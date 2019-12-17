 Кабмін готує новий пакет санкцій проти РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну постанову №1237-р від 27 листопада 2019 оприлюднено на "Урядовому порталі".

"У зв'язку з триваючою збройною агресією РФ проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвела до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян ... схвалити і внести в місячний термін на розгляд РНБО пропозиції про застосування на три роки персональних спеціальних економічних та інших заходів (санкцій) до юридичних осіб, яких залучено до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, розташованим на тимчасово окупованій території України, за переліком згідно з додатком", - йдеться в документі.

При цьому сам перелік не оприлюднений, оскільки призначений для службового користування.

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Як повідомлялося, одночасно, Кабмін прийняв постанову №1236-р про намір у місячний термін оновити персональні санкції до юридичних осіб з РФ, перелік яких також не опублікований і призначений для службового користування.

Раніше лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року.