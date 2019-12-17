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 Політика України, Фоторепортаж
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 Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано. ФОТОрепортаж

Учасники заходу не виконували законних вимог правоохоронців, встановили на вулиці Грушевського військові намети і влаштували сутичку: двох поліцейських доставили в лікарню.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Попри всі заклики правоохоронців не порушувати норми чинного законодавства, організатори і учасники акції не виконали вимоги поліцейських. Замість цього вони влаштували сутичку, застосовували палиці і кидали каміння. В результаті постраждали двоє поліцейських, їх доставили в лікарню. Після цього, незважаючи на прохання співробітників поліції діалогу припинити дії, громадяни спробували встановити ще один військовий намет, ігноруючи попередження і застереження правоохоронців. Зараз поліцейські демонтували намети. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції. Після отримання показань їхнім діям буде дана правова оцінка ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що медики, які перебувають під Верховною Радою, повідомили кореспонденту Цензор.НЕТ, що після сутичок постраждалих відвезли на 6 машинах швидкої допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція

Пізніше на місці мітингу почали роботу слідчо-оперативні групи поліції.

Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 01
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 02

Фото - Нацполіція
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 03
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 04

Фото - ЛБ

Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 05
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 06
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 07
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 08
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 09
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 10
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 11
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 12
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 13
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 14
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 15
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 16
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 17
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 18
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 19
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 20
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 21
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 22
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 23
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 24
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 25
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 26
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 27

Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 28
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 29
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 30
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 31
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 32
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 33
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 34
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 35
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165817
 
 
 Топ коментарі
 
это фарс. повторюсь))



Yevgeniy Mudzhyri™



Под Радой столкновения. Нацкорпус Авакова против Полиции Авакова. Ставки принимает Космолот Авакова.
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Провідні аграрії радятся коли починати вкидати картоплю
Після Миколая чи вже після Різдва
Полицейские демонтировали палатки и задержали наиболее активных участников акции под Радой, - полиция - Цензор.НЕТ 7316
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Это вам не при Порошенко безнаказанно за бенины деньги Мариинку засырать. Нынешнее сцыкло не пожалеет...
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Ми це вже чули від прихильників Віктора Хвьодрища.
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Барыга-мародер глушит народный протест. Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано - Цензор.НЕТ 2827
Ой, чегой-то я, уже ж полгода, как другая власть Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано - Цензор.НЕТ 5792
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может создает протест? хотя, тут уже хз кто и что создает.
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Все крестьяне, которые не хотят продать землю?
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Зеленский обещал подать первый законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".

То, что происходит сегодня под ВР и есть форма прямой демократии
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Від сьогодні про це можна забути на завжди. Зеленський показав своє справжнє лице "народоборця"
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кому він його показав, я народу тут не бачу...
нарід на виборчих дільницях визначився кому довірити та навіщо...поки все нормально...
жорсткіше треба наводити порядок і почати з Петінга та його партії політичного сміття....
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рыги все выпущены, сивоха с королевской в радбезе, закон про мову подали на скасування,
от зелиного закону про самоврядування все в шоке, активисты и атошники в тюрьмах, закон про землю - пусть ротенберги с кадыровым тут все выкупят...

