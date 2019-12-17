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Все про:Київ (6693) прокуратура (2005) вбивство (1998) Вячеслав Соболєв (14)

 В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура

Причетним до організації замовного вбивства місцевого депутата в центрі Києва, в результаті якого загинув 3-річний хлопчик, слідство вважає 25-річного уродженця РФ, зараз вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прокуратуру Києва.

Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, що мав досвід участі у бойових діях, у тому числі у якості снайпера, та з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області.

Під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з ТРЦ столиці, чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду у розмірі 40 тис. доларів США, на що останній погодився.

Для реалізації плану організатор надав стрільцю інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адреси проживання, роботи тощо, а також забезпечив його вогнепальною зброєю, транспортним засобом та профінансував інші витрати, у тому числі оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства. Свої інструкції щодо організації злочину чоловік надавав виконавцю у месенджері Telegram, а сам напередодні вчинення злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі.

У цей час виконавець разом з особою, яку він залучив у якості співучасника, самостійно визначив місце для здійснення вбивства – майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з’являвся потерпілий. Увечері 1 грудня 2019 року, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець здійснив постріл, смертельно поранивши хлопчика.

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На підставі зібраних у ході слідства доказів прокуратура міста Києва погодила повідомлення про підозру 25-річному уродженцю Російської Федерації в організації вбивства на замовлення за ч. 2 ст. 15, п.11,12 ч.2 ст.115 КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Робота щодо встановлення замовника злочину триває.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 4 грудня Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на 2 місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165808
 
   
 Топ коментарі
 
а по логике последних событий должен быть кто то из ветеранов и волонтеров не В организации покушения на Соболева подозревается 25-летний уроженец России, - прокуратура - Цензор.НЕТ 876
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Правосеки берут заказы у русни?
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Вы точно берете. И заказы у русни тоже.
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ну не всем же на бутылке сидеть, как ты
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Ща эта бенина соска тебе расскажет. В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9208

Нынче днепровский быдляк почти такой же осведомленный, как донецкий при яныке.
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Почему не написали что делал в зоне ООС уроженец Московии и почему общался с подозреваемым?? Сослуживец?
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національна українська забава - поки влада має тебе у всі дири, ти борцун, ти "герой", ти незламний, тільки пробився у владу, ти стійко, "по-геройськи" борешся з тими, кого маєш у всі дири. і хоч воно ара-ваков, правила гри все одно прийнятні.
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А есть имя у этого уроженца Московской федерации? Если ему уже дали сообщение о подозрении в организации убийства по заказу, то почему не сообщают его имени?
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В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1887 V G 084f9c0c, собираешься поехать в ********* , набить ему морду?
или тебе лишь бы что-то спросить?
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а по логике последних событий должен быть кто то из ветеранов и волонтеров не В организации покушения на Соболева подозревается 25-летний уроженец России, - прокуратура - Цензор.НЕТ 876
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Может и из ветеранов.... А может и из ветеринаров.....
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Я впевнений, що вбивають лікарі з Феофанії В организации покушения на Соболева подозревается 25-летний уроженец России, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9827
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"Он слишком многа знал". В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7581 И да, "зачетные" у нас АТО-вцы (некоторые, не все, естественно). Если бы за идею решил завалить будочника-спонсора террористов, как нам рассказывал его бывший командир (что, мол, после АТО для такого парня это реальная причина для наказания мерзавца), ещё понятно. А тут за бабки, обещанные касабом! Пипец. В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5641
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ага.ты больше веры в мусоров генерируй.
напоминаю про убийство Вороненкова,херсонских и бердянский волонтеров,граната под радой и 5 200ых....и везде АТОшники
это называется-сыграть вслепую
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То есть если чувака словили на горячем, есть видео с камер и так далее, то тупо "не верь свои ушам"? И тем более, если уже известна инфа, кто и сколько собирался платить за убийство, то наверняка он уже начал колоться.
Не хочется верить, особенно учитывая его боевые заслуги, но.... Больно, горько, мерзко и обидно. Но тем не менее....
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ну нет у меня веры мусорским.
да,похоже они и заказали,потому как взяли сразу.и позицию войскового снайпера вычислили...
Мазурка вспомни как они "доблестно ловили"..(вот он пример того шо с ним не смогли порешать).
посмотрим на Бойца,шо он скажет.
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Забили вы обречены на нищету и деградацию ! Вас Моника Зеленски на и бала ла как лохов . Почему ? Ответ здесь: Украинка Анна Сумук переехала в Эстонию пару лет назад вместе с мужем-программистом. Теперь она воспитывает здесь двоих детей и преподает в местной школе: "Меня сразу удивил менталитет и местный подход к преподаванию, гибкость учителя. Я могу прийти в класс, понять, что тема "не идет" детям, и полностью изменить план урока или провести еще один". Дело в том, что в Эстонии учителя имеют гораздо больше свободы при формировании учебного плана, ведь строгой формализованной программы обучения нет. Есть KPI по окончании года. А то, как его достичь, каждый учитель выбирает сам, ориентируясь на уровни и таланты учеников. Ожидание от учителя только одно - достигнуть результата, но нет ограничений того, как это сделать: в парке осенью, пересчитывая листья, или за учебником в классе. https://charter97.org/ru/news/2019/12/17/359297/
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А что там в Украине? Учителям рай и зарплата в 4 000 долларов? Хахаха
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Як можна брехати на бубочку, який зробить зарплату вчителям на рівні 4000 євро?
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Ідіоте, Ганна Сумук виїхала з України 2 роки тому, і відмовилась від зарплати у 4000 доларів, які їй виплачував Порошенко.
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На Цензорі ще хтось залишився, кого ти не обізвав: ідіотом; дурачком; мудачком?
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Не зобіжайте пана презедента! Він обісцяв 4000$!
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К чему этот высер?
Типо, у нас на уроках присутствует начальник роно и сверяет все с учебным планом!
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Ты, дурачок, немножко перепутал. Пару лет назад, когда украинка Анна Сумук переехала в Эстонию, у власти был Барыга. А она почему-то уехала из такого барыжного рая.
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Мені пофіг хто замовив кримінального авторитета соболева. просто пофіг. А державі насправді має бути діло до того як і звідки в історичному центрі Києва цей персонаж отримав право власності на земельку під своїм рестораном і "власну" стоянку.
Пацан 25 років замовив соболєва? Не вірю.
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а если "пацан" 25 рокiв-агент ФСБ? такая простая мысль не приходила тебе в голову?
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фсб допомагає Україні і ліквідовує кримінальних авторитетів? чуже не зрозуміла думка прийшла в твою голову.
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для ФСБ ,Соболев-предатель и они его просто хотели убрать, как Литвиненко.
как тебе такая версия?
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Менты решили для правдоподобности немного российского следа добавить.

Бо получалось как-то совсем криво - заказчик - зеленый судья, а схватили первого попавшегося атошника плод липовым предлогом.
А теперь же красота по версии зеленых ублюдков - ветераны АТО не только убийцы, но еще и с кацапами сотрудничают.

Не зеленые подонки СН во главе с ЗЕ с ****** и Роисей сотрудничают, а воины АТО. Смотрите не перепутайте.
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Что там с расследованием убийства Тымчука?
Заскретили и решили, что все о нем забыли.
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Ну ты то помнишь. Бутылка водки арестована, всё нормально.
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По версии виртуальной ежегодной премии Дарвина.
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Неужели Антоненко его таки завалил? У вас есть инсайд Алла?
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Даже не удивилась бы, если бы пару дней назад Аваков и это повесил на "нациста" Антоненко. Но после феерического облома с британским экспертом и "нацизмом" обвиняемых, думаю, не будет высовываться еще и с таким обвинением.
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Это, что непонятно,кому это было выгодно? хотили его убить Власти с целью завладения имуществом Соболева, наняли тысяч за 5-10$ бывшего добровольца , который был без своего бизнеса , без номальной работы, хотя это не оправдывает, сделал непоправимую трагедию для родителей, такие лиди не устроенные после войны Власти нужны, ну кто может в коррумпированой стране присвоить себе имущество убитого человека, только Власти.
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значит по твоему во всех бедах в Украине виноваты власти,а страна-агрессор ********* тут нипричем?
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Устим Кармелюк 2b97c197,в Украине уже давно стало неприлично писать "путин",

порядочные люди пишут *****
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