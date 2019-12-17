 Кабмін готує новий пакет санкцій проти РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну постанову №1237-р від 27 листопада 2019 оприлюднено на "Урядовому порталі".
"У зв'язку з триваючою збройною агресією РФ проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвела до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян ... схвалити і внести в місячний термін на розгляд РНБО пропозиції про застосування на три роки персональних спеціальних економічних та інших заходів (санкцій) до юридичних осіб, яких залучено до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, розташованим на тимчасово окупованій території України, за переліком згідно з додатком", - йдеться в документі.
При цьому сам перелік не оприлюднений, оскільки призначений для службового користування.
Як повідомлялося, одночасно, Кабмін прийняв постанову №1236-р про намір у місячний термін оновити персональні санкції до юридичних осіб з РФ, перелік яких також не опублікований і призначений для службового користування.
Раніше лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року.
значит какие-то копеечные санкции...и писать стыдно )))))
1) Закрыть границу с Московией. Полностью. Без исключений.
2) Запретить въезд гражданам РФ в Украину. Без исключений.
3) Национализировать имущество РФ и граждан РФ в Украине в пользу Украины.
Вот это будут санкции.
Под рашкины санкции попали еще двенадцать человек и двое (???) украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.
Также правительство рашки расширило перечень запрещенных для ввоза товаров. Под эмбарго попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, клизмы, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.
Кроме того.... расися запретила экспорт...... макулатуры...... в Украину.
(может имелась ввиду и книжно-газетная продукция )))))
Но порохоботы все равно будут вопить, а почему Зеленский молчит и говорит о своем отношении к России
1. Максимально жёсткий визовый режим с государством-агрессором.
2. Разрыв дипломатических отношений и высылка всех кацапо-дипломатов из Украины
3. Полное эмбарго на поставки любых товаров, включая нефть, газ и уголь, а также их транзит через территорию Украины.
4. Запрет любого транспортного сообщения с агрессором. Запретить все поезда и регулярные автобусные маршруты.
5. Запрет на ведение любого бизнеса гражданами государства-агрессора в Украине. Национализация всей собственности олигархов РФ в Украине.
Вот тогда будет смысл. А иначе это не война, а хрень собачья.
2) Не будет. Тогда и обменов и тд будет 0.
3) 100% не будет. Разве что ты сам лично будешь доставлять нефть , газ и уголь. Не забудь также бензин откуда идёт и удобрения.
4) Очень вряд-ли.
5) Единственное, что реально. И я бы поддержал. Но все высшие так или иначе повязаны. Так что половина депутатов не поддержит.