"поки все нормально...", зебил?????
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Где же это говно Арахамия затерялся? Как *******, что митинги против капитуляции проплачены, так его монобровое ***** ******-не останавливается. А как жид из ОПЗЖ, совместно с мироввою ***** и кумом лысой крысы в открытую поддердживают этот ******, так эта черномазая срака ни слова не проронила, только по поводу мнимых нападений на депутатов, и то невпопад было сказано. А пока Нацуорпус, титушки Медведчука, его подручный жид и прочие фермеры творят хрень на улицах и в головах лохтората об опасности запуска рынка земли, МВД реагирует молчаливым наблюдением за избиением их сотрудников, потому что боятся Майднана, только вот никакого Майдана не будет и быть не может. Абсолютному большинству украинцев либо все безразличен, либо выгоден рынок земли, это тех, кто имеет отношение к земле. Остальным всякие ЗИКи позасирали головы, они и знать не знают что такое сх земля, у них её не было и не будет никогда.
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Мабуть твій Арахамія рахує свої штики в Раді, скільки у нього залишиться.
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А хлопчик с третьей фотки хотел купить или продать земли?
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Ця дитина,адепт шмарклі, не знає за що йому перепало
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Это известный производитель павидла и брынзы!
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Не понятно почему полиция не применяла оружие, сейчас когда российский лидер сделал шаг на встречу повзрослевшему украинскому лидеру - главное не допустить нового Майдана.
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Так! Главное не προςρατь капитуляцию. Капитуляция общее дело Путлера и шмаркли !
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А у них всех глаза бесстрашные, и без оружия они опасные.
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Петя их не боялся. Смелый был, на колени ставил. Сам видео найдешь, перхоть?
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Зебобики которые отношения к земле никакого не имеют решили выступить против зебобиков за которых проголосовали)))) Землю - крестьянам! Хоть здесь Зеленский прав.
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Ось справжні аграрії, а не це збіговисько, що ми бачили

Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано - Цензор.НЕТ 4611
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о так це один з головних отримувачів земельки халявної
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Быдлота **..ая!Никак не намайданятся!Идите лучше работать, или в армию служить ! Копы веселее рехтуйте эту шла**ень!!!
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Ага,в ООС гавнарей сепарских **..ша...А эти клоуны сопливые в масках, тут развлекаются...
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Никто кроме здешних виртуальных идиотов их не поддерживает.
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а тому що"дивним чином" співпали інтереси юдькі-подружки пукіна(шаломова) та рабіновічей-мєдвєдчуков..(головних зємлєдєльцев...) Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано - Цензор.НЕТ 8920
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Аграрій показуе полісмену свої Адіки на яких Україньска земля
Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано - Цензор.НЕТ 4488
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Правильно,быстро,четко сработала власть.
Мусора впервые работали быстро и по делу.
Нэбайдужим по иплу,и в стойло,всех этих землепашцев в спортивных костюмах,и камуфляжах.С их вонючими палатками.Достали!!!!!
Что не нравится,в суд!
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використання нацкорпусу за признаенням...мабуть це Білецький...
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Молодці . Женіть геть цю тітушню прорашистську .
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молодці...так і треба боротися проти політичного сміття - прибирати
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політичне сміття це слуги урода разом зі своїми виборцями ! а Нелох тупий ,самозакоханий невіглас та політичний імпотент!
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ти можеш смердіти, скавучати, битися головою об стіну це нічого не змінить...
більшість обрала - тобі лишається дивитися як треба керувати країною...
не красти, не брехати а керувати европейською країною!
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більше смердіти ніж зелена субстанція ,яку ти представляєш в природі ні що не може !брехуна такого як Моніка Нелох ще треба пошукати! а керувати він може хіба що своїм пісюном!
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Дегенератам триста разів казали, що ніякого продажу іноземцям не буде...
але плакати вже надруковані, треба їх вішати і срати на вулицях Київа, бо грошенята не отримаеш...
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Дегенератам сказано, що продажу землі не повинно бути не тільки іноземцям, а взагалі. Народ зараз категорично проти всякого ринку землі.
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Полицейские спросили, есть ли у них разрешение на установку палаток. А "Слуги народа" получили ли согласие своего хозяина (народа) продавать имущество хозяина?
Эта власть самая подлая, брехливая, нахальная, отвратная и преступная. Несравнимо хуже Януковоща.
Вот и спрашивается что как это, что произошла "революция достоинства" и в результате такие уроды во власти. Что-то здесь не так, как нам внушают.
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Тут дехто каже, що в протестах приймають участь такі, хто не має відношення до землі. Не треба спекуляцій.
По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
По друге, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску всякого ринку землі цією зеленою бандою.
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