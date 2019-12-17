 Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Попри всі заклики правоохоронців не порушувати норми чинного законодавства, організатори і учасники акції не виконали вимоги поліцейських. Замість цього вони влаштували сутичку, застосовували палиці і кидали каміння. В результаті постраждали двоє поліцейських, їх доставили в лікарню. Після цього, незважаючи на прохання співробітників поліції діалогу припинити дії, громадяни спробували встановити ще один військовий намет, ігноруючи попередження і застереження правоохоронців. Зараз поліцейські демонтували намети. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції. Після отримання показань їхнім діям буде дана правова оцінка ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що медики, які перебувають під Верховною Радою, повідомили кореспонденту Цензор.НЕТ, що після сутичок постраждалих відвезли на 6 машинах швидкої допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція

Пізніше на місці мітингу почали роботу слідчо-оперативні групи поліції.





Фото - Нацполіція





Фото - ЛБ

































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані.