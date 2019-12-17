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 Політика України
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Все про:Столар (6) Опозиційна платформа - За життя (21)

 Столичний осередок "ОПЗЖ" очолив "директор Києва" Столар

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді 16 грудня обрала головою київської організації партії "ОПЗЖ" народного депутата Вадима Столара.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба політсили.

"Наше завдання – донести основні партійні цінності, "зшити" країну, повернути мир і єдність, протистояти політиці тарифного і соціального геноциду. Для цього недостатньо роздати кілька агітаційних буклетів і газет перед виборами. Тому сьогодні я звертаюся до наших міських партійців: я не хочу, щоб ви просиділи в офісах до дня таких важливих для нас виборів. Ми повинні виходити на вулиці і починати реальну ідеологічну роботу у кожному дворі нашого міста", – зазначив новий голова київської парторганізації "ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ" Вадим Столар.

Зазначається, що Київська організація найближчим часом планує відкрити в місті соціальний центр "ОПЗЖ", де будуть реалізовуватися різні проекти, серед яких допомога пенсіонерам, переселенцям, молодим сім'ям, надання деяких безкоштовних медпослуг тощо.

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Нагадаємо, раніше представник партії "Слуга народу" і найбільш ймовірний кандидат на посаду глави КМДА Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю для Цензор.НЕТ, що справжнім "господарем" української столиці є забудовник Вадим Столар, а не мер Віталій Кличко.

Зазначимо також, що українського бізнесмена, скандального забудовника і політика Вадима Столара нерідко називають "тіньовим мером" Києва і "головним рішалами" в столиці, який має величезний вплив на мера Віталія Кличка. За даними ЗМІ, без його відома не проходить жодне важливе рішення міської влади у фінансовій і, зокрема, будівельно-земельній сфері. Що стосується його політичної діяльності, то він був обраний нардепом двічі - в 2010 році в парламент 6-го скликання по мажоритарці від Партії регіонів, а в 2019 році потрапив в Раду за списком партії ексрегіоналів "Опозиційна платформа - За життя", лідерами якої є Юрій Бойко, Вадим Рабінович і кум Путіна Віктор Медведчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165810
 
   
 Топ коментарі
 
и этот трёт про ценности)) самое интересное, что ценности у песиков и рыгов самые что ни на есть €вропейские.
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Шо це за міграція у петра до мертветчука,райнін тепер столар,"Пес за життя" уже виходить
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и этот трёт про ценности)) самое интересное, что ценности у песиков и рыгов самые что ни на есть €вропейские.
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у петра петровича петриненко шансів не було...
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вальцманенко.
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Шо це за міграція у петра до мертветчука,райнін тепер столар,"Пес за життя" уже виходить
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Что-то чувствую что никого с ботофермы 8% гетьмана здесь не будет
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Щас как выйдут из "Мерседесов" да пентхаузов, как пойдут "в народ" сшивать страну... В дурдом! В дурдом валите!
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И тишина на этой новости. Алё, порошки, вы где?
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Официально от Киевлян. "Директор Киева" идет в опу
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Зедебилы и тут петю прицепили. А,ну да. Этот столар с кличком тёр. А кличко-мер Киева. А в Киеве на ул.Банковая сидел петя. Всё зелогично.
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Все-таки идет ползучая евреизация Украинской верхушки.
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Райнін, Столар... Столичний осередок "ОПЗЖ" очолив "директор Києва" Столар - Цензор.НЕТ 7111 Видатна кадрова політика сивачолава патрійота Пеці Столичний осередок "ОПЗЖ" очолив "директор Києва" Столар - Цензор.НЕТ 2447
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