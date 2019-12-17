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 Кабмін готує новий пакет санкцій проти РФ

Кабінет міністрів має намір упродовж місяця внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції про персональні економічні та інші санкції до юридичних осіб, які поставляють матеріали, обладнання та послуги підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) РФ, розташованим на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну постанову №1237-р від 27 листопада 2019 оприлюднено на "Урядовому порталі".

"У зв'язку з триваючою збройною агресією РФ проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвела до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян ... схвалити і внести в місячний термін на розгляд РНБО пропозиції про застосування на три роки персональних спеціальних економічних та інших заходів (санкцій) до юридичних осіб, яких залучено до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, розташованим на тимчасово окупованій території України, за переліком згідно з додатком", - йдеться в документі.

При цьому сам перелік не оприлюднений, оскільки призначений для службового користування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель

Як повідомлялося, одночасно, Кабмін прийняв постанову №1236-р про намір у місячний термін оновити персональні санкції до юридичних осіб з РФ, перелік яких також не опублікований і призначений для службового користування.

Раніше лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165815
 
   
 Топ коментарі
 
А слабо на 6-м году войны признать Кацапстан врагом и выслать кацапское посольство и ввести визовый режим против окупантов? ЗЕ, где же твой план Б?
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6 год войны, а они вводят ПЕРСОНАЛЬНЫЕ санкции... Копец. Персональные санкции должны иметь калибр 7.62 мм, тогда будет с них польза. Пока что нужно:
1) Закрыть границу с Московией. Полностью. Без исключений.
2) Запретить въезд гражданам РФ в Украину. Без исключений.
3) Национализировать имущество РФ и граждан РФ в Украине в пользу Украины.

Вот это будут санкции.
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При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования - цитата

значит какие-то копеечные санкции...и писать стыдно )))))
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то шоб вы не сомневались ,шо сивохи с менделями суперпатриоты...
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Так... и шо будет с Богуслаем!? Заругают!?
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При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования - цитата

значит какие-то копеечные санкции...и писать стыдно )))))
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Прям смешно. Парашенко ввел санкции на росийскую патоку и конхветы, а Зелупа введет санкции на стеклотару?
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А слабо на 6-м году войны признать Кацапстан врагом и выслать кацапское посольство и ввести визовый режим против окупантов? ЗЕ, где же твой план Б?
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А тот пакет шо в 2017 увеличил торговлю с рашей на 26 % - испортилсмя што ле?
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все шобло жопатых уже находится в пакете, осталось только целофан на голову натянуть
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6 год войны, а они вводят ПЕРСОНАЛЬНЫЕ санкции... Копец. Персональные санкции должны иметь калибр 7.62 мм, тогда будет с них польза. Пока что нужно:
1) Закрыть границу с Московией. Полностью. Без исключений.
2) Запретить въезд гражданам РФ в Украину. Без исключений.
3) Национализировать имущество РФ и граждан РФ в Украине в пользу Украины.

Вот это будут санкции.
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Я когда слушаю такие аргументы, становится стыдно, но почему то только мне.
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95 кабмин готовит новогодний пакет очень смешных санкций против РФ.


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Пустят воду в крьім? Том шаурму 50/50 каждому ?😄🤔🤔
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Правительство раски-федераски расширило санкции против Украины
Под рашкины санкции попали еще двенадцать человек и двое (???) украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.
Также правительство рашки расширило перечень запрещенных для ввоза товаров. Под эмбарго попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, клизмы, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.
Кроме того.... расися запретила экспорт...... макулатуры...... в Украину. Кабмін готує новий пакет санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 9184
(может имелась ввиду и книжно-газетная продукция )))))
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В ответ на эту меру, где то сладко зевнул и перевернулся на другой бок ФСБшник на ночной смене.
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===В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, приведшей к нарушению территориальной целостности Украины===

Но порохоботы все равно будут вопить, а почему Зеленский молчит и говорит о своем отношении к России
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Вот такими должны быть правильные санкции:

1. Максимально жёсткий визовый режим с государством-агрессором.
2. Разрыв дипломатических отношений и высылка всех кацапо-дипломатов из Украины

3. Полное эмбарго на поставки любых товаров, включая нефть, газ и уголь, а также их транзит через территорию Украины.
4. Запрет любого транспортного сообщения с агрессором. Запретить все поезда и регулярные автобусные маршруты.
5. Запрет на ведение любого бизнеса гражданами государства-агрессора в Украине. Национализация всей собственности олигархов РФ в Украине.

Вот тогда будет смысл. А иначе это не война, а хрень собачья.
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1) Очень маловероятно...
2) Не будет. Тогда и обменов и тд будет 0.
3) 100% не будет. Разве что ты сам лично будешь доставлять нефть , газ и уголь. Не забудь также бензин откуда идёт и удобрения.
4) Очень вряд-ли.
5) Единственное, что реально. И я бы поддержал. Но все высшие так или иначе повязаны. Так что половина депутатов не поддержит.
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Надо перестать постреливать и воцарицца свит )))
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Каки-таки санкцеи? Вам не смешно? Они уже вовсю рвутся торговать с расеей
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М да-а-а... Это вам не это... Тепер точно москалі помруть ! Від сміху...
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а шо с кацапским газовым транзитом?... Кабмін готує новий пакет санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 8025 он таки оккупационный, чи газ вне политики... Кабмін готує новий пакет санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 7067
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Когда введут санкции на покупку нефтепродуктов произведенных из российской нефти?
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Есть много альтернатив))) топлива с НПЗ из Турции, Греции, Италии, который перерабатывают нефть из персидского залива и Ливии, можно спокойно доставлять это топливо в порты Одессы и отказаться от финансирования России.
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