цього вони влаштували сутичку, застосовували палиці і кидали каміння. В результаті постраждали двоє поліцейських, їх доставили в лікарню. Після цього, незважаючи на прохання співробітників поліції діалогу припинити дії, громадяни спробували встановити ще один військовий намет, ігноруючи попередження і застереження правоохоронців. Зараз поліцейські демонтували намети. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції. Після отримання показань їхнім діям буде дана правова оцінка ", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що медики, які перебувають під Верховною Радою, повідомили кореспонденту Цензор.НЕТ, що після сутичок постраждалих відвезли на 6 машинах швидкої допомоги.
Пізніше на місці мітингу почали роботу слідчо-оперативні групи поліції.
Фото - Нацполіція
Фото - ЛБ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані.
Ой, чегой-то я, уже ж полгода, как другая власть
То, что происходит сегодня под ВР и есть форма прямой демократии
нарід на виборчих дільницях визначився кому довірити та навіщо...поки все нормально...
жорсткіше треба наводити порядок і почати з Петінга та його партії політичного сміття....
от зелиного закону про самоврядування все в шоке, активисты и атошники в тюрьмах, закон про землю - пусть ротенберги с кадыровым тут все выкупят...
"поки все нормально...", зебил?????
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Мусора впервые работали быстро и по делу.
Нэбайдужим по иплу,и в стойло,всех этих землепашцев в спортивных костюмах,и камуфляжах.С их вонючими палатками.Достали!!!!!
Что не нравится,в суд!
більшість обрала - тобі лишається дивитися як треба керувати країною...
не красти, не брехати а керувати европейською країною!
але плакати вже надруковані, треба їх вішати і срати на вулицях Київа, бо грошенята не отримаеш...
Эта власть самая подлая, брехливая, нахальная, отвратная и преступная. Несравнимо хуже Януковоща.
Вот и спрашивается что как это, что произошла "революция достоинства" и в результате такие уроды во власти. Что-то здесь не так, как нам внушают.
По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
По друге, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску всякого ринку землі цією зеленою бандою.